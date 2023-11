So viel verdient die Familie des britischen Premierministers mit Gas aus Gaza

Wissen Sie, warum die Regierungen der USA und Großbritanniens keinen Waffenstillstand in Gaza gefordert haben? Diese Frage stellte der politische Kommentator und Komiker Jimmy Dore in seiner Sendung.

„Der Schwiegervater des britischen Premierministers, Rishi Sunak, hat einen Vertrag über 1,5 Milliarden Pfund (1,7 Milliarden Euro) mit BP unterzeichnet, die von Israel die Erlaubnis erhalten haben, palästinensische Gasvorkommen auszubeuten.“

Interessantes Detail: Die Familie schloss den Vertrag zwei Monate, bevor Sunak Hunderte neuer Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen erhielt.

„Das ist einfach unglaublich“, sagt Dore.

Sie fragen sich, warum die Regierung keinen Waffenstillstand fordert?! Rishis Schwiegervater unterzeichnete einen 1,5-Milliarden-Pfund-Vertrag mit BP. Die von Israel eine Lizenz zur Ausbeutung palästinensischer Gasvorkommen erhalten haben.

You wonder why the government aren’t calling for a ceasefire?!



Rishi’s father in law signed a £1.5billion deal with BP. Who have been awarded a licence from Israel to exploit Palestinian gas resources. pic.twitter.com/oQHSRnCSrc