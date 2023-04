Es scheint, als sei Russland nicht nur stark, sondern auch die Hauptstadt der multipolaren Welt – Interview Danny Haiphong mit Pepe Escobar

Danny Haiphong:

Ich möchte Sie das fragen, weil wir eine Situation haben, in der Russland, wie Sie sagten, die Hauptstadt der multipolaren Welt ist.

Im letzten Jahr wurde uns gesagt, Russland solle geschwächt werden. Die Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Situation sollten Russland zu Fall bringen, und dass Russland ein autoritärer Staat ist, der in die Ukraine einmarschiert. Doch es scheint, als ob sich ein Großteil der Welt nur noch mehr für Russland erwärmt hat: Der afrikanische Kontinent, und jetzt reist Sergej Lawrow durch Lateinamerika. Er wird Kuba und viele andere Länder besuchen. Was geht hier vor?

Es scheint, als sei Russland nicht nur stark, sondern auch, wie Sie sagten, die Hauptstadt der multipolaren Welt. Können Sie erklären, was hier vor sich geht?

Pepe Escobar:

Oh ja, auf vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist, was mir aufgefallen ist, als ich meine ersten Monate in Russland verbracht habe. Letzten Monat, im März, bin ich angekommen, Ende Februar, also habe ich den März hier verbracht. Dann war ich eine Woche in Istanbul, eine weitere Woche in Paris und jetzt bin ich für einen weiteren Monat hier. Mein erster Eindruck an dem Tag, als ich Ende Februar ankam, war: Dieses Land befindet sich nicht im Krieg. Das war das erste Gefühl, das man in Moskau hatte. Die Stadt ist noch schöner als zuvor. Ich war nicht mehr hier gewesen seit… Mein letztes Mal war vor COVID. Es war also im Winter vor COVID. Das war also meine erste Reise seit etwa drei Jahren und der erste Eindruck, den man hat: Schöne Stadt, wunderbare Parks, überall sauber. Wissen Sie, wenn es schneit, ist eine Stunde später alles absolut sauber, jede Straße, durch die man geht. Die Supermärkte sind, wissen Sie, die Regale in den Supermärkten sind… Tatsächlich sind einige von ihnen sogar besser ausgestattet als Supermärkte in Paris oder in München oder in Rom. Alle sind sehr gut gekleidet. Die Restaurants sind voll, die Qualität der Restaurants ist immer noch… Dies ist eine der gastronomischen Hauptstädte der Welt, was vor Jahren noch nicht der Fall war.

Und natürlich spürt man ein patriotisches Gefühl, das… Sagen wir es mal so: Der Große Vaterländische Krieg 2.0.

Und wenn man länger mit den Leuten spricht, dann sagen sie: Ja, es hat sich sehr verändert, vor allem in den letzten paar Monaten. Im Februar letzten Jahres zum Beispiel war das noch nicht so. Da sind viele Leute wirklich ausgeflippt. Viele Menschen haben das Land verlassen. Es gab eine Art Mini-Run auf einige Banken, und viele Auswärtige, vor allem Amerikaner, Kanadier und Europäer, haben das Land für immer verlassen, einige haben sogar ihre Jobs gekündigt und sind zurück in den Westen gegangen. Und das hat sich jetzt völlig geändert, denn jetzt – und diese Beobachtung kam zum Beispiel von einem hochrangigen Manager in einem der Top-Unternehmen in Russland – seine eigene Definition, ich zitiere ihn: Dies ist ein „Beinahe-Krieg“. Und das fand ich brillant, denn aus der Sicht des Kremls… Der Kreml hat die Überlegungen hinter der SMO, der speziellen Militäroperation, zwar relativ detailliert erklärt, aber nicht… Man hat das Gefühl, dass… Sehen Sie, wir befinden uns nicht völlig im Krieg. Dies ist eine spezielle Militäroperation, oder wie unser Freund Andrei Martyanov es sehr gut beschreibt: Es ist eine Operation mit kombinierten Waffensystemen.

