Die Amischen: Eine Kontrollgruppe für Technofeudalismus

Von Tracy Thurman

Das Leben in den Vereinigten Staaten hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert. Technologie, pharmazeutische und medizinische Eingriffe, Ernährungsumstellungen, Bildungspolitik und gesellschaftliche Trends haben unsere Lebensweise radikal verändert. Im gleichen Zeitraum sind die Amerikaner dicker, kränker und weniger glücklich geworden. Chronische Krankheiten sind sprunghaft angestiegen, und unsere Kinder leiden unter einem beispiellosen Gesundheitszustand.

Es gibt jedoch eine Gruppe, die von vielen dieser Veränderungen nicht betroffen ist: die Amischen und andere Kirchen der Plain Sect. Durch den Verzicht auf eine Vielzahl unserer modernen sozialen Missstände haben sie viele der negativen Folgen vermieden, die den Rest Amerikas, insbesondere unsere Kinder, betreffen.

Wenn ich von den Amischen spreche, beziehe ich mich in erster Linie auf die Älteren Amischen, aber vieles gilt auch für die Altmennoniten und andere Gemeinschaften der Plain Sect.

Die Amischen nahmen am amerikanischen Experiment in der Kolonialzeit teil, nachdem sie vor gewalttätiger religiöser Verfolgung in Europa geflohen waren. Ihre gemeinschaftlichen Bräuche werden von der Ordnung bestimmt, einer Reihe von Kirchenregeln, die ein einfaches, bescheidenes Leben fördern, sozialen Verfall verhindern und die Gemeinschaft zusammenhalten sollen. Die Mitglieder sind Pazifisten, die Autos für Pferde und Kutschen meiden und aktuelle Modetrends für bescheidene selbstgemachte Kleider und Hauben oder schwarze Hosen, Hemden und Hüte ablehnen. Sie verzichten auf jegliche Art von Bildschirmunterhaltung.

Die Gläubigen leben in eng verbundenen, aber dezentralen Kirchenbezirken, wobei jeder Bezirk die meisten seiner eigenen Entscheidungen trifft. Liberale Kirchen erlauben batteriebetriebene Leuchten, Sanitäranlagen in Innenräumen und Telefone oder Computer in der Werkstatt, während konservative Gemeinden Gaslampen verwenden, Nebengebäude errichten und von den Mitgliedern verlangen, zu öffentlichen Telefonzellen zu gehen, die über die gesamte Nachbarschaft verteilt sind. Selbst wenn es in einem geschäftlichen Umfeld erlaubt ist, ist Technologie im Haushalt verboten.

Da die Amischen das moderne Leben ablehnen, sind sie unabsichtlich zu einer Kontrollgruppe für viele der sozialen Missstände geworden, die den Rest von uns in den letzten Jahrzehnten zu plagen begannen – insbesondere die Trends im Zusammenhang mit Big Tech, Big Education, Auflösung der Familie, Big Food, Big Pharma und der korporatisierten Medizin.

Big Education

Die Entscheidung der Amischen, sich aus dem öffentlichen Schulsystem zurückzuziehen, hat das Schulwesen in Amerika für immer verändert und den Amerikanern ein Recht gegeben, das die Bürger vieler anderer Länder nicht haben: das Recht auf Homeschooling. Von frühester Kindheit an lernen die Kinder der Amischen, Seite an Seite mit ihren Eltern und Geschwistern zu arbeiten. Hausarbeiten sind Standard und jedes Mitglied des Haushalts trägt dazu bei.

Die Amischen glauben an eine formale Bildung in ihren eigenen Einraum-Schulgebäuden bis zur achten Klasse. Danach werden ihre Kinder erwachsen und übernehmen Vollzeit-Arbeitspflichten. Seit 1921, als der Bing Act in Ohio den Schulbesuch bis zum Alter von 18 Jahren vorschrieb, wurden die Amischen zur Zielscheibe von Regierungsbeamten, die die Kirchenmitglieder zur Einhaltung zwingen wollten. In den nächsten dreißig Jahren mussten Hunderte von Amischen Vätern Geld- und Gefängnisstrafen verbüßen, weil sie sich weigerten, ihre Kinder der Schulpflicht zu unterwerfen.

