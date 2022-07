Das muss ein Ende haben.

Anthony Faucis National Institutes of Health hat Hunderttausende von Dollar an in China ansässige Labors mit engen Verbindungen zum Militär des Regimes geschickt, darunter auch Einrichtungen, die mit dem Wuhan Institute of Virology an der Erforschung des Fledermaus-Coronavirus gearbeitet haben, wie The National Pulse enthüllt.

In der Förderdatenbank der National Institutes of Health (NIH) sind zwei Studien verzeichnet, die von Faucis Behörde im Jahr 2022 bisher gefördert wurden: „Antigenentdeckung für übertragungshemmende Impfstoffe gegen Plasmodium vivax“ und „Auswirkungen der Urbanisierung auf die Vektorbiologie und die Übertragung von Dengue-Fieber in China“.

Die erste Studie, die sich auf die Erforschung von „übertragungshemmenden Impfstoffen“ für Malaria-endemische Länder konzentriert, hat von Faucis National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 135.000 Dollar für 2022 erhalten.

„Dieses Projekt zielt darauf ab, einen umfassenden Weg zur Entdeckung von Antigenen zu beschreiten, einschließlich der Identifizierung von Antigenen durch genomweites immunologisches Screening, Validierung in einem Malariamodell mit Nagetieren und weitere Bewertung in P. vivax, um neue Impfstoffkandidaten gegen vivax-Malaria zu identifizieren“, heißt es in einer Projektzusammenfassung.

Das Stipendium wurde an die Medizinische Universität China vergeben, die vollständig von der Kommunistischen Partei Chinas kontrolliert wird und früher als Medizinische Militärschule der Roten Armee der Bauern bekannt war. Sie ist die einzige medizinische Einrichtung, die 1934 mit der Roten Armee der Kommunistischen Partei Chinas am „Langen Marsch“ teilgenommen hat.

Auch die zweite Studie, die sich mit der Ausbreitung des Dengue-Fiebers in China befasst, wird mit 132.912 $ an die Southern Medical University (SMU) in China gefördert.

Die SMU, die früher als Erste Medizinische Militäruniversität bekannt war, fällt laut ihrer eigenen Website unter die Zuständigkeit des Militärkomitees der PLA. Professoren und ganze Institute haben Auszeichnungen von verschiedenen Abteilungen der PLA erhalten, darunter auch von der Allgemeinen Logistikabteilung.

Die Schule betreibt auch eine Reihe von Labors, darunter ein Institut für gentechnische Forschung, das als „Zweig des PLA Key Biochip Lab“ und „eines der 20 besten Labors der Armee“ bezeichnet wird.

Das Biomechanik-Labor der Schule untersteht der PLA und wird vom chinesischen 863-Programm unterstützt, in dessen Rahmen chinesische Wissenschaftler wegen des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen amerikanischer Unternehmen verurteilt wurden.

Die Schule hat zuvor mit dem Wuhan Institute of Virology – von dem viele glauben, dass es die Quelle von COVID-19 ist – bei der Erforschung des Fledermaus-Coronavirus zusammengearbeitet, die ebenfalls von Anthony Fauci finanziert wurde. Die SMU hat dem Wuhan-Labor für seine umstrittene Arbeit mit der EcoHealth Alliance menschliche Blutproben zur Verfügung gestellt, die anscheinend „gain-of-function“-Forschung darstellen.