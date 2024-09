Die Konsenskette: Das Kartell hinter der Blockchain

Obwohl sie oft als dezentralisiert dargestellt wird, wurde die Schlüsselinfrastruktur, die den Konsens über Ethereum aufrechterhält, von Emittenten stabiler Währungen in Dollar umgewandelt. Dieselben Unternehmen waren neben den Währungsspekulanten hinter Block.One auch willige Partner beim Aufbau und Abbau von Terra-LUNA und FTX.

Die Kartellwirtschaft

Der freie Markt und seine Fähigkeit, Preise für Waren und Dienstleistungen festzulegen, wird von vielen als idealisierte Bastion der Wahrheit in einer Welt der ständigen Übergriffe des Staates angesehen. Aber wie in jedem Bereich, in dem es Käufer und Verkäufer, Produzenten und Verbraucher gibt, bestimmen die Regeln und die Beschaffenheit des Spielfelds oft über Gewinner und Verlierer. Märkte können einfach nicht in einem Vakuum existieren. Während viele Marktmacher versucht haben, den Status quo der Regulierung und der Verteilung von Rohstoffen auf natürliche Weise zu umgehen, bleibt das derzeitige Monopol der Regierung, die Grenzen für die Geschäftstätigkeit von Unternehmen festzulegen – beispielsweise die von den Regulierungsbehörden der Vereinigten Staaten aufgestellten Richtlinien und Kodizes –, die Grundlage für die Funktionsweise der Märkte weltweit. Zwar gibt es eine gerichtliche Schiedsgerichtbarkeit, und viele versuchen, diese Regeln über Offshore-Briefkastenfirmen in steuerfreundlichen Ländern zu umgehen und zu verbiegen. Doch letztlich spielen die größten Regulierungsbehörden des öffentlichen Sektors de facto die Hauptrolle, wenn sie bestimmte private Unternehmen auswählen und belohnen, und zwar über unregelmäßig angewandte Kartellgesetze und vermeintliche Gesetze zur Zerschlagung von Monopolen. Mit dem Aufkommen des spekulativen Einzelhandelsmarktes in Form von ETFs, Aktienindizes und sogar Kryptowährungen sind die Regeln, die festlegen, wie Finanzdienstleistungsunternehmen den Zugang zu Kunden, Kundendaten und Kundengeldern selbst behandeln müssen, zu einem Gradmesser für den Erfolg und Misserfolg der heutigen digitalen Wirtschaft geworden.

Trotz des Etiketts „freier Markt“ ist der Markt in der Praxis für neue Teilnehmer selten gleichermaßen zugänglich, insbesondere was den Bankensektor betrifft. Selbst wenn ein neues Unternehmen in der Lage ist, Neuland zu betreten, eine Anschubfinanzierung zu finden und ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, sieht es sich in den meisten Fällen einem etablierten Titanen auf seinem Gebiet gegenüber, der sich von Rettungsaktionen, Regierungsaufträgen und/oder manchmal sogar von regulatorischen Grandfather-Klauseln, die sein Monopol aufrechterhalten, ernährt. Die Regierung selbst agiert als Gestaltwandler: Mit einer Hand füttert sie großzügig die Kartelle, die sich schon lange ihrer Politik untergeordnet haben, während sie mit der anderen die aufstrebenden Herausforderer dieses angeblich freien Marktes vernichtet.

Hierin liegt das Geheimnis des erfolgreichsten Unternehmenskartells unserer Zeit, der PayPal-Mafia, auf ihrem fast 30-jährigen Weg zur vollständigen Beherrschung der Online-Zahlungen im US-Regulierungssystem im Netzwerkzeitalter: ein wenig erforschtes Gebiet finden und es dominieren. Peter Thiel, der Gründer und erste CEO von PayPal, hat diese Idee noch einen Schritt weitergeführt, indem er den freien Marktwettbewerb aktiv als schlecht für das Geschäft bezeichnet. Dies ist ein entscheidender Weg, um zwischen tatsächlichen Anhängern des freien Marktes und den Kartellkapitalisten wie Thiel und seinen PayPal-Mafia-Kollegen zu unterscheiden. Diese Art von Geschäft hat das Bundeskartellamt dazu veranlasst, PayPal selbst wegen „unlauterer Geschäftspraktiken“, „einschließlich zusätzlicher Gebühren“ und der „Anforderung, dass Händler Kunden, die sich für ein günstigeres Zahlungsverarbeitungsunternehmen entscheiden, keine Waren oder Dienstleistungen zu einem niedrigeren Preis anbieten dürfen“, zu untersuchen . „In den meisten Wirtschaftsbüchern wird erklärt, wie man effektiver konkurriert, und mein Buch geht ein wenig gegen den Strich und sagt, dass man als Gründer oder Unternehmer nicht konkurrieren sollte“, behauptet Thiel. „Ihr Ziel sollte es immer sein, ein kreatives Monopol in einem neuen Bereich zu schaffen, der noch unerforscht und unterentwickelt ist. Ich denke, das ist immer der Schlüssel zu großartigen Unternehmen.“

Dieses Konzept wird in Thiels 2014 erschienenem Buch „Zero to One“, das er zusammen mit Blake Masters verfasst hat, noch weiter ausgebaut:

„Wettbewerb bedeutet für niemanden Gewinne, keine sinnvolle Differenzierung und einen Kampf ums Überleben. Warum glauben die Menschen also, dass Wettbewerb gesund ist? Die Antwort ist, dass Wettbewerb nicht nur ein wirtschaftliches Konzept oder eine einfache Unannehmlichkeit ist, mit der Einzelpersonen und Unternehmen auf dem Markt umgehen müssen. Wettbewerb ist vor allem eine Ideologie – die Ideologie –, die unsere Gesellschaft durchdringt und unser Denken verzerrt. Wir predigen Wettbewerb, verinnerlichen seine Notwendigkeit und befolgen seine Gebote; und als Folge davon schließen wir uns selbst darin ein – obwohl wir umso weniger gewinnen, je mehr wir konkurrieren … Wenn Sie Wettbewerb als zerstörerische Kraft und nicht als Zeichen von Wert erkennen können, sind Sie bereits vernünftiger als die meisten anderen.“ – Peter Thiel, Zero to One

Der vorherige Beitrag dieser Reihe, Die Kette der Herausgabe, ließ uns am Scheideweg der Gründung der Digital Federal Reserve zurück – ein Moment, der der Gründung der tatsächlichen Federal Reserve vor fast einem Jahrhundert nur allzu ähnlich ist. Als die Federal Reserve gegründet wurde, schlossen sich die Kartelle, die die Monopole der damaligen Wirtschaftsinfrastruktur, nämlich Öl und Stahl, anführten, zusammen, um die Bildung des Monopols auf öffentlich ausgegebene Währung zu beeinflussen. Heute hat der Aufstieg von Bitcoin und der Kryptowährungsbranche insgesamt die Diskussion über privat ausgegebene Währungen wieder in den Vordergrund gerückt, insbesondere angesichts des Versagens, die galoppierende Inflation des weltweit am häufigsten verwendeten Tauschmittels, des US-Dollars, zu erkennen und einzudämmen. Es sollte nicht überraschen, dass die Unternehmen und Geschäfte, die in den Portfolios der PayPal-Mafia verstreut sind, an der Spitze dieser Bewegung stehen, insbesondere aufgrund der Verbindung des Kartells zur Verbreitung von US-Dollar-Stablecoins wie Tether, USDC und dem am schnellsten wachsenden Stablecoin auf dem Markt, dem von Paxos ausgegebenen PYSUD von PayPal.

Das Monopol der öffentlich ausgegebenen Währung begann zu erodieren, und zwar wohl grundlegend und fatal, aber mit seinem Niedergang entsteht eine neue Gruppe von Möchtegern-Monopolisten, die sich hinter einer Fassade des Dezentralisierungstheaters im größeren Blockchain-Raum verstecken. Der neue Boss ist wie der alte Boss.

Aufbau des digitalen Dollars

Die erste Iteration von Token-Dollar auf einer Blockchain, Tethers USDT, wurde von Brock Pierce, Mitglied des „PayPal Merchant Advisory Board“, und Craig Sellars, CTO von MasterCoin, auf einer Bitcoin-Sidechain, die damals als MasterCoin (heute Omni Layer) bekannt war, eingeführt. In einer Pressemitteilung zum Zeitpunkt der Einführung wurde das Master-Protokoll als „Bitcoin-Blockchain-Währungsschicht“ beschrieben, die es ermöglicht, „eine Vielzahl neuer digitaler Währungen und Immobilienverkäufe“ zu „schaffen, die über die Bitcoin-Blockchain abgewickelt werden“. Das Konzept des Master-Protokolls wurde erstmals in J.R. Willetts Whitepaper „The Second Bitcoin Whitepaper“ vom Januar 2012 dargelegt. In der Einleitung des Papiers wird die Absicht zusammengefasst, dass „das bestehende Bitcoin-Netzwerk als Protokollschicht verwendet werden kann, auf der neue Währungsschichten mit neuen Regeln aufgebaut werden können, ohne die Grundlage zu verändern“, zusammen mit weiteren Behauptungen, dass es „der gesamten Bitcoin-Nutzergemeinschaft finanziell zugutekommen“ und „frühe Anwender des neuen Protokolls reich belohnen“ wird. In dem Dokument heißt es später, dass das Master-Protokoll die Möglichkeit bietet, „Tools zu erstellen, mit denen Endbenutzer Währungsprotokollschichten mit einem stabilen Wert erstellen können“, einschließlich Token, die „an eine externe Währung oder Ware gebunden sind“, und es somit „Benutzern dieser Währungen“ ermöglicht, „eine stabilisierte virtuelle Währung zu besitzen, die an US-Dollar, Euro, Unzen Gold, Barrel Öl usw. gebunden ist“.

In einem kürzlich geführten Interview mit „Roundtable“ erzählte Pierce die Geschichte der Gründung von Tether:

„Damals hatte Dan Larimer eine Sache namens BitShares und er schuf den erste algorithmischen Stablecoin namens BitUSD … Ich und zwei meiner Partner waren die größten Inhaber von BitUSD, und wir stellten fest, dass wir den Dollar relativ leicht brechen konnten … In dieser Analyse sagten wir, dass wir ein durch Vermögenswerte gedecktes System mit einem Bankenverband verwenden müssten, der digitale Dollar hält … Ich war Vorsitzender von MasterCoin, dem ersten ICO. Craig Sellars war CTO. Ich sagte: „Craig, lass uns das Ding bauen“, so fing Tether an.

Im ursprünglichen Geschäftsplan sprachen wir über das Konzept von CBDCs, und alles hat sich genau so entwickelt, wie Craig und ich es uns vorgestellt hatten. Tether hat ein Transaktionsvolumen von über 50 Billionen US-Dollar pro Jahr. Es ist die am meisten gehandelte Kryptowährung, und der US-Dollar ist das Haupthandelspaar … Bitcoin wäre nicht da, wo es heute ist, es hätte wahrscheinlich nur ein Zehntel des Wertes, wenn wir nicht einen nativen digitalen Dollar hätten, der auf der Blockchain läuft.“

Heute hat sich der Großteil der Stablecoin-Ausgabe von der Bitcoin-Blockchain zu Ethereum verlagert, einer Abspaltung von Bitcoin, die Smart-Contract-Funktionalität auf der Basisschicht des Protokolls ermöglicht. Ethereum wurde 2013 von Vitalik Buterin konzipiert, und schließlich wurde die „Ethereum Foundation“ zusammen mit den Gründungsmitgliedern Gavin Wood, Charles Hoskinson, dem ehemaligen Goldman-Sachs-Manager Joseph Lubin und anderen ins Leben gerufen. Der damals 20-jährige Buterin wurde Thiel Fellow im Jahr 2014 , während er „in Vollzeit an der Entwicklung von Ethereum arbeitete, einem Peer-to-Peer-Netzwerk, das jede Anwendung nutzen und auf das jede Anwendung zugreifen kann“, wodurch „Menschen fortschrittliche dezentralisierte Anwendungen erstellen können“. Ethereum führte sein ICO (Initial Coin Offering) durch, bei dem frühe Investoren des neuen Netzwerks Bitcoin gegen Ether – die native Währung von Ethereum – eintauschen konnten, bevor die Blockchain schließlich 2015 eingeführt wurde.

Bei seiner Einführung wurde das Ethereum-Netzwerk durch einen Proof-of-Work-Konsens gestützt, der erstmals beim Start des Bitcoin-Netzwerks im Jahr 2009 eingeführt wurde, jedoch mit schnelleren Blockzeiten und einem anderen Hash-Algorithmus. Im September 2022 nahm das Netzwerk eine Änderung an seinem Konsensmechanismus vor, die als „The Merge“ bekannt ist. Dabei wurde die Blockbildung von der offenen, universellen Vergessensfunktion, die dem Proof-of-Work innewohnt, auf einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus umgestellt, der die derzeitigen Stakeholder sowohl mit dem Privileg belohnt, Blöcke zu erstellen und Transaktionen zu ordnen, als auch mit einem relativen Anteil an neu ausgegebenem Ether in Form von Rendite.

Bevor „Ethereum 2.0“ eingeführt werden konnte, wurde zusätzlich zur Blockchain eine Vielzahl neuer Vermögenswerte in Form der oben genannten Stablecoins generiert: Token, die 1:1 an einen zugrunde liegenden Dollar-Vermögenswert in einer Partnerbank gekoppelt sind. Dies ist besonders im verteilten Hauptbuch von Ethereum aufgrund der Art der Blockchain-„Forks“ von Bedeutung, bei denen die Kette von Blöcken aufgrund einer Uneinigkeit der Konsensfindung durch die Netzwerkteilnehmer in zwei separate Einheiten aufgeteilt wird. So hatte die „Ethereum Foundation“ beispielsweise ein Vermögen von fast 150 Millionen US-Dollar in Ether angehäuft, das für philanthropische Zwecke verteilt werden sollte, über die die Teilnehmer der dezentralen autonomen Organisation (DAO) abstimmen sollten. Doch eines Morgens im September 2016 wurde fast ein Drittel der Gelder, die sich auf etwa 60 Millionen US-Dollar in Ether beliefen, von Hackern mithilfe eines Code-Exploits abgezogen. Selbst nach einem „White-Hat-Gegenangriff“ würden die gehackten Gelder „letztendlich etwa 5% aller zu diesem Zeitpunkt existierenden Ethereum-Token ausmachen“. Dies führte die „Ethereum Foundation“ zu einer schwierigen Entscheidung: Entweder sie würde das Konzept „Code als Gesetz“ anerkennen und den Hackern erlauben, die Gelder zu behalten, oder sie würde die Unveränderlichkeit der Blockchain brechen und die Transaktionen „rückabwickeln“, um die Gelder zurückzugeben. Die „Ethereum Foundation“ entschied sich für den zweiten Weg und gab die Gelder an die DAO zurück, wodurch die vermeintliche Unveränderlichkeit und Dezentralität von Ethereum in Frage gestellt wurde.

David Z. Morris fasste die Debatte im Rahmen der CoinDesk-Reihe „CoinDesk Turns 10“ im Mai 2023 zusammen:

„Aber teilweise unter dem Einfluss lautstarker Bitcoin-Befürworter gab es eine starke Opposition gegen diesen pragmatischen Schritt. Für sie war die ‚unregelmäßige Zustandsänderung‘ nicht nur eine Art Betrug, sondern ein schwerer Verrat am eigentlichen Sinn einer Blockchain. Einige hielten sich strikt an den damals noch weit verbreiteten Grundsatz ‚Code is Law‘ – die Idee, dass Blockchains Gerichte und Nationalstaaten als Schiedsrichter der Fairness ablösen sollten. Nach einigen Versionen dieser Idee hatte man sich Geld redlich verdient, wenn man einen Weg fand, es durch Hacking oder Ausbeutung einer Blockchain zu stehlen.“

Aber der tiefere Punkt war die einfache Vertrauenswürdigkeit. Wenn Ethereum so gepatcht werden könnte, dass die Gelder eines Benutzers weggenommen werden – selbst wenn dieser Benutzer ein Hacker war –, bestand die Möglichkeit, dass jedem dasselbe passieren könnte. Wäre das nicht, so argumentierten die Gegner der Hard Fork, für die Integrität von Ethereum noch schädlicher, als einem Hacker 5% der Kette zu überlassen?

Diese Gruppe, die sich auf den Grundsatz „Code is Law“ berief, demonstrierte das volle Ausmaß der Blockchain-Demokratie, indem sie sich dafür entschied, nach der Abspaltung bei der alten Chain zu bleiben. Diese Chain – in der der Hacker noch einen Großteil seines Schatzes besaß – wurde als Ethereum Classic bekannt. ETC genoss in den ersten Jahren viel Unterstützung und hat auch heute noch Anhänger, obwohl es sowohl beim Marktinteresse als auch bei der Technologie unweigerlich hinter Ethereum zurückgeblieben ist.

Diese „unregelmäßige Statusänderung“, die zur Spaltung von Ethereum und Ethereum Classic führte, ist aus vielen Gründen wichtig, unter anderem wegen der Auswirkungen eines zentralisierten Kartells, das den Konsens kontrolliert. Besonders wichtig ist sie jedoch in Bezug auf „Token on Chain“, die Vermögenswerte der realen Welt repräsentieren, einschließlich Stablecoins. Wenn eine Blockchain sich teilt, wie es in diesem Fall geschah, wird aus dem 1:1-Verhältnis plötzlich ein 2:1-Verhältnis. Im Fall von Stablecoins bedeutete dies, dass es für jeden Dollar auf einem Partnerbankkonto zwei an den Dollar gekoppelte Token gab. Dies stellt die Bankpartner natürlich vor die Qual der Wahl, welchen Token sie mit ihren Rücknahmemechanismen anerkennen, die diese an die Kette gebundenen Dollar-Vermögenswerte in tatsächliche Dollar umwandeln. Die Banken, die USDT und USDC unterstützen, haben nun die Möglichkeit zu entscheiden, welche Fork der Chain die 1:1-gebundenen Token behält und welche Chain die Milliarden von Dollar an tokenisierten USD verliert, indem sie deren Rücknahme nicht mehr anerkennt. Bemerkenswert ist vielleicht, dass dies bei nativen Vermögenswerten der Blockchain, wie Bitcoin oder Ether, einfach nicht der Fall ist, die trotz einer Fork weiter existieren, wie im Fall des bereits erwähnten Ethereum Classic sowie bei Bitcoin Cash.

Da Stablecoin-Emittenten im Ethereum-Protokoll gegenüber dem nativen Ether-Token zum dominierenden wirtschaftlichen Gewicht werden, haben die Partnerbanken und Infrastrukturanbieter für diese Token den Ethereum-Blockproduzenten schnell einen wichtigen Hebel der Kontrolle aus der Hand genommen, da sie nun die neu gewonnene Fähigkeit haben, die Gewinner-Fork zu krönen. Diese Idee wurde veranschaulicht, als zu Beginn von „The Merge“ sowohl Tether als auch Circle sich dafür aussprachen , die Blockchain auf Proof-of-Stake umzustellen, wodurch die Bedenken hinsichtlich einer von Minern betriebenen Hardfork ausgeräumt wurden. Während Ethereum sich selbst als ein Protokoll bewirbt, das den Nutzern finanzielle Autonomie zurückgibt und sie von den Bankern, die das traditionelle Finanzwesen dominieren, wegführt, löst genau dieser Mechanismus diese Illusion auf und gibt die Macht wieder an die Instanzen zurück, die hinter den tokenisierten Dollars stehen.

Brock Pierce, Mitbegründer von Tether und Block.One, bei Idealab

Die Dollarisierung von Ethereum war, auch wenn sie den Einzelhandelsnutzern vielleicht nicht bekannt ist, der Schlüssel zur erfolgreichen Umstellung des Konsensmechanismus auf Proof-of-Stake – ein Statuswechsel, der die Infrastrukturanbieter weiter festigen und die Kontrolle der Hauptakteure über den Status des Protokolls verstärken würde. William Quigley, langjähriger Geschäftspartner von Brock Pierce, einem weiteren Mitbegründer von Tether, und wichtiges Mitglied von „Idealab“ und deren Spin-off „Clearstone Ventures“ – den ersten institutionellen Investoren von PayPal – sprach über die unterschiedlichen Nutzerkategorien, die durch einen solchen Konsensmechanismus entstehen würden:

„Ich würde mir zwei Klassen von Token-Inhabern wünschen, nennen wir sie die Infrastrukturklasse und die Verbraucherklasse. Und die Infrastrukturklasse kann sich mit all den byzantinischen fehlertoleranten dezentralen Systemen, Abstimmungen und Absteckungen und all dem Zeug befassen. Und dann gäbe es eine andere Klasse, die die Blockchain ausschließlich dazu nutzen möchte, Transaktionen zu erleichtern, so wie wir alle wissen, dass, wenn wir eine Kreditkarte benutzen, es jemanden gibt, der Server hat, die das Identitätsmanagement und das Betrugsmanagement übernehmen und APIs mit Banken verbinden. Und dann gibt es Sie und mich, die wir unsere Kreditkarte benutzen, um uns ein Mittagessen zu kaufen … Wir dachten, dass es für die Menschen sehr schwierig sein wird, den aktuellen Stand der Blockchains zu nutzen. Aber wenn sich der Proof of Stake, ein Konsensmechanismus, so weiterentwickelt, wie wir es uns erhoffen, werden wir vielen Menschen ermöglichen können, virtuelle Gegenstände günstig und sehr schnell zu handeln.“

Pierce selbst schien diese Gefühle für „The Merge“ in einem Gespräch mit „E-Crypto News“ zu wiederholen, in dem er sagte: „Nun, ich würde nie behaupten, dass irgendetwas Bitcoin in den Schatten stellen wird. Aber mit dem Ethereum 2.0-Upgrade ist Ethereum eindeutig in einer guten Position, um etwas zu bewirken.“ Im selben Interview versichert Pierce, dass er nicht daran interessiert sei, das derzeitige System aufzulösen, sondern vielmehr die Blockchain nutzen wolle, um eine Ausfallsicherung für das traditionelle Finanzsystem zu schaffen. „Ich bin zutiefst besorgt über den Zustand der Welt im Moment. Ich bin nicht in der Blockchain, in der Kryptowährung, weil ich gegen das System bin. Ich bin in diesem Bereich, weil ich besorgt bin, dass das System scheitern könnte und dass wir Plan B sind.“

Im Hinblick auf die Entwicklung dieses Konsenswechsels standen die „Ethereum Foundation“ und andere Open-Source-Ethereum-Entwickler vor der großen Aufgabe, Code zu schreiben und zu testen, der „The Merge“ ermöglichen würde. Diese neuartige technische Meisterleistung erforderte Hilfe von außen, und die „Ethereum Foundation“ wandte sich an „Antithesis“, ein Startup-Unternehmen mit Sitz in Nord-Virginia, das 2018 im Geheimen gegründet worden war, um bei der Fehlerbehebung bei der Zustandsänderung zu helfen. „Antithesis ist ein spannendes und einzigartiges Tool für das Debugging von Blockchains und verteilten Systemen“, sagte Danny Ryan, leitender Forscher bei der „Ethereum Foundation“. “Wir haben es ausgiebig beim Testen des Merges eingesetzt. Antithesis war in der Lage, deterministisch Fehler in sehr exotischen Zuständen und Szenarien zu untersuchen und zu finden, die manuell kaum zu programmieren gewesen wären und bei weniger zustandsorientierten, traditionellen Fuzzing-Tests wahrscheinlich nicht aufgefallen wären.“ Laut der Website von „Antithesis“ hat das „Antithesis“-Team „zusammen mit der Führung von Ethereum auf einer privaten Merge-Party in Denver am 15. September 2022 zugesehen“ und seine Erfahrungen in einer Fallstudie , die ebenfalls auf ihrer Website veröffentlicht wurde, näher beschrieben:

„Die Ethereum Foundation begann etwa ein Jahr vor der Zusammenführung mit Antithesis zusammenzuarbeiten, da Antithesis über die einzigartige Fähigkeit verfügt, unerwartete Ausführungspfade komplexer Softwaresysteme in einer simulierten Umgebung mit perfekter Reproduzierbarkeit zu erforschen. Nach einem erfolgreichen Proof of Concept begannen die Testarbeiten in vollem Umfang – zum ersten Mal wurde ein Kryptowährungsnetzwerk auf diese Weise getestet.

Antithesis arbeitete mit dem Team der Ethereum Foundation zusammen, um ihr System für die Antithesis-Umgebung zu verpacken, eine realistische Arbeitslast zu erstellen und die erwarteten Eigenschaften ihres Systems zu definieren. Antithesis führte das gesamte Netzwerk von Ethereum (einschließlich des vorgeschlagenen Proof-of-Stake-Codes) innerhalb der Antithesis-Umgebung aus. Antithesis unterzog diese Simulation des Ethereum-Netzwerks einem Stresstest, indem es eine Vielzahl von Fehlern (Netzwerkprobleme, Hardwareausfälle, eingefrorene Prozesse usw.) einspielte, die das Ethereum-Netzwerk in Zustände versetzen konnten, die noch nie zuvor vom Testtool von Ethereum erreicht wurden, aber in der realen Welt auftreten könnten.



Während sich die Merge-Codebasis im Laufe des nächsten Jahres weiterentwickelte und weitere der insgesamt acht Ethereum-Ausführungs- und Konsens-Clients hinzugefügt wurden, testete Antithesis kontinuierlich neue Versionen des Codes und meldete alle neu entdeckten Probleme. Wenn neue Probleme auftraten, arbeitete Antithesis mit dem Team der Ethereum Foundation zusammen, um festzustellen, welche davon kritische Fehler darstellten …



Der kontinuierliche Testprozess von Antithesis führte zur Entdeckung und Behebung von Dutzenden schwerwiegender Fehler in der Codebasis des Ethereum-Netzwerks vor dem Merge.“

Laut ihrer Pressemitteilung vom Februar 2024, mit der das Unternehmen aus dem Verborgenen an die Öffentlichkeit trat, hatte Antithesis „etwa ein Jahr vor der Fusion mit der Ethereum Foundation zusammengearbeitet“, um „im Vorfeld mehrere schwerwiegende Fehler zu finden und zu beheben“, und sie „arbeiten auch heute noch mit ihnen zusammen“. Antithesis wurde von Mitgliedern des FoundationDB-Teams gegründet und später im Jahr 2015 von Apple übernommen, um „die Cloud-Infrastruktur von Apple zu unterstützen“, die von dem Investor „Satellogic“, „Tuesday Capital“, William Drapers „Sutter Hill Ventures“ und dem „SV Angel“ des frühen Facebook-Investors Ron Conway finanziert wurde. In dieser Pressemitteilung wird auch die Zusammenarbeit mit Ingenieurteams „einer Reihe von Organisationen mit großen und komplizierten Systemen, deren Zuverlässigkeit sie für entscheidend halten“, darunter „MongoDB“ und „Palantir“, hervorgehoben.

Palantir, wie in „Die Emissionskette“ beschrieben, ist eng mit dem nationalen Sicherheitsstaat der USA verbunden und wurde ursprünglich als Betrugsbekämpfungsalgorithmus für PayPal entwickelt, bevor es 2003 von Peter Thiel, Alex Karp und anderen offiziell als eigenständiges Unternehmen gegründet wurde. MongoDB wurde 2007 von Dwight Merriman gegründet und 2012 von der CIA-Venture-Capital-Firma In-Q-Tel finanziert . Merriman hatte zuvor 1995 DoubleClick gegründet, das 2007 von Google übernommen wurde. Diese Übernahme führte laut einem Bericht von „Bloomberg“ aus dem Jahr 2023 dazu, dass „das US-Justizministerium und acht Bundesstaaten“ argumentierten, dies sei „ein erster Schritt auf Googles Weg zum Monopol“. Laut Antithesis arbeitete das Unternehmen „mehrere Jahre lang mit MongoDB zusammen und half ihnen, ihre Kernserversoftware sowie ihre WiredTiger-Speicher-Engine zu testen“. Dem Board of Directors von MongoDB gehören Tom Killalea als Vorsitzender an, Vorstandsmitglied des von Tether finanzierten Unternehmens Satellogic, Roelof Botha, der erste CFO von PayPal, und zwei Mitglieder von Greylock Partners, Dev Ittycheria und Chip Hazard.

Da die Mehrheit der Zahlungen auf den verschiedenen Blockchains in der Kryptowährungsbranche inzwischen mit Stablecoins abgewickelt wird, ist es nicht verwunderlich, dass diejenigen, die sowohl mit dem nationalen Sicherheitsstaat der USA als auch mit der größten E-Commerce-Plattform des Landes, PayPal, in Verbindung stehen, an der dahinter stehenden Infrastruktur interessiert sind. Howard Lutnick, CEO von Cantor Fitzgerald (das die Mehrheit der Staatsanleihen hält, die Tethers USDT stützen), zeigte Verständnis für das Vertrauen, das in tokenisierte Vermögenswerte auf Blockchains gesetzt wird, und erklärte, er sei „ein Fan von Kryptowährungen, aber lassen Sie mich ganz konkret werden: Bitcoin, nur Bitcoin … Der einzige Vermögenswert, den man besitzen konnte, ohne dass ihn jemand nehmen konnte? Bitcoin.“ Er erklärte weiter, dass “Tether, wenn man dort anruft, es einfriert, bei Ethereum kann man Joe Lubin anrufen.“

Laut dem Blockchain-Analysten Nic Carter erreichten „Stablecoins im Jahr 2023 bis zu 80 Prozent des in der Blockchain abgewickelten Wertes“, was Carter zu der Annahme veranlasste, dass es bei Blockchains nur um Dollar gehe. Diese Annahme, die durch On-Chain-Transaktionsdaten stark gestützt wird, veranlasste J.P. Morgan zur Entwicklung von Quorom, einer genehmigten Version von Ethereum, die später von Lubins ConsenSys übernommen wurde . Lex Sokolin, der CMO von ConsenSys, merkte zum Zeitpunkt der Übernahme an, dass „fast 7 Milliarden US-Dollar in Form von Token durch das Ethereum-Netzwerk fließen. Dies ist meiner Meinung nach der Hauptweg zur Akzeptanz – nicht mehr der Handel mit Token alternativer Protokolle.“ Lubin sagte gegenüber Forbes, dass „die Plattform derzeit von 10 Projekten für digitale Währungen von Zentralbanken (CBDC) genutzt wird und insgesamt fast 100 Kunden hat.“ Diese Privatisierung von Ethereum durch J.P. Morgans Quorum ist vielleicht einfach ein Versicherungsmechanismus für ihren eigenen bedeutenden Anteil an der kritischen Infrastruktur von Ethereum durch ihre Investition in Lubins ConsenSys.

Im März 2022 reichten 35 ehemalige ConsenSys-Mitarbeiter einen Antrag auf eine Prüfung ein, um „schwerwiegende Unregelmäßigkeiten“ bei der ConsenSys AG (CAG) zu untersuchen. Den Vorwürfen zufolge wurden im August 2020 „grundlegende geistige Eigentumsrechte und Tochtergesellschaften illegal von der CAG auf ein neues Unternehmen, ConsenSys Software Incorporated (CSI), übertragen, im Austausch für eine 10-prozentige Beteiligung an CSI und einen Ausgleich für ein Darlehen in Höhe von 39 Millionen US-Dollar durch den Gründer Joseph Lubin“. Laut der Pressemitteilung wurde diese Übertragung intern als „Projekt North Star“ bezeichnet, was „dazu führte, dass etablierte Finanzinstitute wie J.P. Morgan Chase einen einflussreichen Anteil an MetaMask und Infura erwarben“, zwei der „am häufigsten verwendeten Infrastruktur-Tools in Ethereum“. Da Lubin der Mehrheitsaktionär beider Unternehmen ist, heißt es in dem Antrag, dass die „Transaktion zum Nachteil der Minderheitsaktionäre von CAG“ war, während sie „Joseph Lubin persönlich“ zugutekam. MetaMask, eine auf Ethereum basierende Browser-Wallet , ist mit über 21 Millionen aktiven Nutzern pro Monat zum „Industriestandard“ geworden, was zu einem Handelsvolumen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar geführt hat. Infura ist ein systemkritischer Stack von Entwickler-Tools für Ethereum, der von über 350.000 Entwicklern genutzt wird, was dazu geführt hat, dass er als „zu groß, um zu scheitern“ bezeichnet wird.

Diese Zentralisierung hat gleichzeitig dazu geführt, dass dieselben Parteien mit der kettenunabhängigen Ausgabe von Stablecoins begonnen haben. Vielleicht gibt es kein Unternehmen, das diesen Vorstoß besser veranschaulicht als Reserve. Reserve wurde 2017 von Miguel Morel und Nevin Freeman als Lösung zur Minderung der Vertrauensannahmen gegründet, die mit tokenisierten Dollars auf Blockchains verbunden sind. Laut seiner Website strebt Reserve die Schaffung von „Geld an, das sich nicht wie der US-Dollar aufbläht, aber nicht so volatil ist wie Bitcoin“, indem „Aktien, Anleihen, Gold, Immobilien und mehr in einem Index gebündelt werden“, um es „als Geld“ zu verwenden. Das Reserve-Protokoll „ermöglicht es jedem, einen Token einzusetzen, der für einen Korb aus beliebigen anderen Token ausgegeben und eingelöst werden kann“.