Schließlich erkannten Außenstehende die ernsthafte Bedrohung der Religionsfreiheit in Amerika und gründeten das National Committee for Amish Religious Freedom. Sie taten, was die Amischen nicht selbst tun durften: Sie wehrten sich. In dem wegweisenden Fall Wisconsin v. Yoder entschied der Oberste Gerichtshof, dass der Staat Einzelpersonen nicht zum Schulbesuch zwingen darf, wenn dies ihre Rechte aus dem ersten Zusatzartikel der Verfassung verletzt.

Dank der Haltung der Amischen und der Amerikaner, die für ihren Schutz kämpften, können amerikanische Familien ihre Kinder bis heute zu Hause unterrichten. Auch heute noch besuchen Amische Kinder bis zur achten Klasse Einraumschulen und absolvieren danach eine Lehre. Durch ihre Entscheidung, sich dem staatlichen Bildungssystem zu entziehen, zeigen sie anderen Amerikanern, dass man ein voll funktionsfähiges, wohlhabendes und produktives Mitglied der Gesellschaft werden kann, ohne die Last von Hunderttausenden von Dollar an College-Schulden zu tragen.

Der Wohlfahrtsstaat

Die Amischen sind der Ansicht, dass Gott und die Kirchengemeinschaft für bedürftige Mitglieder sorgen sollten. Daher lehnen sie das Wohlfahrtssystem ab und beweisen, dass eine eng verbundene Gemeinschaft ein angemessenes Sicherheitsnetz bilden kann. Sie lehnen staatliche Zuwendungen jeglicher Art ab. Die Amischen, die ich kenne, haben ihre Covid-Stimulus-Schecks als Feueranzünder verwendet, anstatt sie zur Bank zu bringen. Die meisten sind von der Zahlung in die Sozialversicherung befreit und alle weigern sich, die Leistungen des Programms in Anspruch zu nehmen. Einige von ihnen weigern sich, Sozialversicherungsnummern und Geburtsurkunden zu beantragen.

Kirchen und Hebammen führen stattdessen handschriftliche Aufzeichnungen, die nie in Regierungsdatenbanken eingegeben werden. Die Amischen geben ihre älteren Familienmitglieder oder Menschen mit Behinderung nicht in Pflegeeinrichtungen – stattdessen kümmert sich die Großfamilie zu Hause um sie und zeigt den Amerikanern, dass ein Leben ohne Sozialstaat immer noch möglich ist.

Big Pharma, die korporatisierte Medizin und das Krankenversicherungskartell

Jedes fünfte amerikanische Kind leidet an einer chronischen Krankheit, die seit mehr als einem Jahr besteht. Jedes 36. unserer Kinder ist autistisch. Bei jedem neunten Kind wird ADHS diagnostiziert. In kaum einem anderen Land der Welt werden so viele Pillen geschluckt wie in den USA – zwei Drittel der Erwachsenen nehmen verschreibungspflichtige Medikamente ein. Mehr als jeder vierte amerikanische Teenager nimmt mindestens ein verschreibungspflichtiges Medikament ein – häufig zur Behandlung von Angstzuständen und Depressionen.

Im Gegensatz dazu ist der Gebrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten bei den Amischen eher die Ausnahme als die Regel, und nur wenige Kinder nehmen überhaupt eines. Die meisten Amischen stehen der modernen Medizin misstrauisch gegenüber. Da sie Versicherungen ablehnen und alle Leistungen bar bezahlen, sind sie nicht an ein System gebunden, in dem die Versorgung auf Modalitäten beschränkt ist, die von einem Versicherungsträger genehmigt werden. Pflanzliche Heilmittel, Hebammen, Chiropraktiker und Heilpraktiker stehen an erster Stelle, während Krankenhäuser für Notfälle reserviert sind.

