Krieg verkaufen: Wie Raytheon und Boeing den Vorstoß in die nukleare Expansion der NATO finanzieren

Von Alan Macleod

Um „Russlands nuklearer Erpressung zu begegnen“, so der Atlantic Council selbstbewusst, „muss die NATO ihr Programm zur nuklearen Teilhabe anpassen.“ Dazu gehört die Verlegung von B-61-Atombomben nach Osteuropa und der Aufbau eines Netzes von Mittelstreckenraketenbasen auf dem gesamten Kontinent. Die Denkfabrik lobte die jüngste Entscheidung Washingtons, Tomahawk- und SM-6-Raketen nach Deutschland zu schicken, als „guten Anfang“, betonte aber, dass der Preis für Russland „nicht hoch genug“ sei.

Was der Atlantic Council zu keinem Zeitpunkt preisgibt, ist, dass dies nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Atomkriegs drastisch erhöhen würde, sondern dass die Waffen, die er ausdrücklich empfiehlt, direkt von Herstellern stammen, die sie überhaupt erst finanzieren.

Die B-61-Bomben werden von Boeing zusammengebaut, das laut seinen jüngsten Finanzberichten Zehntausende von Dollar an die Organisation gespendet hat. Und der Tomahawk und die SM-6 werden von Raytheon hergestellt, das dem Atlantic Council kürzlich einen sechsstelligen Betrag zur Verfügung gestellt hat.

Ihre Empfehlungen gefährden also nicht nur die Welt, sondern kommen auch direkt ihren Geldgebern zugute.

Leider ist dieser gigantische Interessenkonflikt, der uns alle betrifft, bei außenpolitischen Think Tanks an der Tagesordnung. Eine Untersuchung von MintPress News über die Finanzierungsquellen von außenpolitischen Think Tanks in den USA hat ergeben, dass sie jedes Jahr mit Millionen von Dollar von Waffenherstellern gesponsert werden. Rüstungsunternehmen haben im vergangenen Jahr mindestens 7,8 Millionen Dollar an die fünfzig größten US-Denkfabriken gespendet, die im Gegenzug Berichte veröffentlichen, in denen mehr Krieg und höhere Militärausgaben gefordert werden, was die Gewinne ihrer Sponsoren erheblich steigert. Die einzigen Verlierer in diesem geschlossenen, zirkulären System sind die amerikanische Öffentlichkeit, die mit höheren Steuern belastet wird, und die zig Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die Opfer der US-Kriegsmaschine sind.

Die Denkfabriken, die das meiste verdorbene Geld erhielten, waren, in dieser Reihenfolge, der Atlantic Council, CSIS, CNAS, das Hudson Institute und der Council on Foreign Relations, während die Waffenhersteller, die am aktivsten auf der K-Street waren, Northrop Grumman, Lockheed Martin und General Atomics waren.

Diese Denkfabriken wirken sich direkt auf Konflikte in der ganzen Welt aus. CSIS gehört zum Beispiel zu den lautesten Befürwortern der Bewaffnung der Ukraine, Taiwans und Israels, selbst wenn letzteres einen Völkermord in Palästina verübt. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht enthält eine Einkaufsliste von US-Waffen, die das israelische Militär unterstützen würden, darunter Excalibur-Artilleriegeschosse, JDAM-Bombenleitsysteme und Javelin-Raketen. Diese Waffen werden von Raytheon, Boeing bzw. Lockheed Martin hergestellt, die alle zu den wichtigsten Geldgebern von CSIS gehören.

US-Waffen werden tagtäglich für illegale und tödliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung in Palästina, Libanon und Syrien eingesetzt, wodurch die Waffenhersteller direkt an Kriegsverbrechen beteiligt sind.

Ein Beispiel dafür ist der jüngste israelische Bombenangriff auf die humanitäre Zone Al Mawasi in Gaza. Israel warf drei Ein-Tonnen-MK-84-Bomben auf das Lager ab und tötete mindestens 19 Menschen. Dutzende weitere werden noch vermisst.

Nach Angaben der Vereinten Nationen zerreißen MK-84-Bomben die Lunge, reißen Gliedmaßen und Köpfe von den Körpern und lassen die Nasennebenhöhlen bis zu Hunderten von Metern weit platzen.

