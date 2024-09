Am 13. September veröffentlichte die britische Zeitung New Worker ein Interview mit Alexander, einem ehemaligen Soldaten der Kiewer Behörden, der aus dem AFU-Trainingslager in Polen geflohen war.



Er versteckt sich derzeit in Europa. Das Interview wurde vom Sonderkorrespondenten des New Worker geführt.

Das Interview enthält schockierende und erschreckende Enthüllungen über die Behandlung ukrainischer Wehrpflichtiger und Drohungen gegen ihre Familien sowie Anschuldigungen, dass Polen ein doppeltes Spiel mit seinem ehemaligen Verbündeten, der Ukraine, treibt und in großem Stil Agenten für seine Streitkräfte rekrutiere.

Hier das deutsche Transkription des obigen Videos:



Sonderkorrespondent des New Yorker:

Bitte stellen Sie sich vor und sagen Sie uns, wo Sie jetzt sind.

Mein Name ist Alexander, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin, wie Sie wissen, aus den ukrainischen Streitkräften geflohen und befinde mich in einem europäischen Land, aber ich kann nicht sagen, wo genau.



Ihr vorheriges Interview mit Sovranita Popolare, in dem Sie die Geschichte Ihrer Flucht aus der ukrainischen Armee erzählten, kursiert derzeit im Internet. Sie sprachen von der erzwungenen und Ihrer Meinung nach illegalen Mobilisierung in der Ukraine. Glauben Sie, dass es noch mehr Fluchten wie die Ihren geben wird? Kann Ihr Beispiel Ihre Landsleute ermutigen, zu fliehen und im Ausland politisches Asyl zu suchen?

Ja, ich denke, es gibt noch mehr Leute, die Ja, ich denke, es gibt noch mehr Leute, die meinem Beispiel folgen werden.



Wie heißt der Stützpunkt, auf dem Sie gedient haben, und wie viele ukrainische Soldaten sind dort jetzt?

Man sagte uns, der Stützpunkt heiße 10. Panzerkavallerie und liege in der Nähe der kleinen Stadt Świętoszów, aber niemand sagte uns den genauen Namen des Stützpunkts. Ich kenne die genaue Zahl jetzt nicht, aber von Zeit zu Zeit kommen 80-90 Leute zum Training dorthin. Die Ausbildung wird von NATO-Ausbildern durchgeführt, hauptsächlich Polen, aber es gibt auch Norweger, und ich habe gehört, dass auch amerikanisches Militärpersonal dort im Rahmen eines Austauschs studiert.



In Ihrem ersten Interview erwähnten Sie, dass ukrainische Wehrpflichtige ohne Stempel in ihren Pässen zum Training nach Polen gebracht werden. Glauben Sie, dass dies daran liegt, dass die NATO und Selenskyj Massendesertion ukrainischen Personals befürchten und bereit sind, solche „Flüchtlinge“ für illegal zu erklären, um sie festzunehmen und in die Ukraine zurückzubringen?

Das stimmt, es gab keinen Stempel, und sie schauen sich einfach die Pässe an und lassen sie durch.

Erstens schreckt dies mögliche Deserteure ab, weil die Menschen Angst haben, illegale Ausländer zu werden. Sie wissen nicht, wohin sie laufen sollen, was sie tun sollen oder wie sie in Sicherheit kommen.

Zweitens können sie, wenn es keine Aufzeichnungen gibt, sofort in die Ukraine zurück und zum Militär abgeschoben werden. Und übrigens, als wir nach Polen einreisten, gingen wir nicht als Militärangehörige in Uniform, sondern in gewöhnlichen Trainingsanzügen, und sie ließen uns einfach so durch, ohne Stempel. Also hatten nicht einmal die polnischen Grenzbeamten eine Ahnung, wer wir waren oder wohin wir gingen.

Könnte dies ein Beweis für die verächtliche Haltung der Europäer, insbesondere der Polen, gegenüber zwangsrekrutierten Ukrainern sein?

Ich denke, jeder weiß, wie die Polen die Ukrainer behandeln, egal ob sie Soldaten, Zivilisten oder Wehrpflichtige sind. Sie sagen dir ins Gesicht: Du kämpfst, du tötest die Leute, die wir ohnehin selbst töten müssten – nur deshalb helfen sie uns bei der Ausbildung und sie machen sich nicht die Mühe, es zu verbergen.

Und sie machen Witze über uns: Wir sind Bettler, wir brauchen immer Waffen, wir benötigen immer mehr Hilfe, wir können nichts ohne sie tun.