Die Gemeinschaft unterhält einen Wohltätigkeitsfonds, um Mitgliedern zu helfen, die aufgrund von Operationen oder Unfällen mit hohen Krankenhausrechnungen konfrontiert sind. Oft werden Wohltätigkeitsauktionen veranstaltet, um die benötigten Mittel aufzubringen. Die meisten Kinder werden zu Hause mit Hilfe von Laienhebammen geboren. Die Amish-Gemeinschaft hat diese Option für andere Amerikaner geschützt: Wann immer Bundesstaaten mit einer starken Amish-Präsenz versuchen, Krankenhausgeburten oder ärztliche Aufsicht vorzuschreiben, sehen sie sich Zehntausenden von Amish gegenüber, die sich weigern, sich daran zu halten. Größere Amish-Gemeinschaften haben ihre eigenen Privatkliniken, die mit vertrauenswürdigen Ärzten für funktionelle Medizin, Chiropraktikern, Kräuterexperten und Physiotherapeuten besetzt sind, die ihre Lebensweise respektieren.

Die Ablehnung der Pharmaindustrie ist besonders auffällig: Vor zwanzig Jahren ließ ein kleiner Prozentsatz der Amish-Eltern ihre Kinder gegen einige Krankheiten impfen, wie z. B. MMR und TdaP, aber heute liegt diese Rate wahrscheinlich im einstelligen Bereich. Natürlich gibt es keine Impfpflicht für den Besuch von Amish-Schulen. Autismus, ADHS und Autoimmunerkrankungen sind in dieser Bevölkerungsgruppe nahezu unbekannt.

Vor kurzem hielt ich eine Rede auf einem Amish-Festival und fragte die 400 Amish-Leute im Publikum, ob jemand von ihnen ungeimpfte Amish-Kinder mit diesen Krankheiten kenne. Die Anwesenden kannten insgesamt leicht 5.000 Kinder, wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Nicht eine Person kannte ein Amish-Kind, bei dem ADHS diagnostiziert wurde. Drei Zuhörer antworteten, dass sie von einem autistischen Amish-Kind wüssten, aber bei näherer Nachfrage stellte sich heraus, dass eines der betreffenden Kinder die MMR-Impfung erhalten hatte und die beiden anderen sich über den Impfstatus der Kinder nicht sicher waren.

Angesichts der Prävalenz dieser Erkrankungen in der Gesellschaft ist es erstaunlich, auf eine Gemeinschaft zu treffen, die fast vollständig verschont geblieben ist. Viele Amerikaner beginnen, dieses Phänomen zu bemerken und stellen Fragen dazu – Fragen, die Pharmaunternehmen lieber nicht gestellt hätten.

Die Covid-Kontrollgruppe

Die amische Reaktion auf Covid lieferte auch nützliche Daten im Wahnsinn des Jahres 2020. Als Pennsylvania Ende März Ausgangssperren verhängte und die Kirchen nachdrücklich dazu aufforderte, auf persönliche Gottesdienste zu verzichten, hielten sich einige amische Gemeinden zunächst daran. Ihr halbjährlicher Abendmahlsgottesdienst, der für Anfang Mai geplant war, spitzte das Problem jedoch zu. Jeder Kirchenbezirk traf seine eigene Entscheidung, aber fast alle entschieden sich dafür, sich zu diesem heiligen Anlass zu versammeln und ihn zu begehen, wohl wissend, dass es zu einem Ausbruch kommen könnte.

