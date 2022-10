Ungeimpfter Taucher der Küstenwache, der nach einem Hurrikan Leben rettete, soll seinen Job verlieren

Seit Beginn der Covid-Pandemie hat TrialSite News darauf hingewiesen, dass die Durchsetzung der Impfvorschriften ein Problem für die öffentliche Sicherheit darstellen könnte. Dieses Problem wird aus ethischer und moralischer Sicht dadurch verschärft, dass die vorgeschriebenen Impfstoffe zwar dazu beigetragen haben, die Pandemie einzudämmen, dass sie aber die Übertragung nicht unter Kontrolle gebracht haben, insbesondere seit dem Auftreten der Delta-Variante im letzten Frühjahr. Jetzt, in einer ironischen Wendung aufgrund des Hurrikans Ian in Florida, waren Sicherheit und Lebensrettung 30 bis 60 Tage davon entfernt, geopfert zu werden.

Ungeimpfte Militärangehörige sollen entlassen werden

Präsident Biden dankte einem Mitglied der US-Küstenwache für seine Hilfe bei der Rettung von Menschenleben nach dem Hurrikan Ian in Florida, ohne zu ahnen, dass der Küstenwacheangehörige durch Bidens Impfpflicht seinen Job verlieren würde. Aviation Survival Technician Second Class Zach Loesch wurde von Biden persönlich gedankt, weil Loesch nach dem Hurrikan mehrere Leben gerettet hatte, darunter auch Hunde und Katzen. Loesch ist jedoch einer von über 2500 Angehörigen der Küstenwache, die in den nächsten zwei Monaten entlassen werden sollen, weil sie die Covid-Impfung nicht wollen. „Es ist einfach scheiße, dass er sich bei mir bedankt hat, aber das Impfmandat ist das, was mich rauswirft“, sagte Loesch. „Ich liebe meinen Job und ich bin wirklich gut darin. It sucks. Ich habe das Gefühl, dass dies der Job ist, für den ich geboren wurde“. In Bezug auf seinen Impfstatus fügte Loesch hinzu: „Wenn ich einen der Menschen, die ich gestern gerettet habe, gefragt hätte, ob sie mit mir kommen wollen, obwohl ich nicht geimpft bin, hätte jeder einzelne von ihnen ‚ja‘ gesagt.“ Loesch rettete auch eine behinderte Frau und ihren Mann, nachdem sie durch eine Wand getreten waren. Anschließend ging er zurück, um den Rollstuhl der Frau zu holen.

Klage gegen die Küstenwache

Im vergangenen September verklagten 1200 Angehörige der Küstenwache die Behörde wegen des Impfstoffmandats. Sie beschuldigten die Küstenwache, „praktisch alle“ Anträge auf religiöses Entgegenkommen kategorisch abzulehnen – ein Vorwurf, den die Küstenwache zurückgewiesen hat. Im August 2021 erließ der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ein Memo, in dem er die Covid-Impfung für alle Militärangehörigen vorschrieb. Das Urteil wirkt sich auch auf die militärische Rekrutierung aus. Letzten Monat erklärte Präsident Biden die Pandemie für „beendet“, aber die Impfpflicht für das Militär besteht weiterhin. Das Problem ist, dass das Impfmandat ein Risiko für die militärische Bereitschaft darstellen könnte. Mehrere Mitglieder des Kongresses gehen davon aus, dass das Mandat aufgehoben und an den aktuellen Stand der Covid-Pandemie angepasst werden sollte, einschließlich der Angehörigen der Streitkräfte, die eine „natürliche Immunität“ besitzen. Ursprünglich mag das Impfmandat eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit gewesen sein, jetzt könnte es eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen.