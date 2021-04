China startet neue App, die es Bürgern erlaubt, andere wegen „falscher Meinungsäußerung“ zu melden

Die neue Plattform zielt auf jeden, der die herrschende KPCh der Diktatur kritisiert, die offizielle Version der Geschichte des Landes hinterfragt oder sich an „Fehlinformationen“ beteiligt.

Die neue Website und die App wurden stolz von Chinas Cyberspace Administration of China (CAC) vorgestellt und die Behörden riefen die Nutzer dazu auf, eine „aktive Rolle“ zu spielen, um dabei zu helfen, „böswillige Leute zu identifizieren, die Fakten verdrehen und andere verwirren“.

„Seit einiger Zeit verbreiten einige Leute mit Hintergedanken … historisch nihilistische Falschaussagen im Internet, die böswillig die Partei-, National- und Militärgeschichte verdrehen, verleumden und leugnen, um die Menschen zu verwirren“, heißt es in der Mitteilung.

„Wir hoffen, dass die meisten Internetnutzer eine aktive Rolle bei der Überwachung der Gesellschaft spielen … und enthusiastisch schädliche Informationen melden werden.“

Wie Didi Rankovic bemerkt: „Es ist auch nicht überraschend, weil es vor dem 100. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas (CPP) kommt, wenn Nachrichten und Narrative besonders „sauber“ gehalten werden müssen.

In China gibt es bereits ein lästiges Punktesystem, das Menschen die Benutzung von Verkehrsmitteln und die Teilnahme an anderen grundlegenden Funktionen der Gesellschaft verbietet, wenn sie kleinere Vergehen begehen, wie z. B. bei Rot über die Straße gehen oder zu viel Junkfood konsumieren.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Mob in den sozialen Medien im Westen, der routinemäßig von Journalisten unterstützt wird, bereits Hexenjagden veranstaltet, die dazu führen, dass Menschen sozial geächtet, verdrängt und von den sozialen Medien verbannt und arbeitslos werden, weil sie „falsche Meinungen“ äußern – sind wir wirklich so viel besser dran als chinesische Dissidenten?