In einem Gespräch mit dem „Paul Barron Network“ beschrieb Freeman die Gründe für die Schaffung einer Stablecoin, die auf einem Korb anderer Stablecoins basiert:

„Wir haben uns entschieden, nicht selbst eine eigene, durch den Dollar abgesicherte Stablecoin herauszugeben, sondern uns an bereits existierende, durch den Dollar abgesicherte Stablecoins anzuhängen. Das funktioniert so, dass der RSV-Token heute durch USDC, Paxos und TUSD abgesichert ist … Andere Stablecoins könnten ausgetauscht werden und Teil dieses Korbs sein. Das verstehen wir unter einem flexiblen Pool von Stablecoins. Und lassen Sie mich über das ‚Warum flexibel?‘ sprechen. Was ist der Sinn der Flexibilität? Der Sinn der Flexibilität besteht darin, dass, wenn eine dieser Stablecoins auf irgendeine Art von Problem stößt; wenn der Markt Bedenken hinsichtlich ihrer Deckung hat oder wenn es zu regulatorischen Rückschlägen kommt und diese Stablecoin möglicherweise eingestellt werden muss oder ähnliches, wir robust genug sind, weil diese Coins tatsächlich auf eine Art und Weise gehandelt werden können, die dezentralisiert ist und nicht nur von uns abhängt.“ [Hervorhebungen hinzugefügt]

Das Reserve-Protokoll eignet sich heute am besten für die „Bündelung von DeFi-Vermögenswerten, um ertragbringende USD-Stablecoins und andere zusammengesetzte Vermögenswerte zu schaffen“. Doch mit der Tokenisierung von Vermögenswerten der realen Welt (RWA) ist Reserve „der Ansicht, dass das Protokoll neue durch Vermögenswerte gedeckte Währungen ermöglichen kann, die größtenteils oder vollständig unabhängig von Fiat-Geld sind“. Diese Ansicht wird von Thiel unterstützt, der Reserve im Jahr 2021 unterstützte . In einem Gespräch mit „USA Today“ im Jahr 2014 sagte er:

„Das zweite Thema ist etwas spekulativer und betrifft die Abschaffung von Geld insgesamt, den Übergang von digitalen Dollars und jeglicher Art von staatlich gestützter Währung zu rein privaten Währungen. Und was eine private Währung oder privates Geld, so glaube ich, im Grunde bedeutet, ist, dass es kein Tauschmittel gibt. Man tauscht Wert gegen Wert, anstatt Wert gegen etwas zu tauschen, von dem die Regierung sagt, dass es Wert hat … man könnte Geschäfte abwickeln, indem man nicht mit Dollar handelt, sondern mit kleinen Splittern des S&P 500 oder besonders großer Aktien, wie Microsoft oder so etwas … Das ist die Art von Währung, die praktisch de facto zur Währung wird.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Freeman würde diesen Vorschlag in einer Präsentation für die „Cryptocurrency and Hayek Conference“ des von Wences Casares geleiteten „Coin Center“ im Mai 2021 mit dem Titel „Private Money“ weiter vorantreiben:

„Ich denke, dass bei der Ausgabe von privatem Geld in Form von Kryptowährung, worüber ich ziemlich häufig nachdenke, das Gefühl entsteht, dass es in den USA oder vielleicht sogar weltweit noch gar nicht so lange her ist, dass es gesellschaftlich nicht besonders akzeptiert war, private Währungen auszugeben. Ich denke, dass Bitcoin und Kryptowährungen die gesellschaftliche Akzeptanz dessen tatsächlich erheblich verändert haben … Ich wette, viele der Leute in dieser Telefonkonferenz können sich noch daran erinnern, als es hieß, Bitcoin würde zu einer Währung werden. Die Leute dachten tatsächlich, dass zu Beginn der Bewegung viele Handelsgeschäfte in Bitcoin abgewickelt werden würden, und ich denke, dass das kollektive Aufgeben dieses Traums vielleicht ein weiterer Teil der Erklärung ist. Sie werden viele Leute aus dem Establishment darüber sprechen hören, dass sie sich durch Kryptowährungen nicht sonderlich bedroht fühlen, weil Bitcoin als Geldform nie wirklich konkurrenzfähig sein kann.“

Neben Thiel wurde Reserve unter anderem von „The Digital Currency Group“ und „Coinbase Ventures“ finanziert . Während der Entwicklungsphase bestand das Team aus 20 Personen, darunter Veteranen von Google und OpenAI, und unterhielt eine Beratungsbeziehung zu „Patomak Global Advisors“, das vom ehemaligen SEC-Kommissar Paul Atkins geleitet wird. Atkins war Partner von „PricewaterhouseCoopers“ und dessen Vorgängerfirma „Coopers & Lybrand“, nachdem er seine Karriere als Anwalt in New York bei „Davis Polk & Wardwell“ begonnen hatte. Seit 2017 ist Atkins Co-Vorsitzender der „Token Alliance“, einer Untergruppe der „Digital Chamber of Commerce“. Reserve-Gründer Morel verließ Reserve schließlich im Jahr 2020 , um „Arkham Intelligence“ zu gründen, ein Blockchain-Analyseunternehmen, das unter anderem von Thiel, Thiels Schützling Sam Altman und Coinbase finanziert wurde .

Reserve und Arkham sind bei Weitem nicht die einzigen Projekte in diesem Bereich, die von Thiel unterstützt werden. Dennoch ist es sein Engagement im Erdgeschoss bei Block.One, das die Gefahren koordinierter Kartelle, die den Konsens einer Blockchain kontrollieren, am besten veranschaulicht. Es ist auch bezeichnend, dass diese Investition dem Unternehmen (ganz zu schweigen von seinen Investoren) Milliarden von Dollar in Bitcoin eingebracht hat, nachdem es mit EOS den bisher größten ICO abgeschlossen hat.

Block.One: Das größte ICO

„Ich möchte auf das Jahr 2008 zurückblicken. Der Aktienmarkt stürzt ab, ebenso wie unser Vertrauen in die Wall Street und das Finanzsystem, wie wir es kennen. Seit einem Jahrhundert dreht sich das Geld um diese hundert Jahre alten Institutionen. Und nun sehen wir zu, wie die Wall Street über Nacht zusammenbricht. Als Gesellschaft beginnen wir zu begreifen, dass diese Institutionen, denen wir unser Geld anvertraut haben und auf die wir uns im Alltag verlassen sollten, überhaupt nicht vertrauenswürdig oder zuverlässig sind, und echte Menschen zahlen den Preis dafür. Und plötzlich fragen wir uns, ob es eine bessere, eine gerechtere Möglichkeit gibt, dieses ganze System zum Funktionieren zu bringen? Innovatoren machen sich an die Arbeit und Bitcoin ist geboren. Die Kryptowährung ist geboren. Das klingt jetzt sehr technisch, ist aber eigentlich nur visionär.



Die Kryptowährung ermöglichte einen neuen Ansatz für Geld, Waren und Finanzen im Allgemeinen. Einen, der nicht von unsichtbaren Mittelsmännern abhängig ist und von seinen Nutzern durch transparente Kontrollmechanismen aufgebaut und betrieben werden kann. Und wir alle wissen, wie es dann weitergeht. Es geht einfach los, aber inmitten dieses Bitcoin- und Kryptowährungsbooms konzentriert sich Block.One auf eine noch größere Chance: die Technologie, auf der alles aufbaut, die Blockchain. Und Blockchain ist nicht nur für den Finanzsektor gedacht. Die Schifffahrt, das Gesundheitswesen, die Drohnen, die bald Ihr Abendessen ausliefern werden, praktisch alles, was mit dem Internet zu tun hat, kann durch Blockchain verbessert werden, indem die zugrunde liegenden Datensysteme sicherer und transparenter als je zuvor laufen.“ – Brendan Blumer, Juni 2019

Vor der Gründung von Block.One hatte Brendan Blumer 2001 Gamecliff gegründet, ein Unternehmen, das „die Bewertung, den Kauf und den Wiederverkauf von Ingame-Gegenständen in den größten Online-Videospielen der Welt automatisierte“. Er wurde schnell von einem Konkurrenten aus der Branche angesprochen, Brock Pierce von IGE, als Blumer erst 16 Jahre alt war. „Ich bin immer noch sehr gut mit ihm befreundet“, sagte Blumer im Jahr 2011 gegenüber „Mixergy“. „Er war derjenige, der mich ursprünglich entdeckt hat, als ich sechzehn war. Und ich bin nach L.A. geflogen und habe mich sehr schnell mit ihm getroffen. Er hat mich eingestellt und er ist tatsächlich eine der beiden einzigen Beziehungen, die IGE überlebt haben. Er ist also großartig, ein großartiger Mensch, von dem man lernen kann.“ Als Blumer 19 Jahre alt war, verkaufte er Gamecliff an Pierces IGE. 2007 gründete Blumer „Accounts.net“, das „den Verkauf von In-Game-Avataren ermöglichte“ und „innerhalb von 90 Tagen“ erzielte das Unternehmen „monatliche Einnahmen von über 1 Million US-Dollar“.

Blumer beschrieb, dass sein neues Unternehmen „ein hohes Maß an Vertrauen“ erforderte, und vertraute in den ersten fünf Jahren auf PayPal als „universelle Zahlungsmethode“. „Hier kam der Ruf ins Spiel … Ich würde ein virtuelles Gut auswählen, sobald ich es erhalten habe … wir würden es mit PayPal versenden.“ Er merkte auch an, dass sein Unternehmen gleichzeitig auf Google vertraute, um seinen Online-Marktplatz zu bewerben, und behauptete, dass seine „Marketingausgaben bei Google etwa 150.000 Dollar pro Monat betrugen“. Laut Blumer hatte Accounts.net Verbindungen zu „den Wallenbergs“, einer schwedischen Bankiersdynastie, die von Quatr als „die schwedische Antwort auf die Rockefellers“ bezeichnet wird . Während das Unternehmen „die Vision hatte, an die Börse zu gehen“, konnte dieses Ziel nicht verwirklicht werden.

„Ich gründete ein Unternehmen namens IGE und baute so eine Lieferkette von 400.000 Menschen in China auf, die professionell Videospiele spielten, um digitale Währungen in Spielen wie World of Warcraft zu minen. Ich war der Hauptmarktmacher für alle virtuellen Welten weltweit, übernahm Korea und die meisten der wichtigsten Gebiete und sammelte in diesem Prozess eine Menge Geld von Goldman Sachs ein. Meine rechte Hand war ein Mann namens Steve Bannon, der dann CEO wurde, und so lernte ich Brendan kennen. Brendan leitete eines der führenden Unternehmen für den Verkauf von Charakteren in den Spielen.“ – Brock Pierce bei der BlockShow Asia 2017

Im Jahr 2010 gründete Blumer Okay.com, eine „Plattform für den Austausch von Unternehmensdaten für Immobilienmakler in Asien“, die später mit dem Immobilienunternehmen „Asia Pacific Properties“ fusionierte, das Kunden wie Apple, Bank of America, Merrill Lynch, BNY Mellon, Caterpillar, Cisco Systems, Citigroup, Dow Chemical, Estée Lauder, Google, MasterCard, Merck, PepsiCo, Pfizer, Thermo Fisher Scientific und Visa zu seinen Kunden zählt.

Blumer, ein früher Investor in Blockchain, wechselte 2016 zu einer „Vollzeitbeschäftigung in diesem Bereich“, als er den Mitbegründer von Block.One, Dan Larimer, kennenlernte. Larimer, der Sohn eines Rüstungsunternehmers, arbeitete auch „mit der amerikanischen Verteidigung zusammen“, indem er „bei der Produktion von Drohnen und unbemannten Fahrzeugen“ für „Raytheon und Torc Robotics“ half. Im Jahr 2007 hatte er eine „Erleuchtung“, dass er „mit dem Bau von Massenvernichtungswaffen durch“ sei, und kündigte daher „seine Arbeit für die Rüstungsindustrie“. Larimer, der „auch ein gescheitertes Virtual-Reality-Startup hatte“, schloss sein Studium an der Virginia Tech ab und entdeckte Bitcoin im Jahr 2009 , als es „5 Cent“ wert war, und „kaufte im Wert von 20 Dollar“. Larimer gründete schließlich BitShares und Steemit, zwei Blockchain-Protokolle mit einem eigenen monetisierten Token, was dazu führte, dass Larimer in Forbes‘ „The Richest People in Cryptocurrency“ neben Pierce, Lubin, Blumer, Hoskinson, Buterin und anderen genannt wurde.

Blumer, Larimer und Pierce gründeten 2016 Block.One, nur um umgehend unterstützt zu werden von „einer Schar von Milliardären“, darunter Thiel, der Währungsspekulant Louis Bacon, der Hedgefonds-Manager Alan Howard, der Bitcoin-Mining-Hardware-Riese Bitmain, der ehemalige Goldman-Sachs-Partner und Galaxy-Digital-CEO Mike Novogratz, der Thiel-Schützling Christian Angermayer, Fred Wilsons Union Square Ventures und Multicoin Capital, um nur einige zu nennen. Insbesondere wurde die Seed Round von Block.One von Pierces Blockchain Capital finanziert, worüber in „Die Emissionskette“ ausführlich berichtet wurde, zusammen mit Matthew Roszaks Tally Capital. Roszak war zuvor während des ersten Fonds im Jahr 2013 als Kommanditist bei Blockchain Capital eingestiegen und „gab Richard Branson und Bill Clinton ihre ersten Bitcoins“. Block.One würde seine Finanzlage durch sein „rekordverdächtiges erstes Münzangebot“ für seine EOS-Blockchain im Jahr 2017 weiter verbessern, das „dem Blockchain-Unternehmen 4,2 Milliarden Dollar einbrachte“.

Trotz der Unterstützung des Projekts durch Milliardäre und des unglaublich erfolgreichen Angebots geriet das Unternehmen schnell in den Mittelpunkt der Kontroverse um sein ICO und wurde zum Thema eines 14-seitigen Berichts von Integra FEC , der von „Bloomberg“ veröffentlicht wurde und „verdächtige Geschäfte hervorhebt, die den Preis des EOS-Tokens von Block.One manipulierten und eifrige Krypto-Investoren anlockten“. Laut dem Bericht von Integra wurden beim EOS-ICO „umgerechnet 814,6 Millionen US-Dollar in Ether zwischen potenziell verbundenen Börsenkonten ‚recycelt‘“, die EOS „schnell und wiederholt“ für Ether verkauften und „den Erlös für den Kauf von mehr EOS verwendeten“, die „in der Regel mit Verlust verkauft wurden“. Der Ether wurde dann „auf komplexe Weise an Börsen transferiert“, was laut „Protos“ „vermutlich dazu diente, die Nachverfolgung der Gelder so schwierig wie möglich zu machen“.

Der Forschungsleiter von Integra, John Griffith, Finanzprofessor an der University of Texas, erklärte, dass „die verdächtigen Konten Legitimität und die Wahrnehmung eines breiten Interesses an EOS schufen und EOS so von einem obskuren ICO zu einem Token mit allgemein anerkanntem Wert werden ließen.“ Griffith beschrieb die Nachfrage nach EOS-Token als „scheinbar künstlich“, was zwei tiefgreifende Auswirkungen auf das ICO hatte: Erstens wurde der Preis von EOS durch die „Scheinkäufe“ in die Höhe getrieben, und zweitens entstand der falsche Eindruck eines Wertes des Tokens, was andere dazu verleitete, den ICO-Token kaufen zu wollen.

Durch das ICO verfügte Block.One über mehr als 4 Milliarden US-Dollar, darunter einen der größten bekannten Bitcoin-Bestände, viel Bargeld und 10% des Gesamtangebots des EOS-Tokens. Interessanterweise enthält die Verfassung von EOS, die vom Block.One-Team entworfen wurde und kürzlich „den Namen des Token-Symbols von EOS in SYS geändert“ hatte, Artikel V, in dem es heißt: „Diese Blockchain hat keine Eigentümer, Manager oder Treuhänder; daher darf kein Mitglied ein wirtschaftliches Interesse an mehr als 10% des SYS-Token-Angebots haben.“ Wie bereits angemerkt von „The Next Web „, „ist das (nicht) zufällig genau die Menge an EOS-Token, die Block.One öffentlich besitzt“, was laut „The Next Web“ „wahrscheinlich die Art und Weise des Unternehmens ist, zu sagen, dass sie nicht wollen, dass jemand mehr Kontrolle über das EOS-Ökosystem hat als sie selbst“. „The Next Web“ merkt außerdem an, dass „andere Klauseln in der Verfassung eine Überwachung, Beurteilung, Bestrafung und Schlichtung fordern, wodurch Block.One als zentrale Behörde für die Blockchain etabliert wird.“

Tatsächlich kamen Experimente von Whiteblock, einem Blockchain-Testunternehmen, das von Lubins ConsenSys beauftragt wurde, zu dem Schluss, dass das EOS-Protokoll „möglicherweise gar keine Blockchain ist“. Whiteblock schlug vor, dass „das EOS-Token und sein RAM Markt “ im Wesentlichen ein Cloud-Service für Berechnungen ist, der „auf einer vollständig zentralisierten Prämisse basiert“ und daher „einige der grundlegendsten Aspekte der Blockchain, wie die Unveränderlichkeit, nicht aufweist“. „EOS ist keine Blockchain, sondern ein verteiltes homogenes Datenbankverwaltungssystem – ein klarer Unterschied, da ihre Transaktionen nicht kryptografisch validiert werden“, argumentierte Whiteblock, wie „The Next Web“ feststellte. „EOS-Blockproduzenten sind stark zentralisiert und Benutzer können nur über Blockproduzenten als Vermittler auf das Netzwerk zugreifen. Blockproduzenten sind ein einzelner Fehlerpunkt für das gesamte System.“

Ein wesentlicher Teil des Papiers ist „dem Nachweis gewidmet, dass es kein geeignetes Protokoll gibt, um zu verhindern, dass Blockproduzenten zusammenarbeiten, um ihre Rolle als Blockproduzenten zu erhalten“, wobei „kaum Schutz vor schlechten Akteuren besteht, die Kartelle bilden , um das gesamte Netzwerk zum Absturz zu bringen.“

„Konzeptionell ist es für EOS unmöglich, die Byzantinische Fehlertoleranz zu implementieren. Ein echtes BFT-System wäre nicht anfällig für Kartellbildungen im System, [aber] […] Kartelle bilden sich leicht in EOS, wodurch jegliche Bemühungen, BFT zu beanspruchen, zunichte gemacht werden. […] All diese Aktionen finden in einer Umgebung statt, in der es an einer kryptografischen Validierung der Verträge und Transaktionen mangelt […] EOS ist im Grunde dasselbe wie eine zentralisierte Cloud-Computing-Architektur [Client/Server] ohne die grundlegenden Komponenten einer Blockchain oder eines Peer-to-Peer-Netzwerks.“

Diese Infrastruktur „bietet Entwicklern praktisch unendlich viele Möglichkeiten, Transaktionen rückgängig zu machen“, sodass EOS-Transaktionen „von Personen mit Zugriff (z. B. Blockproduzenten) rückgängig gemacht werden können“, was zu den gemeldeten Fällen von rückgängig gemachten Transaktionen und eingefrorenen EOS Konten führte – Entscheidungen, die „ wissentlich getroffen wurden und gegen die in der EOS-Verfassung festgelegten Regeln verstoßen“. Zak Cole, Chief Technology Officer von Whiteblock, merkte an, dass „die Möglichkeit, den Verlauf (oder alles andere in diesem Zusammenhang) rückgängig zu machen, in direktem Widerspruch zur grundlegenden Definition dessen steht, was als Blockchain betrachtet werden kann, die sich durch die Unveränderlichkeit von Daten auszeichnet.“

Im Herbst 2018 veröffentlichte eine anonyme Quelle ein internes Dokument, in dem behauptet wurde, dass „Absprachen, gegenseitige Abstimmungen und Abfindungen“ unter EOS-Blockproduzenten, insbesondere der Kryptowährungsbörse Huobi, an der Tagesordnung seien. Die Vorwürfe lauteten hauptsächlich, dass „Huobi und andere mächtige Blockproduzenten“ „gegenseitig füreinander stimmen, um ihren Status zu erhalten und sich ein passives Einkommen zu sichern“, und behaupteten, dass „insbesondere Huobi die EOS-Kryptowährung direkt im Austausch für seine Stimmen erhält“. Huobi wies die Vorwürfe zurück, obwohl es als drittstärkster, „mächtigster Block Produzent“ gilt und täglich 833 EOS erhält. Bitfinex, die Börse, die mit der Ausgabe von Tethers USDT in Verbindung gebracht wird, besaß fast ein Dutzend Wallets mit jeweils „mehr als drei Millionen EOS“, die „für die Abstimmung in der ersten Wahlrunde verwendet wurden“. Insgesamt repräsentierte Bitfinex 40 Millionen der insgesamt fast 370 Millionen abgegebenen Stimmen. Es kamen schließlich Bedenken auf, dass Bitfinex „von Benutzern auf seiner Börse gespeicherte EOS verwenden würde“, um „seine Stimmrechte zu erhöhen“, obwohl dies von Bitfinex bestritten wurde.