Die MK-84-Bomben wurden in den USA von General Dynamics hergestellt und mit dem Segen Washingtons nach Israel geliefert. General Dynamics hat mit dem Gemetzel riesige Gewinne gemacht; der Aktienkurs des in Washington ansässigen Waffenherstellers ist seit dem 7. Oktober um 42 % gestiegen.

Widersprüche und Interessenkonflikte

Think Tanks sind ein wesentlicher Bestandteil der K-Street, dem Sammelbegriff für die Versammlung von Lobbyisten, Handelsverbänden und anderen Organisationen, die versuchen, die Regierungspolitik zu verändern. Think Tanks sind Gruppen von Intellektuellen, die zusammenkommen, um politische Maßnahmen zu diskutieren und zu befürworten, in der Hoffnung, die Regierungspolitik und die öffentliche Debatte zu beeinflussen. Sie führen gründliche Untersuchungen zur Regierungspolitik durch und veröffentlichen diese, helfen bei der Ausarbeitung von Gesetzen und dienen den Medien als Experten. Viele Talking Heads in den Kabelnachrichten oder Gastautoren, die Meinungsbeiträge in Zeitungen verfassen, arbeiten in Think Tanks. Als solche sind sie eine wichtige Triebkraft des politischen Diskurses im ganzen Land.

Sie dienen auch als Quellen für politische Verwaltungen, die Regierungsposten neu besetzen wollen. Wenn eine Partei die Macht verliert, nehmen prominente ehemalige Regierungsbeamte oft Jobs in Think Tanks an, um die Zeit zu überbrücken, bis ihre Partei wieder ins Weiße Haus einzieht. Als solche sind sie eine Art private Regierung im Wartestand, die politische Empfehlungen ausspricht, von denen sie hoffen, dass sie eines Tages die Macht haben werden, sie selbst auszuführen.

All diese Mitarbeiter und ihre schicken Büros in New York oder Washington D.C. sind jedoch nicht billig, und es gibt im Wesentlichen nur zwei Finanzierungsquellen: Regierungsaufträge oder amerikanische Unternehmen. Dieses Geld ist jedoch an Bedingungen geknüpft. US-Konzerne, die Think Tanks sponsern, erwarten, dass ihre eigenen Interessen gefördert werden. Die Wirtschaftslobby bezahlt Think Tanks, die für niedrigere Steuern und weniger Vorschriften eintreten, während die Rüstungsindustrie Geld an die kämpferischsten Gruppen gibt, die für höhere Militärausgaben und mehr Krieg eintreten.

Eine Reihe von Raytheon-Rüstungsgütern wird auf der Paris Air Show in Le Bourget, Frankreich, am 22. Juni 2023 ausgestellt. Thomas Arnoux | AP

So haben einige argumentiert, dass Think Tanks keine neutralen Vermittler guter Ideen sind, sondern von Unternehmen und Regierungen unterstützte Akteure, die ihre Agenda vorantreiben und dabei versuchen, den Anschein von Objektivität und Seriosität zu wahren.

Es besteht offensichtlich ein massiver Interessenkonflikt, wenn Gruppen, die die US-Regierung in Fragen der Militärpolitik beraten, von der Rüstungsindustrie mit Geld überhäuft werden. Die vorliegende Studie versucht, diesen Interessenkonflikt zu quantifizieren. Sie analysierte die 50 einflussreichsten außenpolitischen Think Tanks in den USA gemäß dem Global Go to Think Tank Index der University of Pennsylvania und verfolgte die Finanzierung dieser 50 Organisationen, um festzustellen, wie viel Geld jede einzelne von der Waffenindustrie erhielt. Eine umfassende Finanzierungstabelle mit allen Zahlen, die in dieser Studie verwendet wurden, finden Sie hier.

Die Zahlen wurden den Websites der einzelnen Gruppen, den Finanzierungslisten und den Finanzerklärungen für das letzte verfügbare Haushaltsjahr entnommen. Insgesamt spendete die Rüstungsindustrie mindestens 7,8 Millionen Dollar an diese Think Tanks.