Da ihre Ordnung den Konsum von Alkohol verbietet, wird stattdessen Traubensaft verwendet, der in einem Krug durch die Reihen gereicht wird, aus dem jeder Erwachsene trinkt. In den folgenden zwei Wochen erkrankten viele an grippeähnlichen Symptomen. Die meisten entschieden sich für eine häusliche Pflege. Den wenigen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, erging es schlecht, sie erlitten das Remdesivir-und-Beatmungsgerät-Schicksal. Diejenigen, die zu Hause blieben, verwendeten pflanzliche Heilmittel oder Ivermectin und die meisten erholten sich vollständig und schnell.

Bis Ende Juni hatten die fast 50.000 Amischen in Zentral-Pennsylvania eine Herdenimmunität mit nur wenigen Todesfällen erreicht und ihr Leben normal fortgesetzt. Fast keiner von ihnen hat sich impfen lassen – ich habe von keiner einzigen Person gehört, die das getan hat. Ich habe auch noch von keiner Myokarditis, vermehrter Unfruchtbarkeit, vermehrten plötzlichen Todesfällen oder Behinderungen gehört, wie wir sie im Rest des Landes gesehen haben. Pfizer hat zwar die Kontrollgruppe in seinen klinischen Studien eliminiert, aber diese hier zeigt uns weiterhin, was hätte sein können, wenn sich die Amerikaner nicht für eine experimentelle Impfung angestellt hätten.

Big Tech

Was die Auswirkungen von Big Tech betrifft, befinden sich amerikanische Kinder und Jugendliche in einer Krise. Wie in zahlreichen Studien und in dem Buch „The Anxious Generation“ von Professor Jonathan Haidt dokumentiert, verändert die Bildschirmzeit die Gehirne von Kindern auf sehr schädliche Weise, doch die meisten Eltern von Vierjährigen berichten, dass ihr Kind bereits ein eigenes Tablet hat, wobei die Bildschirmzeit im frühen Kindesalter von 2020 bis 2022 um das Zehnfache gestiegen ist. Amerikanische Teenager verbringen mehr als 8 Stunden pro Tag damit, auf Bildschirme zu starren. Die Zahl der schweren Depressionen bei Teenagern ist seit 2010 um 150 % gestiegen, und die Zahl der Notaufnahmen wegen Selbstverletzungen und Selbstmordversuchen bei Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren ist um 188 % gestiegen. Die Selbstmordrate bei Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren hat sich fast verdoppelt, bei Mädchen fast verdreifacht.

Bei den Amischen hingegen verläuft das Leben noch weitgehend wie vor einem Jahrhundert: Telefone sind stationäre Objekte, die von mehreren Familien gemeinsam genutzt werden können. Es gibt keine Fernseher, keine Tablets, keine Radios und kein Internet, außer auf Arbeitscomputern in den fortschrittlichsten Gruppen. Die Auswirkungen auf ihre Kinder im Vergleich zur heutigen Generation amerikanischer Nachkommen sind gravierend: Amische Kinder gehen in eine Schule mit nur einem Klassenzimmer, gehen zu Fuß nach Hause und helfen ihren Eltern bei der Hausarbeit bis zum Abendessen, anstatt in ihren Zimmern mit der digitalen Welt zu kommunizieren.

Jugendliche arbeiten Vollzeit und werden von amischen Handwerkern, Landwirten oder Hausfrauen ausgebildet und erwerben wertvolle Lebenskompetenzen, während ihre weltlichen Altersgenossen noch in der neunten Klasse sind. Die meisten Kinder laufen barfuß und sind gesund schmutzig, um sich um die Pferde oder die anderen Haustiere zu kümmern. Sie bekommen viel Sonne, Sozialisation und Zeit mit der Familie. Jugendliche schließen sich Jugendgruppen an, in denen sie singen, Volleyball spielen und ihre potenziellen Ehepartner kennenlernen. Depressionen und Angstzustände sind selten. Medikamente sind noch seltener. Selbstverletzungen sind nahezu unbekannt. Wenn man das Thema Geschlechtsdysphorie anspricht, erntet man nur verständnislose Blicke – unter den Amischen gibt es keine Transgender-Epidemie. Der Big-Tech-Gulag ist eindeutig eine weitere kulturelle Krankheit, die die Amischen weitgehend vermieden haben, zumindest bis jetzt.