Aber jetzt beginnen die Menschen zu begreifen, vor allem angesichts all der Terroranschläge, angefangen bei der Ermordung von Daria Dugina bis hin zum Anschlag auf die Krim, auf die Krim-Brücke, und der Ermordung von Wladlen Tatarski vor kurzem. Die Menschen wissen jetzt, dass Russland nicht nur direkt vom SBU, dem ukrainischen Geheimdienst, angegriffen werden kann, sondern auch mit Hilfe der NATO und insbesondere des MI6 und des MI6, der mit der NATO zusammenarbeitet. Die meisten Menschen verstehen es also jetzt ganz genau: Dies ist ein NATO-Krieg gegen Russland. Man kann es nicht mehr verschleiern, und alle verstehen auch, dass Russland allein dem gesamten kollektiven Westen entgegentritt.

Welches Land auf der Welt ist dazu in der Lage? Nicht einmal China wäre dazu in der Lage, selbst mit seiner Wirtschaftskraft. Aber sie haben nicht die militärische Macht, die Russland hat, und Russland hat noch nicht einmal die beste militärische Macht, die es hat, eingesetzt, die noch in Reserve ist und nur darauf wartet, dass die NATO später auf komische Ideen kommt. Also die Atmosphäre, besonders in Moskau: Ich bin noch nicht herumgereist… Ich hoffe, das im kommenden Sommer oder Herbst zu tun, aber in Moskau, wo ich jetzt immer tiefer in verschiedene Schichten eindringe, nicht nur diplomatisch, sondern auch geschäftlich, religiös… Ich tauche in die östliche Orthodoxie ein. Dieses Wochenende… Mein Wochenende am Samstag und Sonntag habe ich hauptsächlich mit Zeremonien verbracht, mit kirchlichen Zeremonien, mit Diskussionen darüber und mit dem Besuch von Gottesdiensten. Das ist Teil meiner, sagen wir mal, kleinen religiösen Bildung über die östliche Orthodoxie, die mit einer meiner historischen Leidenschaften verbunden ist, nämlich der byzantinischen. Es ist also etwas ganz Außergewöhnliches, wenn es um die Kultur geht, die hier sprudelt.

Ich werde euch ein einfaches Beispiel geben: Gestern, am Sonntag, wurde ich zu einem Gottesdienst von Vater Mikhail eingeladen, einem hochrangigen Priester, der für die Beziehungen zwischen der orthodoxen Kirche und dem Kreml zuständig ist. Er ist ein sehr hochrangiger, sehr gut vernetzter Mann. Er ist ein wunderbarer Mann, sehr einfach, äußerst kenntnisreich, und er lud einige von uns ein, in seine Gemeinde zu kommen, wo er einen Gottesdienst feierte und er wollte, dass die Leute das Johannesevangelium in verschiedenen Sprachen vorlesen. Stellen Sie sich vor, ein Freund von mir, der an der Moskauer Universität Altgriechisch lehrt, las das Johannesevangelium auf Altgriechisch. Ein Latinist las auf Lateinisch. Es gab Studenten der Moskauer Universität, die auf Italienisch, Französisch oder Deutsch lasen, und es gab einen fantastischen… es gab einen Studenten aus der inneren Mongolei, der auf Mandarin las, und sie luden mich ein, es auf Spanisch zu lesen. Und dann gab es ein gemeinsames Bankett in der Pfarrei, in der die Priester leben. Alle saßen am selben Tisch, diskutierten und so weiter, eine Atmosphäre des kulturellen Austauschs, die absolut außergewöhnlich war. Und man sieht, dass das Bildungsniveau der Menschen und ihr Bewusstsein für das, was in der Welt vor sich geht, ganz außergewöhnlich ist.

