Bei einem Treffen mit Zelensky in Kiew sagte US-Senator Lindsey Graham, der Westen müsse der Ukraine mehr Waffen schicken, weil „sie auf Mineralien im Wert von einer Billion Dollar sitzen, die für unsere Wirtschaft gut sein könnten“.

US-Senator Lindsey Graham hat argumentiert, Washington müsse die Ukraine wegen ihrer lukrativen Bodenschätze unterstützen.

Während eines Besuchs in Kiew im September veröffentlichte Graham ein Video, in dem er neben dem ukrainischen Regierungschef Zelensky steht und sagt: „Sie sitzen auf Mineralien im Wert von einer Billion Dollar, die unserer Wirtschaft zugute kommen könnten“.

„Sie brauchen einfach Waffen“, beschwor Graham und forderte mehr Waffenlieferungen an Kiew.

Der US-Senator fügte hinzu, dass die Ukraine versuche, „die Russen zu stoppen, damit wir sie nicht bekämpfen müssen“.

Zelensky bedankte sich für die „überparteiliche Unterstützung“, die er in Washington erfahren habe.

Graham leitete im September eine Delegation des US-Kongresses in die Ukraine. Ihm schlossen sich die Senatoren Ben Cardin und Roger Marshall sowie die Abgeordneten Joe Wilson, William Timmons und Russell Fry an.

Einer Mitteilung des ukrainischen Präsidenten zufolge gehörten zu den „wichtigsten Prioritäten“, die mit den Mitgliedern des US-Kongresses erörtert wurden, „die Beschaffung zusätzlicher Luftabwehrsysteme und Raketen für die Ukraine sowie die Ausweitung der Trainingsmissionen für ukrainische Piloten auf F-16-Kampfflugzeugen“.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Lindsey Graham öffentlich über die reichhaltigen natürlichen Ressourcen der Ukraine auslässt.

In einem Interview mit CBS im Juni sagte der US-Senator, die Ukraine sitze „auf einer Goldmine“.

„Sie sitzen auf 10 bis 12 Billionen Dollar an wichtigen Mineralien in der Ukraine“, betonte Graham. „Sie könnte das reichste Land in ganz Europa sein. Ich möchte dieses Geld und diese Vermögenswerte nicht Putin überlassen, damit er sie mit China teilen kann“.

„Es ist eine sehr große Sache, wie die Ukraine endet. Helfen wir ihnen, einen Krieg zu gewinnen, den wir uns nicht leisten können zu verlieren. Lassen Sie uns eine Lösung für diesen Krieg finden. Aber sie sitzen auf einer Goldmine. Putin 10 oder 12 Billionen Dollar an kritischen Mineralien zu geben, die er mit China teilen wird, ist lächerlich“, erklärte er.

Die Washington Post berichtete im Jahr 2022, dass die Ukraine einige der weltweit größten Titan- und Eisenerzreserven, unerschlossene Lithiumfelder und riesige Kohlevorkommen beherbergt. Zusammen sind sie mehrere Billionen Dollar wert“.

Der Zeitung zufolge verfügt die Ukraine über „unzählige weitere Reserven, darunter Erdgas-, Erdöl- und Seltenerdmineralien, die für bestimmte Hightech-Komponenten unerlässlich sind, und die Westeuropas Suche nach Alternativen zu Importen aus Russland und China erschweren könnten“.

Die USA hoffen, dass die Ukraine die Rolle Chinas und Russlands in kritischen Mineralienlieferketten schwächen kann

Nicht nur westliche Unternehmen wollen in die Ausbeutung der ukrainischen Bodenschätze investieren, sondern auch die US-Politiker, die ihre Versorgung mit wichtigen Mineralien diversifizieren wollen.

Aufgrund jahrzehntelanger strategischer Investitionen dominiert China einen Großteil der globalen Lieferkette für kritische Mineralien. Dies hat Washington verärgert.

US-Energieministerin Jennifer Granholm erklärte, dass kritische Mineralien „eines der Teile der Lieferkette sind, über die wir in den Vereinigten Staaten sehr besorgt sind. Wir wollen uns nicht zu sehr von Ländern abhängig machen, deren Werte wir vielleicht nicht teilen“.

Die Regierung Joe Biden hat Sanktionen und Ausfuhrbeschränkungen gegen China verhängt und viele Milliarden Dollar für die Förderung einer Industriepolitik bereitgestellt, die den Zugang der USA zu Seltenen Erden und kritischen Mineralien wie Lithium und Kobalt verbessert, die für die Herstellung von Spitzentechnologien, insbesondere von Technologien für erneuerbare Energien, benötigt werden.

Washington, Brüssel und London hoffen, dass die Ukraine dazu beitragen kann, ihre Abhängigkeit von China zu verringern.

Wie der Geopolitical Economy Report bereits dokumentierte, wurde das Gesetzbuch der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2021 überarbeitet und ein neuer Abschnitt mit dem Titel „Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine im Bereich der Titanindustrie“ hinzugefügt. Dieser lautet (Hervorhebung hinzugefügt):

Die Vereinigten Staaten verfolgen die Politik, mit der ukrainischen Regierung eine Zusammenarbeit in der Titanindustrie anzustreben, die eine mögliche Alternative zu den chinesischen und russischen Quellen darstellt, von denen die Vereinigten Staaten und Europa derzeit abhängig sind.

