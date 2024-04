Rückblende 1992: Was die Washington Post über die Trilaterale Kommission schrieb

Diese widerliche und bizarre Fälschung der Trilateralen Kommission spricht von “rechtsextremen” und “linksextremen” Kritikern wie Lyndon LaRouche, Holly Sklar und dem wütenden antisemitischen Spotlight, aber kein Wort über Antony Sutton und mich, die in den späten 1970er-Jahren die einzige maßgebliche Analyse der Trilateralen Kommission lieferten.

Ich freue mich daher, die sofortige Verfügbarkeit von The Genesis of Modern Globalization (1978-1979) ankündigen zu können, das den ungekürzten Text unseres ursprünglichen Newsletters Trilateral Observer enthält. Dieses Buch ist das erste in einer Reihe von Büchern, die die Geschichte enthüllen werden. Ich musste bei 288 Seiten aufhören, und es wird mindestens ein weiteres Buch mit mehr als 300 Seiten folgen.

Nur unsere zahlenden Abonnenten aus dieser Zeit haben diesen Text gesehen. Glücklicherweise habe ich alle Akten 45 Jahre lang aufbewahrt und den Text kürzlich eingescannt.

Unsere Bücher Trilaterals Over Washington Vols. I und II, wurden 1981 von einem Mitglied der Trilateralen Kommission in Vergessenheit geraten, als die größte Buchhandelskette Amerikas einen Brief an alle ihre Filialen schickte, in dem es hieß: “Die Bücher sind vergriffen und der Verlag ist nicht mehr im Geschäft” – eine glatte Lüge. Ich habe diese Bücher 2017, 36 Jahre später, in einem einzigen Band neu aufgelegt. ⁃ TN Herausgeber

Hinter verschlossenen Türen (natürlich) treffen sie sich an diesem Wochenende in Lissabon. Manche nennen sie die Schattenregierung”, das Establishment”, die globale Elite”, die die Welt regiert.

Sie nennen sich einfach … die Trilaterale Kommission. (Mir läuft ein Schauer über den Rücken.)

Je nachdem, welcher Verschwörungstheorie man anhängt – und die Trilaterale Kommission hat ihren Platz in vielen gefunden – ist diese 19 Jahre alte Organisation antiamerikanisch, antidemokratisch, antichristlich oder arbeiterfeindlich und plant letztlich die Abschaffung der Souveränität der Nationen und die Errichtung einer Weltregierung!

Laut Lyndon LaRouche, politischer Außenseiter und verurteilter Steuerhinterzieher, steckt die Trilaterale Kommission hinter dem internationalen Drogenhandel. Ein Autor der rechtsextremen Liberty Lobby behauptet, die Kommission plane ständig Steuererhöhungen für die Amerikaner, um das Geld ins Ausland zu schaffen. Der Evangelist Pat Robertson glaubt, dass sie irgendwie mit der Freimaurerei und dem Okkulten verbunden ist, dass sie “aus den Tiefen des Bösen kommt”.

Das sei absurd, sagen die Mitglieder der Trilateralen Kommission. Es handele sich lediglich um eine “Diskussionsgruppe” zum Weltgeschehen, der hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Politik aus Nordamerika, Westeuropa und Japan angehören. Die Kommission will lediglich die internationale Zusammenarbeit zum Wohle aller fördern. Nichts Unheimliches.

Ihre Jahresberichte und Arbeitspapiere sind öffentlich zugänglich. Auch die Mitgliederliste ist nicht geheim. Fragen Sie einfach nach und die Kommission schickt Ihnen Material zu. Jeder, der die Telefonauskunft wählen kann, bekommt die New Yorker Nummer.

Dennoch haben viele normale, gebildete Menschen keine Ahnung, was die Trilaterale Kommission ist oder was sie tut, obwohl zu ihren ehemaligen Mitgliedern George Bush und Jimmy Carter gehören. Ein Schleier des Geheimnisses umgibt sie.

Der Pressesprecher der Präsidentschaftskampagne von Gouverneur Bill Clinton aus Arkansas wusste nicht einmal, dass Clinton Mitglied ist! (Ja, Clinton ist auch Trilateralist. Ist das ein Zufall? Oh, lesen Sie weiter, mein großäugiger Freund).

Jetzt kann die Wahrheit über die 325 Mitglieder der Trilateralen Kommission und die vielen ehemaligen Mitglieder gesagt werden:

Sie regieren die Welt!

Die Wahrheit ist, dass es nichts mit der Mitgliedschaft in der Trilateralen Kommission zu tun hat. Die Trilaterale Kommission ist eine Art Club für Leute, die die Welt regieren.