Ganz zu schweigen davon, dass wir hier die Freiheit haben, über Kulturkriege, Abschaffung der Kultur, Zivilisationskriege usw. in einer Weise zu diskutieren, wie ich es zum Beispiel in Paris, meinem Hauptwohnsitz, nicht tun kann. Wenn ich das in Paris versuche, wird mir das Maul gestopft, oder, wie ich es schon vielen Leuten gesagt habe: Meine eigenen Freunde haben mich im Stich gelassen, weil sie sagten, ich sei auf die andere Seite gewechselt. Das heißt, ich versuche, inhaltlich ein Gespräch zu führen über Kultur, über Politik, über Geopolitik, über Geo-Ökonomie, aber das kann man in Europa nicht mehr machen, weil die Cancel-Kultur und der Wokalismus regieren…

Früher dauerte der Flug von Paris nach Moskau drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Heutzutage muss man, wie viele von Ihnen wissen, einen Umweg machen, um hierher zu gelangen. In meinem Fall zum Beispiel muss ich über Istanbul reisen, was der einfachste Weg ist, um hierher zu gelangen. Ein Freund von mir, ein britischer Akademiker, wissen Sie, was er mit seiner Frau gemacht hat: Er ist nach Warschau geflogen, von dort haben sie einen Bus nach Kalilingrad genommen, sie überquerten die Grenze, die polnische Kaliningrad-Grenze zu Fuß und nahmen dann in Kaliningrad ein Flugzeug, um nach Moskau zu gelangen. Das ist es also, was der Westen uns gegeben hat, uns allen, die wir an der russischen Zivilisation, Kultur und Politik interessiert sind und hierherkommen wollen. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn Sie im Westen sind, und sie werden die Dinge für uns alle noch schwieriger machen.

Aus meiner Sicht als politischer Analyst ist die Tatsache, dass ich diesen direkten Vergleich zwischen dem Leben im NATOstan-Frankreich und dem Leben im heutigen Russland ziehen kann, absolut unbezahlbar. Und wenn ich erzähle… Die Leute, die mich hier ständig fragen: Was ist in Europa los, wenn du ihnen erzählst, wie das wirkliche Leben jetzt in Europa ist… Und obendrein: Das erste Mal, dass die Europäer eine wirkliche Inflation erleben, z.B. wenn man in den Laden an der Ecke geht und ein paar Kartoffeln, Tomaten oder Gemüse kaufen will, und wenn man sich das ansieht: Uuups, das ist zehn Prozent teurer als letzten Monat. Das hat es in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben, also erleben sie jetzt das, was wir alle, die wir im Globalen Süden gelebt haben. Wir wissen, wie es funktioniert, oder? Jetzt erleben sie es also innerhalb Europas. Ganz zu schweigen von dem, was im Falle Frankreichs durch die Eigenheiten und die Dummheit von Le Petit Roi, dem kleinen König, Emmanuel Macron, verursacht wird. Also wow! Und dann kommt man hierher und sieht eine funktionierende Zivilisation und Kultur, eine funktionierende Stadt, eine Stadt, in der alles absolut [unverständlich] ist, sogar der Umgang mit dem [unverständlich].

Heute hatte ich mit der örtlichen Bürokratie zu tun, um ein Bankkonto zu eröffnen. Ich habe alles elektronisch erledigt und in 10 Minuten hatte ich mein Bankkonto. Versuchen Sie mal, das im Westen zu machen. Es ist absolut unmöglich. Das sind nur ein paar Beispiele für Sie, um die Richtung für unser Gespräch anzugeben.

Danny Haiphong:

Ja, das ist wirklich interessant, vor allem über das Leben in Russland. Ich meine, als Sie gesprochen haben, habe ich zurückgedacht. Wissen Sie, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion galt Russland als für immer und ewig besiegt. Aber selbst in diesem unglaublich gefährlichen Konflikt, den die NATO in der Ukraine führt, um zu versuchen, Russland militärisch anzugreifen, scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Ich meine, wie hat Russland das geschafft? Vor allem an der wirtschaftlichen Front? Denn ich glaube, dass nicht viele Menschen die wirtschaftlichen Aspekte dieser Situation verstehen. Wie ist es Russland gelungen, diesen Versuch der weiteren Destabilisierung abzumildern, wenn nicht gar zu vereiteln? Das war, ich meine, Sie wissen schon, Pepe, die Schocktherapie war einfach…

Pepe Escobar:

