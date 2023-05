Die Tatsache, dass China wegen der Covid-Pandemie im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit steht, ist für die asiatische Nation, die danach strebt, die führende Wirtschaftsmacht und Weltmacht zu werden, kein willkommenes Ereignis. In Berichten aus China wurde behauptet, das Land sei von der Epidemie überrollt worden, was die Chinesen zu unterdrücken versuchten. Berichten zufolge gab die chinesische Gesundheitsbehörde die Zahl der Covid-Todesfälle zu niedrig an, und zu einem bestimmten Zeitpunkt lag die offizielle Zahl der Todesfälle im Land bei 5.241, obwohl viele Familien den Tod von Verwandten meldeten, die an der Krankheit starben. In einigen Berichten wurde jedoch behauptet, dass aufgrund des „Tsunamis“ von Fällen täglich bis zu 5000 Menschen in China starben. Die Regierung stellte daraufhin die Veröffentlichung der täglichen Zahlen für Infektionen und Todesfälle ein. Jetzt meldet eine Gruppe für Pressefreiheit, dass China weltweit die meisten Journalisten inhaftiert und derzeit über 100 Reporter hinter Gittern sitzen. Die Gruppe „Reporter ohne Grenzen“ behauptet, Chinas Staatschef Xi Jingping führe einen „Kreuzzug gegen den Journalismus“. Ferner verfügt China über das weltweit umfangreichste System von Internetkontrollen. Mit seinen Filtern wird versucht, die chinesische Öffentlichkeit daran zu hindern, ausländische Websites zu sehen, die von Nachrichtenagenturen, Regierungen, Menschenrechts- und anderen Aktivistengruppen betrieben werden. Chinesische Reporter wurden unter dem Vorwurf der Spionage, des Verrats von Staatsgeheimnissen und des Anzettelns von Streitigkeiten strafrechtlich verfolgt – eine vage Anschuldigung, die dazu dient, Dissidenten ins Gefängnis zu bringen. Andere Journalisten sind der Überwachung, Einschüchterung und Schikanierung ausgesetzt. Jetzt scheint die chinesische Regierung zu versuchen, die Berichterstattung zu kontrollieren“.

Die Covid-Geschichte neu schreiben

In einem kürzlich erschienenen Artikel in der New York Times wird behauptet, dass die chinesische Zensur im Stillen versucht, die COVID-19-Geschichte umzuschreiben. Dem Artikel zufolge hat die chinesische Regierung Wissenschaftlern einen Maulkorb verpasst, internationale Untersuchungen behindert und die Online-Diskussion über die Pandemie zensiert. In dem Artikel wird darauf hingewiesen, dass im Februar 2020, am selben Tag, an dem die Krankheit den Namen COVID-19 erhielt, ein Bericht sowohl von amerikanischen als auch von chinesischen Wissenschaftlern veröffentlicht wurde, aus dem hervorging, wie schnell sich das Virus ausbreitet und wer daran stirbt. Der Bericht wurde in einer weltweiten Gesundheitswarnung zitiert, aber innerhalb weniger Tage mit einer Online-Nachricht zurückgezogen, in der Wissenschaftler aufgefordert wurden, ihn nicht zu zitieren.

„Es war so schwierig, Informationen aus China zu bekommen“, sagte Ira Longini, einer der Autoren der Studie von der University of Florida. „Es wurde so viel vertuscht und so viel versteckt. Die Zensurkampagne der chinesischen Regierung zielt auf internationale Fachzeitschriften und wissenschaftliche Datenbanken ab und verhindert den Austausch von Daten. Chinesische Wissenschaftler haben unter dem Druck ihrer Regierung Informationen zurückgehalten, genetische Sequenzen aus öffentlichen Datenbanken entfernt und entscheidende Details in Zeitschrifteneinreichungen verändert. Nach Angaben der Times haben westliche Zeitschriftenredakteure dies ebenfalls ermöglicht, indem sie den von der chinesischen Regierung auferlegten Änderungen zustimmten und Veröffentlichungen aus verworrenen Gründen zurückzogen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat diese Praxis ohne Hinterfragen zugelassen. Mit anderen Worten: Sie hat das Verhalten der chinesischen Regierung akzeptiert. Diese selbst auferlegte „Zensur“ wurde kürzlich aufgedeckt, als eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern eine genetische Sequenz entdeckte, die von den Chinesen vertuscht wurde. Es handelte sich um Daten, die chinesische Wissenschaftler im Januar 2020 auf dem Markt von Wuhan gesammelt hatten und die das Coronavirus mit dem Marderhund in Verbindung brachten.

Unterdrückung von Daten

Der Times zufolge verfolgt die chinesische Regierung mit der Inhaftierung von Journalisten keine bestimmten Ziele, und die Wissenschaftler sind der Meinung, dass sie nur die Wahrheit unterdrücken will. „Ich glaube, es gibt eine große politische Agenda, die sich auf die Wissenschaft auswirkt“, sagte Edward Holmes, ein Biologe der Universität Sydney, der zu der Gruppe gehörte, die die Sequenzen mit der DNA des Waschbärenhundes analysierte. Diese fortgesetzte Zensur und Unterdrückung von Daten ermöglicht es der chinesischen Regierung, die Geschichte zu kontrollieren und den Ursprung des Covid-Virus geheim zu halten.

Auch die WHO hat sich im Wesentlichen an den Bemühungen der chinesischen Regierung beteiligt, indem sie deren Version der Ereignisse, die zur Pandemie führten, nie in Frage gestellt hat. In der Zwischenzeit setzen die Vereinigten Staaten ihre Ermittlungen über den Ursprung des Coronavirus fort, die unweigerlich politisch werden. Erst letzten Monat haben von der chinesischen Regierung anerkannte Wissenschaftler behauptet, es sei an der Zeit, den Ursprung der Covid-Pandemie anderswo zu suchen. Vielleicht ist diese Ablenkung der Grund für die Zensur durch die Chinesen.

Frühzeitige Beobachtungen von TrialSite

Wie TrialSite bereits zu Beginn der Pandemie unter dem Titel „China’s Response to COVID-19: the Good, the Bad and the Ugly“ berichtet hat, wurde schon früh nach dem Auftauchen des neuartigen Coronavirus deutlich, dass Zensur in China die Regel und nicht die Ausnahme sein würde. Während die lokalen Behörden, wahrscheinlich auf Anweisung höherer Stellen, lokale Abriegelungen wie in Wuhan anordneten, wurden zahlreiche Flüge zugelassen, sodass wahrscheinlich infizierte Menschen landen und die Ansteckung weltweit verbreiten konnten.

Schon früh beobachtete TrialSite merkwürdige Verhaltensweisen, wie z. B. eine starke, chauvinistische Sprache, die von den chinesischen Medien ausging. Wir fragten uns, warum ein solches Ethos zu Beginn der Pandemie, einer globalen Krise, verbreitet wurde. Es hätte eine Zeit sein müssen, in der verschiedene einflussreiche Nationen zusammenkommen, um die Probleme mit einer solchen kollektiven Wirkung zu lösen.

Das war jedoch nicht die Erfahrung von COVID-19, und der Rest ist nun Geschichte, da sich die Zensur nach chinesischem Vorbild während dieser Krise rasch im Westen ausbreitete.