Ausländische Interventionen sind in Ländern mit Öl und anderen strategischen Ressourcen 100 Mal wahrscheinlicher

Eine akademische Studie westlicher Wissenschaftler aus dem Jahr 2015 kommt zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit eines ausländischen Eingreifens in einen Bürgerkrieg in einem Land, das über große Ölreserven und andere natürliche Ressourcen verfügt, 100-mal höher ist.

Die Zusammenfassung der von Fachleuten begutachteten Studie „‚Oil above Water‘: Economic Interdependence and Third-party Intervention“ schreiben die Wissenschaftler (Hervorhebung hinzugefügt):

Eine dieser Studien lieferte statistische Beweise dafür, dass verdeckte Operationen der Central Intelligence Agency (CIA) während des Kalten Krieges zu einem Anstieg der Importe von US-Waren aus den Zielländern führten, ohne dass das Gleiche für die Exporte galt. Eine andere Studie, die von uns und unserem Mitautor Leandro Elia erstellt wurde, zeigte, dass die US-Militärhilfe die nicht-militärischen bilateralen Handelsströme mit dem Empfängerland erhöhte.

„Oil Above Water“ ist die erste statistische Analyse, die untersucht, ob Öl ein motivierender Faktor für militärische Interventionen in laufenden Bürgerkriegen ist, und bestätigt die Vermutungen der Öffentlichkeit in diesem Bereich. Wir fanden heraus, dass die Ölproduktion und die bekannten Ölreserven zentrale Faktoren sind, die militärische Interventionen Dritter motivieren. Genauer gesagt haben wir gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Intervention durch Dritte umso größer ist, je mehr Öl ein Bürgerkriegsland fördert und/oder besitzt. Darüber hinaus haben wir in Übereinstimmung mit unseren Vorhersagen festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Intervention durch Dritte umso größer ist, je angespannter der Ölmarkt ist. Mit anderen Worten: In Zeiten, in denen die weltweite Ölproduktion in den Händen weniger Länder konzentriert ist, ist es wahrscheinlicher, dass Bürgerkriege in ölproduzierenden Ländern zu einer militärischen Intervention durch Dritte führen.

Schließlich, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, haben wir statistisch nachgewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Eingreifens eines Landes positiv mit der Menge des von diesem Land importierten Öls zusammenhängt. Zwar spielen auch andere Faktoren eine Rolle, doch ist eine Intervention etwa 100-mal wahrscheinlicher, wenn das Land, das sich im Krieg befindet, über hohe Ölreserven verfügt und das intervenierende Land hohe Öleinfuhren hat, als wenn das Land, das sich im Krieg befindet, keine Ölreserven hat und das potenzielle intervenierende Land hohe Ölausfuhren hat.

Die USA hatten es auf Afghanistans Mineralien im Wert von 1 Billion Dollar abgesehen

Während der 20-jährigen militärischen Besetzung Afghanistans durch die USA und die NATO versuchte Washington auch, die lukrativen Bodenschätze des Landes auszubeuten.

Im Jahr 2017 berichtete Reuters, dass „US-Präsident Donald Trump ein Auge auf Afghanistans Bodenschätze geworfen hat“.

Eine von der US-Regierung im Jahr 2010 durchgeführte Studie schätzte, dass Afghanistan über Mineralien im Wert von fast 1 Billion Dollar verfügt.

„Neben Gold-, Silber- und Platinvorkommen verfügt Afghanistan über beträchtliche Mengen an Eisenerz, Uran, Zink, Tantal, Bauxit, Kohle, Erdgas und Kupfer – ein besonderer Anreiz angesichts des Mangels an neuen reichen Kupferminen weltweit“, schrieb Reuters.

Die Nachrichtenagentur sagte, Afghanistan habe „das Potenzial, ‚das Saudi-Arabien des Lithiums‘ zu werden“.

Auch die New York Times berichtete 2017, dass „Trump die Mineralienvorkommen des Landes mit Präsident Ashraf Ghani besprochen hat, der in einem ihrer ersten Gespräche den Bergbau als wirtschaftliche Chance anpries“.

Stephen A. Feinberg, ein milliardenschwerer Finanzier, der Herrn Trump inoffiziell zu Afghanistan berät, sucht ebenfalls nach Möglichkeiten, die Bodenschätze des Landes auszubeuten“, so die Zeitung.

Feinberg ist Eigentümer des US-Militärunternehmens DynCorp, das sich um Verträge zum Schutz der afghanischen Minen bemüht, damit ausländische Unternehmen von den Ressourcen des Landes profitieren können.

Aber nicht nur die Trump-Administration war an Afghanistans Bodenschätzen interessiert, sondern auch die anderen Parteien in Washington.

Die New York Times schrieb: „Im Jahr 2006 führte die Regierung von George W. Bush Luftaufnahmen des Landes durch, um seine Bodenschätze zu kartieren. Unter Präsident Barack Obama richtete das Pentagon eine Task Force ein, die versuchen sollte, eine Bergbauindustrie in Afghanistan aufzubauen.