„Derzeit stimmt Bitfinex zwischen 10 und 40 Millionen EOS für bis zu 30 andere BPs ab“, heißt es in der Petition zur Begrenzung der delegierten Abstimmungsmethode von EOS. „Diese Stimmen tragen wesentlich dazu bei, dass die Empfänger zu den Top 21 gehören … In den meisten Fällen machen die Stimmen von Bitfinex zwischen 50 [und 90 Prozent] der GESAMTEN STIMMEN [sic] von BP aus … Ich bin in keiner Weise gegen Bitfinex. Sie sind nur ein Beispiel – es gibt auch andere [Täter].“

Trotz der angeblichen Kontrolle des Kartells über das EOS-Protokoll antwortete Larimer auf die Frage, was ihn, Blumer und den Rest des Block.One-Teams davon abhalten könnte, die in ihrem ICO gesammelten Milliarden zu nehmen: „Absolut nichts“, denn „wenn es etwas gäbe, das uns aufhalten würde, würden sie es zu einem (regulierten) Wertpapier machen.“ Larimer stellte klar, dass er „rechtlich gesehen nichts“ meinte, und erklärte: „Unsere Vision von dem, was wir schaffen wollen, ist das, was uns antreibt.“ Trotz dieser Antwort verhängte die SEC schließlich eine Geldstrafe von 24 Millionen Dollar gegen Block.One wegen „Durchführung eines nicht registrierten Initial Coin Offerings von digitalen Token (ICO), das über einen Zeitraum von etwa einem Jahr umgerechnet mehrere Milliarden Dollar einbrachte“. Später schloss Block.One auch einen Vergleich über 27,5 Millionen US-Dollar mit Johnny Hong und dem „Crypto Assets Opportunity Fund“, obwohl das Unternehmen erklärte: „Block.One ist der Ansicht, dass diese Klage unbegründet und mit zahlreichen Ungenauigkeiten behaftet war. Wenn wir diesen Vergleich jedoch akzeptieren, können wir mehr Zeit und Energie darauf verwenden, unser Geschäft zu führen und neue Produkte zu liefern.“

Abgesehen von rechtlichen Problemen würde Block.One schließlich ein soziales Netzwerk namens „Voice“ auf der EOS-Blockchain starten. Im Dezember 2019 fand ein Treffen mit der SEC statt, um „unsere Vision und Pläne für Voice zu besprechen: Was es ist, was wir erreichen wollen und wie die Token funktionieren werden“, um zu zeigen, dass sie „von Anfang an offen und transparent mit den wichtigsten Interessengruppen – in diesem Fall den Regulierungsbehörden – zusammenarbeiten wollen“. Obwohl es von Voice heute noch wenig zu sehen gibt, hat Block.One offenbar 300 Millionen US-Dollar „für die Social-Media-App ausgegeben, wie Block.One gegenüber The Block bestätigte“. Fast ein Zehntel davon wurde für die Domain Voice.com ausgegeben, die von MicroStrategy für 30 Millionen US-Dollar gekauft wurde, ein Rekord „mit großem Abstand“ für einen Verkauf nur der öffentlichen Domain in einem reinen Bargeschäft, das von GoDaddy vermittelt wurde. MicroStrategy, ein Unternehmen für Unternehmensanalysen und -software, das vor allem dafür bekannt ist, dass es von Michael Saylor, dem CEO von Bitcoin Bull, geleitet wird und einen der größten bekannten Bitcoin Stashes in seiner Bilanz hält, besitzt einen schönen Katalog wertvoller Domainnamen, darunter Saylors Alarm.com, zu dessen Vorstand der mutmaßliche 9/11-Insiderhändler Mayo Shattuck gehört. Die Investmentbank Morgan Stanley hielt laut einer Meldung an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu einem bestimmten Zeitpunkt 792.627 Aktien von MicroStrategy, was einem Anteil von 10,9% an dem Unternehmen aus McLean, Virginia, entspricht.

Trotz des gescheiterten Vorhabens nahm Blumer zur Kenntnis, dass Voice plant, „Regierungsausweise zu verlangen“, und erklärte: „Es war noch nie so wichtig zu wissen, dass die Person, mit der wir interagieren und von der wir Informationen erhalten, eine echte Person ist, die für das, was sie teilt, verantwortlich ist.“ Eine Quelle teilte „CoinDesk“ mit, dass „Block.One die Kosten für die Identitätsprüfung jedes einzelnen Benutzers übernehmen wird, wobei die genaue Form dieser Prüfungen von Land zu Land unterschiedlich sein wird“. Diese angebliche Anforderung wurde von Blumers im November 2020 abgegebenen Kommentaren über die „Zukunft der konformen Open-Source-programmierbaren Finanzwirtschaft oder ProFi“ bestätigt:

The innovation in the #DeFi space is revolutionary, but the recent guidance of global regulators regarding its lack of compliance controls makes it difficult for mainstream capital to access the opportunity.



The future is compliant open source programmable finance #ProFi#EOS — Brendan Blumer (@BrendanBlumer) November 10, 2020

„Die Einhaltung von Vorschriften und regulatorischen Rahmenbedingungen im Bereich Kryptowährungen nimmt Gestalt an und reift schnell. Es gibt eine beträchtliche Menge an Überlegungen und Prozessen, die um Organisationen herum aufgebaut werden müssen, die in diesem Bereich tätig sind, um sich selbst und die Gemeinschaften, mit denen sie zusammenarbeiten, zu schützen … In Organisationen, die sich auf die Einhaltung von Vorschriften konzentrieren, ist dieser Ansatz von zentraler Bedeutung dafür, wie Chancen genutzt werden, auch wenn der Weg zum Angebot zeitaufwändiger ist. Es kann auch bedeuten, dass Produkte überarbeitet werden müssen, um den Anforderungen der Gerichtsbarkeit und der professionellen Dienstleistungen gerecht zu werden. Die harmonische Integration von traditionellen und Krypto-Ökosystemen, die durch die Einhaltung von Vorschriften erleichtert wird, wird weiterhin den Weg für die allgemeine Akzeptanz ebnen.“

Dieser Gedanke wurde durch den Umzug von Block.One nach Arlington, Virginia (in der Metropolregion der Hauptstadt der USA) im September 2019 veranschaulicht. „Wir freuen uns, Arlington, Virginia, als unseren US-Hauptsitz zu etablieren. Die Region verfügt über eine reichhaltige Kombination aus Sicherheits-, Ingenieur- und IT-Fähigkeiten, die wir suchen, und durch die Nähe zur Hauptstadt der Nation sind wir nah an den politischen Innovationen rund um digitale Vermögenswerte und die Distributed-Ledger-Technologie in den USA“, sagte Blumer in der Pressemitteilung, in der der Umzug angekündigt wurde. “Diese Expansion eröffnet uns wichtige neue Möglichkeiten zur Erweiterung unserer Talente in einer Zeit, in der die Nachfrage nach Blockchain-basierten Technologien rapide steigt.“

Die Formierung von „Bullish Global“

Im Mai 2021 kündigte Block.One die Einführung seiner Krypto-Börse Bullish an, die unter einer neu gegründeten Tochtergesellschaft, Bullish Global, betrieben werden sollte, um „eine neue Blockchain-basierte Kryptowährungsbörse“ zu schaffen, die versucht, „die Leistung, den Datenschutz der Benutzer und die Einhaltung der Vorschriften, die die Technologie des zentralen Auftragsbuchs bietet“, mit den „Vorteilen der Marktarchitektur der dezentralen Finanzen (DeFi)“ zu verbinden.

Laut ihrer Pressemitteilung würde Bullish „EOSIO und die EOS Public Blockchain“ nutzen, um „einen kryptografisch validierten, nachweisbaren und unveränderlichen Prüfpfad aller Transaktionen“ zu erstellen, die auf der Plattform stattfinden. Die unabhängige Einheit von Block.One, Bullish Global, sammelte 300 Millionen US-Dollar in einer Venture-Runde , die von Thiel’s „Founders Fund“ und „Thiel Capital“ angeführt wurde und an der unter anderem Alan Howard, Louis Bacon von Moore Capital, Richard Li, Christian Angermayer, Mike Novogratz von Galaxy Digital und die japanische Bank Nomura beteiligt waren. Im Anschluss an die großzügige Finanzierung schlossen sich Thiel, Howard, Li und Angermayer Bullish Global als leitende Berater an. Bei der Gründung von Bullish Global stellte Block.One 100 Millionen US-Dollar in bar, 20 Millionen EOS (damals 215 Millionen US-Dollar wert) und 164.000 Bitcoin (damals 8,2 Milliarden US-Dollar wert) zur Verfügung, die größtenteils aus ihrem ICO-Rekord stammten. Aus einem Antrag bei der SEC geht hervor, dass „Bullish Global und seine Tochtergesellschaften auf den Kaimaninseln, in Gibraltar und in den Vereinigten Staaten Bankkonten und Guthaben bei Banken in den Vereinigten Staaten unterhalten“.

Zwei Monate später, im Juli 2021, gab Bullish bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, im Rahmen eines 9-Milliarden-Dollar-Deals an die New Yorker Börse zu gehen, und zwar durch eine Fusion mit „Far Peak Acquisition“, einer „Special Purpose Acquisition Company“ (SPAC), „die bei Abschluss der Transaktion auf der Grundlage der Preise für Krypto-Assets zu diesem Zeitpunkt angepasst werden soll“, wie es in einer Erklärung von Bullish heißt. Far Peak Acquisition bezeichnet sich selbst als ein „SPAC, das sich darauf konzentriert, führende Finanz- und Finanztechnologieunternehmen an die Börse zu bringen“. Far Peak Acquisition wird „von Far Peak LLC gesponsert“, das Thomas Farley, dem „Vorsitzenden, Chief Executive Officer und Präsidenten“ des Unternehmens, und David Bonanno, dem „Chief Financial Officer und Sekretär“ des Unternehmens, gehört. In der Pressemitteilung des Unternehmens heißt es, dass „bestimmte Fonds und Konten, die von Tochtergesellschaften von BlackRock, Inc. verwaltet werden, eine Ankerinvestition getätigt haben“. Farley, der zuvor als Präsident der New Yorker Börse tätig war, wurde CEO von Bullish, und Bonanno wurde CSO, bevor er später zum CFO ernannt wurde. Die Fusion wurde zunächst aufgrund der fehlenden SEC-Genehmigung verzögert , bevor sie schließlich im Oktober 2022 zu einer geänderten Vereinbarung kam und schließlich im Dezember 2022 abgesagt wurde.

Ungeachtet dessen gab Thiel begeisterte Kommentare ab, als er dem Vorstand von Bullish beitrat, und stellte fest, dass die „Bilanz des Unternehmens stark ist“ und durch seine vertikale Integration „Stabilität und Liquidität in den Kryptowährungsraum“ bringt. „Ich freue mich, Bullish als Investor und Berater auf dem Beginn einer langen und fruchtbaren Reise zu begleiten.“ Diese Ansichten wurden von Louis Bacon geteilt: „Der Kryptowährungsmarkt profitiert weiterhin von der Akzeptanz durch institutionelle Anleger, und Bullish ist gut positioniert, um Blockchain-basierte Marktstrukturen zu nutzen, die eine wichtige Rolle bei der weiteren Verbesserung des Zugangs für institutionelle und private Anleger spielen werden.“

Bullish Advisors: Louis Bacon

Was institutionelle Investitionen angeht, gibt es nur wenige Menschen, die besser geeignet sind, im Namen der Billionen-Dollar-Branche zu sprechen, als Bacon, der Gründungs-CEO von Moore Capital. Als ehemaliger Mitarbeiter von „Shearson Lehman Brothers“ und „Merrill Lynch“ gehörte Bacon in den 1990er Jahren regelmäßig zu den Spitzenverdienern an der Wall Street, was Forbes dazu veranlasste , ihn als „eine der Makrohandelslegenden der Wall Street“ zu bezeichnen, der sich als „Rohstoff- und Devisenhändler einen Namen gemacht hat“ und „beim Börsencrash von 1987 große Gewinne erzielte“. Zwei Jahre später gründete Bacon mit diesen Handelsgewinnen „Moore Capital“, das unter anderem der größte Geldgeber von Bill Gross‘ „Idealab“ werden sollte. „Idealab“, wie in „Die Emissionskette“ beschrieben, ist vor allem als erster Investor in Thiels PayPal und als Haupteigentümer von GoTo/Overture bekannt, das das Patent für Googles AdWord/AdSense-Geschäftsmodell hält. Moore Capital war sehr daran interessiert, „Händler von großen Firmen wie Goldman Sachs und Citigroup anzuwerben“, darunter auch „der ehemalige Top-Manager von Citi, Michael Carpenter“.

Bacon wurde schnell zu einem legendären Hedgefonds-Manager und Währungsspekulanten und sollte einmal sogar „einflussreicher auf den Finanzmärkten als George Soros“ sein. Bacon war der Sohn von Zachary Bacon Jr., der für „Prudential“ und Merrill Lynch Immobiliengeschäfte in North Carolina abwickelte. Als Louis‘ Mutter 1983 starb, heiratete sein Vater die Schwester des Gründers von „Tiger Management“, Julian Robertson. Louis‘ Bruder Zack, der seit dem College mit dem Bitcoin-Fan und Milliardär Paul Tudor Jones befreundet ist, arbeitete bei „Soros Fund Management“ als Händler an der Seite von Jones. Jones und Louis Bacon waren in ihrer Blütezeit regelmäßig die Spitzenverdiener an der Wall Street, oft an der Seite von Soros selbst, vor allem durch ihre klugen Entscheidungen in Zeiten globaler Turbulenzen.

Moore Capital erzielte im ersten Jahr 86% Gewinn , „was größtenteils auf Bacons Entscheidung zurückzuführen ist, den Nikkei-Index kurz vor dem Zusammenbruch der japanischen Märkte zu shorten“, und erzielte einen ähnlich hohen Gewinn , indem er „Saddam Husseins Invasion in Kuwait vorwegnahm“ und „Aktien shorteten und Öl long ging“. Bacons Talent für politisch beeinflusste Währungsspekulationen zeigt sich auch in seinen 1998 mit Moore Capital durchgeführten Geschäften gegen den Hongkong-Dollar , bei denen er zusammen mit Soros‘ „Quantum Fund“ und Robertsons „Tiger Fund“ so große Short-Positionen einnahm, dass die Regierung von Hongkong gezwungen war, Aktien im Wert von 58 Milliarden Hongkong-Dollar zu kaufen, um „eine beispiellose Verkaufswelle einzudämmen“, die drohte, „den Hang-Seng-Index in eine Abwärtsspirale zu schicken“.

Während die Maßnahmen der Regierung von Hongkong größtenteils erfolgreich waren, war die mexikanische Regierung drei Jahre zuvor, im Jahr 1995, weniger erfolgreich gewesen, nachdem Handelsmaßnahmen während der Clinton-Regierung den Peso fallen ließen. Währungsspekulanten verdienten Milliarden von Dollar, indem sie den Peso leerverkauften, was den „Boston Globe“ dazu veranlasste, zu berichten , dass „Händlern wie George Soros, Paul Tudor Jones, Louis Bacon … zugeschrieben wird – oder vorgeworfen wird, je nachdem – im Alleingang den Wert nationaler Währungen verändert zu haben“. In einer handschriftlichen Notiz des von Reagan ernannten Richters am US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Mississippi, Henry Barbour, vom Januar 1995 heißt es: „Lieber Louis“ – womit Bacon gemeint ist – „Haley [Barbour, Henry Barbours Cousin und damaliger Vorsitzender des Republican National Committee,] schätzte es besonders, sich bei Ihnen über den mexikanischen Peso-Deal zu informieren“, und dass “er [Haley] buchstäblich das, was er an diesem Tag gehört hatte, an [Senator Bob] Dole und [Speaker Newt] Gingrich weitergab.“ Soros sollte 1992 zusammen mit dem Währungsspekulanten und Tether- und Deltec-Mitglied Joe Lewis Milliarden verdienen, nachdem er auf ein fallendes britisches Pfund gesetzt hatte. 1995 wiederholten beide diesen Handel mit dem mexikanischen Peso und „profitierten von der Wirtschaftskrise des Landes“, während „er seine Millionen in Milliarden verwandelte“.