Aber das könnte sich ändern, wenn es nach der US-Regierung geht. Schon jetzt werden Amische aufgrund ihrer religiösen Ablehnung von Lichtbildausweisen von grundlegenden Aktivitäten ausgeschlossen. Die ATF besteht nun darauf, dass Amische ohne eine bundesstaatliche Schusswaffenlizenz, für die ein Lichtbildausweis erforderlich ist, keine Jagdgewehre kaufen oder verkaufen dürfen – etwas, das die Amischen aus religiösen Gründen nicht erwerben können. Die ATF hat verdeckte Ermittlungen eingeleitet, um Amische zu überführen und zu verfolgen, die genau das tun.

Wenn die Manager der Gesellschaft sich durchsetzen und es ihnen gelingt, digitale Währungen der Zentralbank einzuführen und Bargeld abzuschaffen, wird dies für die Amischen, von denen die meisten keine Kreditkarte verwenden und viele sogar Debitkarten ablehnen, erhebliche Probleme mit sich bringen. Smartphones, digitale Ausweise und digitale Geldbörsen wären für die meisten Amischen Gemeinden völlig verboten, sodass diese Kirche als Hindernis für die Durchsetzung dieser Richtlinien fungiert. Um diese Instrumente des Totalitarismus universell zu machen, müsste die Lebensweise der Amischen zerstört werden.

Das Agrarkartell und Rohmilch

Schließlich bieten die Amischen vielen Amerikanern die Möglichkeit, sich durch Direktverkäufe auf ihren örtlichen Farmen von Big Food abzuwenden.

Nicht alle Amischen ernähren sich auf gesunde Weise. Viele sind der verarbeiteten Junkfood-Diät verfallen, die der Rest Amerikas praktiziert. Eine wachsende Zahl von ihnen wendet sich jedoch nährstoffreichen, bauernhoffrischen Lebensmitteln zu, um ihre Gesundheit zu verbessern.

Im 17. Jahrhundert zwang die religiöse Verfolgung in Europa die Amischen und Mennoniten in Gebiete mit unwirtlichem Land, auf dem nur wenige Feldfrüchte wachsen konnten. Sie wurden dafür bekannt, Methoden zur Bodenverbesserung und zum Anbau nahrhafter Pflanzen auf schwierigem Gelände zu entwickeln. Heute verfügen sie pro Kopf über mehr landwirtschaftliches Wissen als jede andere ethnische Gruppe in den Vereinigten Staaten und gehören zu den wenigen, die noch wissen, wie man ohne fossile Brennstoffe Pflanzen anbaut, da sie für die Feldarbeit weiterhin Maultiere statt Traktoren verwenden.

Wer sich dem Big-Food-Paradigma entziehen möchte, kauft am besten direkt beim Landwirt ein – auch bekannt als Direct-to-Consumer-Markt. Amische und mennonitische Landwirte versorgen mehr als eine Million Amerikaner, die sich dafür entscheiden, direkt bei diesen Landwirten einzukaufen, und viele Millionen weitere über Zwischenhändler mit regenerativ angebauten Produkten, Fleisch und Milchprodukten. Bemerkenswert ist, dass ein großer Teil der in diesem Land verkauften Rohmilchprodukte von amischen und mennonitischen Höfen stammt. Rohmilch wird von Bürokraten des öffentlichen Gesundheitswesens gehasst und von freiheitsliebenden, gesundheitsbewussten Menschen überall geliebt. Es ist kein Zufall, dass viele der Erzeuger, die in den letzten zehn Jahren wegen Rohmilch belästigt wurden, Amish-Farmen waren.

