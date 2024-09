China kommt näher und näher. Aber auch die Türkei, der Iran, Indien… Mittelmeer wird ihr Meer

Das Wichtigste ist, dass wir gut definierte Strategien, klare Vorstellungen und selbstbewusste Ziele haben. Der kollektive Westen hat auf Geheiß seines Herrn in Washington beschlossen, dass der Hauptfeind China ist. Wegen seiner Größe – die manchmal zählt – wegen seines wirtschaftlichen Potenzials, wegen der Möglichkeit, die westlichen Märkte mit Billigprodukten zu überschwemmen, die die europäische und amerikanische Industrie verdrängen.

Aber die Brüsseler Butler haben nicht erkannt, dass es für Bidens Marionettenmeister wichtiger war, die europäische Konkurrenz auszuschalten. Die billige russische Energie genoss. So wurde Moskau dazu provoziert, sich auf einen Zermürbungskrieg einzulassen, der in erster Linie Europa verarmen lässt. Und der Russland mehr und mehr in die Arme Pekings und Asiens insgesamt treibt.