Dies ist jedoch aus mehreren Gründen sicherlich eine erhebliche Unterschätzung. Erstens müssen Think Tanks nach US-Recht ihre Finanzierungsquellen nicht offenlegen, und viele tun dies auch nicht, so dass der Datensatz unvollständig ist. Darüber hinaus sind diejenigen, die dies tun, oft sehr ungenau, was die genauen Beträge angeht, die sie erhalten. So stellt das Center for Strategic and International Studies (CSIS) fest, dass Konzerne wie Leonardo S.p.A., Lockheed Martin, Huntington Ingalls Industries und Northrop Grumman im vergangenen Geschäftsjahr mindestens 250.000 Dollar an sie gespendet haben. Allerdings gibt es bei CSIS keine Obergrenze für Spenden, d.h. „250.000 Dollar und mehr“ könnte auch 251.000, 1 Million oder 100 Millionen Dollar bedeuten. In dieser Studie wurden jedoch alle diese Spenden als lediglich 250.000 $ gezählt.

Tanks und Denkfabriken

Die Ergebnisse waren sowohl besorgniserregend als auch wenig überraschend, denn die Studie ergab, dass viele der größten und einflussreichsten Gruppen, die die US-Regierung in ihrer Außenpolitik beraten, im Stillen von riesigen Waffenherstellern finanziert werden. Allein der Atlantic Council wird von 22 Waffenfirmen finanziert, die im vergangenen Jahr mindestens 2,69 Millionen Dollar erhielten. Selbst eine Gruppe wie die Carnegie Endowment for Peace, die 1910 als Organisation zur Verringerung globaler Konflikte gegründet wurde, wird von Unternehmen gesponsert, die Kriegswaffen herstellen, darunter Boeing und Leonardo, die jährlich Zehntausende von Dollar spenden.

Die fünf Denkfabriken, die die meisten Mittel von der Rüstungsindustrie erhalten haben, sind: Der Atlantic Council, 2,69 Millionen Dollar; das Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2,46 Millionen Dollar; das Center for a New American Security (CNAS), 950.000 Dollar; das Hudson Institute, 635.000 Dollar; und der Council on Foreign Relations, 300.000 Dollar.

Mindestens 36 Waffenhersteller haben große amerikanische Think Tanks finanziert. Die „großzügigsten“ unter ihnen waren Northrop Grumman mit 1,07 Millionen Dollar, Lockheed Martin mit 838.000 Dollar, General Atomics mit 510.000 Dollar, Leonardo S.p.A. mit 485.000 Dollar und Mitsubishi mit 443.000 Dollar.

Der Friedensaktivist David Swanson, Autor des Buches „Krieg ist eine Lüge“, zeigte sich bei der Präsentation dieser Ergebnisse zwar empört, aber nicht überrascht. Swanson beschrieb die Rolle der von der Rüstungsindustrie finanzierten Denkfabriken wie folgt:

„Sie müssen durch endlose Wiederholung und durch Debatten, die innerhalb ihrer bizarren Parameter bleiben, die Idee aufbauen, dass Kriege gewonnen werden, dass Kriege defensiv sind, dass Atomwaffen Kriege abschrecken, dass mit Feinden nicht gesprochen werden kann, dass Waffenausgaben ein öffentlicher Dienst sind, den die Nationen so weit wie möglich leisten sollten, während sie die Mittel von den menschlichen Bedürfnissen abziehen, und ähnlichen ungeheuerlichen Unsinn.“

Wer die Pfeife bezahlt

Es ist kein Zufall, dass die Gruppen, die das meiste Geld von der Waffenindustrie erhalten, zu den kriegsbegeistertsten Stimmen gehören, die es überhaupt gibt. Wie alle Unternehmen spendet die Rüstungsindustrie nicht aus reiner Herzensgüte, sondern ist stattdessen auf eine Rendite aus ihren Investitionen aus.

Einflussreiche Denkfabriken wie das CSIS geben ihren Wohltätern sicherlich viel Geld für ihr Geld, indem sie immer wieder für mehr Militärausgaben und mehr Krieg in der ganzen Welt eintreten, ungeachtet der Konsequenzen.

