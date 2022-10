China kündigt massiven Dollar-DUMP an, bereitet sich auf Yuan-Kauforgie vor

Seit der Finanzkrise von 2008 war die Währung des kommunistischen Chinas, der Yuan, nicht mehr so schwach wie jetzt, was die People’s Bank of China dazu veranlasst hat, eine Warnung vor einem bevorstehenden Dollar-Dump und Yuan-Rückkauf herauszugeben.

Alle großen staatlichen Banken in China wurden angewiesen, sich auf dieses bevorstehende Ereignis vorzubereiten, das darauf abzielen wird, den schwächelnden Yuan, der in dieser Woche gegenüber dem Dollar um 0,9 Prozent auf 7,1340 gefallen ist – der schlimmste Jahresrückgang seit 1994 – wieder anzuheben.

Bislang hat der Yuan in diesem Jahr 11 Prozent seines Wertes verloren, während der US-Dollar aufgrund der aggressiven Politik der Federal Reserve ein 20-Jahres-Hoch erreicht hat.

Die Menge der Dollars, die China zu verkaufen gedenkt, steht noch nicht fest. Was wir wissen, ist, dass der Schritt in erster Linie die Währungsreserven der Staatsbanken betreffen wird, einschließlich der Offshore-Filialen in Hongkong, New York und London.

Die Währungsmanipulationen der US-Fed lösen einen „umgekehrten Währungskrieg“ aus

Es gibt eine psychologische Schwelle von 7 pro Dollar für den Yuan, die kürzlich überschritten wurde, daher der neue Vorschlag der People’s Bank of China. China hofft, damit den Yuan wieder zu stützen und den „umgekehrten Währungskrieg“ der Fed zu bekämpfen.

Die People’s Bank of China hat ihren Währungsreferenzsatz stets stark verzerrt, um den Yuan zu stützen. Die private Zentralbank hat außerdem mündlich vor Spekulationen mit dem Yuan gewarnt und die Kosten für Leerverkäufe der Währung erhöht.

Anstatt die Leitzinsen zu erhöhen, hat die People’s Bank of China sie stattdessen gelockert, um das Wachstum in einer Wirtschaft anzukurbeln, die durch die Fauci-Grippe (Covid), den Absturz des chinesischen Immobilienmarktes und die schlechten Bedingungen in der Lieferkette erschüttert wurde.

Laut Reuters waren einige der Bemühungen des kommunistischen Chinas, den Yuan „gegen einen unaufhaltsamen Dollar“ zu retten, erfolgreich, aber werden sie letztlich ausreichen?

„In Anbetracht der Stärke des Dollars erwarten wir jetzt, dass der Dollar-Yuan-Kurs im Oktober und November bei 7,40 liegen wird“, so SEB in einer Mitteilung.

Dies gehört zu den pessimistischeren Prognosen, ebenso wie die von ANZ und Goldman Sachs, die für die nächsten drei Wochen einen Yuan-Kurs von 7,20 pro Dollar vorhersagen. Die Citi sagt dagegen einen Yuan-Kurs von 7,30 pro Dollar voraus.

Im vergangenen Monat haben sich die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Volatilität, die in einmonatigen Yuan-Optionen eingepreist sind, verdoppelt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Anleger nicht davon ausgehen, dass Chinas neue Maßnahmen wie erhofft wirken.

Es heißt, es stehe viel auf dem Spiel, da in China ein einwöchiger Nationalfeiertag bevorsteht. Die Bemühungen um eine Stabilisierung des Yuan-Kurses bleiben von entscheidender Bedeutung, da die regierende Kommunistische Partei Chinas (KPCh) am 16. Oktober ihren alle fünf Jahre stattfindenden Kongress eröffnen wird.

Kapitalabflüsse schüren die finanzielle Instabilität im ganzen Land, die durch die Abschwächung des Yuan noch verschärft wird. Ausländische Investoren haben Berichten zufolge im August den siebten Monat in Folge ihre Bestände an chinesischen Anleihen reduziert.

„An der geldpolitischen Front macht es der schwächere Yuan, der durch die große Kluft zwischen den niedrigen chinesischen Zinsen und den steigenden US-Zinsen angeheizt wird, schwieriger, die Politik zu lockern, um Chinas schwächelnde Wirtschaft, die zweitgrößte der Welt, zu unterstützen“, erklären die Berichte.

„Die Renditedifferenz zwischen Chinas 10-jährigen Staatsanleihen und den US-Staatsanleihen für dieselbe Laufzeit ist so groß wie seit 15 Jahren nicht mehr.

Laut Ju Wang, Leiter der Devisen- und Zinsstrategie für den Großraum China bei BNP Paribas, muss die chinesische Zentralbank lernen, ein Gleichgewicht zwischen Marktorientierung und „Sicherung der Finanzstabilität“ herzustellen.