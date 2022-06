China: Riesenteleskop hat möglicherweise Signale von außerirdischen Zivilisationen aufgefangen

Wissenschaftler haben erklärt, dass ein riesiges chinesisches Teleskop möglicherweise Signale von einer außerirdischen Zivilisation aufgefangen hat. Forscher der Beijing Normal University wollen mögliche Spuren von Zivilisationen außerhalb der Erde entdeckt haben, berichtet die offizielle Zeitung des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie.

Die Signale wurden mit dem sogenannten Five hundred metre Aperture Spherical Telescope (FAST) entdeckt, einem Radioteleskop, das seit 2016 in China in Betrieb ist. Es hat einen Durchmesser von 500 Metern und war bei seiner Fertigstellung das größte Einzelteleskop der Welt. Es ist auch als das Himmelsauge bekannt.

Der Kosmologe Zhang Tongjie, der als Alien-Jäger bekannt ist, sagte, dass FAST mehrere elektromagnetische Signale aufgefangen hat, die sich von früheren Signalen unterscheiden, so die Zeitung.

Zhang fügte hinzu, dass es sich bei den neuen Signalen auch um Rauschen handeln könnte. „Es besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem verdächtigen Signal um eine Art Funkstörung handelt. Das muss noch bestätigt oder ausgeschlossen werden und kann lange dauern“, so Zhang.

Mehrere seltsame Signale

Das FAST-Teleskop in der Provinz Guizhou kann schwache Radiosignale von Pulsaren und Material in entfernten Galaxien aufspüren.

Seit September 2020 sucht das Teleskop vor allem nach extraterrestrischem Leben. Die Beijing Normal University arbeitet mit Wissenschaftlern der University of California – Berkeley zusammen.

Bisher sind die Forscher bei der Auswertung der Daten auf zwei seltsame Signale aus dem Jahr 2019 und ein Signal aus dem Jahr 2022 gestoßen.