Im Jahr 2022 argumentierte CSIS, dass die russische Invasion in der Ukraine eine einmalige Gelegenheit darstelle, die europäische Verteidigung „umzugestalten und zu rationalisieren“, d. h. eine massive Erhöhung der Militärausgaben durchzusetzen. Das CSIS warnte, dass dies schnell geschehen müsse, da die Gelegenheit dazu „nur von kurzer Dauer“ sein könnte, dass Europa „einen stückweisen Ansatz“ für sein Militär vermeiden müsse und sich nicht „weiterhin auf die Vereinigten Staaten für seine Verteidigung verlassen“ dürfe. Im folgenden Jahr argumentierte sie, dass die Zielvorgabe von zwei Prozent des BIP, die die NATO-Länder für ihr Militär ausgeben sollten, viel zu niedrig sei. Stattdessen empfahl sie, die Militärausgaben in ganz Europa auf vier Prozent zu verdoppeln. Dass dies ein enormer Segen für die Waffenhersteller wäre, wurde nicht erwähnt.

Die europäischen Länder, so das CSIS weiter , müssten in der NATO „ihr Gewicht in die Waagschale werfen“ und ihre Gesellschaften in solche verwandeln, die genauso militarisiert seien wie die USA, um der „globalen Demokratie“ willen.

Eliot A. Cohen, Inhaber des Arleigh A. Burke-Lehrstuhls für Strategie am CSIS, forderte in der Zeitschrift The Atlantic eine Eskalation des westlichen Engagements in der Ukraine. „Wir müssen sehen, wie Massen von Russen fliehen, desertieren, ihre Offiziere erschießen, gefangen genommen werden oder sterben. Die russische Niederlage muss ein unübersehbar großer, blutiger Scherbenhaufen sein“, schrieb er und fügte hinzu: “Zu diesem Zweck sollte der Westen mit äußerster Dringlichkeit alles geben, was die Ukraine gebrauchen kann.“

Dazu gehörten Langstreckenraketen sowie F-16- und F-35-Kampfjets.

Was jedoch weder Cohen noch The Atlantic bemerkten, war, dass die Waffen, deren Kauf und Lieferung an die Ukraine er forderte, von General Dynamics und Lockheed Martin hergestellt werden, Konzernen, die CSIS direkt finanzieren.

Es überrascht vielleicht nicht, dass CSIS wie der Atlantic Council dafür plädiert, amerikanische Atomwaffen in Europa zu belassen, damit sie nicht schnell eingesetzt werden müssen.

Dovishe Stimmen sind in der Denkfabrik bestenfalls rar gesät. Eine Studie der Medienbeobachtungsgruppe Fairness and Accuracy in Reporting, die ein Jahr lang CSIS-Äußerungen und Zitate in der New York Times untersuchte, fand in der Tat kein einziges Beispiel dafür, dass die Organisation für eine Einschränkung oder Zurückhaltung in der US-Militärpolitik plädiert.

Der philippinische Präsident Ferdinand Romualdez Marcos Jr. verlässt das Podium nach seiner Rede auf einer CSIS-Veranstaltung in Washington, auf der er die Bedrohung durch China hervorhob, 4. Mai 2023. Andrew Harnik | AP

Die unerbittlichen Pro-Kriegs-Stimmen waren jedoch kaum auf das CSIS beschränkt. Tatsächlich vertraten alle Denkfabriken, die beträchtliche Gelder von der Rüstungsindustrie erhielten, eine auffallend ablehnende Haltung. Der Atlantic Council beispielsweise überwachte die NATO-Ausgaben der europäischen Staaten, um sie zum Kauf von mehr Waffen zu drängen, und befürwortete, dass die USA eine neue „indopazifische Geheimdienstkoalition“ gründen, die die Spannungen mit China verschärfen würde. Das CNAS behauptete unterdessen, dass die vermeintlich zurückhaltende Reaktion der USA auf „chinesische Provokationen“ ihre „Glaubwürdigkeit“ auf der Weltbühne untergraben habe.

