Satelliten entdecken den Bau einer russischen Anti-Satelliten-Laseranlage: Bericht

Anti-Satellitentechnologien sind auf dem Vormarsch, da der Weltraum für militärische Aktivitäten immer wichtiger wird.

Jüngste Google Earth-Bilder zeigen den Bau eines offenbar hochentwickelten Lasersystems in einer russischen Raumfahrtanlage, mit dem gegnerische Satelliten geblendet werden sollen.

Die Bauarbeiten finden in der Krona-Raumfahrtanlage des russischen Verteidigungsministeriums in der Nähe von Selentschukskaja im äußersten Südwesten Russlands statt, wo sich auch das riesige Radioteleskop RATAN-600 befindet. Die Existenz dieses neuen Komplexes wurde in einer ausführlichen, von The Space Review veröffentlichten Open-Source-Untersuchung aufgedeckt, in der öffentliche Satellitenbilder, Ausschreibungsunterlagen russischer Industrieunternehmen und russische Finanzdokumente analysiert wurden.

Alle diese Quellen beschreiben den Bau eines Projekts namens Kalina, das in den Finanzunterlagen, die The Space Review erhalten hat, als ein Lasersystem für die „elektro-optische Kriegsführung“ beschrieben wird, das gegnerische Satelliten dauerhaft blenden kann, indem es so helle Laserimpulse aussendet, dass sie optische Sensoren beschädigen können. (Dies unterscheidet sich deutlich von anderen Lasern, die als „Blender“ bekannt sind und die nur darauf abzielen, optische Systeme vorübergehend zu blenden.)

Die neue Untersuchung deutet darauf hin, dass Kalina, obwohl schon viele Jahre zuvor geplant, erst in jüngster Vergangenheit in einem bestehenden Weltraumüberwachungskomplex des russischen Verteidigungsministeriums in Betrieb genommen wurde, in dem Lidar- („light detection and ranging“) und Radarsysteme untergebracht sind, die helfen sollen, Ziele für Weltraumteleskope zu identifizieren.

Aus russischen Patent- und Beschaffungsunterlagen geht hervor, dass die Kalina-Laseranlage über ein separates Nachführsystem mit adaptiver Optik verfügt, um atmosphärische Störungen besser abzufangen. Neben diesem System verfügt der Laser selbst über ein Sende-Empfangs-System zur Messung des vom Zielobjekt zurückgeworfenen Laserlichts, um die optischen Systeme des Zielobjekts besser anvisieren zu können.

Die Konstruktion dieses Lasers folgt einem zunehmenden Trend im Bereich der Satellitenabwehr. General David D. Thompson, stellvertretender Leiter für Weltraumoperationen bei der United States Space Force, erklärte gegenüber der Washington Post im Jahr 2021, dass US-Satelliten „jeden Tag“ angegriffen werden und dass die Vereinigten Staaten „jetzt wirklich an einem Punkt angelangt sind, an dem es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, wie unsere Weltraumsysteme bedroht werden können“.

Dieser „Schattenkrieg im Weltraum“, wie ihn die Washington Post nannte, ist bereits im Gange. Elon Musk schrieb im Mai 2022, dass Russland seine Bemühungen verstärkt hat, die Signale der Starlink-Internetsatelliten von SpaceX zu stören und zu unterbrechen. SpaceX hat kürzlich zahlreiche Starlink-Terminals in die Ukraine geschickt, um die Kommunikationsnetze wiederherzustellen und Internet-Notdienste in dem Land bereitzustellen, das Russland im Februar überfallen hat.

Und Russland ist möglicherweise nicht der einzige Akteur, der die Dienste der Starlink-Satelliten, die für verschiedene militärische Anwendungen getestet wurden, stören oder zerstören will. In einem 2022 in der chinesischen Fachzeitschrift Modern Defense Technology veröffentlichten Papier von Forschern des Beijing Institute of Tracking and Telecommunications Technology wird unter anderem die Entwicklung einer „Kombination aus Soft- und Hard-Kill-Methoden“ gefordert, mit denen „einige Starlink-Satelliten ihre Funktionen verlieren und das Betriebssystem der Konstellation zerstört werden kann“. In dem Papier heißt es, dass Starlink zwar „stabilere und zuverlässigere Kommunikationsmöglichkeiten für die vom US-Militär weltweit eingesetzten Kampfeinheiten bieten kann“, dass die Satelliten aber auch genutzt werden könnten, „um hochauflösende Bilder und sogar Live-Video“ für die US-Streitkräfte zu liefern.

Es ist durchaus möglich, dass bodengestützte Laser wie das neue russische Kalina-System genau die Art von „Soft Kill“-Methoden bieten könnten, die von den chinesischen Forschern beschrieben wurden – Techniken, die im Gegensatz zu „Hard Kill“-Methoden keine Risiken für alle anderen im Weltraum tätigen Personen darstellen.

Lesen Sie den Bericht der Space Review über das Kalina-System hier.