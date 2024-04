Regierung und Medien geben vor, dass es keine massive Gesundheitskrise gibt – Ed Dowd

Der ehemalige Wall-Street-Manager Ed Dowd ist nach wie vor ein geschickter Zahlenjongleur. Sein kürzlich aktualisiertes und äußerst populäres Buch “Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths 2021, 2022 und 2023” dokumentiert korrekt die enorme Zahl von Todesfällen und Schädigungen, die durch die CV19-Biowaffe-Injektion verursacht wurden. Viele wachen angesichts dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit auf, aber viele tappen im Dunkeln, weil die Regierung und die Lying Legacy Media (LLM) weiterhin den schlimmsten Mord- und Behinderungsbetrug der Weltgeschichte vertuschen.

Dowd sagt: “An diesem Punkt ist es überwältigend und fast komisch geworden. . . Wir haben Regierungen und Medien, die weiterhin vorgeben, als gäbe es keine massive Gesundheitskrise mit chronischen Krankheiten, Todesfällen und Behinderungen. Die Daten zeigen das Gegenteil . . . Die Daten, die wir veröffentlicht haben, sind kostenlos, aber einige Leute wollen Projektionen und Ideen für die Entscheidungsfindung. Das sind Dinge, mit denen wir letztlich ein Unternehmen gründen könnten. Ich hätte nie gedacht, dass wir das könnten. Das ist es, was asymmetrische Informationen bewirken, und die Regierung und die Medien unterdrücken diese Informationen.

Ein kurzer Blick auf die Gesamtzahl der Opfer des CV19-Impfstoffs offenbart eine beispiellose medizinische Katastrophe.

Dowd erklärt: “Ich habe im Februar mit Senator Ron Johnson über die Pandemie-Scorecard gesprochen, und die ist miserabel. Seit der Einführung des CV19-Impfstoffs sind 1,1 Millionen Amerikaner gestorben, 4 Millionen sind dauerhaft behindert und weitere 28 Millionen verletzt worden. Man muss sich fragen, warum diese Institutionen nicht von den Dächern schreien. Ich denke, weil alles auf den (tödlichen) Impfstoff zurückzuführen ist. Das ist alles ein Zirkelschluss, und ich glaube, das ist gegenwärtig ein Witz.

Ist das Schlimmste überstanden?

Dowd antwortet kurz und bündig: “Schauen wir uns die Daten zur Arbeitsunfähigkeit an. Im Juni 2023 haben wir einen neuen Höchststand erreicht. Seitdem haben wir keinen neuen Höchststand mehr erreicht. Es gab einen kleinen Rückgang, aber in den vergangenen zwei Monaten hatten wir einen Anstieg in Folge. Wenn alles klar wäre, würde ich gerne sehen, dass diese Zahl sinkt. Leider ist das nicht der Fall. Sie kann wieder sinken oder sich weiter konsolidieren und dann wieder nach oben schnellen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie sich auf einem neuen Höchststand stabilisiert hat. Die gute Nachricht ist, dass sie keinen neuen Höchststand erreicht hat, aber wenn sie das tut, haben wir ein Problem.

Eines der größten Probleme, die Dowd ausgemacht hat, ist die explosionsartige Zunahme von Krebserkrankungen, und ja, auch hier gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Dowd sagt: “Die Tatsache, dass die Leute nicht einmal sagen, dass Krebs auf dem Vormarsch ist, finde ich ziemlich komisch. Ärzte haben es anekdotisch berichtet, und jetzt haben wir die Daten, um es zu beweisen”. So sieht es aus. Im Jahr 2022 sagte ich, dass “60.000 Millennials zwischen März 2021 und Februar 2022 zu früh gestorben sind”. Dieser Tweet ging viral und Reuters und AP überprüften mich und sagten: “Nein, unsere Experten sagen, dass das nicht stimmt. Jetzt sagt sogar das Establishment, dass die Gesamtmortalität zu hoch ist. Wir befinden uns also in einer Phase, in der Krebs nicht zunimmt. Das wird jetzt geleugnet. Die Lügen sind einfach unglaublich”.

