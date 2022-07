Es ist keine kleine Krise, es ist keine große Krise: Es ist eine große sozialistische Revolution

Nouriel Roubini ist ein Krisenguru. Nicht umsonst hat er den Spitznamen „Dr. Doom“ erhalten.

Der in Istanbul geborene jüdisch-iranisch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler wurde berühmt, weil er die globale Krise von 2007-2008 voraussagte.

Jetzt widerspricht er allen Wall-Street-Experten, die sagen, dass die Krisenanzeichen in allen Bereichen auf eine kurze, kleine Rezession hindeuten.

Nicht so, sagt Roubini. Eine große, lange Krise steht bevor.

In einem Interview mit Bloomberg weist er darauf hin, dass die Schuldenquote der entwickelten Volkswirtschaften mit 420 % einen historischen Höchststand erreicht hat und weiter steigt.

Gleichzeitig haben die massiven staatlichen Rettungsaktionen während der COVID-Pandemie die wirtschaftliche Realität verzerrt und Unternehmen in Zombies verwandelt. Die lebenden Toten.

Die Situation war noch nie so schlimm wie heute, erklärt Roubini.

In den 1970er Jahren war die Stagflation (das gleichzeitige Auftreten von wirtschaftlicher Stagnation, Inflation und Arbeitslosigkeit) durch eine niedrige Verschuldung gekennzeichnet.

Und im Jahr 2008 führte die Schuldenkrise zu einer niedrigeren Inflation.

Jetzt sind alle Geißeln gleichzeitig vorhanden.

Und Roubini kommt zu dem Schluss:

„Die Vorstellung, dass (die Krise) kurz und oberflächlich sein wird, ist absolut illusorisch“.

*

Man muss kein berühmter Ökonom wie Roubini sein, um zu erkennen, dass nicht die übliche Sommerbrise am Horizont aufzieht, sondern ein ausgewachsener Hurricane.

Es reicht schon, in der Welt zu leben, um weitaus schrecklichere Zeichen zu sehen.

Es geht nicht nur um Schuldenstand, Inflation und Arbeitslosigkeit.

Es ist auch die Versorgungskrise, die durch die gleichen unsinnigen COVID-Maßnahmen verursacht wird. Die Abriegelungen haben die globalen Lieferketten unterbrochen. Die Globalisierung und die Hochspezialisierung der Produktion (Autolenkräder werden in Italien hergestellt, Kabelchips in China, Reifen in Rumänien usw.) haben zu Engpässen bei wesentlichen Produkten geführt.

Die Verknappung von Milchpulver und Tampons in Amerika ist bereits emblematisch geworden. Ebenso wie die zunehmend leeren Regale in den westlichen Supermärkten.

Die Beendigung der Sperrungen und die Wiederaufnahme der Produktion hatten auch einen katastrophalen Effekt, den man als „Engpass in der Leitung“ bezeichnen könnte: Die Nachfrage übersteigt die Produktionskapazität und die Produktion übersteigt die Transportkapazität.

Die Folge: Die Engpässe werden größer.

Die erzwungene und irrationale „Ökologisierung“ der Volkswirtschaften, die massenhafte Abkehr von fossilen Brennstoffen und billiger Atomkraft – unter Missachtung aller Kriterien der Effizienz und Kostenwirksamkeit – hat die Bombe einer globalen Energiekrise gezündet.

Der Krieg in der Ukraine hat die Bombe gezündet. Und der politische Faktor vervollständigte die Zerstörung, indem er selbstmörderische, bumerangartige Sanktionen gegen Russland – einen wichtigen Öl- und Gasproduzenten – verhängte.

Die Energiebombe war nicht die einzige, die im Ukraine-Krieg gezündet wurde.

Die Hungersnot ist eine weitere Bombe, die mindestens genauso verheerend ist.

Russland und die Ukraine gehören zu den weltweit größten Produzenten von Getreide und landwirtschaftlichen Düngemitteln.