Zum Beispiel Paul Volcker, ehemaliger Chef des Federal Reserve Systems, der der neue Vorsitzende der Kommission für Nordamerika ist. Und Akio Morita, Vorstandsvorsitzender von Sony, der japanische Vorsitzende. Und Otto Graf Lambsdorff, Vorsitzender der Freien Demokratischen Partei Deutschlands, ist der europäische Vorsitzende.

Wer ist noch dabei? Nun, im April letzten Jahres waren es Topmanager von AT&T, ITT, Xerox, Mobil, Exxon, Chase Manhattan Bank, First Chicago Corp, General Electric, TRW, Archer Daniels Midland, PepsiCo, RJR Nabisco und Goldman Sachs (von Nissan, Toshiba und der Fuji Bank ganz zu schweigen). Und ehemalige außenpolitische Ultrakraten wie Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Robert S. McNamara und George Shultz. Und fünf US-Senatoren, darunter natürlich John D. Rockefeller IV. Und der Sprecher des Repräsentantenhauses, Tom Foley. Und einige Professoren.

Eine Handvoll Frauen, darunter Katharine Graham, Vorsitzende der Washington Post Co. (Ein Schauer läuft mir über den Rücken.) Ein paar Schwarze sind auch da. Der Bürgermeister von Los Angeles, Tom Bradley, zum Beispiel. Aber im Grunde sind es viele weiße Männer mittleren Alters.

Wer ist nicht in der Trilateralen Kommission? Nicht ein einziger Profisportler, Dramatiker oder Popstar. Hey, wer soll denn die Welt regieren? Ted Danson?

Von rechts nach links Vielleicht, weil sie hinter verschlossenen Türen tagt, vielleicht, weil sie mit mächtigen internationalen Kapitalisten besetzt ist, vielleicht, weil einer ihrer Hauptgründer der Bankier David Rockefeller war, dessen Nachname sich für diejenigen, die das östliche Establishment verteufeln, wie “666” liest – was auch immer der Grund sein mag, manche Leute vermuten einfach das Schlimmste von der Trilateralen Kommission.

“Das sind keine Leute, die sich zu einem harmlosen Plausch treffen”, sagt Jim Tucker, der für Spotlight schreibt, die Zeitung der Washingtoner Liberty Lobby.

Lassen Sie uns einen Blick auf das Dickicht des Anti-Trilateralismus werfen.

“Mit der Übernahme der US-Regierung durch die Trilaterale Kommission unter Jimmy Carter kam es zu einer Explosion der Drogenkultur und der damit verbundenen Degeneration im ganzen Land.”

Dies ist ein Auszug aus “Ein Programm für Amerika”, das 1985 von der “LaRouche Democratic Campaign” veröffentlicht wurde. “Es ist eine weitgehend unausgesprochene Tatsache”, heißt es in dem Buch weiter, “dass die Banker und der IWF (Internationaler Währungsfonds) den Drogenanbau und -handel als ‘profitables freies Unternehmen’ fördern – für die blutsaugenden Banker!”

Zu den Mitverschwörern zählt LaRouche die britische Monarchie, die Sowjetunion und die “zionistische Lobby”.

Vor drei Jahren fragte ein junger Schwarzer in paramilitärischer Kleidung auf der Bühne eines überfüllten Rock’n’Roll-Clubs in der Innenstadt von Washington ein überwiegend weißes Publikum: “Wer regiert diese Welt? Nach einer Pause sagte er: “Die Trilaterale Kommission. Das war Professor Griff, damals Mitglied der Rap-Gruppe Public Enemy. In einem späteren Zeitungsinterview erwähnte Professor Griff die Kommission und beschrieb eine “böse” globale jüdische Verschwörung.

In seinem 1991 erschienenen Buch “The New World Order” schreibt Pat Robertson – Gründer des Christian Broadcasting Network und 1988 kurzzeitig republikanischer Präsidentschaftskandidat – vielsagend:

“Ein roter Faden zieht sich vom Weißen Haus über das Außenministerium, den Rat für Auswärtige Beziehungen, die Trilaterale Kommission, Geheimgesellschaften bis zu den extremen New Agern. Es soll eine neue Weltordnung geben. … Es muss eine Weltregierung geben, eine Weltpolizei, Weltgerichte, eine Weltbank, eine Weltwährung und eine Weltelite, die für all das verantwortlich ist.

“Ich glaube nicht, dass normale Männer und Frauen, wenn sie sich selbst überlassen wären, ihr ganzes Leben damit verbringen würden, die Welt zu einem einheitlichen Ganzen zu formen, um sie zu kontrollieren. … Nein, Impulse dieser Art kommen nicht aus dem Herzen des Menschen und schon gar nicht aus dem Herzen Gottes.

