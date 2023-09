Die UNO hat in den letzten Jahren die folgende Stelle ausgeschrieben: „DISARMAMENT, DEMOBILIZATION AND REINTEGRATION OFFICER“ (Beauftragter für Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung)

Von Milan Adams

Waffenkonfiszierung ist immer ein Vorspiel zum Völkermord.

Diejenigen, die das abscheuliche Wesen der Vereinten Nationen sowie ihr Versagen als so genannte „friedenserhaltende“ Kraft verstehen, sollten verständlicherweise über die bevorstehende Präsenz von UN-Soldaten in den Straßen von Chicago besorgt sein.

Als Hauptgrund dafür wird die extreme Waffengewalt genannt. Dies ist vielleicht der einzige wahrheitsgemäße Aspekt dieser geplanten UN-Besetzung einer amerikanischen Stadt. Letztendlich hat es die UNO auf die Waffen aller Amerikaner abgesehen, und in diesem Punkt hat die Geschichte gesprochen. Auf die Konfiszierung von Waffen folgt immer ein Völkermord.

Nachstehend finden Sie ein Bild eines Dokuments der Vereinten Nationen über die Beschlagnahme von Waffen. Der vollständige Text folgt dem gedruckten Bild.

„Das Problem der militärischen Waffen in den Händen von Zivilisten wird angesichts der weltweiten Umsetzung der 22/Agenda 21 durch die Mitgliedstaaten immer größer. Insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich schätzungsweise 500 Millionen Waffen in den Händen der Zivilbevölkerung. Dies ist nicht nur ein statisches Problem, sondern ein massives dynamisches Problem für den Prozess der Konfiszierung, da es diejenigen geben wird, die sich weigern, ihre Schusswaffen abzugeben. „Der Abschluss der Diskussionen der CWCSG führte zur Verabschiedung einer vorgeschlagenen Agenda, um den Mitgliedsstaaten einen Rahmen vorzustellen, mit dem sie die Kodifizierung nationaler Gesetze zur Entwaffnung der Zivilbevölkerung innerhalb ihrer Grenzen durch einen abgestuften Prozess einleiten können. „Innerhalb des Diskussionsrahmens haben wir mehrere Problembereiche identifiziert, die angegangen werden müssen, diese sind „1. die Klassifizierung von Waffen militärischen Typs, deren Besitz verboten werden soll. „2. die Schaffung von Programmen, die eine angemessene Entschädigung für die freiwillige Abgabe der genannten Waffen vorsehen. „3. Kodifizierung von Gesetzen, um die Beschränkung und strenge Lizenzierung von verdeckten Feuerwaffen einzuführen. „4. die Kodifizierung von Gesetzen, um die Beschränkung und strenge Zulassung von Jagdwaffen einzuführen. „5. die Kodifizierung von Gesetzen zur Beschränkung des Verkaufs und des Besitzes von Munition und Komponenten zur Herstellung von Munition. „6. schließlich die Kodifizierung von Gesetzen, die den Besitz und die Verwendung aller Feuerwaffen außerhalb des militärischen und polizeilichen Bereichs vollständig verbieten. „7. Einrichtung einer Polizei-Taskforce der Vereinten Nationen mit der speziellen Aufgabe, die Mitgliedsstaaten bei der Einziehung von Waffen aus zivilen Händen zu unterstützen. „Die CWCSG wird ihre Ergebnisse und endgültigen Empfehlungen vorlegen, sobald wir den Kodifizierungsrahmen für die Mitgliedsstaaten geschaffen haben, damit das Büro des Generalsekretärs eine vollständige Überprüfung vornehmen kann.“

Wenn man sich die ersten fünf Schritte des Plans ansieht, ist es leicht, das Muster der Waffenkonfiszierung zu erkennen, das die UNO zu befolgen versuchen wird. Ich glaube nicht, dass die UNO die Schritte 1-5 vollständig umsetzen muss, bevor sie die Schritte 6 und 7 durchsetzen kann. Obwohl die Vereinten Nationen die ersten fünf Schritte nicht vollständig im ganzen Land umgesetzt haben, haben sie genug getan, um die Schritte 6 und 7 in diesem Entwaffnungsplan der Vereinten Nationen einzuleiten. Die Schritte 6 und 7 sind unten aufgeführt:

„6. schließlich die Kodifizierung von Gesetzen, die den Besitz, die Verwendung und die Nutzung von Feuerwaffen außerhalb des militärischen und polizeilichen Bereichs vollständig verbieten. „7. Einrichtung einer Polizei-Taskforce der Vereinten Nationen mit der speziellen Aufgabe, die Mitgliedsstaaten bei der Einziehung von Waffen aus zivilen Händen zu unterstützen.“

Die Verbindung zwischen den Punkten für die Konfiszierung von Waffen

Selbst wenn das oben aufgeführte UN-Dokument zur Entwaffnung Amerikas nicht echt wäre (und das ist es), hat sich das folgende, sehr öffentliche Dokument als sehr authentisch erwiesen.