In einem weiteren Memo von Barbour an Kim White, eine leitende Mitarbeiterin von Bacon, wurde gefragt: „Lassen Sie mich wissen, wie die Kontakte zu Dole & Gingrich funktionieren oder ob es andere gibt, mit denen Sie sich in Verbindung setzen möchten.“ Das „Enterprise-Journal„, das die Memos veröffentlichte, merkte an, dass „die USA zu dieser Zeit darüber entschieden, ob sie den Wert des mexikanischen Pesos stützen sollten“, und dass diese Angelegenheit „für Bacon von großem finanziellem Interesse“ sei.

Trotz seiner Verbindungen zur Republikanischen Nationalen Kommission in den 1990er Jahren erhielt Bacons Moore Capital Finanzmittel von Arpad „Arki“ Busson, einem Spender der Clinton-Stiftung. Busson ist vor allem für die Gründung des „European Institute of Management“ (EIM) und der Kinderhilfsorganisation „Absolute Return for Kids“ (ARK) zusammen mit dem von Soros finanzierten Ian Wace bekannt. Außerdem ist er unter seinem Spitznamen „Arki“ im Black Book von Epstein aufgeführt . Bacon ist nicht die einzige Verbindung zu umstrittenen Milliardärs-Sexhändlern . 2015 kam es zu einem öffentlichen Streit über sein Anwesen auf den Bahamas mit seinem Nachbarn, dem beschuldigten Massenvergewaltiger Peter Nygard, der einst als „ Kanadas Jeffrey Epstein “ bezeichnet wurde. Tatsächlich „beschuldigten Anwälte, die von Bacon selbst finanziert wurden, Nygard, Teenager-Mädchen im Land vergewaltigt zu haben“. Zufälligerweise grenzt Bacons Anwesen auf den Bahamas auch an das Grundstück von Jane Lewis, der Frau des beschuldigten Insiderhändlers und bereits erwähnten Währungsspekulanten Joe Lewis, der selbst ein bahamaisches Grundstück im Wert von 76 Millionen Dollar an den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried verkaufte.

Bacon wurde schließlich von US-Aufsichtsbehörden wegen Marktmanipulation zu einer hohen Geldstrafe verurteilt und ist mit zahlreichen weiteren Anschuldigungen in Verbindung gebracht worden. Im April 2010 verhängte die US-amerikanische „Commodity Futures Trading Commission“ eine Geldstrafe gegen Moore Capital wegen Manipulation der Metallmärkte und forderte 25 Millionen US-Dollar zur Beilegung der Vorwürfe, dass „das Unternehmen von November 2007 bis Mai 2008 versucht habe, die Platin- und Palladiumpreise zu manipulieren“.

Im April 2022 investierte Bacons „Moore Strategic Ventures“ in die Serie B. des Bitcoin-Lightning-Startups Lightning Labs. In einer Pressemitteilung wies Elizabeth Stark von Lightning Labs damals darauf hin, dass das Startup beabsichtige, die kürzlich eingeworbenen Mittel zu nutzen, um Stablecoins auf Bitcoin zu bringen: „Infolgedessen wird Bitcoin Dollars, Fiat und alles dazwischen weiterleiten. So bitcoinisieren wir den Dollar.“ Bacon wurde bei der Serie-B-Finanzierung unter anderem von Alan Lane, CEO der Silvergate Bank, und „Brevan Howard Asset Management“, einem weiteren Bullish-Investor, unterstützt. Stark war zuvor von Jeffrey Epstein über das MIT Media Lab angesprochen und ihm war eine Finanzierung angeboten worden; er lehnte die Mittel jedoch ab. Epsteins Interesse – Epstein war selbst ein Währungsspekulant – , spricht auch für das breitere Interesse berüchtigter Währungsspekulanten, wichtige Akteure in der Kryptowährungsbranche zu unterstützen.

Bullish Advisors: Alan Howard

Alan Howard, CEO von Brevan Howard und zuvor Mitarbeiter bei Salomon Brothers, trat dem „Investor Advisory Committee on Financial Markets“ bei, das 2009 von der Federal Reserve Bank of New York unter der Leitung des damaligen Präsidenten der New York Fed, William Dudley, „mitten in den Trümmern der Finanzkrise“ eingerichtet wurde. Howard wurde im IACFM neben Paul Tudor Jones, Rick Rieder von BlackRock, Joshua Harris von Apollo und Mary Callahan Erdoes von J.P. Morgan und anderen aufgenommen. Es wurde berichtet, dass „die Protokolle der Sitzung zeigen, dass das IACFM die Wahrscheinlichkeit und den Zeitpunkt einer Anhebung des Leitzinses durch die Federal Reserve erörterte“.

Howard, erneut an der Seite von Jones, wurde Angel Investor bei der inzwischen zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX und leitete sogar die größte Krypto-Hedgefonds-Auflegung im April 2022, bei der 1 Milliarde US-Dollar für die BH Digital-Einheit aufgebracht wurden. BH Digital wurde 2021 gegründet, als Brevan Howard Colleen Sullivan, CEO und Mitbegründerin von CMT Digital, als Leiterin der „privaten und Risikoinvestitionsaktivitäten im Bereich Krypto“ abwarb. CMT Digital, ein Teilbereich der CMT Group, hatte in die Silvergate Bank investiert und war außerdem neben Cumberland DRW, dem zweitgrößten Kunden von Tether – nach Alameda Research von FTX – Gründungsmitglied der „Chicago DeFi Alliance“ (CDA). Zu den weiteren Mitgliedern der Allianz gehören unter anderem ConsenSys Investor Jump Capital, CELO Network Validator Volt Capital und TD Ameritrade. Brevan Howard gründete außerdem eine Tokenisierungsfirma namens Libre auf dem von Google unterstützten NEAR-Protokoll, die Nutzern Zugang zu „einem Hamilton-Lane-Kreditfonds, dem Brevan-Howard-Masterfonds und dem Blackrock-ICS-Geldmarktfonds“ bietet, nachdem seit dem Start im Mai 2024 „100 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen“ angehäuft wurden.

Howard selbst investierte persönlich in FTX, Block.One und Bullish Global und äußerte sich positiv zu seiner Ernennung als Berater von Bullish: „Die erfolgreiche Überbrückung der Kluft zwischen digitalen Vermögenswerten und institutionellen Akteuren wird die Zukunft des Finanzsektors prägen, da wir eine stärkere Akzeptanz digitaler Währungen im Mainstream erleben, und ich freue mich darauf, an der Mission von Bullish mitzuwirken, seinen Nutzern mehr Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft zu geben.“

Bullish Advisors: Richard Li

Neben Howard und Thiel schloss sich auch Richard Li, der Sohn von Li Ka-shing, einem Finanzmagnaten aus Hongkong und langjährigen Mehrheitsaktionär des Schifffahrtsunternehmens „Hutchinson Whampoa“, Bullish als Berater an. Wie in [Whitney Webbs Buch, Anm. d. Übersetzers] „One Nation Under Blackmail“ erwähnt, war Lis gut vernetzter Li Ka-shing sowohl persönlich als auch finanziell eng mit den Hauptakteuren des Skandals um Waffenhandel und Technologietransfer verbunden, in den die chinesische Regierung und Persönlichkeiten während der Clinton-Regierung verwickelt waren und der heute als „Chinagate“ bekannt ist.

Was seine eigene Karriere betrifft, so begann Richard Li seine Laufbahn bei der Reederei seines Vaters, Hutchinson Whampoa, die seit langem eng mit der chinesischen Staatsreederei COSCO zusammenarbeitet (und diese nun teilweise besitzt). 1994 wurden Schiffe im Besitz von COSCO beim Schmuggel von in China hergestellten AK-47 in die USA erwischt. Zu dieser Zeit war Richard Li der stellvertretende Vorsitzende von Hutchinson Whampoa. Im Jahr 1990, dem Jahr seines Eintritts bei Hutchinson Whampoa, begann Li mit der Entwicklung von STAR TV, Asiens erstem satellitengestützten Kabel-Nachrichtendienst, der amerikanische Fernsehsendungen übertrug. 1993 verkaufte Li das Unternehmen an den britisch-australischen Medienmogul Rupert Murdoch. Mit dem Geld gründete Li seine Investmentfirma „Pacific Century Group“, die später „AIG Investments“ übernahm. AIG hat nicht nur eine lange Geschichte von Finanzverbrechen und erhielt 2008-2009 eine massive Rettungsaktion, sondern unterhält auch langjährige Verbindungen zur CIA ( die anhalten ). Ein Teil dieser engen Verbindung ist dem langjährigen AIG-Vorsitzenden Maurice „Hank“ Greenberg zu verdanken, der eine „ einzigartige “ Beziehung zur Agentur hatte. Greenberg stand insbesondere mit Reagans CIA-Direktor Bill Casey in enger Verbindung und erhielt sogar selbst das Angebot, CIA-Direktor zu werden, lehnte dies jedoch ab.

Nach Lis Investition und seiner Ernennung zum Berater von Bullish erklärte er: „Bullish hat ein starkes Team aufgebaut, das sich darauf konzentriert, innovative und konforme Lösungen auf den Markt zu bringen, und ich freue mich, dem Beratungsteam von Bullish beizutreten, um meine Erfahrung in die Förderung des globalen Erfolgs einzubringen.“ Christian Angermayer, ebenfalls Berater bei Bullish, hielt sich bei seiner Ernennung mit Lob zurück und erklärte lediglich: „Ich bin Bullish.“

Bullish Advisors: Christian Angermayer

Angermayer, der heute vor allem für sein finanzielles und persönliches Interesse an Psilocybin-Pilzen als Medizin bekannt ist, ist der Gründer der „Apeiron Investment Group“ und Mitbegründer von „Atai Life Sciences“. Atai wurde von den Block.One-Mitinvestoren Michael Novogratz‘ „Galaxy Digital“ und Peter Thiels „Thiel Capital“ unterstützt, zusätzlich zu den persönlichen Investitionen von Novogratz und Thiel. Darüber hinaus trat Jason Camm, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied von Thiel Capital, dem Vorstand von Atai bei, nachdem Thiel Capital 2020 in das Biotechnologieunternehmen investiert hatte. Camm und Angermayer wurden beide zu Mitgliedern des „Young Global Leaders“-Programm des Weltwirtschaftsforums ernannt , während Angermayer im Apeiron-Profil zusätzlich als Mitglied des „Young Leaders‘ Circle“ des Milken Institute, als Partner der Münchner Sicherheitskonferenz, als Berater des ruandischen Präsidenten Paul Kagame und als Gründungsmitglied der Initiative „Scale-Up Europe“ von Präsident Macron aufgeführt ist.

Angermayer wurde Peter Thiel 2011 vorgestellt, „weil wir beide sehr an globaler Politik interessiert sind“, wie er gegenüber CNBC sagte. Thiels „Founders Fund“ wurde Anfang 2021 zu einem strategischen Partner in Angermayers „Elevat3 Capital“, nachdem beide Investoren neben Louis Bacons Moore Capital und Michael Novogratz mit dem erfolgreichen Börsengang von „Compass Pathways“, dem ersten Unternehmen seiner Art für Psychedelika, das kurz nach seinem Debüt eine Milliarde US-Dollar erreichte, lukrative Renditen erzielt hatten. Durch den Börsengang stieg der Wert des Anteils von Angermayer an dem Unternehmen auf 316 Millionen US-Dollar. Angermayer sagte gegenüber CNBC , dass Thiel „mehr als nur ein Investor in den europäischen Wachstumsfonds ist“ und dass „er einen Teil des Bruttogewinns besitzt“.

Angermayer ist auch Co-Vorsitzender des Vorstands von „Blackrock Neurotech“, das ebenfalls von Thiel finanziert wurde und vor allem für die Entwicklung der Roboterhand bekannt ist, mit der der Tetraplegiker Nathan Copeland 2016 während einer „White House Frontiers Conference“ Präsident Obama abklatschte. Blackrock Neurotech wurde später von Tether über seine Tochtergesellschaft Tether Evo für 200 Millionen US-Dollar übernommen. Angermayer ist auch ein großer Anteilseigner des deutschen Unternehmens „Northern Data“, das nun zu 51% im Besitz von Tether über dessen Tochtergesellschaft „DaMoon“ ist, nachdem man sich auf eine „strategische Investition“ geeinigt hatte , die den „Tausch von Nvidia-Grafikprozessoren gegen Eigenkapital und ein Aktionärsdarlehen“ beinhaltete. Diese 223.000 GPUs wurden ursprünglich von Northern Data von Block.One im Rahmen eines Geschäfts im August 2021 erworben, wodurch Block.One einen „Anteil von etwa 18,2% an Northern Data“ behielt.

Angermayer erhielt einen Teil seines Anteils an Northern Data, als das Mining-Unternehmen, ehemals „Northern Bitcoin AG“, zwei andere Mining-Unternehmen erwarb, die sich teilweise im Besitz von Angermayer und seinen Firmen befanden. Er begann, über seine Firma Apeiron Gelder für Northern Data zu beschaffen, und berechnete dem Mining-Unternehmen allein im Jahr 2022 „etwa 940.000 US-Dollar“, wie aus Finanzberichten hervorgeht. Northern Data gab später „Verluste in Höhe von 420 Millionen Euro durch die Übernahme der beiden Kryptowährungs-Mining-Unternehmen“ bekannt, was laut Berichten des „Wall Street Journal“ zu einer „prekären Finanzlage Anfang 2023“ führte.

Tether, das sein Engagement zunächst geheim halten wollte, investierte im Frühjahr 2023 erstmals in Northern Data und zahlte „32,3 Millionen Euro für eine Beteiligung an dem Unternehmen“. Angermayer erhielt eine „Zahlung in Höhe von 5% des Transaktionswertes“ für die „Vorstellung der beiden Unternehmen“. Im Sommer desselben Jahres „kaufte Tether weitere 48 Millionen Euro an Northern-Data-Aktien“, wobei Angermayer „eine weitere Gebühr von 5% für die Transaktion“ erhielt, sodass sich die an den deutschen Unternehmer gezahlte Gesamtsumme auf „insgesamt 4 Millionen Euro für die beiden Transaktionen“ belief. Tether gewährte Northern Data schließlich „eine Kreditlinie in Höhe von 575 Millionen Euro“, die nun „vollständig in Anspruch genommen wurde“, sodass „Tether der Mehrheitsaktionär des Unternehmens“ ist. Im Juli 2024 nahm Northern Data „weitere 214 Millionen Euro“ auf, um weitere Prozessoren zu kaufen, darunter „110 Millionen Euro von Tether“. Insgesamt „half Angermayer Tether dabei, rund 1,5 Milliarden Dollar zu investieren“.

Im Juni 2024 gaben zwei ehemalige Führungskräfte von Northern Data an, „sie seien entlassen worden, nachdem sie Bedenken wegen angeblichen Betrugs geäußert hatten“, bei dem das Unternehmen „die Stärke seiner Finanzlage gegenüber Investoren, Aufsichtsbehörden und Geschäftspartnern falsch dargestellt“ und „wissentlich Steuerhinterziehung in Höhe von potenziell mehreren zehn Millionen Dollar begangen“ habe.

Angermayer war zufällig auch an einem der größten Betrugsfälle der jüngeren Vergangenheit beteiligt – Wirecard. Dort erhielt er 12 Millionen US-Dollar für die Vermittlung der 1,1 Milliarden US-Dollar schweren Investition der „Softbank“ in das Unternehmen, das zahlungsunfähig wurde, nachdem Wirtschaftsprüfer festgestellt hatten, dass Wirecard 2,1 Milliarden US-Dollar in bar veruntreut hatte. Auf die Anschuldigungen hin erklärte Angermayer: „Ich habe buchstäblich nur die Einführung gemacht … Ich habe eine Gebühr von 1% vereinbart, was übrigens nicht einmal hoch ist.“ Wirecard hatte zuvor eine „langfristige Partnerschaft“ mit der „Cyan AG“ unterzeichnet, die „zu 27% im Besitz von Angermayer und einem Geschäftspartner“ war. Derselbe Geschäftspartner hatte zuvor als Vertreter des chinesischen Konglomerats HNA im Vorstand der Deutschen Bank gedient, nachdem Angermayer dem Unternehmen geholfen hatte, „der größte Aktionär der Deutschen Bank zu werden“, bevor der Deal zum Konkurs von HNA führte.

„Freeh Sporkin & Sullivan“, ein Beratungsunternehmen, das vom ehemaligen FBI-Direktor Louis Freeh gegründet wurde – der, wie in „Die Emissionskette“ erwähnt, zuvor Tether vertreten hatte – arbeitete auch mit „Allied Wallet“ zusammen, einem Zahlungsunternehmen, das „ein langjähriger Kunde von Wirecard war“ und „Dienstleistungen für fragwürdige Unternehmen erbracht hat“, darunter „Pyramidenspieler, Inkassounternehmen und Online-Pokerfirmen“. Laut Berichten von „Protos“, vertrauten FTX und Alameda Research, einer der größten Kunden von Tether, „auf die Cuscal Bank in Australien“, einen bekannten „ehemaligen Wirecard-Partner“.