Wie Robertson stellt auch Tucker die “Tarnung” der Trilateralisten infrage, die internationale Zusammenarbeit zum Wohle aller zu fördern. “Wir können mit anderen Nationen Handel treiben, wir können ihre Touristen willkommen heißen, wir können hungernden Kindern in Biafra Essen schicken”, sagt er. “Aber wir können keine UN-Flagge über Old Glory wehen lassen.

Er bezeichnet sich selbst als langjährigen Beobachter der Trilateralen Kommission und der Bilderberg-Gruppe, die seit 1954 jährlich inoffizielle politische Gespräche zwischen prominenten Westeuropäern und Nordamerikanern fördert. (Im Gegensatz zur Trilateralen Kommission hat die Bilderberg-Gruppe keine formelle Mitgliedschaft. Sie wird von einem Vorsitzenden, einem Lenkungsausschuss und einer internationalen Beratergruppe geleitet). Tucker sieht die Trilateralisten, die Bilderberger und den in New York ansässigen Council on Foreign Relations, der 1921 gegründet und lange von David Rockefeller geleitet wurde, als ein einziges Elitennetzwerk von Globalisten.

Tucker reiste durch die Vereinigten Staaten und Europa, um in der Nähe ihrer Treffpunkte zu sein, sagt er. Einmal habe er sogar ein Treffen der Trilateralen Kommission gestört. “Ich habe nichts verstanden, weil der Typ Deutsch sprach. Es war langweilig. Aber ein paar Minuten später wurde ich hinausgeschmissen. Mit einem freundlichen Lächeln fügt er hinzu: “Es macht Spaß, ein Rechtsextremer zu sein”.

Tucker sagt auch, er habe eine Quelle innerhalb der Bilderberg-Gruppe, “deren Namen ich nur als Pipeline kenne”. Und es war Pipeline, die Tucker in der Spotlight-Ausgabe vom 20. April mit dieser erstaunlichen Neuigkeit versorgte: Im vergangenen Juni wurde Bill Clinton von den Bilderbergern zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten “gesalbt”!

“Ich finde die ganze Sache ziemlich lächerlich”, sagt Jeff Eller, Sprecher der Clinton-Kampagne. “Gouverneurin Clinton hat die Entscheidung getroffen, zu kandidieren, und niemand hat sie ausgesucht”.

Kritik an der Trilateralen Kommission kommt auch von der extremen Linken. Für Holly Sklar, die 1980 den Sammelband “Trilateralism” herausgegeben hat, vertritt die Kommission “die Interessen der multinationalen Konzerne und Banken”, was bedeutet, dass sie gegen die Interessen der Länder der Dritten Welt und der Arbeiter auf der ganzen Welt ist. Sie will die Löhne niedrig halten. Sie will, dass die Wähler apathisch und polarisiert bleiben.

Die Trilaterale Kommission sei keine “Verschwörung” und nicht “allmächtig”, sagt Sklar. “Aber das heißt nicht, dass sie keinen Einfluss hat.” Sie sagt zum Beispiel, die Kommission habe sich zum Ziel gesetzt, die OPEC wirtschaftlich zu “kooptieren” und Länder wie Saudi-Arabien dazu zu bringen, ihre Petrodollars wieder in westlichen Banken anzulegen und Waffen aus dem Westen zu kaufen, anstatt in Entwicklungsländern zu investieren.

“Ich glaube, dass ihre Vision der Weltordnung für die meisten Menschen nicht gut ist”, sagt sie. “Sie hat zu einem System geführt, in dem einige wenige auf Kosten vieler reicher werden.”

Globale Zusammenarbeit “Ich glaube nicht, dass es unser Ziel ist, die Interessen multinationaler Unternehmen zu schützen”, sagt Charles B. Heck, der nordamerikanische Direktor der Trilateralen Kommission. “Wir versuchen, außenpolitische Fragen in einem möglichst breiten Rahmen zu betrachten. Ich sehe uns im Dienst eines sehr breiten öffentlichen Interesses.”

Heck hat all diese Angriffe und Kritik schon einmal gehört. Tatsächlich hat er früher viele Radio-Talkshows moderiert, vorwiegend in den Jahren 1979 und 1980. “Damals schien die Mythologie am intensivsten zu sein.

