Dieses beschämende Schweigen ist notwendig, um die kriminelle Komplizenschaft des Westens in den tödlichen Unruhen in der Ukraine zu verbergen.

Diese Woche jährte sich zum neunten Mal das schockierende Massaker ukrainischer Faschisten an 42 Zivilisten in Odessa. Nur wenige Wochen zuvor hatten die politischen Führer der Faschisten in Kiew einen gewaltsamen Staatsstreich durchgeführt.

Die Barbarei der Gräueltat von Odessa war unaussprechlich, aber sinnbildlich für das von der NATO unterstützte faschistische Regime, das im Februar 2014 unrechtmäßig die Macht ergriff.

Es ist bezeichnend und beschämend, dass die westlichen Medien und Regierungen diesen Horror kaum erwähnen, oder wenn sie es tun, neigen sie dazu, den Vorfall zu verzerren und Russland typischerweise, aber unbegründet, der Desinformation zu beschuldigen.

Am 2. Mai 2014 wurden Hunderte Demonstrant in Odessa, die gegen das faschistische Kiewer Regime protestierten, in gewaltsame Zusammenstöße mit Anhängern des Regimes verwickelt. Tausende von rechtsextremen Paramilitärs, die dem neonazistischen Rechten Sektor angehören, waren unter dem Vorwand, ein Fußballspiel zu besuchen, aus dem Norden in die südliche Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer gebracht worden.

Den ganzen Tag über kam es zu Straßenschlachten mit Pflastersteinen, Molotowcocktails und Schusswechseln zwischen den beiden Gruppen. Am Abend konzentrierten sich die zahlreicheren Regimebefürworter auf ein Zeltlager von Regimegegnern in der Nähe des aus der Sowjetzeit stammenden Gewerkschaftsgebäudes im Zentrum von Odessa. Es handelte sich um eine friedliche Versammlung, an der auch Frauen und Kinder teilnahmen. Es war seit mehreren Wochen aufgebaut worden, um den Widerstand gegen die Maidan-Ereignisse in Kiew zu demonstrieren.

Die Regimegegner waren gegen den Putsch, den die sogenannte EuroMaidan-Bewegung Wochen zuvor in Kiew durchgeführt hatte. Am 20. Februar führte ein grausames Scharfschützenmassaker in Kiew (von dem sich später herausstellte, dass es von CIA-unterstützten Faschisten verübt wurde) zum Sturz des gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch. Dieser hatte eine freundschaftliche Beziehung zu Russland aufrechterhalten, die von rechtsextremen ukrainischen Gruppierungen verabscheut wurde. Janukowitschs Regierung wurde stark von Ukrainern russischer Abstammung unterstützt, vorwiegend im Süden und Osten des Landes.

Das faschistische Regime, das im Februar 2014 in Kiew an die Macht kam und bis heute an der Macht ist – wenn auch mit einem Präsidenten, Wladimir Zelenski, der nominell jüdischer Abstammung ist – wurde von vielen Ukrainern von Anfang an abgelehnt. Sie betrachteten die neuen Machthaber als nicht gewählt und illegitim. Sie fürchteten sich auch vor den Neonazi-Gruppierungen, die offen ukrainische Persönlichkeiten wie Stepan Bandera verherrlichten, die während des Zweiten Weltkriegs mit Nazi-Deutschland beim Massenmord an ihren eigenen Landsleuten kollaboriert hatten.

Angesichts dessen stimmte die Bevölkerung der Halbinsel Krim im März 2014 in einem Referendum für die Abspaltung von der Ukraine und den Anschluss an die Russische Föderation. In anderen Teilen der Ukraine lehnte die südöstliche Donbass-Region das Kiewer Regime und dessen „antirussische“ Feindseligkeit ebenfalls ab. Im Mai 2014 leitete das Kiewer Regime seine sogenannte Anti-Terror-Operation gegen die selbst ernannten Republiken Donezk und Lugansk ein, die vom damaligen CIA-Chef John Brennan bei einem Besuch im Land unterstützt wurde. Der damalige US-Vizepräsident Joe Biden fungierte als Washingtons Kontaktmann für das neue Regime. Diese Aggression markierte den Beginn des Bürgerkriegs in der Ukraine, der im gegenwärtigen Konflikt mit Russland und im vergangenen Jahr im Anschluss des Donbass und der angrenzenden Regionen an die Russische Föderation gipfelte.

Dies war die Situation in der Ukraine im Mai 2014. Das Land befand sich in Aufruhr und war ethnisch und politisch gespalten. Städte wie Odessa hatten starke historische und kulturelle Verbindungen zu Russland. Die Stadt, die wegen ihrer traditionsreichen Handelswirtschaft als Perle am Schwarzen Meer bekannt ist, wurde 1795 von Katharina der Großen, der Kaiserin von Russland, gegründet.

Als die von der NATO unterstützten Putschisten in einem blutigen Staatsstreich die Macht in Kiew übernahmen und begannen, Fackelzüge im Stil der Nazis zu veranstalten, waren viele russischstämmige Menschen in der Ukraine und anderen Ländern entsetzt. Odessa war eine solche Stadt mit einer großen russischen Bevölkerung. Die Stadt war Opfer von Massentötungen durch die SS-Todesschwadronen der Nazi-Einsatzgruppen und ihre lokalen Handlanger.

Als die Faschisten des Kiewer Regimes am Abend des 2. Mai das Protestcamp in Odessa angriffen, flüchteten etwa 300 Demonstranten in das Gewerkschaftshaus. Der Mob draußen bombardierte das historische Gebäude mit Brandbomben und setzte es in Flammen. Die Absicht war, alle Menschen im Gebäude zu verbrennen. Der Hass, den die Angreifer des Rechten Sektors gegenüber den eingeschlossenen Opfern zeigten, war entsetzlich. Mehrere der Menschen im Gebäude versuchten, den Flammen zu entkommen, indem sie aus den Fenstern des Hochhauses sprangen. Als ihre Körper auf dem Boden aufschlugen, wurden sie von einer wütenden Menschenmenge erschlagen.

Insgesamt wurden bei dem Massaker im Gewerkschaftshaus 42 Menschen ermordet. Kein einziger Angreifer wurde jemals strafrechtlich verfolgt. Das Kiewer Regime weigerte sich, eine angemessene Untersuchung durchzuführen.

Der Schrecken dieses Tages war jedoch für viele Ukrainer und Russen ein Wendepunkt. Er offenbarte das abscheuliche Wesen des Regimes, das die Macht über das Land ergriffen hatte, und seine abscheuliche faschistische Feindseligkeit gegenüber Russland.

Es ist das Regime, das von Washington und seinen NATO-Partnern an die Macht gebracht wurde. Seit 2014 wurde es bewaffnet und zu einer Kriegsmaschine aufgebaut, um Russland anzugreifen und alle kulturellen Verbindungen zu Russland zu zerstören.

Das Massaker in Odessa sollte im Gedenken an die Opfer dieses Tages nicht vergessen werden. Aber auch, weil es dazu beiträgt, die Hintergründe des gegenwärtigen, von den USA geführten NATO-Vertreterkonflikts mit Russland in der Ukraine zu erklären.

Deswegen haben die westlichen Nachrichtenmedien und ihre Regierungen das Massaker von Odessa geflissentlich ignoriert. Ihr beschämendes Schweigen ist notwendig, um die kriminelle Mitschuld des Westens an den tödlichen Unruhen in der Ukraine zu verbergen.