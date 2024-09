Verteidigung vor dem Forum des Volkes – Dr. Füllmichs vier ausführliche Stellungnahmen

Dem in rechtswidriger U-Haft sitzenden Dr. Reiner Füllmich wird vor der Wirtschaftsstrafkammer Göttingen unmöglich gemacht, sich umfassend zu verteidigen und nachzuweisen, dass gegen ihn ein politisches Verfahren geführt wird, um ihn als international bekannten Corona-Aufklärer auszuschalten. Seine Beweisanträge werden ständig abgelehnt. – Ein Gericht fällt das Urteil stets „im Namen des Volkes“. So wendet sich Dr. Füllmich mit den nachfolgenden ausführlichen Stellungnahmen direkt an die Öffentlichkeit des Volkes. Mögen möglichst viele Menschen die Zeit nicht scheuen, sich gründlich zu informieren, was hier abläuft. (hl)

Dr. Füllmich bringt hier vorweg noch einmal die kurzen Zusammenfassungen der ausführlichen Statements. Wer sie schon vom Audio kennt, kann sie ja überspringen. (hl)

Die ausführlichen Statements zu den vier zentralen Themen



Stand 2.9.2024



„Ich veröffentliche jetzt vier Statements schriftlich, die sich mit den vier zentralen Themen dieses Verfahrens gegen mich befassen. Ich werde jedes dieser Statements mit jeweils ein paar Sätzen zusammenfassen. Dies geschieht, damit jeder, der es ganz genau wissen will, sich im Detail