Tucker Carlson – Haltet an euren Tabus fest! – Episode 2 und Episode 1 jetzt mit deutschem Ton

In Episode 2 konfrontiert Tucker amerikanische Tabus wie Barack Obamas unheimliche Ehe und die Epidemie des sexuellen Kindesmissbrauchs.

Tucker Carlson: Im Jahr 2008 war es für jeden, der aufmerksam war, offensichtlich, dass Barack Obama ein seltsames und höchst unheimliches Privatleben hatte, aber niemand hat ihn jemals danach gefragt. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Verhalten eines Regierungschefs in seiner eigenen Ehe, der wichtigsten Beziehung seines Lebens, für irrelevant erklärt. Es war Barack Obamas Angelegenheit, nicht Ihre. Ein Tabu nach dem anderen und mit zunehmender Geschwindigkeit wurden unsere alten Tabus niedergerissen. Diejenigen, die noch übrig geblieben sind, haben ihre moralische Kraft verloren. Stehlen, mit seinem Reichtum protzen, Frauen schlagen, Marihuana auf der Straße rauchen, schamlose öffentliche Heuchelei, das Geld anderer Leute nehmen, weil man nicht arbeitet. All diese Dinge galten früher in Amerika als inakzeptabel. Jetzt nicht mehr. Daher sollte es uns nicht überraschen, dass das größte Tabu von allen an der Grenze zur Akzeptanz steht: Kindesmissbrauch. Vor einer Generation galt es noch als Grund für eine Tracht Prügel, wenn man mit den Kindern eines anderen über Sex sprach.

Teil 1 wurde zwischenzeitlich auf Deutsch synchronisiert.

