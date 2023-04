Medizinisches Cannabis bietet neue Hoffnung für Menschen mit IBD (chronische Darmentzündung unbekannter Ursache)

Tierstudien zeigen, dass es sich auf sehr robuste Weise positiv auf alternde Gehirne auswirkt. Bemerkenswerterweise wurde die Genaktivität des Gehirns viel jüngerer Tiere nachgeahmt. Es verhindert auch die Ablagerung von Beta-Amyloid bei der Alzheimer-Krankheit.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Marihuana enthält mehr als 60 verschiedene Cannabinoide, chemische Verbindungen, auf die der menschliche Körper in einzigartiger Weise reagiert. Zwei der wichtigsten sind Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC)

Cannabinoide interagieren mit dem Körper über natürlich vorkommende Cannabinoid-Rezeptoren, die in den Zellmembranen des Körpers eingebettet sind

Ihr Körper verfügt auch über natürlich vorkommende Endocannabinoide, die Ihre Cannabinoidrezeptoren stimulieren und bei einer Vielzahl physiologischer Prozesse eine Rolle spielen, darunter Stoffwechselregulierung, Schmerz, Angst und Immunfunktion

Die von Ihrem Körper produzierten Endocannabinoide scheinen ähnliche Signalfunktionen wie die körpereigenen Neurotransmitter Dopamin und Serotonin zu erfüllen

Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass Endocannabinoide eine wichtige Rolle bei der Kontrolle von entzündlichen Darmerkrankungen spielen, indem sie verhindern, dass überschüssige weiße Blutkörperchen in den Darm eindringen und Schäden verursachen

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 29. August 2018 veröffentlicht.

Die Marihuanapflanze enthält mehr als 60 verschiedene Cannabinoide, chemische Verbindungen, auf die der menschliche Körper in einzigartiger Weise reagiert. Die beiden wichtigsten sind Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC), wobei letzteres die psychoaktive Komponente ist.

Cannabinoide interagieren mit dem Körper über natürlich vorkommende Cannabinoid-Rezeptoren, die in den Zellmembranen des Körpers eingebettet sind. Es gibt Cannabinoid-Rezeptoren im Gehirn, in der Lunge, in der Leber, in den Nieren, im Immunsystem und in anderen Bereichen.

Die therapeutischen (und psychoaktiven) Eigenschaften von Marihuana entstehen, wenn ein Cannabinoid einen Cannabinoidrezeptor aktiviert. Ihr Körper verfügt auch über natürlich vorkommende Endocannabinoide, die dem THC ähnlich sind und Ihre Cannabinoidrezeptoren stimulieren und eine Vielzahl wichtiger physiologischer Prozesse auslösen.

Ihr Körper ist also fest verdrahtet, um über dieses einzigartige Cannabinoidrezeptorsystem auf Cannabinoide zu reagieren, und die Forschung hat bewiesen, dass Cannabinoidrezeptoren eine wichtige Rolle bei vielen physiologischen Prozessen spielen, darunter Stoffwechselregulierung, Schmerz, Angst, Knochenwachstum und Immunfunktion.

Die frühesten Hinweise auf die Verwendung von Cannabis zu medizinischen Zwecken finden sich in der chinesischen Materia Medica, die auf das Jahr 2800 v. Chr. zurückgeht. Tatsächlich war Cannabis über Tausende von Jahren eine der 50 wichtigsten Pflanzen, die in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet wurden. Erst in jüngster Zeit wurde es aufgrund seines umstrittenen rechtlichen Status aus dem allgemeinen Gebrauch genommen.

Medizinisches Cannabis behandelt nachweislich Darmprobleme

In Anbetracht der weiten Verbreitung von Cannabinoidrezeptoren ist es keine Überraschung, dass Cannabis helfen kann, häufige Darmprobleme zu lindern. Seit Jahren berichten Marihuanakonsumenten über Verbesserungen bei entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.

Jetzt hat eine Studie von Forschern der University of Massachusetts und der University of Bath – angeblich die erste ihrer Art – bestätigt, dass es eine wissenschaftliche Grundlage für solche Erfahrungen gibt. Sie waren in der Lage, den tatsächlichen Mechanismus zu identifizieren, durch den Cannabis diese Darmerkrankungen beeinflusst. Laut Popular Science:

„Obwohl zahlreiche CED-Patienten Cannabisprodukte verwenden, um ihre Krankheit zu behandeln, und das Phänomen Gegenstand einiger medizinischer Forschungen war, wusste vor dieser Studie niemand genau, wie die medizinisch aktiven Bestandteile von Marihuana (die so genannten Cannabinoide) eine entzündungshemmende Wirkung auf den gereizten Darm haben. Ironischerweise waren die Forscher aber gar nicht auf der Suche nach dieser präzisen Antwort; sie sind einfach darauf gestoßen, als sie versuchten zu verstehen, wie sich der gesunde Darm selbst reguliert.“

Frühere Forschungen hatten das Vorhandensein eines chemischen Weges in der Epithelschicht der Darmschleimhaut aufgezeigt, der es Neutrophilen (weißen Blutkörperchen) ermöglicht, in den Darm einzudringen, wo sie dann helfen, schädliche Mikroben zu beseitigen. Die Frage war: Wie wird das Gleichgewicht aufrechterhalten? Was verhindert, dass zu viele Neutrophile eindringen und Schaden anrichten?

Die Antwort wird in der vorgestellten Studie beschrieben. Es stellte sich heraus, dass es in den Epithelzellen einen weiteren Weg gibt, der Endocannabinoide produziert, und diese natürlich produzierten Cannabinoide erfüllen die umgekehrte Funktion – sie verhindern, dass Neutrophile in den Darm eindringen.

Den Forschern zufolge haben Patienten, die nicht über diesen zweiten Weg verfügen, daher ein erhöhtes Risiko für Colitis ulcerosa. Das Vorhandensein dieses Endocannabinoid-Wegs kann auch erklären, warum Marihuana eine positive Wirkung auf Autoimmunerkrankungen hat, da Epithelzellen nicht nur im Darm vorhanden sind, sondern auch innere Organe bedecken. Wie von Popular Science berichtet:

„Obwohl die aktuelle Forschung an Mäusen durchgeführt wurde, deutet sie auf ein mögliches Ergebnis auch beim Menschen hin. Es würde erklären, warum Cannabinoide Menschen mit CED zu helfen scheinen, denn sie haben im Grunde die gleiche regulierende Funktion wie die Endocannabinoide, wenn der Körper sie selbst produziert.“

Was kann Cannabis sonst noch behandeln?

Die Tatsache, dass Ihr Körper seine eigenen Cannabinoide produziert – wenn auch in geringeren Mengen als beim Konsum von Cannabis – erklärt die medizinische Wirkung dieser uralten Pflanze. Die körpereigenen Endocannabinoide scheinen tatsächlich Signalfunktionen zu erfüllen, die den körpereigenen Neurotransmittern wie Dopamin und Serotonin ähnlich sind.

Obwohl die Forschung durch die Einstufung von Cannabis als kontrollierte Substanz (Schedule 1) eingeschränkt ist, ist die Liste der medizinischen Vorteile von Cannabis immer noch recht lang. Zum Beispiel hat sich Cannabis als nützlich bei der Behandlung von:

Spastik, Dystonie und Zittern

Rheumatoide Arthritis

Herzkrankheiten

Multiple Sklerose und andere Autoimmunkrankheiten

Autismus

Chronisches Müdigkeitssyndrom

Übelkeit, Erbrechen und Appetitlosigkeit, einschließlich Anorexie und Kachexie (Abmagerungssyndrom)

einschließlich Anorexie und Kachexie (Abmagerungssyndrom) Grüner Star (Glaukom)

(Glaukom) Schlaflosigkeit

HIV/AIDS und Hepatitis C

Amyotrophe Lateralsklerose

Asthma

Bluthochdruck

Schmerzen – Medizinisches Cannabis hat eine lange Geschichte als natürliches Analgetikum.

– Medizinisches Cannabis hat eine lange Geschichte als natürliches Analgetikum. Im Jahr 2010 veröffentlichte das Center for Medical Cannabis Research einen Bericht über 14 klinische Studien zur Verwendung von Cannabis bei Schmerzen, von denen die meisten von der FDA zugelassen, doppelblind und placebokontrolliert waren. Aus dem Bericht ging hervor, dass Cannabis nicht nur Schmerzen kontrolliert, sondern dies in vielen Fällen besser tut als pharmazeutische Alternativen. In einer Studie, linderten drei Züge Cannabis pro Tag über fünf Tage chronische Nervenschmerzen.