Während ich an dem Fall von Amos Miller arbeitete – einem Amish-Bauern, der wegen des Verkaufs von Rohmilchprodukten in Pennsylvania belästigt wurde – hatte ich das Privileg, Hunderte von eidesstattlichen Erklärungen seiner Kunden zu prüfen, in denen detailliert beschrieben wurde, wie seine Produkte chronische Autoimmunerkrankungen geheilt oder gelindert haben. Die häufigsten Erkrankungen waren Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und andere Verdauungsstörungen. Vielen gelang es, ihre verschreibungspflichtigen Medikamente abzusetzen, indem sie Rohbutter, Sahne und fermentierte Produkte wie Kefir konsumierten – alles Produkte, die in Millers Heimatstaat selbst mit einer Rohmilchgenehmigung verboten sind. Er weigert sich, eine Genehmigung zu beantragen, weil er damit gezwungen wäre, die Herstellung genau der Produkte einzustellen, auf die seine Kunden angewiesen sind.

Die Bundesregierung beschuldigte Miller, für eine Listeriose-Erkrankung und einen Listeriose-Todesfall verantwortlich zu sein, was sein Anwaltsteam nun anhand der CDC-eigenen Daten vollständig widerlegt hat. Miller ist bei weitem nicht der Einzige – viele Amish-Farmen werden aufgrund zweifelhafter Testergebnisse von Bürokraten schikaniert. Fleischbauern erleiden ein ähnliches Schicksal, wenn sie es wagen, ihr eigenes Fleisch zu verarbeiten und es ihren Nachbarn zur Verfügung zu stellen. Diese Politik droht die kleinen Farmen, die die besten echten, nahrhaften und giftfreien Lebensmittel liefern, die unsere Nation zu bieten hat, in den Ruin zu treiben.

Abschaffung der Kontrollgruppe

Vor fünfzig Jahren waren die meisten Amish-Männer Bauern. Vor fünfundzwanzig Jahren war es nur noch etwa die Hälfte. Heute betreibt nur noch eine kleine Minderheit Landwirtschaft, und diese Zahl schrumpft weiter. Der Rest wird Schreiner oder Handwerker, und einige sind gezwungen, Technologie einzusetzen, um zu überleben. Zwangsläufig bringen ihre jungen Männer Einflüsse aus der modernen Welt mit nach Hause, die sich auf ihre Familien auswirken. Die Kultur hängt auch davon ab, dass Söhne an der Seite ihrer Väter arbeiten, Arbeitsethik lernen und das Mannsein meistern. Aufgrund der Gesetze zur Kinderarbeit können Tischler und Handwerker ihre Söhne nicht wie Landwirte zur Arbeit mitnehmen – und das hat erhebliche Auswirkungen auf die nächste Generation.

Ich habe dieses Thema mit Hunderten von Mitgliedern der Amish-Gemeinschaft diskutiert, und es herrscht ein großer Konsens: Wenn sie ihre Farmen weiterhin verlieren, werden sie ihre Lebensweise für immer verlieren. Ihre Kirchen mögen sich weiterhin treffen, die Menschen werden weiterhin existieren und der Name mag sich nicht ändern, aber die Amish-Kultur, wie wir sie kennen, wird der Vergangenheit angehören, und die Kontrollgruppe für Big Tech, Big Pharma, Big Medicine, Big Education und den Wohlfahrtsstaat wird verschwinden, zusammen mit einer der besten Quellen für echte Lebensmittel in unserer Nation.

Ich glaube, dass es mächtige Interessen gibt, die ein solches Ergebnis begrüßen würden, denn die Lebensweise der Amischen zieht heute weit mehr Aufmerksamkeit auf sich als je zuvor und inspiriert andere dazu, nach Wegen zu suchen, dem Kontrollraster zu entkommen. Viele Amerikaner haben inzwischen bemerkt, dass die Amischen gesünder und glücklicher sind und stärkere Gemeinschaften haben, wenn sie sich gegen die Politik des „Great Reset“ entscheiden. Diese soziale Kontrollgruppe zeigt uns, dass man keine 16 oder 20 Jahre lang von staatlichen Schulen indoktriniert werden muss, um ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu sein.

