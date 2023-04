China, Russland und Indien gegen USA, EU und Japan: Achsenmächte im neuen globalen Kalten Krieg

Die Geburt einer bipolaren Weltordnung?

Seit 2014, dem Jahr der ersten russischen Intervention in der Ukraine, hat sich eine neue globale geopolitische Dynamik unter widersprüchlichen Impulsen verstärkt. Die Bereiche, in denen es zu direkten Konflikten oder häufiger zu Stellvertreterkonflikten kommt, wurden in vielerlei Hinsicht durch eine Art zynischen Druckkesselmechanismus eingedämmt. Wenn Imperien immer nach Hegemonie streben, so erfordert eine vernünftige Geopolitik ein Gleichgewicht, um ein Abgleiten in Weltkriegs-Szenarien zu vermeiden. Gegenwärtig haben wir ein dem Kalten Krieg ähnliches Gleichgewicht zwischen zwei Blöcken erreicht: dem Westen und seinen Satelliten einerseits und den BRICS-Staaten und den ihnen angeschlossenen Ländern andererseits. Im besten Fall könnte dieser neue Kalte Krieg eine dauerhafte bipolare Weltordnung hervorbringen, die merkwürdigerweise ziemlich genau Orwells Kartografie von Ozeanien und Eurasien folgt.

Der Westen wird durch das US-Imperium und seine Vasallen definiert

Die beiden Achsen der Mächte müssen genauer erklärt werden. Einerseits umfasst „der Westen“ die USA, das Vereinigte Königreich, die EU, Kanada, Japan, Südkorea und Australien. Die Kommandozentrale dieser imperialen Struktur befindet sich natürlich in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der militärische Muskel des Imperiums ist die NATO. Was die jüngeren Mitglieder wie das Vereinigte Königreich, die Europäische Union und Japan betrifft, so sind sie trotz gegenteiliger Behauptungen die Vasallen des großen Uncle Sam.

Ein Faktor könnte als eine Fehlkalkulation von Wladimir Putin angesehen werden. Seine Entscheidung vom letzten Jahr, eine Militäroperation in der Ukraine zu starten, hatte in vielerlei Hinsicht einen paradoxen Effekt. Die Intervention war ein Versuch Russlands, die Ukraine am Beitritt zur NATO und zur EU zu hindern, was jedoch fehlgeschlagen ist, da westliche militärische Mittel und direkte Hilfe ins Land flossen. Genau wie in Afghanistan in den 1980er-Jahren wurde Russland in einen Stellvertreterkrieg des Westens hineingezogen. In der Zwischenzeit hat die NATO eine neue Daseinsberechtigung gefunden, denn Finnland ist jetzt offiziell Mitglied und Schweden wird es bald auch werden. Die allgemeine Paranoia, mit der die westlichen Medien Putin als den ultimativen Buhmann darstellen, hat bei der öffentlichen Meinung in Europa Wunder gewirkt.

BRICS und angeschlossene Länder

Auf der anderen Seite ist die Situation komplexer, da die Dominanz Chinas geringer ist als die der USA. Neben den BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika befinden sich auch andere Länder in der gleichen geopolitischen Umlaufbahn: insbesondere der Iran, Venezuela und afrikanische Länder wie Mali und Burkina Faso.

China ist zwar eindeutig die größte Macht innerhalb der BRICS, aber auch die beiden anderen Hauptakteure, Russland und Indien, sind geopolitisch und wirtschaftlich gesehen Schwergewichte.

Russland verfügt über riesige Reserven an Energieprodukten wie Gas und Öl und hat seit den europäischen Sanktionen schnell daran gearbeitet, seine Energieproduktion sowohl nach China als auch nach Indien umzulenken. Indien, das inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Erde ist, verfügt ebenso wie China über eine beachtliche Produktionskraft und einen riesigen Binnenmarkt für Produkte und Dienstleistungen. Mit anderen Worten: Weder China noch Indien müssen sich hauptsächlich auf Exporte verlassen, um ihr jeweiliges Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten.

Blockfreiheit ist tot

Das Konzept der Blockfreiheit in einer multipolaren Welt, das Tito und de Gaulle sehr am Herzen lag, ist leider bestenfalls zu einem geopolitischen Fauxpas, schlimmstenfalls zu einem riskanten Verhalten für einen kleinen Staat geworden, der unabhängig bleiben will. Aufgrund mangelnden politischen Willens und mangelnder Führungsstärke hat die Europäische Union im Grunde vor der Behauptung, ein dritter Block zu sein, kapituliert und ist zu einer provinziellen Einheit des US-Imperiums geworden. Der Gedanke der echten Blockfreiheit könnte in dieser neuen bipolaren Ordnung ausgedient haben.

Einer der wichtigsten Nebeneffekte des Ukraine-Krieges ist die Beschleunigung des Prozesses der gehorsamen Anpassung der EU an die USA.

Den europäischen Staats- und Regierungschefs und ihren Propagandaabteilungen in den Medien (entweder staatlich oder konzerngesteuert) ist es gelungen, den Großteil ihrer öffentlichen Meinung davon zu überzeugen, dass der Unhold Wladimir Putin und Russland in der Ukraine besiegt werden müssen, als ob die Horden aus einer Erinnerung an die Rote Armee im Begriff wären, in Europa einzufallen.

Der Krieg in der Ukraine wurde in Europa als notwendiger Krieg zur Abwehr einer existenziellen Bedrohung verkauft, die es nie wirklich gab. Die öffentliche Meinung hat ihm weitgehend geglaubt, und die finanziellen Gewinne fließen in die Kassen des militärisch-industriellen Komplexes sowie in die der US-amerikanischen und katarischen Energieunternehmen, die Erdgas verflüssigen, um die gut organisierte russische Gasversorgung zu ersetzen, die Europa vor den Sanktionen gegen Russland erhielt.