Dies sollte sich als eine von Angermayers umstrittenen Vermittlungen erweisen. Bei einer anderen Gelegenheit – während einer Feier zu Angermeyers 40. Geburtstag im Jahr 2018 – stellte er Peter Thiel Daniil Bisslinger vor, einem Russen, der für das Außenministerium des Kremls arbeitet. Thiel, der nebenbei als FBI-Informant unter dem Decknamen „Philosopher“ tätig ist, meldete das Treffen umgehend dem FBI und sagte, dass „Bisslinger ihn eingeladen habe, auf einer Konferenz in St. Petersburg zu sprechen“, und „ein Treffen mit Wladimir Putin angeboten habe“. Offenbar griff Bisslinger die Einladung im Januar 2022 „angesichts der zunehmenden Spannungen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Invasion der Ukraine durch Russland“ wieder auf. Angermayer bezeichnete die Bedenken bezüglich des Treffens als „so absurd“, nachdem der Business Insider über die Einladung berichtet hatte. „Ich hatte eine Geburtstagsparty. Ich hatte zwei Freunde. Sie haben sich dort kennengelernt. Was auch immer meine Freunde tun, das ist nicht mein Ding.“

Ein weiterer Freund von Angermayer, Aron D’Souza, der Thiels Übernahme von „Gawker Media“ leitete, gründete später Enhanced Games, ein „geplantes Mega-Event im Stil der Olympischen Spiele ohne Dopingtests“, das später von Thiel und Angermayer finanziert wurde . Angermayer selbst gründete zusammen mit dem Block.One-Investor Novogratz die „Cryptology Asset Group“ (CAG), die nach einer 49-Millionen-Dollar-Investition schließlich fast 5% des Blockchain-Unternehmens besaß. Im März 2023 wurde die Cryptology Asset Group in „Samara Asset Group“ umbenannt, wobei Patrick Lowry von der CAG den CEO-Status bei dem neu benannten Unternehmen behielt. In einem Gespräch mit „Bitcoinist“ kommentierte Lowry: „Wir sind, wie gesagt, an Block.One beteiligt, einem der größten Bitcoin-Inhaber der Welt. Indirekt sind wir also bereits massiv in Bitcoin engagiert.“ Angermayer selbst besitzt „etwa 1000 von ihnen“, womit er sich auf Bitcoin bezieht, und glaubt, dass es eines Tages eine Million Dollar pro Münze wert sein wird. „Die Leute machen Bitcoin zu kompliziert“, sagte er. „Es ist digitales Gold.“ Angermayer hat außerdem kürzlich Pläne angekündigt , mit seiner Freundin Uma Thurman, der Mutter von Arki Bussons Kind Luna , ein Unternehmen zu gründen.

Bullish Investor: Mike Novogratz

Luna sollte dem Bullish-Investor Michael Novogratz ein Begriff sein, da er sich den Namen auf den Arm tätowieren ließ, um für Terra’s LUNA zu werben, bevor der algorithmische Stablecoin UST zusammenbrach. Vor seinem Einstieg in die Blockchain-Branche war Novogratz elf Jahre lang bei Goldman Sachs tätig. Nachdem er Partner des Unternehmens geworden war, verließ Novogratz die Firma, um sich der „Fortress Investment Group“ anzuschließen, wo er erneut Partner und sogar Präsident der LLC wurde. Die Fortress Investment Group wurde 1998 von Wesley Edens, einem ehemaligen Partner bei BlackRock, und zwei Geschäftsführern von UBS, Rob Kauffman und Randal A. Nardone, gegründet. Neben Novogratz wurde die Private-Equity-Firma von einem weiteren ehemaligen Goldman-Sachs-Mitarbeiter, Pete Briger, geleitet, nachdem er 15 Jahre bei Goldman gearbeitet und 1996 Partner geworden war. Briger ist Mitglied des „Council on Foreign Relations“, Dozent an der Stanford Graduate School of Business und wurde 2022 in das „PayPal Digital Advisory Board“ berufen .

Während Novogratz‘ und Brigers Zeit bei Goldman Sachs gehörten Steve Mnuchin, der später Trumps Finanzminister wurde, Trumps Chefstratege Steve Bannon und Gary Cohn, ein ehemaliger Wirtschaftsberater von Trump, zu ihren Partnern. Als Fortress im Februar 2007 mit Goldman Sachs und Lehman Brothers als Konsortialbanken an die New Yorker Börse ging, war es das erste große Private-Equity-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, das an die Börse ging, und machte Novogratz zum Milliardär. „Wir waren das einzige Unternehmen, glaube ich, bei dem fünf Leute an einem Tag Milliardäre wurden“, sagte Novogratz.

Novogratz gründete „Galaxy Digital“ im Jahr 2018. Im April 2021 ernannte er einen weiteren ehemaligen Partner von Goldman Sachs, Michael Daffey, zum Senior Advisor und Vorsitzenden des Board of Directors. Einen Monat vor der Ernennung hatte Daffey ein ehemaliges Anwesen von Jeffrey Epstein in Manhattan „gekauft“ – „eines der größten Privatgrundstücke der Stadt“ – nachdem er aufgrund seiner Freundschaft mit dem frühen Bitcoin-Investor Novogratz „große Gewinne mit einer Investition in Bitcoin erzielt“ hatte. Briger stellte Novogratz Wences Casares von Xapo vor, dessen Verbindungen zur PayPal-Mafia und seine Bezeichnung als „Patient Zero des Silicon Valley“ von Bitcoin in „Die Überwachungskette“ erwähnt werden, was Novogratz dazu veranlasste, 2013 7 Millionen Dollar in Bitcoin zu investieren, als eine Münze etwa hundert Dollar wert war. Novogratz war nicht nur einer der ersten, der auf Bitcoin setzte, er war auch College-Zimmergenosse eines Mitbegründers von Ethereum, Joseph Lubin, während beide in Princeton studierten, und Anfang 2016 kaufte er Ethereum, als es etwa einen Dollar wert war.

Novogratz kam im April 1989 nach einer Tätigkeit als Hubschrauberpilot für die US-Armee zu Goldman und wurde umgehend nach Tokio geschickt, um „japanische Staatsanleihen an US-Investoren zu verkaufen“. Jon Corzine, ein ehemaliger Senator und Gouverneur von New Jersey, der den Vorsitz im Haushaltsausschuss von Clinton innehatte und später als Chef von MF Global Tausende betrog, leitete zu dieser Zeit die Abteilung für festverzinsliche Wertpapiere bei Goldman und schickte Novogratz 1993 nach Hongkong, um dort die Handelsabteilung zu leiten. Als es 1997 in Asien zu einer Finanzkrise kam, verkaufte Novogratz „erfolgreich den thailändischen Baht“, was ihn dazu veranlasste, dem „New Yorker“ zu sagen: „Als Asien explodierte, machte mein Team ein Vermögen.“

Novogratz setzte als Währungsspekulant weiterhin auf hohe Einsätze und verlor „mehr als 150 Millionen Dollar“ beim Schweizer Franken. 2015 gingen Novogratz und seine Kollegen von Fortress „enorme Wetten ein, dass die brasilianischen Zinssätze fallen würden“. Dies war jedoch nicht der Fall, zumindest nicht, solange ihre Position liquide war, was dazu führte, dass Investoren „zwischen sieben und fünfzehn Prozent ihres Vermögens verloren“, Fortress gezwungen war, ihren Makro-Fonds zu schließen, und Novogratz das Unternehmen verließ. Trotz des Ausstiegs wurden die Anteile von Novogratz schließlich von Fortress für etwa 250 Millionen US-Dollar zurückgekauft.

Novogratz sieht den Boom bei Kryptowährungen als direkte Folge der Finanzkrise von 2008: „Ich nenne es die dezentrale Revolution“, sagte er. „Wir vertrauen Institutionen nicht, wir vertrauen Autoritäten nicht.“ Trotzdem ist sein Rat für junge Investoren einfach: „Zahlt eure Steuern!“ Novogratz, der von 2012 bis 2015 zusammen mit dem Bullish-Investor Alan Howard im Anlageberatungsausschuss für Finanzmärkte der New Yorker Federal Reserve tätig war, äußerte sich zur Unsicherheit des aktuellen Regulierungsstatus von Kryptowährungen: „Es ist stressig, weil das regulatorische Umfeld nicht klar ist. Man weiß nicht einmal, welche Regeln gelten. In jedem Land. Sogar in den USA.“

Trotz des unklaren regulatorischen Status zeigte sich Novogratz begeistert, als er sich Bullish anschloss: „Die schiere Größe und der Umfang von Bullish in Kombination mit der Erfahrung von Block.One im Bereich der Hochleistungs-Blockchain-Technik werden Bullish vom ersten Tag an zu einem bedeutenden Akteur machen. Ich freue mich darauf, mit diesem Team auf die Reise zu gehen.“

Im November 2023 gab Bullish den Kauf von CoinDesk von Barry Silberts „Digital Currency Group“ bekannt – fast genau ein Jahr, nachdem die Medienpublikation die Bilanzprobleme von FTX und Alameda öffentlich gemacht hatte, was zum Zusammenbruch der Börse und des mit ihr verbundenen Handelsbüros führte.

Die Stablecoin-Kriege: Den Weg für den digitalen Dollar ebnen

Über den Niedergang von FTX und seines Gründers Sam Bankman-Fried wurde viel geschrieben. In einem der meistbeachteten Fälle von Finanzbetrug der jüngeren Vergangenheit wurde der scheinbar über Nacht erfolgte Zusammenbruch seiner Börse in zahlreichen Büchern und Dokumentationen detailliert beschrieben, aber nur wenige Berichte scheinen die engen Verbindungen zwischen Alameda Research, dem Handelsdesk, der auf fatale Weise mit dem Ausverkauf des SBF-Imperiums verbunden war, und Tether zu erwähnen. Noch weniger wird die Möglichkeit angesprochen, dass die ausgelöste Implosion von Terra-LUNAs UST-Stablecoin dazu führte, dass die bahamaische Börse mit ihrer eigenen Börsen-Token-Finanztransaktionssteuer überfinanziert war. Letztendlich geht es in dieser Geschichte um Stablecoins und insbesondere darum, wer sie ausgeben darf, während die konkurrierenden Kryptowährungskartelle über ihre Handelsabteilungen einen Wirtschaftskrieg führten, um sich nach den Folgen des zweiten Stablecoin-Krieges als letzter Emittent in Stellung zu bringen.

Wie SBF es im November 2021, nur ein Jahr bevor FTX Insolvenz nach Chapter 11 anmeldete, ausdrückte: „Was wird die Reservewährung der Krypto-Ökonomie sein? Im Moment ist es eindeutig der USD. Und interessanterweise ist es der USD, unabhängig davon, ob man die amerikanische Krypto-Ökonomie im Blick hat oder nicht.“

Sam Bankman-Fried, besser bekannt unter dem Akronym SBF, betrat die Kryptoszene auf dem Höhepunkt der Blase im Jahr 2017 und gründete im September desselben Jahres Alameda Research, nur vier Jahre nachdem er nach einem Praktikum eine Vollzeitstelle bei einem der weltweit größten Market Maker, „Jane Street Capital“, angetreten hatte. SBF ist der Sohn von Barbara Fried, Professorin für Rechtswissenschaften an der Stanford University und Gründerin des linksgerichteten Super-PAC „Mind The Gap“, und von Stanford-Professor Joseph Bankman, einem Experten für Steuerhinterziehungsgesetze und staatliche Regulierung. Anfang 2018 hatte SBF digitales Gold gefunden, indem er die Arbitrage-Möglichkeit nutzte, die sich aus der höheren Nachfrage nach Bitcoin auf dem asiatischen Markt ergab, die umgangssprachlich als „Kimchi-Prämie“ bekannt ist. Bis zum Ende des Jahres und nachdem er durch diesen hochvolumigen Bitcoin/Dollar-Spread ein beträchtliches Vermögen angehäuft hatte, zog er offiziell nach Hongkong und gründete im folgenden Frühjahr offiziell die Derivatebörse FTX.

Im Juni 2019, einen Monat nach der Gründung von FTX, kündigte Mark Zuckerberg von Facebook „Libra“ an, eine digitale Währung, die auf einem Korb internationaler Währungen basiert; eine neuartige Variante von Stablecoins. Damit begann der Wettlauf um Stablecoins und CBDCs ernsthaft, und zufälligerweise war die Zentralbank der Bahamas die erste Institution, die im Oktober 2020 ihre eigene CBDC, den Sanddollar, ankündigte. Der Sanddollar selbst war an den Bahama-Dollar gekoppelt, der wiederum an den US-Dollar gekoppelt ist. Mit der staatlich sanktionierten Einführung kam es somit an den Sandstränden der neuen Heimat von SBF zur Geburt des ersten von einer Zentralbank ausgegebenen Stablecoin-Dollars.

Während die US-Regierung damals Angst vor einem systemischen Risiko vorgab, verstand die chinesische Regierung das Libra-Projekt als Versuch, die G7-Währungen, die angeblich in seinem Korb enthalten sein sollten, heimlich zu dollarisieren. Dieser Plan einer koordinierten Zentralbank, der von Metaverse als eine Art „Plaza-Abkommen von 1985“ angesehen wurde, sollte die USD-Netzwerknutzer über das größte Netzwerk des Internets verteilen, beschleunigt durch die hohe Geschwindigkeit, die bei zentralisierten digitalen Zahlungen möglich ist, und globalisiert durch die grenzenlose Natur der Facebook-Nutzerbasis. Als Reaktion auf diese Entwicklung wurde der digitale Yuan im April 2021 in aller Eile getestet und bei den Olympischen Winterspielen 2022 für ausländische Teilnehmer in Peking eingeführt.

Nur wenige Wochen nachdem SBF auf der von FTX organisierten Crypto Bahamas-Konferenz eine Keynote mit dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair und Präsident Bill Clinton veranstaltet hatte, kündigte das LUNA-Team einen der größten außerbörslichen Bitcoin-Käufe aller Zeiten an. „Terraform Labs“ und die gemeinnützige „Luna Foundation Guard“, zwei Unternehmen unter der Leitung von Do Kwon, hatten eine Kampagne zum Kauf von Bitcoin als Reservevermögen für den Fall gestartet, dass ihr algorithmischer Stablecoin, UST, von seinem 1-Dollar-Kurs abweichen sollte. Do Kwon hatte zuvor versucht, einen algorithmischen Stablecoin, „Basis Cash“, zu entwickeln, der 133 Millionen Dollar von unter anderem Andreessen Horowitz, Bain Capital Ventures, Lightspeed Ventures, Google Ventures und der Digital Currency Group einbrachte. Kurz vor dem Zusammenbruch von Terra war der Plan auf das ehrgeizige Ziel von über 10 Milliarden US-Dollar angewachsen. Dieser Kauf wurde mit „Three Arrows Capital“ (3AC) finanziert und durch den inzwischen aufgelösten Kryptowährungsbroker Genesis ermöglicht.

Mit einem Gesamtwert von 80.394 Bitcoins im Wert von über 3,1 Milliarden US-Dollar am 5. Mai 2022 gehört die „Luna Foundation Guard“ mit diesem Kauf zu den zehn größten Bitcoin-Besitzern der Welt. Kurz darauf wurde der Peg angegriffen, das kürzlich erworbene Bitcoin-Vermögen wurde liquidiert, Binance, angeführt von CEO Changpeng Zhao (CZ), der von Brock Pierce seinen ersten Job im Bereich Kryptowährungen erhalten hatte, stoppte den Handel mit LUNA- und UST-Paaren – mit einer bemerkenswerten Ausnahme für ihre eigene Stablecoin BUSD – und Kwon floh offenbar außerhalb der US-Gerichtsbarkeit nach Asien.

Ironischerweise hatte SBF selbst, obwohl er LUNA und UST in seinem Austausch auflistete, einen solchen Zusammenbruch in dem Podcast „Odd Lots“ vorhergesagt: „Wenn man es sich genauer ansieht und sagt: ‚Das ist eine stabile Münze, die durch volatile Vermögenswerte gedeckt ist, was passiert dann bei einer großen Marktbewegung?‘ Richtig. Man weiß ja, wie sich das auswirkt.“

Laut einer Prüfung, die im November 2022 veröffentlicht wurde, wurden am 10. Mai 2022 über 33.000 Bitcoins an Binance übertragen und zusammen mit anderen Vermögenswerten verkauft, ohne die Bindung zu verteidigen. Am selben Tag, an dem die Bitcoins im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar in die Auftragsbücher von Binance gelangten, fiel der USD-Preis von Bitcoin unter 30.000 US-Dollar, nachdem er nur eine Woche zuvor noch bei 40.000 US-Dollar gelegen hatte.

Zwei Jahre bevor LUNA seine Bindung endgültig verlor, kündigte Nicholas Platt, Forschungsleiter bei Terra, im Juli 2020 das Anchor-Protokoll an. Einige Monate später, im September 2020, führte Kwon selbst UST ein, die Stablecoin, die in der Blockchain von Terra beheimatet ist. Beide Produkte setzten letztlich die Marktbewegungen in Gang, die schließlich nicht nur Terra selbst, sondern wahrscheinlich auch FTX und Alameda zu Fall bringen würden.