Sie zeigen, welche Vorteile es hat, sich dafür zu entscheiden, nicht Sklave unserer Technologie zu sein. Wir sehen, dass Kinder ohne Bildschirmzeit gedeihen, dadurch eine bessere psychische Gesundheit haben und besser zurechtkommen, wenn sie sich im Freien aufhalten, sich der Sonne aussetzen, schmutzig werden und lernen, mit ihrer Familie zusammenzuarbeiten. Die Gesundheitsergebnisse der Amischen zeigen, dass Kinder, die nicht Dutzenden von Injektionen ausgesetzt sind, weitaus seltener an ADHS und Autismus leiden und auch nur wenige Allergien oder Autoimmunerkrankungen aufweisen. Wir können beobachten, dass nährstoffreiche, bäuerliche Lebensmittel dazu beitragen können, Fettleibigkeit zu verhindern, Krankheiten zu heilen und die Abhängigkeit von Big Pharma zu verringern.

Die Amischen zeigen uns all diese Wahrheiten, und das gefällt den Möchtegern-Kontrolleuren unserer Gesellschaft nicht. Wenn man ein gesellschaftsweites Experiment der technologischen Abhängigkeit, der sozialen Fragmentierung, der Angst vor Kindern, der staatlichen Schulindoktrination, der universellen Impfung, der digitalen ID, der digitalen Geldbörse und des Impfpasses durchführt, ist es ein Problem, wenn die menschlichen Laborratten in dem Experiment aus dem Käfig schauen und sehen können, dass ein anderes Leben möglich ist.

Treten Sie der Kontrollgruppe bei

Die Amerikaner bemerken es nicht nur, sie folgen dem Beispiel. Auf den Amish-Homesteading-Festivals vor einem Jahrzehnt sah man nur eine Handvoll Außenstehende, aber jetzt strömen Tausende zu solchen Veranstaltungen, um zu lernen, wie man zu einem einfacheren, freieren Lebensstil zurückkehren kann.

Keine Kultur ist perfekt, auch die Amish nicht, aber wir wären dumm, diese Kontrollgruppe nicht zu schützen.

Schließen Sie sich unseren Amish-Freunden an und entscheiden Sie sich gegen die Kontrolle. Handeln Sie jetzt, um sich und Ihre Familie zu schützen und den Kontrollbereich zu verlassen, bevor sich das Tor schließt. Widersetzen Sie sich der Impfpflicht, digitalen Ausweisen, digitaler Währung, Smartphone-Abhängigkeit und Mediensucht. Gehen Sie nach draußen und arbeiten Sie mit Ihren Kindern im Freien. Verlassen Sie, wenn möglich, die staatlichen Schulen und erkunden Sie die Rechte auf Homeschooling, die die Amish für Sie geschützt haben. Bauen Sie eine lokale Gemeinschaft von Gleichgesinnten auf und schaffen Sie neue Widerstandszentren. Bauen Sie Ihr eigenes Essen an, wenn Sie können, und wenn nicht, suchen Sie sich einen Landwirt, bauen Sie eine enge Beziehung zu ihm auf und unterstützen Sie ihn, als hinge Ihr Leben davon ab – denn letztendlich tut es das auch.

Da unsere Regierungen mit Volldampf auf die Technokratie zusteuern, kann es sich so anfühlen, als würde die Zeit knapp, um ihre Agenda aufzuhalten. Aber wenn wir jetzt handeln und dem Beispiel der Amischen folgen, können wir die Weisheit früherer Generationen zurückgewinnen und feststellen, dass ein Leben außerhalb der Dystopie immer noch möglich ist.