Unter der Überschrift „Hiding in plain sight“ (Verstecken in der Öffentlichkeit) haben die Vereinten Nationen in den letzten Jahren für die folgende Position geworben:

Titel der Stellenausschreibung: Beamter für Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung, P4 Stellenbezeichnung Code: BEAMTER FÜR ENTWAFFNUNG, DEMOBILISIERUNG UND WIEDEREINGLIEDERUNG Abteilung/Behörde: Abteilung für Friedenssicherungseinsätze Dienstlicher Standort: New York Stellenbeschreibung: Mindestens sieben Jahre Erfahrung mit zunehmender Verantwortung im Bereich Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung oder in einem verwandten Bereich. Erfahrungen mit friedenserhaltenden, friedensschaffenden oder entwicklungsfördernden Maßnahmen sind wünschenswert. Wünschenswert sind Erfahrungen in den Bereichen Kleinwaffenkontrolle, Krisenmanagement in Konflikten/nach Konflikten und wirtschaftlicher Wiederaufbau. Erfahrungen mit der Koordinierung mehrerer Partnerorganisationen, Fonds oder Programme sind wünschenswert.

Es gibt sogar noch mehr Zündstoff für dieses wütende Feuer, wenn wir die Tatsache berücksichtigen, dass Außenminister John Kerry auf Geheiß des ehemaligen Präsidenten Obama illegal und unter direkter Verletzung der Verfassung der Vereinigten Staaten den UN-Waffenhandelsvertrag unterzeichnet hat. Der UN-Waffenhandelsvertrag enthält alle 7 oben aufgeführten Bestimmungen der Abrüstungskommission der Vereinten Nationen.

Wir sollten uns auch auf die militärische Invasion konzentrieren, die sich in diesem Land anbahnt.

Welche militärische Invasion, werden Sie sich fragen?

Die Soros-Organisationen Antifa und Move0n.org haben erklärt, dass Präsident Trump die Entlassung des Sonderstaatsanwalts Robert Mueller anstrebt und dass dies eine massive und vollständig geplante Reaktion auslösen wird. Außerdem hat der in Ungnade gefallene ehemalige Generalstaatsanwalt Eric Holder gesagt, dass die Entlassung von Mueller das Entscheidende sein würde. Was in diesen beiden Mitteilungen angedeutet wird, ist, dass die Organisationen von George Soros planen, angesichts jeder Handlung, die Trump begehen könnte oder auch nicht, Gewalt zu initiieren. Wenn die Soros-Organisationen auf breiter Basis Gewalt auslösen, wird dies den UN-Besatzungstruppen den Vorwand für die Beschlagnahmung von Waffen liefern.

In den vergangenen Artikeln zu diesem Thema habe ich Fotos von UN-Truppen veröffentlicht, die sich bereits auf unserem Boden befinden. Das ist nicht neu. Es ist nur so, dass sie erst jetzt ihre Anwesenheit öffentlich bekannt machen.

Die Geschichte spricht – wird Amerika zuhören?

Laut Definition des University of Hawaii Democide Project gab es im 20. Jahrhundert 19 Völkermorde. Jedem dieser Morde ging die Konfiszierung von Waffen voraus. Bei einigen der bemerkenswertesten Ereignisse sahen die UN-Friedenstruppen tatenlos zu, wie eine Million Menschen in Ruanda brutal ermordet wurden.

Das, was in Chicago geschieht, ist einfach nur ein Fuß in der Tür. Es ist klar, dass die UNO letztendlich hinter allen Waffen her sein wird, und die Beschlagnahme von Waffen führt immer zu Völkermord.

Im letzten Teil dieser Serie wird deutlich werden, dass die Beschlagnahmung von Waffen nur ein Mittel zum Zweck ist. Der letzte Teil dieser Serie wird die Beweise untersuchen, dass die UNO die FEMA-Lager betreiben wird.