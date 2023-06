Die europäischen Behörden wollen, dass Kinder unter 5 Jahren mit 3 Dosen der Injektion gegen Covid impfen lassen

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) haben die EU-Länder aufgefordert, Kindern unter 5 Jahren drei Dosen des an die neuen Omikron-Untervarianten angepassten Impfstoffs Covid zu verabreichen. Schwangere Frauen und Angehörige der Gesundheitsberufe sollten ebenfalls die Hauptzielgruppe der Impfkampagne sein.

Die vielen soliden Studien, die die Risiken der Covid-Impfstoffe aufgezeigt haben, scheinen bei den europäischen Behörden nicht angekommen zu sein, und die Nachricht, dass die Pandemie vorbei ist und die Zahl der Covid-Fälle unbedeutend geworden ist, hat die Büros der EU-Gesundheitspolitiker nicht erreicht.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) haben die Hersteller aufgefordert, einen an die Untervariante Omikron angepassten Covid-Impfstoff für die Impfkampagne im Herbst zu liefern. Die europäischen Behörden verlangen, dass dieser Impfstoff auch an Kinder unter 5 Jahren verabreicht wird, die drei Dosen erhalten sollten. Diese Altersgrenze beruht auf epidemiologischen Daten, die darauf hindeuten, dass Kinder über 5 Jahre dem SARS-CoV-2-Virus bereits weitgehend ausgesetzt waren, entweder durch Infektion, Impfung oder beides, und daher eine SARS-CoV-2-spezifische Immunreaktion entwickelt haben, so die EMA-Beamten.

„Für Personen über 5 Jahre, bei denen eine Impfung gemäß den nationalen Leitlinien empfohlen wird, ist eine Einzeldosis des neu angepassten Impfstoffs angezeigt. Für Kinder unter 5 Jahren, die noch nie geimpft wurden oder bereits eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird eine Primärserie von 2 oder 3 Dosen empfohlen, je nach dem zu verabreichenden spezifischen Impfstoff. Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen sollte den nationalen Richtlinien entsprechen. Bei immungeschwächten Personen können zusätzliche Dosen erforderlich sein. Die Anzahl der Dosen und die Intervalle sollten auf den einzelnen Patienten zugeschnitten sein, abhängig von der Schwere der Erkrankung und im Einklang mit den nationalen Leitlinien“, heißt es in einer Erklärung der EMA.

Von der Impfung mit 3 Monaten zur Impfung mit 4 Monaten

Nach Angaben der Europäischen Arzneimittel-Agentur erlaubt die Zulassung der Covid-19-Impfstoffe eine Wiederholungsimpfung bis zu drei Monate nach der letzten Dosis, wenn dies für notwendig erachtet wird.

Der zeitliche Abstand zwischen den Dosen kann jedoch je nach Epidemiologie und Zielpopulation variieren. Längere Intervalle von mindestens vier Monaten können bei Impfkampagnen in Betracht gezogen werden, wenn ein hoher Schutz gegen schwere Erkrankungen nachgewiesen ist, der mindestens vier Monate nach der Auffrischungsimpfung erhalten bleibt, so die Agentur.

„Gemäß den kürzlich vom ECDC veröffentlichten Erwägungen zur öffentlichen Gesundheit sollten bei künftigen Impfkampagnen im Herbst vorrangig Personen geimpft werden, die aufgrund von Risikofaktoren wie älteren Erwachsenen (z. B. über 60 Jahre), immunsupprimierten Personen, Personen mit Grunderkrankungen, unabhängig vom Alter, und schwangeren Frauen ein erhöhtes Risiko haben, nach einer Infektion eine schwere Krankheit zu entwickeln. Auch Beschäftigte im Gesundheitswesen sollten von den Gesundheitsbehörden als vorrangig für eine Covid-19-Auffrischungsimpfung angesehen werden. Ziel der Impfung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens wäre es, sie angesichts ihrer erhöhten Exposition gegenüber dem Virus vor Neuinfektionen zu schützen und die Funktionsfähigkeit der Gesundheitssysteme im Falle einer signifikanten Welle von SARS-CoV-2 in den kälteren Monaten zu maximieren“, heißt es in der Erklärung der EMA weiter.

Anti-Covid, wie Anti-Grippe

Beamte der Europäischen Arzneimittelagentur kündigen an, dass der Anti-Covid-Impfstoff wie der Grippeimpfstoff saisonabhängig sein wird, und fordern die Hersteller auf, die Zusammensetzung des Impfstoffs in regelmäßigen Abständen anzupassen, damit die nationalen Behörden eine rechtzeitige Impfkampagne durchführen können.

„Eine Empfehlung um den April/Mai eines jeden Jahres dürfte den meisten Entwicklern genügend Zeit geben, ihren Produktionsprozess anzupassen und die erforderlichen Daten für die Zulassung des Impfstoffs bis zum Ende des Sommers zu sammeln. Die Gesundheitsbehörden würden dann über die erforderlichen Genehmigungen verfügen, um Impfkampagnen vorzubereiten, die je nach der lokalen epidemiologischen Situation im Herbst beginnen. Dieser Plan ist als signifikant zu betrachten, da er auf der aktuellen Situation und dem Verständnis der saisonalen Natur des Virus beruht, kann aber in dem Maße überarbeitet werden, wie sich Beweise und Daten ansammeln“, fügt die EMA hinzu.