China: Humanoider Roboter wird CEO von Spielefirma

«Sie soll gerechtere Entscheidungen für die Mitarbeiter treffen.

Kürzlich hat das in China ansässige Handyspiel-Unternehmen NetDragon Websoft einen von künstlicher Intelligenz unterstützten virtuellen Menschen mit dem Namen „Tang Yu“ als Geschäftsführerin eingesetzt.

Die Ernennung erfolgte am 26. August, und die virtuelle Geschäftsführerin, Frau Tang Yu, trat ihre Stelle in der Hauptniederlassung des Unternehmens, Fujian NetDragon Websoft, an.

Nach Angaben des Unternehmens wird Tang Yu die Entscheidungsfindung im Tagesgeschäft des Unternehmens unterstützen und ein effektiveres Risikomanagementsystem bereitstellen. Sie wird auch als Echtzeit-Datenzentrum und Analysetool für den Vorstand eingesetzt.

Zu den Aufgaben von Tang Yu gehört auch die Schaffung eines fairen Arbeitsumfelds für die Mitarbeiter.

Die Macht der KI

Künstliche Intelligenz ist aus der heutigen Technologie nicht mehr wegzudenken. Deshalb betont auch der Firmengründer Dr. Dejian Liu die Bedeutung dieses Fortschritts für das Unternehmen.

„Wir glauben, dass KI die Zukunft der Unternehmensführung ist, und die Ernennung von Frau Tang Yu steht für unser Engagement, den Einsatz von KI wirklich zu nutzen, um die Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben, zu verändern und letztlich unser zukünftiges strategisches Wachstum voranzutreiben“, so Dr. Dejian Liu.

„Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere Algorithmen hinter Tang Yu weiter ausbauen, um ein offenes, interaktives und hochtransparentes Managementmodell aufzubauen, während wir schrittweise zu einer metaversen Arbeitsgemeinschaft übergehen.

Über NetDragon Websoft

NetDragon, einer der angesehensten und bekanntesten Entwickler von Online-Spielen in China, wurde 1999 gegründet und hat eine Reihe beliebter Spiele entwickelt, darunter Eudemons Online, Heroes Evolved, Conquer Online und Under Oath. Mit dem Ziel des Managements, die größte globale Online-Lern-Community aufzubauen und jeder Schule auf der Welt echte integrierte Blended-Learning-Lösungen anzubieten, hat NetDragon in den letzten Jahren auch begonnen, sein Online-Bildungsgeschäft zu erweitern.»