Der Ukraine-Krieg kann nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen werden

Im Gegensatz zu dem, was die meisten Menschen im Westen glauben machen wollen, ist ein militärischer Sieg der ukrainischen Streitkräfte selbst bei voller logistischer Unterstützung durch die NATO in Form von Ausrüstung und Ausbildung weitestgehend unmöglich. Schließlich sollte man eine Lehre aus Afghanistan ziehen, wo es den Taliban gelang, die mächtige Allianz zu besiegen.

Wenn der EU und den Vereinigten Staaten das Wohlergehen der Ukrainer am Herzen läge, würden sie erkennen, dass die Krise nur durch eine diplomatische Lösung beigelegt werden kann. Eine conditio sine qua non der Diplomatie ist, dass sie Zugeständnisse auf allen Seiten erfordert.

Nehmen wir unter anderem den Fall der Krim. Sie hat eine komplexe Geschichte. Im 15. Jahrhundert war die Krim unter der Kontrolle des Osmanischen Reiches. Im Jahr 1783 annektierte das russische Reich von Zarin Katharina der Großen die Krim nach einem Konflikt mit der Türkei. Schließlich gab die UdSSR unter Nikita Chruschtschow die Krim 1954 an die Ukraine ab. Somit war die Krim 171 Jahre lang russisch, während sie nur 60 Jahre lang ukrainisch war. Das Gewicht der Geschichte sollte in diesem Fall das Gleichgewicht zugunsten Russlands kippen.

Militärisch-industrieller Komplex über alles

Kriege waren schon immer die besten Freunde des Kapitalismus. Letztlich geht es dabei selten um die hehren Ideen des Patriotismus, sondern systematisch um Profite. Das Stellvertreterabenteuer des Westens in der Ukraine ist da keine Ausnahme. Vielmehr ist es eine gigantische Bonanza für den globalen militärisch-industriellen Komplex und seine Aktionäre, die Kriegsgewinnler, gewesen. Ein Beispiel: Seit Russland im Februar 2022 seine Militäroperation in der Ukraine begonnen hat, haben die Vereinigten Staaten 30 Milliarden Dollar für Rüstungsgüter ausgegeben, die in die Ukraine geliefert wurden. Dies geht aus Angaben des US-Verteidigungsministeriums hervor.

Die Europäische Union plant ihrerseits eine Erhöhung der Militärausgaben um 74 Milliarden Euro innerhalb von drei Jahren. Dieser Trend einer enormen Steigerung der Militärausgaben betrifft alle 27 EU-Mitglieder, da sie einen größeren Anteil ihres jeweiligen BIP für dieses Wettrüsten aufwenden. Im Dezember 2022 verkündete die Europäische Verteidigungsagentur stolz, dass die Verteidigungsausgaben der EU zum ersten Mal in der Geschichte der Union 200 Milliarden Euro überstiegen haben. Was für eine Leistung!

Unnötig zu sagen, dass das militärisch-industrielle Konsortium und seine skrupellosen Aktionäre riesige Dividenden aus dem Geschäft mit Tod und Zerstörung kassiert haben. Aktien aus dem sogenannten Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbereich waren für die Anleger unglaublich profitabel und sind daher sehr gefragt. Im Durchschnitt haben die meisten Aktien von Rüstungsunternehmen seit Februar 2022 um 25 bis 30 Prozent an Wert gewonnen.

Was die Militärausgaben betrifft, so stellen die Vereinigten Staaten mit satten 38 Prozent der weltweiten Militärausgaben natürlich den Löwenanteil. Sie belaufen sich auf astronomische 800 Milliarden Dollar pro Jahr oder 3,1 Prozent des US-BIP. Leider holen andere Großmächte immer mehr auf. An zweiter Stelle steht China mit 293 Milliarden Dollar oder 1,7 Prozent seines BIP, dann Indien mit 76,6 Milliarden Dollar, das Vereinigte Königreich mit 68,4 Milliarden, Russland mit 65,9 Milliarden Dollar oder 3,1 Prozent des BIP, Frankreich und Deutschland mit jeweils 56 Milliarden Dollar und Japan mit 54 Milliarden Dollar. In Frankreich hat die Regierung Macron trotz einer sehr bedenklichen Verschuldung angekündigt, dass zwischen 2024 und 2030 413 Milliarden Euro für das Militär ausgegeben werden sollen.

Taiwan: die Ukraine des Fernen Ostens?

Angesichts der Tatsache, dass Russland in einen militärischen Sumpf in der Ukraine hineingezogen wurde, muss man sich fragen, ob das ozeanische Imperium mit seinem nevralgischen Zentrum in Washington nicht tatsächlich einen chinesischen Vorstoß zur Übernahme Taiwans im Sinne des Ein-China-Prinzips ausnutzen oder sogar provozieren möchte. Dies könnte für China in Taiwan eine Situation wie in der Ukraine schaffen. Anstelle der gehorsamen EU, die einen Teil der Kosten im Westen übernimmt, könnten im Pazifik US-Vasallen wie Japan, Südkorea und Australien in einen Stellvertreterkrieg mit China verwickelt werden und daher ihre Militärausgaben für US-Ausrüstung erhöhen. Billionen von Dollar würden an Ressourcen verschwendet werden, damit die Schachmeister der Geopolitik weiterhin ihre sinnlosen kriminellen Spiele spielen können. Überall würde die brutale „Russisch-Roulette“-Torheit des Kapitalismus, ob Staat oder Unternehmen, gedeihen, während alle Bevölkerungen leiden.

Gilbert Mercier ist der Autor von The Orwellian Empire. Er schreibt regelmäßig für Global Research.