Dieselbe selbstmörderische „wirtschaftliche Ökologisierung“ zur Rettung des Planeten führt zu abwegigen Maßnahmen, die eine Hungersnot auslösen.

Der künstlich herbeigeführte Bankrott von Landwirten in Regionen wie den Niederlanden und Texas, zwei der größten Lebensmittelexporteure der Welt, ist ein Vorbote einer anderen Katastrophe, über die Roubini nichts sagt.

Wie auch immer, bis zu einem gewissen Grad ist Inflation an sich nicht schlecht. Stattdessen ist sie katastrophal, wenn sie nicht von steigenden Löhnen gefolgt wird. Nirgendwo im Westen steigen die Löhne auch nur so stark, dass sie die inflationsbedingten Verluste in den Taschen ausgleichen. Überschüssiges gedrucktes Geld wird für Rüstung oder die Bekämpfung des sogenannten Klimawandels ausgegeben.

Und damit tritt eine weitere verheerende Wirkung ein: Armut.

Die Menschen haben immer weniger Geld, um die lebensnotwendigen Güter zu kaufen, die durch andere Krisen knapper und teurer werden. Selbst das Geld für die Haushaltsrechnungen reicht nicht mehr aus.

Der Besitz eines Hauses, eines Autos, ganz allgemein die Tatsache, Eigentümer zu sein, ist zu einem Luxus geworden.

Schließlich wird die Wirtschaftskrise durch eine allgemeine Krise des kapitalistischen Systems verschärft.

Seine wenigen einfachen und soliden Prinzipien – Rentabilität, freier Wettbewerb, Privateigentum – wurden durch transnationalen Korporatismus und Ideologie verändert.

Konzerne sind mächtiger geworden als Staaten. Die nationalen Regierungen sind zu ihren Anhängseln und Abteilungen geworden, und die Minister haben – mehr diskret oder offen – den Status von Angestellten erhalten. Die Komplizenschaft zwischen Unternehmen und Regierung hat dazu geführt, dass jede lokale Initiative im Keim erstickt wird.

Die Ideologie hat die kapitalistische Effizienz durch fetischistische Kriterien wie Rasse, Geschlecht, sexuelle Orientierung und politische Korrektheit ersetzt und den Lohnempfänger zum Aktivisten gemacht.

Nach den Richtlinien des Weltwirtschaftsforums wird der Transnationale Korporatismus, der den Kapitalismus vor Jahrzehnten abgelöst hat und demnächst durch den Stakeholder-Korporatismus ersetzt.

(Es sollte nicht vergessen werden, dass der vollständige Titel von Klaus Schwab „The Great Reset of Capitalism“ lautet).

Im klassischen Sozialismus übernimmt die Regierung die Rolle des „Citizen’s Daddy“ – sie kontrolliert jeden Aspekt des Lebens bis hin zu den intimsten Details, auch den sexuellen.

Im Stakeholder-Corporatismus wird diese Rolle von großen transnationalen Konzernen übernommen. Sie entscheiden, was man braucht und was nicht, sie überwachen und kontrollieren, sie runzeln die Stirn und sind wachsam wie politische Kommissare.

(Es ist kein Zufall, dass die Mitglieder der EU-Exekutive „Kommissare“ genannt werden).

*

Die Sowjetunion brauchte mehrere Bedingungen, um sich zu etablieren: soziale Instabilität, Wirtschaftskrise, Krieg, Armut, Hungersnot…

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Was wir jetzt erleben, ist KEINE Krise. Nicht einmal eine ernsthafte, wie Roubini voraussagt. Es ist eine große sozialistische Weltrevolution.

(Ein anderer Name, den Schwab selbst für den Great Reset angibt, ist „The Fourth Industrial Revolution“).

Der schreckliche Zusammenstoß zwischen dem Westen auf der einen und Russland-China auf der anderen Seite, den wir jetzt erleben, ist nichts anderes als der Zusammenstoß verschiedener Formen und Programme des Sozialismus.

Wie vor sieben Jahrzehnten zwischen Chruschtschow und Mao.