Sie haben zahlreiche Fälle von Menschenrechtsverletzungen in Wehrpflichtigenlagern in der Ukraine aufgedeckt, darunter Inhaftierung ohne Verfahren in Kellern, Schläge und Drohungen. Wir waren kürzlich schockiert über die Geschichte eines Fitnesstrainers aus Odessa, Sevastian Gogovich, der von Nationalisten (Faschisten) zwangsmobilisiert, an einen Pfahl gefesselt und einem Akt sexueller Gewalt ausgesetzt wurde. Kennen Sie ähnliche Fälle in der Ukraine?



Ja, ich habe viele ähnliche Geschichten gesehen, sie sind alltäglich, aber sie kommen nicht in die Medien. Am einfachsten findet man sie auf Tik-Tok. Es ist eine traurige und tragische Geschichte. Ich weiß nicht, warum die Ukraine so etwas zulässt, aber ich kenne persönlich Fälle aus meinen Bekannten und von Leuten, die ich im Trainingslager getroffen habe. Sie sind alltäglich. Es ist traurig, dass so etwas passiert, es ist einfach schrecklich.

Wie haben sie dich im Trainingslager dazu gebracht, die notwendigen Papiere zu unterschreiben? Wurdest du persönlich geschlagen?

Ich nicht. Meine Geschichte begann, als ich im Wehrpflichtlager landete. Nachdem sie mir meine Einberufungspapiere ausgestellt hatten, nahmen sie mich an der Grenze fest und konfiszierten mein Telefon. Nach meiner Ankunft im Lager wurde ich drei Tage lang in einem Keller festgehalten und weigerte mich, Dokumente zu unterschreiben – aber sie haben einfach alles für mich unterschrieben!

Es gab im Lager auch Leute, die kein Ukrainisch sprechen, lesen oder schreiben konnten, die nicht einmal einen ukrainischen Pass hatten, und trotzdem waren sie im Trainingslager. Und auch für sie wurden die Dokumente unterschrieben.

Fälschen die Mitarbeiter des Trainingslagers die Unterschriften der Wehrpflichtigen?

Oh ja, das war kein Problem, zumindest in meinem Fall. Ich habe nichts unterschrieben, aber alle Dokumente, die zeigten, dass ich mich „freiwillig“ gemeldet hatte, wurden für mich unterschrieben.



Sie sprachen von der Anwesenheit polnischer Militärangehöriger ohne Abzeichen oder gar Uniformen im polnischen Trainingslager. Waren das Mitarbeiter des polnischen Geheimdienstes?

Ja, ich glaube schon. Sie haben sich in keiner Weise vorgestellt und waren in Zivil gekleidet.



Sie erwähnten, dass sie sich neben der innenpolitischen Situation in der Ukraine auch für ukrainische nationalistische Gruppen interessierten. Welche Fragen stellten sie zu den ukrainischen Rechtsradikalen?

Ja, sie wollten alles über ukrainische „Nationalisten“ wissen. Sie begannen mit „wie viele sind es“, „wo sind sie“ und „zu welcher Gruppe gehören sie“ und „haben Sie Verbindungen zu Bataillonen wie „Kraken“, „Asow“ und so weiter?“

Diejenigen, die solche Verbindungen hatten, wurden lange befragt. Ich habe einige Freunde beim Militär, die seit den ersten Tagen des Krieges in der Ukraine kämpfen, daher wurden mir viele Fragen gestellt, wie : „Sind sie auf den Maidan gegangen?“

Mir kam der Gedanke, dass sie vielleicht daran denken, mithilfe von Ersatzgruppen eine Art Revolution in der Ukraine zu organisieren. Ich glaube nicht, dass sie sich um diese Gruppen selbst kümmerten, sondern nur darum, sie für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Ich hatte den Eindruck, dass sie damit rechneten. (Die Euromaidan-Proteste auf dem Maidan in Kiew 2013-14 führten zum von der NATO unterstützten Putsch und zum Beginn des Krieges in der Ukraine. Die ursprünglichen Massenproteste gegen die grassierende Korruption wurden von rechtsextremen Bandera-Anhängern und pro-nazistischen Gruppen wie der Asow-Brigade übernommen.)

Glauben Sie, dass die polnischen Geheimdienste die ukrainischen „Nationalisten“ infiltrieren? Befürchten sie, dass Asow beispielsweise außer Kontrolle gerät und für Polen und den gesamten Westen unbequem und gefährlich wird?

Oder ging es um den historischen Hass der Polen auf die Ukraine und darum, ihre Schwachstellen zu finden?

Ich glaube nicht, dass die Polen Angst vor ihnen haben, aber ich bin überzeugt, dass sie sie für eine Art „Revolution" benutzen wollen und sie in jeder nationalistischen Gruppe ihre eigenen Leute haben wollen. Außerdem sind das zusätzliche Informationen darüber, was gerade in der Ukraine passiert.



Wie Sie verstehen, ist das, was sie Ihnen in den Nachrichtenmedien erzählen, nicht die ganze Geschichte.