Die Zahl der ehemaligen Trilateralisten in der Carter-Administration war bekannt. Da war Zbigniew Brzezinski, Carters Nationaler Sicherheitsberater, der Mann, der als ideologischer Pate des Trilateralismus gilt. Aber auch Walter Mondale, Cyrus Vance, Harold Brown, W. Michael Blumenthal, Andrew Young.

Im Präsidentschaftswahlkampf 1980 soll Bushs trilateraler Hintergrund die Anhänger von Ronald Reagan am rechten Rand gestört haben. Außerdem sei der Kandidat der dritten Partei, John B. Anderson, ebenfalls ein Trilateralist gewesen.

Heck ist überzeugt, dass der Anti-Trilateralismus der Rechten immer auf einem simplen Isolationismus beruhte. “Dieses Land hält es für schwierig, angesichts unserer Geschichte und unserer nationalen Traditionen so eng mit dem Rest der Welt verbunden zu sein”, sagt er. “Das ist eine schwierige Lektion für die Amerikaner.”

Die Idee hinter der Gründung der Kommission sei gewesen, dass “die Vereinigten Staaten nie wieder eine so dominante Position einnehmen würden wie in der unmittelbaren Nachkriegszeit und die Führung in der Welt geteilt werden müsse”. Heute würden Themen wie Ökologie – ein neuer Schwerpunkt der trilateralen Studien – globale Zusammenarbeit erfordern, so Heck.

Das heißt nicht, dass es eine Weltregierung geben wird. Es bedeute auch nicht, dass die Trilaterale Kommission mit einer Stimme spreche. Sie sei keine Lobbygruppe.

“Es gibt völlig überzogene Vorstellungen davon, was eine solche Gruppe tut und tun kann”, sagt er. “Es gibt keine Listen mit empfohlenen Maßnahmen, die die Teilnehmer mitnehmen und zu deren Umsetzung sie sich verpflichten.

Heck rechnet damit, dass etwa die Hälfte der Kommissionsmitglieder an diesem Wochenende nicht an der Konferenz in Lissabon teilnehmen wird. “Das sind Leute, die viel zu tun haben”, sagt er. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem regionale Handelsabkommen, Migrations- und Flüchtlingsfragen sowie die internationale Sicherheit nach dem Kalten Krieg.

Nur wenige Journalisten arbeiten in der Trilateralen Kommission. Und wenn Ihnen ein seriöser amerikanischer Journalist nicht verrät, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht, dann tut es niemand.

“Sie regiert nicht die Welt”, sagt der Chefredakteur des Time Magazine, Strobe Talbott, der seit mindestens sechs Jahren zu den Trilateralisten gehört. “Sie besteht aus einer Gruppe sehr einflussreicher Leute, wobei die heutige Gesellschaft ausdrücklich ausgeschlossen ist. Das Gremium selbst geht nicht davon aus, dass es so etwas wie einen einheitlichen Einfluss gibt. Das Gegenteil ist der Fall. … Es gibt eine große Vielfalt.

“Ich würde den Prozess eher als ein großes, hochkarätiges Seminar beschreiben als ein Parlament oder einen Verwaltungsrat”, sagt er.

David Gergen, Chefredakteur von U.S. News & World Report, stimmt zu. “Diese Dinge klingen mächtig, bis man hingeht”, sagt er. “Dann stellt man fest, dass es Menschen sind, die wirklich daran interessiert sind, miteinander zu diskutieren. Wenn Privatpersonen diese Diskussionen offen und ehrlich führen können, ist das sehr hilfreich.

Gergen wurde im vergangenen Jahr von David Rockefeller in die Kommission eingeladen und wird auf der Konferenz in Lissabon gemeinsam mit Talbott über die amerikanische Politik sprechen.

Warum wird über diese jährlichen Trilateralen Treffen so wenig berichtet?

“Warum sollten sie?” sagt Talbott. “Die Leute kommen nicht dorthin, um Nachrichten zu machen.” (Um eine ungestörte Diskussion zu gewährleisten, gelten die Treffen der Trilateralen Kommission als “hinter den Kulissen”, was bedeutet, dass Gergen und Talbott die Teilnehmer nicht zitieren dürfen).

Und wie ist das Treffen als gesellschaftliches Ereignis zu bewerten? Cocktailwürstchen im Überfluss oder was?

“Ich würde es nicht als spartanisch bezeichnen”, sagt Talbott. Schließlich handelt es sich um Leute, die wissen, wie man gut lebt, und die gerne gut leben.

Aber er fügt hinzu: “Das sind Leute, die nicht um die halbe Welt reisen müssen, um ein gutes Essen oder eine gute Flasche Wein zu genießen. Sie kommen wegen etwas anderem, und das ist der Inhalt der Diskussion”.