Das Anchor-Protokoll wurde von Ryan Park entwickelt, der 2022 ein Thiel-Stipendium erhielt, um die Entwicklung des Renditeprodukts auf der Grundlage der Blockchain von Terra voranzutreiben. In der Ankündigung der Thiel-Klasse 2022 wurde Anchor als „ein DeFi-Sparprotokoll, das stabile und attraktive Renditen auf Stablecoin-Einlagen bietet“, beschrieben, das „die Blockbelohnungen der wichtigsten Proof-of-Stake-Blockchains nutzt, um Renditen zu generieren, die antizyklisch zu Marktschwankungen sind“. Zwei Tage nach der Ankündigung schrieb Park auf seinem Twitter-Account: „Ich freue mich, ein Thiel-Stipendiat zu sein!“ In Übereinstimmung mit den Ausführungen des von Thiel finanzierten „Freeman of Reserve“ äußerte Park auch, dass Anchor „unter Berücksichtigung des Interchain-Zugriffs entwickelt wurde“ und „unabhängig von der Blockchain oder dem Stablecoin-Typ eine jährliche Rendite von 20% ermöglicht“, wobei geplant ist, Anchor „zu erweitern, um verschiedene Stablecoins über eine Vielzahl von Blockchains hinweg zu unterstützen“.

Liam J. Kelly von „Decrypt’s“ schrieb im April 2022 einen prophetischen Artikel mit dem Titel „We Need to Talk About Terra’s Anchor“, in dem er Folgendes schrieb:

„Mit anderen Worten, so gut wie alles, was mit Anchor zu tun hat, findet auf Terra statt. Mit einem Wert von etwa 16 Milliarden US-Dollar auf dem Anchor von Terra macht das Projekt tatsächlich mehr als die Hälfte aller DeFi-Aktivitäten für das Terra-Ökosystem aus. Über alle Ketten hinweg ist Anchor nach der Ethereum-Staking-Plattform Lido und der Stablecoin-Börse Curve auch die drittgrößte App des DeFi-Sektors. Das bedeutet, dass derzeit mehr als 72% aller UST in Anchor hinterlegt sind, was verrückt ist …



Im Februar fügte Do Kwon, der Gründer von Terraform Labs und das Gesicht von Terra, den Reserven 450 Millionen US-Dollar hinzu. Analysten haben angesichts dieser Dynamik die Alarmglocken geläutet, wobei Jeff Dorman, CIO von Arca, sagte, dass ‚Anchor ständige Kapitalzuführungen benötigt‘, um die aktuelle Rendite aufrechtzuerhalten … Ohne eine klare, langfristige Lösung wird die Rate jedoch weiter sinken. Ab einem bestimmten Schwellenwert, über den der Markt im Laufe der Zeit entscheiden wird, werden Investoren anderswo Renditen erzielen. Dies könnte zu Abhebungen von Anchor führen und dazu, dass Investoren UST möglicherweise zugunsten einer anderen Stablecoin aufgeben, die für lukrativere Gelegenheiten in einem anderen DeFi-Protokoll verwendet werden kann.



Wenn diese Rotation massenhaft stattfinden würde, könnte dies katastrophale Folgen für die Gesundheit von UST und LUNA haben.“

Lol gibt es jemanden, der @VitalikButerin in einem schlechteren Zustand getroffen hat als ich hahah pic.twitter.com/YyT1eqh5WZ — Ryan Park (@ryanology045) September 28, 2019

In diesem Artikel wurde Anchor als „im Grunde ein hochverzinsliches Sparkonto für TerraUSD (UST)-Stablecoins, die drittgrößte Stablecoin des Kryptomarktes nach Marktkapitalisierung“ beschrieben , das es den Nutzern ermöglicht, „einen konstanten Zinssatz von 19,46% für Einlagen zu verdienen“. In Kellys Folgebeitrag, der nur einen Monat später im Mai 2022 verfasst wurde, wurde festgestellt, dass diese Rendite von fast 20% einfach nicht von Dauer sein konnte, und als Anchor begann, den Zinssatz zu senken, verloren auch die Nutzer das Interesse daran, ihr Geld dort zu halten. Am 23. April waren „mehr als 72% aller im Umlauf befindlichen UST in Anchor eingeschlossen“, und am 6. Mai befanden sich fast 14 Milliarden UST in Anchor. Am 8. Mai waren es weniger als 12 Milliarden, was aufgrund der damals stabilen Dollarbindung bedeutete, dass „im Laufe des letzten Wochenendes Kapital in Höhe von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar abgezogen wurde“. Am 9. Mai sank diese Zahl unter 9 Milliarden, und die UST erreichten einen Tiefstand von fast 30 Cent. Am 11. Mai waren innerhalb von nur zwei Tagen 11 Milliarden UST aus Anchor abgezogen worden. Kelly drückte es so aus:

„Der Wert von UST sank am Wochenende um etwas weniger als 0,02 US-Dollar, als Anchor-Dezentrale einfielen und begannen, UST gegen jede andere Stablecoin einzutauschen, sei es Tethers USDT oder Circles USDC.



Schließlich geriet der spezifische Pool, der diese Geschäfte ermöglichte (der sogenannte ‚UST + 3Crv‘-Pool, in dem auch alle wichtigen Stablecoins zusammengefasst sind), aus dem Gleichgewicht, was bedeutete, dass es weit mehr UST als die anderen Stablecoins im Pool gab.



Zu diesem Zeitpunkt warf mindestens ein Investor mehr als 85 Millionen UST-Token in den Pool und erhielt dafür 84,5 Millionen USDC-Token. Dies setzte die Dollarbindung von UST natürlich noch stärker unter Druck, da Curve weiterhin den Rabatt schuf, in der Hoffnung, Arbitrage-Händler dazu zu bewegen, den Pool wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und schon geht es bergab.



Bald beobachtete jeder im Internet, wie UST seine Bindung verlor und der Preis von LUNA abstürzte.“

Am 10. Mai lag der Wert von UST 32 Cent unter einem Dollar, und der LUNA-Token fiel von 64 Dollar auf „unter 30 Dollar“. Kwons Luna Foundation Guard „sprang ein“ und verkaufte „eine Tonne nicht-UST-Stablecoins“ mit „ca. 216 Millionen Dollar von Jump Crypto“ an Curve, um „dem Stablecoin zu helfen, seinen Peg zu finden“. Kurz nach der Einführung der Stablecoin begann LFG Berichten zufolge, die Bitcoin-Bestände, die sie angehäuft hatte, an einen „professionellen Market Maker“ zu veräußern, der „im Wesentlichen angewiesen wurde, BTC auszugeben, wenn UST unter dem Peg liegt“. Daraufhin sprang UST „von 0,64 $ auf 0,93 $ zurück“. Dies hielt jedoch nicht lange an, da „die Liquidität aus der Rettungsaktion durch Exits über Curve aufgebraucht wurde“ und es blieb unklar, „ob diese BTC jemals tatsächlich zur Verteidigung der Bindung verwendet wurden“. LUNA sank weiter, da die Leute ihre 9/10-Dollar-UST verkauften, bevor sie ihre LUNA abgaben. Kwon „verdoppelte den Einsatz“ und „eröffnete, wie viel LUNA auf einmal geprägt werden kann“. Am 8. Mai hatte LUNA einen Umlaufbestand von 343 Millionen, aber bis zum 12. Mai war die Marktkapitalisierung „auf 32,3 Milliarden angestiegen“.

Am 7. Mai summierte die LFG ihr Vermögen, das aus 80.394 Bitcoins, 26,2 Millionen USDT und 23,5 Millionen USDC bestand, zusätzlich zu ihren UST-Beständen. Am 16. Mai war der LFG-Vorrat geplündert worden, sodass die Gruppe nur noch über 313 Bitcoin, 222,7 Millionen LUNA und fast 2 Milliarden US-Dollar in UST verfügte. Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic behauptete, dass die 3,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin an Gemini und Binance geschickt worden seien, um sie zu liquidieren und gleichzeitig die Bindung zu verteidigen. Ein anderes Analyseunternehmen, Nansen, leitete eine On-Chain-Untersuchung, die „offenbarte, dass eine kleine Anzahl von Akteuren Schwachstellen früh in der UST-Entkopplung identifizierte“, insbesondere „in der relativ geringen Liquidität der Curve-Pools, die die Kopplung von TerraUSD (UST) an andere Stablecoins sicherte“, und schließlich „dazu überging, diese auszunutzen“. Nansen würde die Darstellung, dass es sich um einen Angreifer handelte, widerlegen, kam aber zu dem Schluss, dass „die Abkopplung von UST stattdessen das Ergebnis der Investitionsentscheidungen mehrerer finanzstarker Unternehmen sein könnte“.

Wahrscheinlich der schwachsinnigste Thread, den ich in diesem Jahrzehnt gelesen habe.



Schweigen ist eine durchaus akzeptable Option, wenn man dumm ist.



Milliardäre in meinem Gefolge, nur zu, seht was passiert https://t.co/wtt9OhX4kg — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) November 28, 2021

Ironischerweise hatte Kwon einen solchen Angriff auf den Peg, den Freddie Raynolds als „Angriff im Stil des Schwarzen Mittwochs à la Soros“ bezeichnete, zuvor als „zurückgeblieben“ bezeichnet. Die Stellungnahme der SEC zu diesem Thema war etwas nuancierter und veranlasste den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler zu der Behauptung, dass „Terraform und Do Kwon es versäumt hätten, der Öffentlichkeit eine vollständige, faire und wahrheitsgemäße Offenlegung zu bieten, wie sie für eine Vielzahl von Krypto-Vermögenswerten vorgeschrieben ist. Wir werfen ihnen außerdem Betrug vor, indem sie falsche und irreführende Aussagen wiederholten, um Vertrauen aufzubauen, bevor sie den Anlegern verheerende Verluste zufügten.“

Gurbir S. Grewal, der Direktor der Vollstreckungsabteilung der SEC, erklärte, dass „das Terraform-Ökosystem, wie in unserer Beschwerde behauptet, weder dezentralisiert noch finanziert war. Es handelte sich lediglich um einen Betrug, der durch eine sogenannte algorithmische ‚Stablecoin‘ gestützt wurde – deren Preis von den Angeklagten kontrolliert wurde, nicht von irgendeinem Code.“

Laut der SEC-Akte waren „UST, LUNA, wLUNA und MIR Ende Mai 2022 im Wesentlichen wertlos und löschten zusammen einen Marktwert von mehr als 40 Milliarden US-Dollar aus.“ In Abschnitt 172 wird Kwon vorgeworfen, seit Juni 2022 wiederholt Bitcoin von Terraform an eine Schweizer Bank überwiesen zu haben, um sich „über 100 Millionen US-Dollar in Fiat-Währung“ auszahlen zu lassen:

„172. Die Beklagten behalten immer noch wertvolle Erlöse aus dem Terraform-Ökosystem. Konkret haben die Beklagten über 10.000 Bitcoin von Terraform- und Luna Foundation Guard-Krypto-Asset-Plattformkonten auf ein nicht gehostetes Wallet oder ‚Cold Wallet‘ (d. h. ein Wallet in Eigenverwaltung, das sich auf keiner Börse befindet) übertragen. Seit Mai 2022 haben Terraform und Kwon regelmäßig Bitcoin von diesem Wallet an ein Finanzinstitut mit Sitz in der Schweiz überwiesen – und tun dies auch weiterhin – und die Bitcoin in Bargeld umgetauscht. Zwischen Juni 2022 und dem Datum dieser Beschwerde wurden über 100 Millionen Dollar in Fiat-Währung von dieser Schweizer Bank abgehoben.“

Zur Unterstützung der Idee eines sich anbahnenden Stablecoin-Krieges kündigte Coinbase Ende Juni 2022 an, dass sie „die Auftragsbücher von USD und USDC vereinheitlichen“ würden, um „ein besseres, nahtloseres Handelserlebnis mit höherer Liquidität für USD und USDC zu schaffen“. Circle, das Unternehmen hinter der USDC-Stablecoin, hatte zuvor sein internationales Angebot mit einer Tochtergesellschaft mit Sitz auf den Bermudas erweitert, wie am 22. Juli 2019 bekannt gegeben wurde. Dieses Unternehmen, das unter dem „Digital Assets Business Act“ von 2018 („DABA“) angemeldet wurde, bedeutete, dass Circle der erste große Emittent von Stablecoins war, der eine DABA-Lizenz der Klasse F („Full“) erhielt, die den Betrieb von Verwahrung, Zahlungsdiensten, Umtausch, Handel und weiteren Finanzdienstleistungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte abdeckte. Die anderen im Bankwesen tätigen Partner von Circle, Signet der Signature Bank und Silvergate Capital, hatten Celsius, Voyager, Block Fi, Three Arrows Capital und Alameda Research Darlehen in US-Dollar gewährt. Alle haben inzwischen Insolvenz angemeldet. Auch Galaxy Digital von Novogratz musste erhebliche Verluste hinnehmen.

Im September 2022 würde Binance ein ähnliches Spielchen treiben und seine USDC-, USDP- und TUSD-Auftragsbücher auf seinen von Paxos ausgegebenen Stablecoin BUSD umstellen. SBF kommentierte diese Umstellung und bezeichnete die Folgen als Beginn des „zweiten großen Stablecoin-Krieges“. Der erste, so der Tweet von SBF, wurde „um 2018 geführt“ und „endete damit, dass USDC und USDT TUSD/GUSD/USDP verdrängten“. Da die Änderung der Auftragsbücher in nur 25 Tagen in Kraft trat, führte dies zu anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit von Binance, da in den vorangegangenen Monaten, insbesondere im Juli 2022, die größten bekannten Abflüsse von Bitcoin in der Geschichte der Börse zu verzeichnen waren, die sogar den durch den Lockdown im März 2020 verursachten Marktcrash in den Schatten stellten.

Am 24. Oktober genehmigte MakerDAO, „der größte Einzelinhaber von USDC“, einen Vorschlag der Community, fast 1,6 Milliarden USDC bei Coinbase Prime zu verwahren. Vier Tage später meldete der Mitbegründer des „größten dezentralen Finanzprotokolls“ MakerDAO, der Architekt von DAI, ein Beitragender zu Larimers BitShares und Erfinder des DAI-Fork-Stablecoins Rai, Nikolai Mushegian per Tweet, dass sein Leben aufgrund eines Erpresserrings auf einer Karibikinsel, der angeblich von israelischen und US-amerikanischen Geheimdienstagenten unterstützt wird, in Gefahr sei. Zum Zeitpunkt dieses Tweets arbeitete er an einem Krypto-Projekt namens „Rico“, einem „frei schwebenden dezentralen Stablecoin-System“, das der „spirituelle Nachfolger von DAI“ werden sollte und „ohne Kompromisse“ konzipiert wurde. Drei Tage später, an Halloween, wurde der 29-jährige Programmierer Mushegian tot aufgefunden. Er war im Meer vor dem Condado Beach in Puerto Rico ertrunken. Er „trug seine Kleidung und hatte seine Brieftasche bei sich“, berichteten Quellen der „New York Post“.

Die CIA, der Mossad und die Pädophilen-Elite betreiben von Puerto Rico und den karibischen Inseln aus eine Art Sexhandel-Erpressungsring. Sie werden mir einen Laptop unterjubeln, den meine Ex-Freundin, eine Spionin, dort deponiert hat. Sie werden mich zu Tode foltern.“ – Nikolai Mushegian, 28. Oktober 2022

Nach seinem Tod wurde sein Freund Brock Pierce mit den Worten zitiert: „Seine Mutter hat klargestellt, dass sein Tod nichts mit seinen [Verschwörungs-]Tweets zu tun hatte“ und dass „Geheimdienste keine Krypto-Pioniere jagen“. Er fügte hinzu: „Wenn die Regierung Leute in diesem Bereich umbringen würde, wüsste ich das.“ Eine andere Quelle sagte jedoch: „Meshugian [sic] stand in Kontakt mit Bundesbehörden, möglicherweise auch mit der CIA.“ „Ein Teil seiner Paranoia beruhte auf Tatsachen“, sagte die Quelle. „Er entdeckte Dinge. Er wusste Dinge … Es ging ihm nicht ums Geld. Er interessierte sich dafür, warum die Dinge so waren, wie sie waren, und für die Korruption dahinter.“

Am 26. Oktober 2022 meldete Core Scientific, der damals größte Bitcoin-Mining-Betrieb der Welt, Insolvenz an, was zum Teil auf „Schulden gegenüber dem Krypto-Kreditgeber Celsius“ zurückzuführen war. Das Unternehmen hatte Millionen von Dollar an Schulden und Tausende von Bitcoin-Minern, besaß aber zum Zeitpunkt des Konkurses laut eigenen Angaben nur insgesamt 24 Bitcoins. Am selben Tag, kaum zwei Wochen vor dem Zusammenbruch von FTX, verzeichnete Binance mit 71.579 Bitcoins seinen größten einzelnen Tagesabfluss, was einem Gesamtwert von über 1,1 Milliarden US-Dollar entspricht. Dadurch stiegen die Nettoabflüsse von der größten Börse der Welt seit Juli auf fast 95.000 Bitcoins. Am darauffolgenden Tag, dem 27. Oktober 2022, war SBF in „The Big Whale“ aufgetreten und hatte Pläne für die Einführung einer eigenen Stablecoin durch FTX angekündigt.

Zwei Tage später, am 2. November 2022, veröffentlichte der Reporter von CoinDesk, Ian Allison, Ergebnisse, wonach über ein Drittel aller Vermögenswerte – etwa 5,8 Milliarden von 14,6 Milliarden US-Dollar – in der Bilanz von Alameda Research von SBF untrennbar und bald auch tödlich mit dem Börsen-Token FTT von FTX verbunden waren. Es kam zu einem „Bank Run“, und nach drei Tagen mit Abhebungen in Höhe von fast 6 Milliarden US-Dollar verfügte FTX nur noch über eine einzige Bitcoin. Wo genau sind all diese Bitcoins geblieben?

