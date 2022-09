Zeitlich begrenztes Essen führt zu weniger schweren COVID-Erkrankungen

Die Forscher untersuchten die Auswirkungen von konsequentem, regelmäßigem Fasten auf schwere COVID-Erkrankungen und stellten fest, dass es das Risiko eines Krankenhausaufenthalts und der Sterblichkeit verringert, nicht aber das Risiko, an der Krankheit zu erkranken

Die Studie bestätigte frühere Forschungsergebnisse, wonach intermittierendes Fasten und zeitlich begrenztes Essen – zwei verschiedene Arten von Ernährungsmustern – das Risiko einer schweren COVID-Erkrankung verringern und die Gewichtsabnahme fördern

Adipositas ist ein unabhängiger Risikofaktor für COVID-19 und ein Faktor, der zu anderen Komorbiditäten beiträgt, die mit einer schweren Erkrankung einhergehen; selbst leichte Adipositas kann den Schweregrad der Erkrankung beeinflussen

Die seit Anfang 2020 gesammelten Daten haben gezeigt, wie wichtig ein optimaler Vitamin-D-Spiegel ist, um den Schweregrad von COVID zu verringern, und dass ein Mangel auch mit einem erhöhten Risiko für Fettleibigkeit verbunden ist.

Mehrere mexikanische Bundesstaaten haben Schritte unternommen, um den Verkauf von Junk Food an Minderjährige zu verbieten, um die hohen Raten von Fettleibigkeit und Diabetes zu senken, die mit der hohen Sterblichkeitsrate des Landes in Verbindung gebracht werden.

Im ersten Jahr der COVID-19-Pandemie begannen mehrere Studien, einige der gesundheitsfördernden Strategien aufzuzeigen, die Ihr Risiko einer schweren COVID-Erkrankung senken oder Sie sogar vor einer Ansteckung mit dem Virus bewahren könnten. Eine im Juli 2022 veröffentlichte Studie untermauert die zunehmenden wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Ernährungsgewohnheiten die allgemeine Gesundheit verbessern und das Risiko einer schweren COVID-Erkrankung verringern können.

Die Studie wurde im BMJ Nutrition, Prevention & Health veröffentlicht und ergab, dass regelmäßiges Fasten das Risiko einer schweren COVID-Erkrankung senkt. Obwohl die Begriffe „intermittierendes Fasten“ und „zeitlich begrenzte Ernährung“ oder „zeitlich begrenztes Fasten“ synonym verwendet werden, handelt es sich um unterschiedliche Ernährungsmuster.

Zur Verdeutlichung: Intermittierendes Fasten beinhaltet eine Energiebeschränkung an zwei bis drei Tagen pro Woche oder an abwechselnden Tagen. Mit anderen Worten: Während man die Stunden, in denen man isst, einschränken kann, muss intermittierendes Fasten auch eine Kalorienbeschränkung beinhalten. Beim zeitlich begrenzten Fasten wird die Zeitspanne, in der man tagsüber Nahrung zu sich nimmt, eingeschränkt, nicht aber die Anzahl der Kalorien, die man zu sich nimmt.

Die meisten Menschen, die zeitlich begrenztes Fasten praktizieren, beschränken die Zeit, in der sie Nahrung zu sich nehmen, auf acht bis 10 Stunden oder weniger an den meisten Tagen der Woche. Tierstudien haben gezeigt, dass zeit- und kalorienbeschränkte Ernährungsmuster das Leben verlängern können. Die aktuelle Studie zeigt auch, dass dadurch das Risiko einer schweren COVID-Erkrankung und damit die Sterblichkeit gesenkt wird.

Studie zeigt, dass regelmäßiges Fasten das Risiko einer schweren COVID-Erkrankung senkt

In der vorgestellten Studie nahmen die Forscher Patienten aus einer Einrichtung der Sekundärversorgung in Salt Lake City, Utah, auf, die sich einer Herzkatheteruntersuchung unterzogen hatten, und füllten eine soziobehaviorale Umfrage aus, in der Fragen zum regelmäßigen Fasten, zur Bildung, zum Alkoholkonsum und zum Schlaf gestellt wurden.

Die Probanden wurden nicht randomisiert, sondern im Rahmen der Längsschnittüberwachung des Intermountain Healthcare Biological Samples Collection Project and Investigational Registry (INSPIRE) beobachtet. Die Forscher definierten regelmäßiges Fasten auf der Grundlage von zwei Erhebungsfragen, in denen gefragt wurde, ob die Teilnehmer regelmäßig fasten und wie viele Jahre lang.

Die Forscher teilten die Patienten in zwei Gruppen ein: diejenigen, die fünf Jahre oder länger regelmäßig fasteten, und diejenigen, die vor dem Ausfüllen der Umfrage mit dem Fasten aufhörten. Patienten, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht regelmäßig fasteten, aber vor Beginn der Studie fünf Jahre oder länger gefastet hatten, wurden ausgeschlossen.