Swanson erklärte gegenüber MintPress, was Think Tanks erreicht haben:

„Sie haben die Idee normalisiert, Kriegsausgaben als Prozentsatz einer Volkswirtschaft zu messen, und die Idee, dass es so etwas wie zu viel davon nicht gibt. Sie haben die Vorstellung normalisiert, dass es nur eine Lösung für alle Probleme gibt, selbst für die Probleme, die durch diese eine Lösung entstehen, nämlich Krieg. [Und] sie präsentieren endlos endlos endlos ‘Verteidigungsbündnis NATO’, ohne dass jemand bemerkt, dass die Kriege der NATO allesamt unverhohlen aggressiv waren.“

Die amerikanische Öffentlichkeit steht einem Krieg generell skeptisch gegenüber. Umfragen zeigen, dass zwei Drittel des Landes wollen, dass Washington und die Ukraine direkt mit Russland diplomatisch verhandeln, selbst wenn das bedeutet, dass ukrainisches Territorium aufgegeben werden muss. Die meisten Amerikaner sind auch gegen die Entsendung weiterer US-Truppen in den Nahen Osten, und sei es auch nur zur „Verteidigung Israels“.

Sie vertreten diese Positionen entgegen dem, was ihnen in den Medien ständig erzählt wird. Eine Studie des Quincy-Instituts ergab, dass 85 % aller Denkfabriken, die in großen Medien wie der New York Times, der Washington Post und dem Wall Street Journal zitiert wurden, als es um die Ukraine ging, Mittel vom militärisch-industriellen Komplex erhielten. Die bekanntesten unter ihnen waren CSIS und der Atlantic Council.

Geld mit dem Töten verdienen

In seinem Hit „War“ aus dem Jahr 1970 behauptete Edwin Starr, dass diese Praxis „nur für den Bestatter ein Freund“ sei. Aber der Krieg war auch eine gute Nachricht für Waffenhersteller. In den letzten fünf Jahren ist der Aktienkurs von General Dynamics um 103 %, der von Lockheed Martin um 107 % und der von Northrop Grumman um 110 % gestiegen.

Die Aktionäre der Rüstungsindustrie haben dank der Handlungen einer konfliktsüchtigen Nation enorme Investitionsrenditen erzielt. Die Vereinigten Staaten sind seit 231 ihrer 248 Jahre als unabhängiges Land in Kriege verwickelt gewesen. Einem Bericht des Congressional Research Service, einer Einrichtung der US-Regierung, zufolge hat Amerika zwischen 1798 und 2022 469 ausländische Militärinterventionen durchgeführt, 251 davon allein seit 1991. Dazu gehörten Sondereinsätze, gezielte Attentate auf ausländische Staatsoberhäupter, Militärputsche und regelrechte Invasionen und Besetzungen anderer Länder.

Mehr als die Hälfte aller diskretionären Bundesausgaben fließt in das Militär, dessen Budget sich jährlich auf 1 Billion Dollar zubewegt. Die amerikanischen Militärausgaben übertreffen die aller anderen Nationen zusammen. Die Vereinigten Staaten unterhalten außerdem ein Netz von rund 1.000 Stützpunkten auf der ganzen Welt, darunter fast 400 in einem Ring um China.

Dies nährt den unstillbaren Appetit der Waffenhersteller, die daher noch mehr Geld haben, um Einfluss zu kaufen und bei der Regierung Lobbyarbeit für mehr Krieg und eine antagonistische Politik zu ihren Gunsten zu betreiben. Ein Teil ihrer Strategie ist die Finanzierung von Denkfabriken in Washington, D.C. Für Unternehmen wie Lockheed Martin und Raytheon ist das ein klarer Fall, eine kluge Geschäftsinvestition. Ein paar Hunderttausend Dollar pro Jahr, die für die Finanzierung von Denkfabriken wie CSIS, CNAS oder dem Atlantic Council ausgegeben werden, führen zu weiteren Aufträgen für Panzer, Schiffe und Flugzeuge im Wert von Milliarden von Dollar.

Im Jahr 2016 bombardierten die Vereinigten Staaten sieben Länder gleichzeitig. Und dennoch haben der Militarismus und die Gefahr für den Planeten seither nur zugenommen. Die USA bereiten sich derzeit auf mögliche Kriege gegen Russland und China vor – zwei der größten und bevölkerungsreichsten Staaten der Erde, die beide über große Atomwaffenbestände verfügen. Ein Krieg mit einem der beiden Länder würde ein Armageddon riskieren.

Für den militärisch-industriellen Komplex ist das alles jedoch eine gute Nachricht, denn er macht damit ein Vermögen. Und deshalb müssen sie unbedingt gestoppt werden, denn es geht buchstäblich um Leben und Tod für uns alle.