Am nächsten Tag wies Brian Armstrong, Gründer und CEO von Coinbase, in einem Interview mit „Fortune“ darauf hin, dass USDC de facto zur digitalen Zentralbankwährung in den USA werden wird. Er erklärte außerdem:

„Die politischen Entscheidungsträger in den USA werden den Rahmen festlegen, der eingehalten werden muss, damit der Privatmarkt tatsächlich die Lösungen schafft, und der Kurs der US-Dollar-Münze ist rasant gestiegen … Das regulatorische Umfeld ist eine der größten Chancen, die wir haben werden, um diese Branche wachsen zu lassen und vielleicht sogar die Preise wieder in die richtige Richtung zu bringen.“ – Brian Armstrong, 3. November 2022

Am 6. November 2022 kündigte CZ an, dass Binance einen verbleibenden Teil der FTT, die es durch den Ausstieg aus dem Eigenkapital von FTX erworben hatte, liquidieren würde, nachdem es rund 2,1 Milliarden US-Dollar in BUSD und FTT erhalten hatte. Minuten nach seiner Ankündigung bot Caroline Ellison, Partnerin von SBF und CEO von Alameda Research, an, die Token außerbörslich zu einem Preis von 22 US-Dollar pro Stück zu kaufen. Am 8. November führten CZ und SBF ein Telefongespräch und schlossen offenbar einen vorläufigen Kaufvertrag ab, wobei sie sich das Recht vorbehielten, jederzeit vom Vertrag zurückzutreten, und interessanterweise auch die beiden in den USA ansässigen proprietären Börsen Binance.us und FTX.us aus dem Vertrag ausklammerten. „Der Kreis hat sich geschlossen, und die ersten und letzten Investoren von FTX.com sind dieselben: Wir haben uns auf eine strategische Transaktion mit Binance für FTX.com geeinigt (ausstehende DD usw.)“, twitterte SBF.

Später am Abend setzte FTX offiziell alle Abhebungen von Vermögenswerten aus. Als Teil der Bedingungen der Übernahme war SBF gezwungen, die Bücher von FTX zu öffnen und Einblick zu gewähren. Da CZ mehr Sand als Dollar sah, stieg er aus dem Deal aus. „Die Liquidation unserer FTT ist nur ein Risikomanagement nach dem Ausstieg, bei dem wir aus LUNA lernen. Wir haben zuvor Unterstützung geleistet, aber wir werden nicht so tun, als würden wir nach der Scheidung wieder zusammenkommen. Wir sind gegen niemanden. Aber wir werden keine Leute unterstützen, die hinter ihrem Rücken gegen andere Akteure der Branche lobbyieren. Auf geht’s“, twitterte CZ am 6. November 2022.

Eine Suche nach FTX auf FEC.gov ergibt 456 einzelne Wahlkampfspenden von SBF, CEO Ryan Salame und anderen. Salames Spenden belaufen sich auf über 14 Millionen Dollar für GOP-Kandidaten, während SBF im Rahmen seines „effektiven Altruismus“ über 20 Millionen Dollar an Spenden an DNC-Politiker leistete. Als zweitgrößter Spender für die Biden-Kampagne hatte SBF zum Zeitpunkt der endgültigen Auszählung in der Wahlnacht endlich mit seiner Moral gleichgezogen und war fast vollständig bankrott.

Bis zum 9. November 2022, dem Tag nach den Wahlen, hatte SBF Berichten zufolge 94% seines Nettovermögens verloren, von mehr als 15 Milliarden US-Dollar auf 1 Milliarde US-Dollar, was ihm den größten Verlust an einem einzigen Tag bescherte, den eine Person laut dem „Bloomberg Billionaire Index“ je erlitten hat. Am frühen Morgen des 10. November erklärte SBF auf Twitter, was passiert war: „Es tut mir leid. Das ist das Schlimmste. Ich habe es vermasselt und hätte es besser machen sollen“, bevor er ausdrücklich darauf hinwies: „HIER GEHT ES NUR UM FTX INTERNATIONAL, DIE BÖRSE AUSSERHALB DER USA. FTX-NUTZERN IN DEN USA GEHT ES GUT!“

Der Zusammenbruch führte sogar zu Kommentaren aus dem Weißen Haus am 10. November 2022, wobei Pressesprecherin Karine Jean-Pierre erklärte: „Die Regierung […] hat stets betont, dass Kryptowährungen ohne angemessene Aufsicht das Risiko bergen, den amerikanischen Alltag zu beeinträchtigen … Die jüngsten Nachrichten unterstreichen diese Bedenken weiter und zeigen, warum eine umsichtige Regulierung von Kryptowährungen in der Tat notwendig ist.“

Am elften Tag des elften Monats beantragten FTX und Alameda Research offiziell den Chapter 11-Insolvenzschutz, und SBF trat als CEO zurück. Darüber hinaus leiteten 130 mit FTX verbundene oder assoziierte Unternehmen ebenfalls freiwillige Verfahren nach Chapter 11 ein. Am 15. November, nur vier Tage nachdem der SBF-Tsunami an Land gespült war, kündigten BNY Mellon sowie etwa ein Dutzend weitere Bankinstitute den Start eines zwölfwöchigen Pilotprogramms für digitale Dollar mit der Federal Reserve Bank of New York an. Am selben Tag kündigte BlockFi Pläne für Insolvenzanträge an, nur fünf Monate nachdem es einen Kredit in Höhe von 250 Millionen Dollar von FTX aufgenommen hatte.

Nansen, ein Blockchain-Analyseunternehmen, behauptete weiter, dass der Konkurs von FTX „wahrscheinlich auf die Liquiditätskrise zurückzuführen ist, die durch den Zusammenbruch von Terra-LUNA verursacht wurde“, was zu Solvenzproblemen bei Alameda Research führte. In ihrem Bericht fassen sie ihre Ergebnisse zusammen und stellen fest:

„Aufgrund der Auswirkungen von Terra und 3AC im Mai/Juni ist es wahrscheinlich, dass Alameda aufgrund des sinkenden Preises von FTT, das wahrscheinlich als Kreditsicherheit verwendet wurde, Liquiditätsprobleme hatte. Hat Alameda ein durch FTT besichertes Darlehen von FTX erhalten? Unsere On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass dies der Fall gewesen sein könnte. Inmitten des Zusammenbruchs von 3AC Mitte Juni 2022 schickte Alameda ~163 Millionen FTT an FTX-Wallets, was zu diesem Zeitpunkt einem Wert von ~4 Milliarden US-Dollar entsprach. Das Transaktionsvolumen von 4 Milliarden US-Dollar fällt interessanterweise mit der Darlehenssumme von 4 Milliarden US-Dollar von FTX an Alameda zusammen, die im Interview mit Reuters bekannt gegeben wurde.

Vor der Veröffentlichung des Berichts von CoinDesk beobachteten wir zwischen dem 28. September und dem 1. November eine Reihe ungewöhnlicher Transaktionen zwischen FTX und Alameda. Dazu gehörten eine Überweisung von FTT-Token im Wert von 4,1 Milliarden US-Dollar von Alameda an FTX und mehrere kontinuierliche Überweisungen von Stablecoins in Höhe von insgesamt 388 Millionen US-Dollar in die Wallets von Alameda aus verschiedenen Quellen.“

Diese Stablecoin-Transfers sollten nicht überraschen, da Alameda Research Tethers zweitgrößter Kunde war und „für fast ein Drittel aller Tether-Prägungen“ verantwortlich war. Alameda Research war an der Prägung von 39,55 Milliarden USDT beteiligt, wobei Coinbase-Direktor Conor Grogan behauptete, dass dies tatsächlich 47% des aktuellen Umlaufbestands von Tether ausmachte, Stand Oktober 2023. Die Vorwürfe der geheimen Absprache zwischen FTX, Alameda und Tether häuften sich, darunter eine Klage, in der behauptet wurde, „dass der Handelsarm von SBF, Alameda Research, das Wachstum von Tether mithilfe einer geheimen kurzfristigen Kreditlinie in Milliardenhöhe von der auf den Bahamas ansässigen Deltec Bank künstlich aufgebläht hat“. Laut einem Bericht von „The Daily Coin“ wird in der Klage behauptet, dass „die Unternehmen von SBF 2018 damit begannen, Konten bei Deltec zu eröffnen“, um „einen einfacheren Zugang zu Tether zu ermöglichen“, nur damit Alameda später „Gelder von seinem Deltec-Konto auf das von Tether überweist, um USDTs zu erstellen“. Angeblich soll Alameda „diese Token Tage vor der Bezahlung erhalten“ und somit „anschließend von Arbitrage-Möglichkeiten profitieren“.

In der Klage wird außerdem behauptet, dass Deltec eine wichtige Rolle dabei gespielt habe, die Veruntreuung von Kundengeldern durch SBF zu ermöglichen, indem es diese zwischen FTX- und Alameda-Konten transferierte. Damit die Angelegenheit nicht einseitig bleibt: Nachdem die Bank im Oktober 2021 „kein Fremdkapital beschaffen konnte“, erhielt Deltec „ein Darlehen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar von einem Unternehmen, das von FTX-Manager Ryan Salame kontrolliert wird“. Zusätzlich zu diesem Darlehen investierte Alameda „11,5 Millionen US-Dollar in die Moonstone Bank“, eine winzige Bank im Bundesstaat Washington, die Deltecs Chalopin gehört und in zwei Beiträgen auf „Unlimited Hangout“ vorgestellt wurde. Wie in diesen Berichten erwähnt, suchte die Moonstone Bank eine Partnerschaft mit Fluent Finance, einem Emittenten von Dollar-Stablecoins.

Nach dem Zusammenbruch von FTX stellte das Unternehmen John Ray III als CEO ein, um seine Bücher in Ordnung zu bringen. Ray war vor allem für seine ähnliche Rolle nach dem Zusammenbruch von Enron bekannt. FTX nutzte auch die Dienste der US-amerikanischen Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell, die zuvor Thiel und Keith Rabois von der PayPal-Mafia beschäftigt hatte – ganz zu schweigen von der Beschäftigung des ehemaligen CIA-Direktors Allen Dulles. Ihre Verbindungen zu FTX, die bereits vor dem Zusammenbruch bestanden, führten zu einer Klage, in der ihnen vorgeworfen wurde, sie hätten sich mit FTX verschworen, um Investoren in die Irre zu führen. Die Kanzlei verdiente „mehr als 180 Millionen Dollar an Gebühren für ihre Arbeit im Zusammenhang mit der FTX-Insolvenz“, was „etwa 10% ihres Umsatzes im Jahr 2022“ entspricht, wie aus der Klage hervorgeht. Thiel selbst war ein Aktionär von FTX, und PayPal investierte neben Alameda Research in die von Max Levchin beratene Anchorage Digital, die einzige von der OCC zugelassene Krypto-Bank. Anchorage kündigte kürzlich an, dass es Belohnungen für den PYUSD von PayPal ausgeben wird. Der Emittent von PYUSD, Paxos, wurde ebenfalls finanziert von Alameda Research.

Freeman, der Gründer der von Thiel unterstützten Reserve, hatte den Zusammenbruch von LUNA vorhergesagt und in einem nachfolgenden Blogbeitrag nach dem Zusammenbruch Folgendes erklärt:

„Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass algorithmische Stablecoins von der breiten Bevölkerung als Spar- und Ausgabewerkzeug verwendet werden. Es ist praktisch nicht machbar, dass jeder Einzelne zum Experten für Gelddynamik wird, bevor er sich für ein Finanzprodukt entscheidet. Als Branche müssen wir jeden weiteren Versuch, algorithmische Stablecoins bei unerfahrenen Nutzern zu popularisieren, entschieden ablehnen, und unsere Börsen und Wallets dürfen ihre allgemeine Nutzung nicht unterstützen.“

Pierce selbst äußerte sich zu dem Zusammenbruch von FTX gegenüber „Roundtable Media“, zu dessen Gründern er gehört, und sagte: „Auf lange Sicht macht einen alles stärker, was einen nicht umbringt. Dieser Kampf stellt den Sektor auf die Probe; er härtet den Sektor ab, er bildet den Sektor aus, in einigen Fällen durch eine negative Lektion, aber dennoch eine Lektion.“ Was Terras LUNA betrifft, so kommentierte Pierce: „Das Problem bei diesem Experiment ist, dass die Leute zu früh zu viel Vertrauen in es setzen“, fügte aber hinzu, dass es in Zukunft einen Platz für algorithmische Stablecoins geben werde.

Pierce‘ alter Freund Blumer beschrieb Pierce als einen Orchestrator scheinbar getrennter Unternehmen, die zusammenarbeiten, um ein gewünschtes Ziel zu erreichen:

„Brock hat die Fähigkeit, zu orchestrieren, und er ist in der Lage, verschiedene Teile eines Unternehmens zu orchestrieren … Brock ist ein Orchestrator, und ich würde sagen, ich bin es auch. Das ist die Fähigkeit, verschiedene Teile eines Unternehmens zusammenzufügen und sie alle zusammenarbeiten zu lassen, damit man eine Markteinführung oder ein erreichtes Ziel erreichen kann … Brock ist die Art von Person, die zwei verschiedene Unternehmen erkennen kann, er kann ein Unternehmen konzipieren, das eigentlich die Summe von drei verschiedenen Unternehmen ist. Was er auf den Tisch bringen kann, ist die Fähigkeit zu sagen, dieses Unternehmen, dieses Unternehmen und dieses Unternehmen werden dieses Unternehmen ergeben … Ich weiß, dass er in viele Dinge involviert ist, und ich möchte nicht zu viel verraten. Ich lasse das von ihm selbst kommen, aber ich weiß, dass er in China in viele Dinge involviert ist, sogar in die Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung in Bezug auf Vorschriften … Ich weiß, dass er einige Pläne hat, wie man dieses und ein anderes Unternehmen mit der Unterstützung einer Regulierungsbehörde ausbauen und etwas wirklich Spektakuläres schaffen kann. Ich bin sicher, dass ihr bald mehr darüber erfahren werdet.“ – Brendan Blumer zu Mixergy

Aus der Ferne betrachtet ist es durchaus möglich, dass der Aufbau und der Zusammenbruch von FTX und Terra-LUNA beabsichtigt waren, zum Teil, um den Währungsspekulanten, die über die verbundenen Unternehmen verstreut sind, Milliarden in Dollar und Bitcoin zu verschaffen, und darüber hinaus die Zustimmung von Kleinanlegern – und den Gesetzgebern, die die Bedingungen des US-Marktes festlegen – zu erwirken, um Nutzer zu motivieren, Emittenten von privatem Kapital zu werden und sie von algorithmischen Alternativen abzuhalten. Während Thiel, Pierce und seinesgleichen offenbar daran interessiert sind, dem öffentlichen Sektor die Macht der Kapitalschöpfung zu entziehen, scheint das in der „Die Kette …“-Artikelserie von Unlimited Hangout beschriebene Informationsbank- und FinTech-Kartell die Absicht zu haben, die privaten Einheiten zu sein, die die daraus resultierenden staatlichen Regulierungen und die diesen spekulierenden Milliardären vertrauten Kriegsspiele auf dem Markt überleben.

Trotz Thiels enger Beziehung zu Facebook und der Tatsache, dass viele seiner Partner mit dem Versuch des sozialen Netzwerks, eine Stablecoin zu schaffen, in Verbindung stehen, hat PayPal mit seinem PYUSD erst kürzlich damit begonnen, Marktanteile von seinen Konkurrenten zu erobern: ein Markt, der bereit ist, Zahlungen und sogar die Nutzung als Wertaufbewahrungsmittel für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt zu dominieren. Bitcoin hat vielleicht die Diskussion darüber angestoßen, die Kapitalschöpfung wieder in die Hände der Menschen zu legen. Da Bitcoin jedoch nicht in der Lage ist, einen Konsens über die notwendigen Änderungen zu erzielen, um den Anforderungen eines wirklich globalen Zahlungssystems gerecht zu werden, ist die Nachfrage nach dollarbasierten Stablecoins enorm gestiegen. Dieses neu entdeckte Gebiet wird vom Kartell der kontrollierenden Zahlungsdienstleister umkämpft werden, und ohne einen ernsthaften Kampf von Banken, FinTech-Unternehmen, Währungsspekulanten und sogar Geheimdiensten der Regierung wird nur wenig Boden aufgegeben werden.

Wie SBF es ausdrückte: „Irgendwann werde ich vielleicht mehr zu einem bestimmten Sparringspartner sagen können. Aber Sie wissen ja, Glashäuser. Im Moment sage ich nur: Gut gemacht, Sie haben gewonnen.“

Etwa zur gleichen Zeit, als FTX und Terra-LUNA zusammenbrachen, wurden ähnliche Probleme im regionalen Bankensystem der USA festgestellt, darunter die Zusammenbrüche von Silvergate, Signature und der Silicon Valley Bank. Bei näherer Betrachtung dieser Bankprobleme wurden Verbindungen zu Peter Thiel, Emittenten von Stablecoins und vielen der genannten Stalwarts der Blockchain-Branche festgestellt. Gleichzeitig wurde vom Senat ein Gesetzesentwurf für Stablecoins vorgeschlagen, der auf Lobbyarbeit von CoinCenter und der Digital Chamber of Commerce zurückgeht und in dem viele Teile des Vorschlags mit den Folgen von FTX und Terra-LUNA in Zusammenhang stehen. All dies sowie der Aufbau und Abbau von Facebooks Libra werden im letzten Teil der „Die Kette …“-Serie behandelt, der in Kürze erscheinen wird.