Die Studienkohorte umfasste 1.524 Personen, von denen 205 positiv auf SARS-CoV-1 und 1.319 negativ getestet wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass diejenigen, die regelmäßig fasteten, ein geringeres Risiko hatten, an COVID-19 zu sterben oder ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Dies gilt selbst dann, wenn Störfaktoren wie ein früherer Herzinfarkt oder eine vorübergehende ischämische Attacke, Alter und Nierenversagen berücksichtigt wurden.

In einer sekundären Analyse stellten die Forscher fest, dass regelmäßiges Fasten die Teilnehmer zwar vor schweren Erkrankungen schützte, dass dieser Effekt aber nicht zu einer Verringerung des Risikos einer Ansteckung mit COVID-19 führte. Die Forscher wiesen darauf hin, dass Utah das niedrigste Durchschnittsalter in den USA und die viertniedrigste Rate an koronaren Herzkrankheiten aufweist.

Insgesamt gab es in Utah eine niedrige Sterblichkeitsrate, was, so die Hypothese, darauf zurückzuführen sein könnte, dass der Bundesstaat eine der niedrigsten Raucherquoten aufweist. Selbst wenn diese Merkmale berücksichtigt wurden, war regelmäßiges Fasten weiterhin ein unabhängiger Prädiktor für ein geringeres Risiko von Krankenhausaufenthalten und Mortalität.

Utah bot eine einzigartige Gelegenheit, das regelmäßige Fasten zu untersuchen, da 60 %9 der Einwohner der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (LDS) angehören, in der das regelmäßige Fasten eine gängige Praxis ist. Die Forscher stellten außerdem fest, dass im Durchschnitt bis zu 36 % aller Patienten im Intermountain System seit mehr als vier Jahrzehnten routinemäßig regelmäßiges Fasten anwenden.

Eine Post-COVID-Welt muss sich auf die Gesundheitsprävention konzentrieren

Wer sich mit den Merkmalen von Personen mit höherem und niedrigerem Risiko für schwere Krankheiten befasst hat, dem ist klar geworden, dass es in einer Post-COVID-Welt von großer Bedeutung ist, auf präventive Gesundheitspraktiken zu achten und sich darauf zu konzentrieren.

Die Realität sieht so aus, dass eine gesunde Ernährung und körperliche Betätigung dazu beitragen können, das Risiko einer schweren Erkrankung durch COVID zu verringern, und dass dies wahrscheinlich auch für andere Viren gilt, die plötzlich in der Gesellschaft „auftauchen“ können. Die gute Nachricht ist, dass Ihre Chancen, gesund zu bleiben oder eine leichte Erkrankung zu bekommen, ähnlich wie bei anderen Viruserkrankungen in erster Linie von Ihrer Immunfunktion abhängen, auf die Sie mehr Einfluss haben, als Sie vielleicht denken.

Eine 2017 veröffentlichte Studie untersuchte die Auswirkungen einer zeitlich begrenzten Fütterung auf die Gewichtszunahme anhand eines Tiermodells und einer fettreichen, diätbedingten Fettleibigkeit. Sie fanden heraus, dass die zeitlich begrenzte Fütterung die Gewichtszunahme im Vergleich zu Ratten, die frei mit einer fettreichen Diät gefüttert wurden, deutlich reduzierte, obwohl die 24-Stunden-Kalorienzufuhr die gleiche war.

Eine andere Studie, in der die zeitlich eingeschränkte Ernährung und ihre Auswirkungen auf die Stoffwechselgesundheit bei nicht fettleibigen Personen untersucht wurden, ergab, dass diejenigen, die ihre Nahrungsaufnahme auf den frühen Teil des Tages beschränkten, größere Vorteile bei der Insulinresistenz zeigten als diejenigen, die ihre Nahrungsaufnahme auf den mittleren Teil des Tages beschränkten.

Schließlich wurde in einer Literaturübersicht versucht, intermittierendes kalorienreduziertes Fasten, zeitlich begrenztes Essen und kontinuierliche Energiebeschränkung zu vergleichen. Obwohl es nur begrenzte Vergleiche mit kontinuierlicher Energierestriktion gab, fanden die Forscher Hinweise aus Tierstudien, dass zeitlich begrenztes Essen vor diätbedingter Fettleibigkeit und fettleibigkeitsfördernden Bakterien im Darmmikrobiom schützt und die Regulierung des Körpergewichts verbessert.