Anfallsleiden wie Epilepsie – Im Januar 2015 aktualisierte die American Academy of Pediatrics ihre Grundsatzerklärung zu Cannabis und erkannte an, dass Cannabinoide „derzeit eine Option für … Kinder mit lebensbegrenzenden oder stark schwächenden Erkrankungen sein können, für die die derzeitigen Therapien unzureichend sind“.

– Im Januar 2015 aktualisierte die American Academy of Pediatrics ihre Grundsatzerklärung zu Cannabis und erkannte an, dass Cannabinoide „derzeit eine Option für … Kinder mit lebensbegrenzenden oder stark schwächenden Erkrankungen sein können, für die die derzeitigen Therapien unzureichend sind“. Psychische Störungen wie Depression, Angst, Stress, posttraumatische Belastungsstörung und Tourette-Syndrom – In einer Studie verringerte medizinisches Cannabis die Symptome von Depressionen und empfundenem Stress um 50 % bzw. 58 %. Von denjenigen, die Cannabis inhalierten, berichteten über 89 % über eine Verringerung der Depressionen; fast 94 % berichteten über geringere Ängste und über 93 % über weniger Stresssymptome. Die größte Stressreduzierung wurde nach 10 oder mehr Zügen erreicht, während bereits zwei Züge die Symptome von Depression und Angst reduzierten. Andere Studien haben gezeigt, dass Cannabis bei posttraumatischer Belastungsstörung sehr hilfreich sein kann. Cannabis unterdrückt die Traumerinnerung, so dass es für Menschen mit Albträumen eine transformative Wirkung haben kann. Berichten zufolge hilft Cannabis auch dabei, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren, was für diejenigen, die Flashbacks erleben, von Vorteil ist.

– In einer Studie verringerte medizinisches Cannabis die Symptome von Depressionen und empfundenem Stress um 50 % bzw. 58 %. Von denjenigen, die Cannabis inhalierten, berichteten über 89 % über eine Verringerung der Depressionen; fast 94 % berichteten über geringere Ängste und über 93 % über weniger Stresssymptome. Die größte Stressreduzierung wurde nach 10 oder mehr Zügen erreicht, während bereits zwei Züge die Symptome von Depression und Angst reduzierten. Andere Studien haben gezeigt, dass Cannabis bei posttraumatischer Belastungsstörung sehr hilfreich sein kann. Cannabis unterdrückt die Traumerinnerung, so dass es für Menschen mit Albträumen eine transformative Wirkung haben kann. Berichten zufolge hilft Cannabis auch dabei, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren, was für diejenigen, die Flashbacks erleben, von Vorteil ist. Neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer und die Parkinsonsche Krankheit – Die US-Regierung hält über das Gesundheitsministerium ein Patent auf CBD als Neuroprotektivum. Insbesondere die Tierforschung hat gezeigt, dass THC – die psychoaktive Komponente von Cannabis – einen sehr positiven Einfluss auf das alternde Gehirn hat. Anstatt die kognitiven Fähigkeiten älterer Menschen zu stumpfen oder zu beeinträchtigen, scheint THC den Alterungsprozess umzukehren und die geistigen Prozesse zu verbessern. Einer der Autoren, der Neurobiologie-Professor Andreas Zimmer von der Universität Bonn, erklärt: „Die Behandlung kehrte den Leistungsabfall der alten Tiere vollständig um. Wir haben diese Experimente viele Male wiederholt. Es ist eine sehr robuste und tiefgreifende Wirkung.“ Noch bemerkenswerter ist, dass die Genaktivität und das molekulare Profil im Hirngewebe das von viel jüngeren Tieren war. In einer anderen Studie fanden die Forscher heraus, dass niedrig dosiertes THC den Aufbau von Beta-Amyloid-Plaques im Gehirn, die mit der Entwicklung von Alzheimer in Verbindung gebracht werden, direkt verhindert. THC verbessert auch die mitochondriale Funktion des Gehirns. Es ist auch bekannt, dass medizinisches Cannabis einige der nicht gedächtnisbedingten Symptome reduziert, die typischerweise bei Alzheimer-Patienten auftreten, darunter Angst, Reizbarkeit und Wut, Cannabis kann also für Demenz- und Alzheimer-Patienten mehrere Vorteile haben. Es kann auch die durch Alkoholmissbrauch verursachte Neurodegeneration verlangsamen. Opioidabhängigkeit und -entzug – In einer Studie wurde Senioren mit Osteoarthritis, Stenose oder chronischen Hüft- oder Knieschmerzen medizinisches Cannabis verschrieben, um die Wirksamkeit des Krauts gegen Schmerzen zu bewerten und festzustellen, ob es sich auf den Opioidkonsum auswirken würde. Achtzehn Prozent der Patienten verringerten ihren Gebrauch anderer Schmerzmittel mäßig, 20 Prozent verringerten ihren Opioidkonsum erheblich und 27 Prozent hörten ganz auf, Opioide zu nehmen. Insgesamt gaben 91 % an, dass sie Cannabis anderen empfehlen würden. Fünfundvierzig Prozent der Patienten in dieser Studie benutzten verdampftes Öl, 28 Prozent benutzten Tabletten und 17 Prozent benutzten mit Cannabis versetztes Öl zur äußerlichen Anwendung. Einundzwanzig Prozent verwendeten Cannabis einmal täglich, 23 Prozent zweimal täglich und 39 Prozent mehr als zweimal täglich.