Ich kann mich erinnern, Danny. Ich war hier. Ich war in den 90er Jahren mehrmals als Korrespondent hier, auch während der Rubelkrise 1998. Ich kam aus Japan. Ich kam mitten in der Rubelkrise hier an. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und an die Wahl von Putin im Jahr 2000. Ich war hier, um über die Wahl zu berichten. Anfang 2000 habe ich fast einen Monat hier verbracht, um über die erste Präsidentschaftswahl zu berichten, bei der Putin zum ersten Mal gewählt wurde, und Russland war völlig zerrüttet, am Boden zerstört von den Jelzin-Jahren, von unserem Freund Jeffrey Sachs, der einen Road-to-Damascus-Moment hatte und jetzt predigt: Okay, lasst uns versuchen, Russland und die russische Zivilisation zu verstehen. Damals hatten die Jungs von Jeffrey Sachs, die Jungs von Milton Friedman, die Jungs aus Chicago und so weiter, Russland verwüstet und einem Haufen von Oligarchen übergeben. Einige wurden später vom Kreml gejagt, einige wurden ausgewiesen, mit einigen wurde auf unterschiedliche Art und Weise umgegangen, auf verschiedenen Ebenen, aber zumindest – und es hat Jahre gedauert, bis Putin, der Kreml, die Situation mehr oder weniger bereinigt hatte – und natürlich zumindest einige der Gelder zurückgeholt hat. Aber nicht alle, denn ein großer Teil dieser Gelder befand sich in Steuerparadiesen. Einige von ihnen wurden auf Geheimkonten in der Schweiz oder in Österreich angelegt. Sie versuchen also immer noch, viele dieser Gelder aus den 90er Jahren zurückzubekommen. Was sie zumindest getan haben, war, den Verkauf russischer Bodenschätze zu stoppen oder Spekulanten aus dem Westen davon abzuhalten, verschiedene Sektoren der russischen Bodenschätze zu übernehmen.

Jetzt ist es also eine ganz andere Sache. Sie waren vorbereitet. Wir können im Großen und Ganzen sagen, dass der Kreml, die russische Zentralbank und das Finanzministerium die verschiedenen Szenarien studiert hatten, wie sie mit den Sanktionen umgehen müssen. Natürlich war die Art und Weise, wie die USA und die EU gemeinsam vorgegangen sind, etwas, das wir in der modernen Geschichte noch nie gesehen haben. Aber sie waren mehr oder weniger darauf vorbereitet.

Okay, es gab am Anfang an einige Fehler, und das ist etwas, was ich im letzten Monat persönlich mit Sergey Glazyev und seinem wichtigsten Wirtschaftsberater Dmitry Mityayev besprochen habe… Wir waren nur zu dritt in ihrem Büro bei der Eurasia Economic Union. Sie waren sehr großzügig mit ihrer Zeit und stellten mir sogar Fragen, was ich als sehr angenehm empfand: Wow, Leute, ich bin hier, um euch Fragen zu stellen. Aber sie wollten etwas über den Westen wissen, etwas über den Globalen Süden, aber im Grunde haben sie mir gesagt… Und vergessen Sie nicht, dass die Leute bei der Eurasischen Wirtschaftsunion einen ernsthaften Konflikt mit Elvira Nabiullina und der Russischen Zentralbank haben, die sie im Grunde als eine Zentralbank wie jede andere betrachten, die auf die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich reagiert und auf die amerikanische Kontrolle des internationalen Finanzsystems reagiert. Glazyev und Mityayev, sie sind Souveränisten, Eurasier und unabhängig denkende Wirtschaftsgurus, sagen wir es so. Woran sie bereits arbeiten…

Diese Woche zum Beispiel, während wir hier sprechen, sind beide in Peking. Das ist sehr, sehr wichtig, denn sie sind grundlegend… Natürlich mussten sie das nicht sagen, aber sie sind nach Peking gereist, um die Gespräche zu vertiefen, die sie in Bezug auf die Entwicklung einer alternativen Währung führen, die auf Gold, Rohstoffen oder beidem basiert, und das wird innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion organisiert und entwickelt, genauer gesagt in der Eurasischen Wirtschaftskommission, die ihr legislativer Arm ist, eine Antwort auf die Eurasische Wirtschaftsunion, und Sergey Glazyev ist der Minister für Makroökonomie. Er ist also der Verantwortliche für all diese neuen Operationen, und die Gespräche mit den Chinesen laufen bereits seit dem letzten Jahr. Jetzt werden die Diskussionen also vertieft, denn jetzt fangen sie an, darüber nachzudenken, wie wir das mit dem Bestreben der BRICS-Staaten, eine alternative Währung zu schaffen, koordinieren können.

Und das ist etwas, was Lula vor ein paar Tagen in Peking gesagt hat. Wir wissen, dass darüber diskutiert wird, allerdings noch in sehr groben Zügen zwischen den fünf BRICS-Staaten. Aber bald, mit dem BRICS-Gipfel in Südafrika im August, werden wir BRICS+ in Aktion erleben.

BRICS+ ist bereits erweitert worden. Darunter ist auch ein sehr, sehr wichtiges neues Mitglied: Saudi-Arabien. Und dann haben wir die Verbindung zwischen OPEC+, die im Grunde von Mohammed bin Salman und Putin gemeinsam geleitet wird. Die OPEC+ ist im Grunde genommen… sagen wir mal so: die Richtung geht von Russland und Saudi-Arabien aus und alle anderen folgen. Und da Saudi-Arabien auf der Seite der BRICS steht, wird es innerhalb der BRICS eine größere geoökonomische Bedeutung haben als einige andere BRICS-Mitglieder, wobei ich Brasilien und Südafrika hervorheben würde, und vielleicht genauso wichtig wie Indien, ja sogar wichtiger als Indien, denn Indien ist ein Energieimporteur. Saudi-Arabien ist der größte Energielieferant der Welt, auch für einige der BRICS-Staaten.

Dies ändert also die gesamte Konfiguration, und wenn Glazyev und [unverständlich] aus Peking zurückkommen, was Ende dieser Woche der Fall sein dürfte, haben wir geplant, dass sich einige von uns, fünf oder sechs von uns, zusammensetzen und sie mehr oder weniger inoffiziell, aber mit dem, was sie sagen dürfen, darüber sprechen, was die nächsten Schritte bei der Entwicklung einer Alternativwährung sein werden.

Was wir bis jetzt wissen, Danny, und Sie alle, ist, dass wir sehr deutlich sein müssen: Es wird ein äußerst komplizierter Prozess sein. Und das ist etwas, das ich letzte Woche im Gespräch mit einem der Verantwortlichen für das Finanzsystem gehört habe. Er sagte: Sehen Sie, wir arbeiten an einem anderen Modell, einem anderen System. Es ist nicht das, an was die Amerikaner in Bezug auf Bretton Woods III oder „new coin“ oder was auch immer denken. Es ist etwas völlig anderes. Wenn es uns gelingt, unsere Idee nicht nur in Russland, sondern in der gesamten Eurasischen Wirtschaftsunion an große Unternehmen zu verkaufen, dann haben wir einen guten Anfang gemacht, denn dann können die Unternehmen sagen: Okay, wir werden mit diesem neuen Zahlungssystem beginnen, das den Dollar umgeht und von dieser neuen Währung unterstützt wird, die im Wesentlichen auf Rohstoffen basiert.

Aber wir alle müssen wissen, dass dies etwas ist, das Jahre dauern könnte, oder wenn wir eine Intervention von irgendeinem Pantheon von Hindu-Göttern haben, vielleicht nächstes Jahr, werden wir den Anfang der ganzen Sache haben. Aber okay, es wird viel komplizierter sein als das. Aber es ist ein fortlaufender Prozess, der multilaterale Organisationen vereint, bestehende multilaterale Organisationen, die Eurasische Wirtschaftsunion, die Shanghai Corporation Organization und BRICS, und das ist es, was dies so wichtigmacht, und das ist einer der Hauptgründe, warum die US-Amerikaner so ausflippen.