Zusätzlich zu den gesundheitlichen Vorteilen einer zeitlich begrenzten Ernährung haben Forscher auch positive physiologische Veränderungen durch regelmäßiges Fasten festgestellt, darunter:

Normalisierung der Empfindlichkeit von Insulin und Leptin

Förderung der Produktion des menschlichen Wachstumshormons (HGH)

Senkung des Triglyzeridspiegels

Verringerung des oxidativen Stresses

Reduzieren Sie das Risiko von COVID-Komorbiditäten

Adipositas ist ein unabhängiger Risikofaktor für COVID-19 und ein Faktor, der zu anderen Komorbiditäten beiträgt, die mit einer schweren Erkrankung einhergehen. Den Daten zufolge kann selbst eine leichte Adipositas den Schweregrad von COVID-19 beeinflussen. Die Forscher analysierten 482 COVID-19-Patienten, die zwischen dem 1. März und dem 20. April 2020 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und kamen zu folgendem Schluss:

Adipositas ist ein starker, unabhängiger Risikofaktor für Atemversagen, Einweisung auf die Intensivstation und Tod bei COVID-19-Patienten. Ein BMI ≥ 30 kg/m2 kennzeichnet eine Patientenpopulation mit hohem Risiko für eine schwere Erkrankung, während ein BMI ≥ 35 kg/m2 das Sterberisiko drastisch erhöht.

Personen mit mäßiger oder schwerer Fettleibigkeit hatten ein um 28 % bis 30 % höheres Risiko für einen Krankenhausaufenthalt mit COVID als diejenigen, die sich in einem normalen BMI-Bereich befanden.

Als die Auswirkungen von Fettleibigkeit, Diabetes und Bluthochdruck mit dem Alter verglichen wurden, zeigten die Daten, dass die drei Gesundheitszustände einen additiven Effekt hatten und das Sterberisiko auf das Niveau des Risikos erhöhten, das bei Menschen in fortgeschrittenem Alter beobachtet wurde. Die CDC hat folgende Gesundheitszustände ermittelt, die das Risiko einer schweren COVID-Erkrankung erhöhen:

Krebs

Chronische Nierenerkrankung

Chronische Lebererkrankung

Chronische Lungenerkrankung

Mukoviszidose

Demenz

Diabetes

Behinderungen

Herzkrankheit

Immungeschwächte Erkrankungen

Sichelzellenanämie oder Thalassämie

Transplantation von festen Organen oder Blutstammzellen

Schlaganfall oder zerebrovaskuläre Erkrankung

Rauchen, aktuell oder früher

Störung durch Drogenkonsum

HIV-Infektion

Psychische Erkrankungen

Übergewicht und Adipositas

Körperliche Inaktivität

Schwangerschaft

Tuberkulose

Kleine Veränderungen können großen Nutzen bringen

Wie in der vorgestellten Studie gezeigt wurde, hat selbst regelmäßiges Fasten eine starke Wirkung auf die Senkung des Risikos einer schweren COVID-19. Die Studie zeigte auch, dass eine konsequente Anstrengung den Unterschied ausmacht. Weitere Forschungen haben gezeigt, dass eine zeitlich eingeschränkte Ernährung den gleichen Nutzen hat und den Schweregrad von COVID-19 verringert.

Die Forscher der vorgestellten Studie schrieben: „Appetitlosigkeit ist eine typische Reaktion auf eine Infektion, was darauf hindeuten könnte, dass der menschliche Körper über körpereigene Mechanismen zur Einleitung des Fastens verfügt, um das Immunsystem zu aktivieren“. Außerdem schrieben sie, dass Fasten zur Aktivierung der Autophagie beiträgt, mit der der Körper geschädigte Zellen und Krankheitserreger beseitigt.

Autophagie ist ein wirksames Mittel zur Behandlung von Krankheiten und zur Aufrechterhaltung der Homöostase. Eine weitere Strategie besteht darin, einen optimalen Vitamin-D-Spiegel zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Daten30 haben gezeigt, dass Vitamin D ein unabhängiger Risikofaktor für schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Sterblichkeit bei COVID-19 ist und dass Vitamin-D-Mangel auch mit Fettleibigkeit in Verbindung steht.

Grassroots Health empfiehlt, dass Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel auf mindestens 40 ng/ml (100 nmol/L) erhöhen. Da jeder Mensch unterschiedlich auf Sonnenlicht und Nahrungsergänzungsmittel reagiert, können Sie Ihren Wert nur durch einen Test ermitteln. Anhand der Ergebnisse können Sie mithilfe des Grassroots Health-Rechners ermitteln, wie viel Nahrungsergänzungsmittel (oder Sonnenexposition) Sie benötigen, um Ihren optimalen Wert zu erreichen.