– Die US-Regierung hält über das Gesundheitsministerium ein Patent auf CBD als Neuroprotektivum. Insbesondere die Tierforschung hat gezeigt, dass THC – die psychoaktive Komponente von Cannabis – einen sehr positiven Einfluss auf das alternde Gehirn hat. Anstatt die kognitiven Fähigkeiten älterer Menschen zu stumpfen oder zu beeinträchtigen, scheint THC den Alterungsprozess umzukehren und die geistigen Prozesse zu verbessern. Einer der Autoren, der Neurobiologie-Professor Andreas Zimmer von der Universität Bonn, erklärt: „Die Behandlung kehrte den Leistungsabfall der alten Tiere vollständig um. Wir haben diese Experimente viele Male wiederholt. Es ist eine sehr robuste und tiefgreifende Wirkung.“ Noch bemerkenswerter ist, dass die Genaktivität und das molekulare Profil im Hirngewebe das von viel jüngeren Tieren war. In einer anderen Studie fanden die Forscher heraus, dass niedrig dosiertes THC den Aufbau von Beta-Amyloid-Plaques im Gehirn, die mit der Entwicklung von Alzheimer in Verbindung gebracht werden, direkt verhindert. THC verbessert auch die mitochondriale Funktion des Gehirns. Es ist auch bekannt, dass medizinisches Cannabis einige der nicht gedächtnisbedingten Symptome reduziert, die typischerweise bei Alzheimer-Patienten auftreten, darunter Angst, Reizbarkeit und Wut, Cannabis kann also für Demenz- und Alzheimer-Patienten mehrere Vorteile haben. Es kann auch die durch Alkoholmissbrauch verursachte Neurodegeneration verlangsamen. Opioidabhängigkeit und -entzug – In einer Studie wurde Senioren mit Osteoarthritis, Stenose oder chronischen Hüft- oder Knieschmerzen medizinisches Cannabis verschrieben, um die Wirksamkeit des Krauts gegen Schmerzen zu bewerten und festzustellen, ob es sich auf den Opioidkonsum auswirken würde. Achtzehn Prozent der Patienten verringerten ihren Gebrauch anderer Schmerzmittel mäßig, 20 Prozent verringerten ihren Opioidkonsum erheblich und 27 Prozent hörten ganz auf, Opioide zu nehmen. Insgesamt gaben 91 % an, dass sie Cannabis anderen empfehlen würden. Fünfundvierzig Prozent der Patienten in dieser Studie benutzten verdampftes Öl, 28 Prozent benutzten Tabletten und 17 Prozent benutzten mit Cannabis versetztes Öl zur äußerlichen Anwendung. Einundzwanzig Prozent verwendeten Cannabis einmal täglich, 23 Prozent zweimal täglich und 39 Prozent mehr als zweimal täglich. Krebs – Cannabis hilft nicht nur bei den unangenehmen Nebenwirkungen der herkömmlichen Chemotherapie (einschließlich Schmerzen, Übelkeit und Schlaflosigkeit) und erhöht sogar die Wirksamkeit der Chemotherapie (die besten Ergebnisse wurden erzielt, als die Cannabinoide mit den Leukämiemedikamenten Cytarabin und Vincristin kombiniert wurden) – aber auch das Cannabis selbst scheint ein natürliches Chemotherapeutikum zu sein. Forscher haben herausgefunden, dass Cannabis proapoptotisch ist, was bedeutet, dass es den zellulären Selbstmord von Krebszellen auslöst, während es gesunde Zellen unberührt lässt, und antiangiogenetisch, was bedeutet, dass es die Blutversorgung eines Tumors unterbricht. Eine Studie fand heraus, dass Krebszellen tatsächlich „unterschiedlich empfindlich auf die beiden Hauptwirkstoffe in Cannabis – THC und Tetrahydrocannabinolsäure (THCA) – reagieren.“ Dutzende von Studien weisen auf die Wirksamkeit von Marihuana gegen viele verschiedene Krebsarten hin, darunter Melanome, Leukämie und Krebserkrankungen des Gehirns, der Brust, des Dickdarms, Prostata, Lunge, Kopf und Hals, Schilddrüse und Hypophyse. Harvard-Forscher fanden heraus, dass THC das Tumorwachstum bei Lungenkrebs hemmt und gleichzeitig die Fähigkeit zur Ausbreitung deutlich reduziert. Andere neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass aus Hanf extrahiertes CBD gegen Eierstockkrebs hilfreich sein könnte. Hanf- und Cannabispflanzen gehören zur selben Familie, unterscheiden sich jedoch in ihrem THC-Gehalt. Hanf enthält nur sehr wenig oder gar nichts von diesem psychoaktiven Inhaltsstoff. In einer Studie wurde festgestellt, dass Hanf aus Kentucky die Fähigkeit von Eierstockkrebszellen, zu wandern, verringert, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise zur Verhinderung der Metastasierung von Eierstockkrebs eingesetzt werden könnte. In einer zweiten Studie reduzierte Kentucky Hanf die Sekretion von Interleukin IL-1 beta in Eierstockkrebszellen und verringerte damit die mit dem Fortschreiten des Krebses verbundenen Entzündungen. Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass Kentucky Hanf „das Fortschreiten von Eierstockkrebs vergleichbar oder sogar besser verlangsamt als das derzeitige Eierstockkrebsmedikament Cisplatin.“

