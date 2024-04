Eskalation Richtung 3. Weltkrieg – Analyse

Peter Hänseler

Der Weg in einen neuen Weltkrieg erfolgt in kleinen Schritten. Für sich allein werden sie nicht wahrgenommen als das, was sie sind – Mosaiksteine, die den Weg in die Hölle pflastern. Analyse.

Einleitung

In diesem Artikel versuchen wir die immer komplexere geopolitische Lage zu erfassen, die sich daraus ergebenden Trends abzuschätzen, um schlussendlich die Gefahrenlage einzuordnen. Das ist ein langer Artikel, welcher sehr anspruchsvoll ist, weil er eine Vielzahl von Fakten und Erwägungen enthält. Trotzdem konnte ich nicht alle Aspekte beschreiben und musste eine Auswahl treffen – auch durch Weglassungen. Ich habe über eine Woche daran gearbeitet und während des Schreibens wurde dieser Artikel immer wieder von neuen Fakten überholt. Der Artikel ist somit lediglich eine Momentaufnahme vom heutigen Tag, dem 17. April 2024.

In einem ersten Schritt beschreiben wir kurz die unseres Erachtens wichtigsten Einzelentwicklungen, welche wie Mosaiksteine das bis vor kurzem herrschende Bild ergänzen. In einem zweiten Schritt erörtern wir die möglichen unmittelbaren Konsequenzen daraus, um dann im dritten Teil die Gesamtlage einzuschätzen. Wir hoffen, dass dieses Vorgehen stringente Schlussforderungen zulässt, sind uns aber bewusst, dass neue Entwicklungen das Gesamtbild sofort wieder verändern können.

Die Mosaiksteine der letzten Wochen

Crokus City – Terroranschlag

Am 22. März verübte eine Gruppe von fünf Männer einen Terroranschlag auf die Crokus City Hall (https://crocus-hall.ru/) nahe der Ringautobahn MKAD in Moskau. Dabei kamen über 140 Menschen ums Leben und weitere 130 wurden verletzt. Einer der Täter konnte am Tatort festgenommen werden. Die übrigen vier Terroristen, welche im gleichen Auto flüchteten, in welchem sie gekommen waren, konnten am nächsten Morgen mit anderen sieben Männern ca. 380 km von Moskau in der Nähe der ukrainischen Grenze festgenommen werden. Inzwischen wurden auch Drahtzieher verhaftet.

Am 7. März publizierte die amerikanische Botschaft in Moskau eine Warnung vor einer Terrorattacke, welche in den nächsten 48 Stunden stattfinden würde. Dies geschah nicht – der Anschlag fand erst am 22. März statt. Minuten nach dem Anschlag liessen die USA verlautbaren, dass sie nichts damit zu tun hätten und eine Beteiligung der Ukraine ebenfalls ausgeschlossen werden könne. Die ISIS stecke dahinter.

Israel greift iranischen Boden an

Am 1. April folgte ein Luftangriff der Israelis auf das Botschaftsgelände Irans in Damaskus. Der Luftangriff