Mexiko geht davon aus, dass gesundes Essen ein Kinderrecht ist

Obwohl eine zeitlich begrenzte Ernährung eine wirksame Strategie zur Förderung der Gesundheit ist, kann man ultra-verarbeitetes Junkfood nicht überfasten oder übertrainieren. Im August 2020 berichtete BBC, dass Oaxaca, Mexiko, den Verkauf von Junk Food an Minderjährige verbieten will, um die hohe Rate an Fettleibigkeit und Diabetes in der Region zu senken.

Zu diesem Zeitpunkt wies Mexiko eine der weltweit höchsten Raten von Fettleibigkeit bei Kindern auf, das Land konsumierte mehr kohlensäurehaltige, zuckerhaltige Getränke pro Person als jedes andere Land und hatte die dritthöchste Todesrate durch COVID in der Welt. Die Fettleibigkeit ist so besorgniserregend, dass Polizeibeamte an Programmen zur Gewichtsreduzierung teilgenommen haben. Während der mexikanische Kongress der Maßnahme Beifall zollte, protestierten Ladenbesitzer und Straßenverkäufer.

Etwas mehr als ein Jahr später ergab ein Folgebericht, dass Oaxaca zwar der erste mexikanische Bundesstaat war, der Junkfood für Minderjährige verbot, aber nicht der einzige. In dem, was als eine „echte Graswurzelbewegung, ausgelöst durch das starke Engagement von 13 verschiedenen indigenen Gruppen“ beschrieben wurde, folgten zwei Bundesstaaten diesem Beispiel, und viele andere haben Gesetze eingeführt.

Ausgelöst wurde die Bewegung durch die Rolle, die die Ernährung bei der Förderung der Gesundheit spielt. Die mexikanischen Medien berichteten auch über die Schädlichkeit des Verzehrs von verarbeiteten Lebensmitteln und über Kommentare des Staatssekretärs für Gesundheit, der Limonade als „Flaschengift“ bezeichnete. Dies ist weit entfernt von den Maßnahmen anderer Regierungen zum Schutz der Gesundheit von Kindern.

Ergreifen Sie Maßnahmen, um die Kontrolle über Ihre Gesundheit zu übernehmen

Angesichts des raschen Wandels im Gesundheitswesen und in der Finanzwelt ist es wichtiger denn je, jeden Tag Maßnahmen zu ergreifen, um die eigene Gesundheit in den Griff zu bekommen. Wie Daten gezeigt haben, gehören zu den wirksamen Maßnahmen die Optimierung des Vitamin-D-Spiegels, zeitlich begrenztes Essen und der Verzicht auf ultraverarbeitete Junkfoods.

Eine Gewichtsabnahme kann Ihr Risiko für COVID-19 senken und kann sich auf die Verringerung Ihres Risikos für das Auftreten künftiger Viren auswirken. Selbst wenn Sie nur leicht übergewichtig sind, kann das Erreichen eines gesunden Gewichts dazu beitragen, Viruserkrankungen abzuwehren. Dies kann auch dazu beitragen, andere mit Übergewicht zusammenhängende Krankheiten zu vermeiden, die mit COVID einhergehen, wie Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Diabetes.

Eine Studie in Italien hat gezeigt, dass mehr als 99 % der Menschen, die an COVID-19-bedingten Komplikationen starben, eine medizinische Grunderkrankung hatten. Von diesen Todesfällen litten 76,1 % an Bluthochdruck, 35,5 % an Diabetes und 33 % an einer Herzerkrankung.

Eine andere Studie ergab, dass bei den 18- bis 49-Jährigen, die aufgrund von COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, Fettleibigkeit die häufigste Grunderkrankung war, knapp vor Bluthochdruck. Verarbeitete Lebensmittel, Junkfood und alkoholfreie Getränke sind die Hauptschuldigen für die Entstehung dieser chronischen Krankheiten und spielen daher eine Schlüsselrolle bei COVID-19-Krankenhausaufenthalten und Todesfällen.

Es dauerte wirklich nicht lange, bis klar wurde, dass die COVID-19-Pandemie ein Beispiel für eine viel weiter verbreitete Pandemie ist, nämlich die der Insulinresistenz. Alle Komorbiditäten, die das COVID-19-Risiko dramatisch erhöhen (einschließlich des Risikos einer symptomatischen COVID-19-Erkrankung, eines Krankenhausaufenthalts und von Komplikationen, die zum Tod führen), haben ihre Wurzeln in der Insulinresistenz.

Wird die Insulinresistenz zusammen mit dem Vitamin-D-Mangel beseitigt, sind nur sehr wenige Menschen – mit Ausnahme sehr alter und gebrechlicher Personen – einem signifikanten Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion ausgesetzt. Es ist an der Zeit, Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit im Allgemeinen und zur Vermeidung von Insulinresistenz im Besonderen zu ergreifen. Eine gesunde Bevölkerung ist einfach nicht so anfällig für Infektionskrankheiten wie COVID-19.