Pädagogische Ressourcen

Cannabis ist inzwischen in 30 US-Bundesstaaten sowie im District of Columbia legal. Während die meisten Staaten eine begrenzte Verwendung von medizinischem Cannabis unter bestimmten medizinischen Umständen erlauben, haben nur wenige den Freizeitkonsum legalisiert. Bevor Sie die Verwendung eines Cannabisprodukts in Erwägung ziehen, sollten Sie sich mit den Gesetzen und Regeln vertraut machen, die für die Verwendung in Ihrem Staat gelten.

Wenn Sie sich bei dem Gedanken an die Legalisierung von medizinischem Cannabis immer noch unwohl fühlen, würde ich Sie dringend bitten, sich die aktuelle Forschung anzusehen und zu prüfen, wie Ärzte das Kraut in der klinischen Praxis einsetzen. Allein in diesem Artikel wird auf Dutzende von Studien verwiesen.

Die klinische Verwendung und die Vorteile von medizinischem Cannabis werden auch in meinen Interviews mit Dr. Margaret Gedde und Dr. Allan Frankel erörtert, während Todd Harrison, ein auf Lebensmittel- und Arzneimittelrecht spezialisierter Rechtsanwalt, den rechtlichen Status von CBD-Öl diskutiert. Weitere hilfreiche Ressourcen sind:

Die Website der International Association for Cannabis, die eine Seite mit klinischen Studien und Fallberichten unterhält

Cancer.gov, die Krebs-Website der US-Regierung, enthält Forschungsergebnisse über die Verwendung von Cannabis

PubMed ist eine durchsuchbare öffentliche Quelle, die eine große Menge an medizinischer Literatur enthält, darunter auch Studien über Cannabis

Die Zeitschrift The Journal of Pain ist eine Veröffentlichung der American Pain Society mit einer langen Liste von Studien über die schmerzlindernde Wirkung von Cannabis

Das Nationale Institut für Drogenmissbrauch bietet Informationen über laufende präklinische und klinische Studien zur Erprobung von Cannabis und verschiedenen Extrakten für die Behandlung einer Reihe von Krankheiten, darunter Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose und Alzheimer, Entzündungen, Schmerzen und psychische Störungen

ProCon.org listet 60 von Experten begutachtete Studien zu medizinischem Marihuana und Cannabisextrakten auf, die zwischen 1990 und 2014 veröffentlicht wurden, geordnet nach der behandelten Erkrankung

