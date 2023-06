Nach Blinken-Besuch: MbS bespricht „gemeinsame Projekte“ mit russischem Präsidenten

Im vergangenen Jahr hat Saudi-Arabien seine Beziehungen zu mehreren US-Rivalen, darunter China, Iran und Syrien, deutlich verbessert

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) sprach am 7. Juni mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, weniger als einen Tag nach dem Besuch des US-Außenministers Antony Blinken in Dschidda.

Nach Angaben des Kremls sprachen die beiden Staatsoberhäupter über „Maßnahmen zum weiteren Ausbau der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie über die Umsetzung vielversprechender gemeinsamer Projekte in den Bereichen Investitionen, Transportlogistik und Energie“.

Sie erörterten auch ausführlich die „Sicherung der Stabilität auf dem Weltenergiemarkt“ und einigten sich auf ein hohes Maß an Zusammenarbeit innerhalb der OPEC+-Allianz.

Blinkens Besuch im Königreich war der erste, seit China Saudi-Arabien und den Iran bei der Normalisierung ihrer Beziehungen im März unterstützt hat.

Der Besuch fiel mit der Wiedereröffnung der iranischen Botschaft in Riad zusammen und erfolgte im Anschluss an die Entscheidung der OPEC+, die Ölförderkürzungen zu verlängern, die den Westen seit letztem Jahr belasten.

Außerdem ging seiner Reise die unerwartete Ankunft des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro im Königreich voraus, was Beobachtern zufolge einem weiteren Beweis für das neu entdeckte Interesse Saudi-Arabiens am Aufbau von Allianzen außerhalb des Einflussbereichs Washingtons ist.

Am Mittwoch nahm der US-Außenminister an einem Ministertreffen des Golf-Kooperationsrates (GCC) in Riad teil, wo er sich für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel einsetzte und betonte, dass die USA weiterhin „stark in Westasien investiert“ seien.

„Wir arbeiten mit den Ländern der Region zusammen, um die Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu erweitern und zu vertiefen“, sagte Blinken und fügte hinzu: „Die Vereinigten Staaten sind in dieser Region, um zu sagen, dass wir weiterhin stark in eine Partnerschaft mit Ihnen allen investiert sind … Der Golfkooperationsrat ist der Kern unserer Vision für ein [Westasien], das stabiler, sicherer und wohlhabender ist.“

Am Vorabend seiner Reise nach Saudi-Arabien bekräftigte Blinken in einer Rede auf einem Gipfeltreffen des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), dass „die USA ein echtes nationales Sicherheitsinteresse an der Förderung der Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien haben.“

Er fügte jedoch hinzu, Washington mache sich „keine Illusionen“, dass dies schnell oder einfach zu bewerkstelligen sei.

Seit Biden an der Macht ist, hat Saudi-Arabien eine immer unabhängigere geopolitische Haltung eingenommen.

Die Beziehungen zwischen MbS und Biden begannen während des Präsidentschaftswahlkampfs von Biden im Jahr 2019, als er sagte, er werde Riad wie „den Paria behandeln, der sie sind.“ Kurz nach seinem Amtsantritt veröffentlichte Biden einen Geheimdienstbericht, aus dem hervorging, dass der Kronprinz die Operation zur Entführung und Ermordung des Washington Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 gebilligt hatte.