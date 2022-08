China trotzt US-Sanktionen mit Durchbruch bei Computerchips

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, der vor allem für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“ schreibt.

Die westlichen Medien beklagten den jüngsten Durchbruch Chinas bei der Herstellung von Computerchips, bei dem Produktionsstandards erreicht wurden, die aufgrund der von den USA verhängten Sanktionen, die speziell darauf abzielten, den chinesischen Fortschritt zu unterdrücken, für unmöglich gehalten wurden.

In einem Bericht des Senders CNBC von Anfang Juli wurde über diese Sanktionen berichtet. In dem Artikel „US mulls fresh bid to restrict chipmaking tools for China’s SMIC“, berichtet CNBC:

Die Biden-Administration erwägt neue gezielte Beschränkungen für die Lieferung von Chipherstellungswerkzeugen nach China, um die Fortschritte von Chinas größtem Chiphersteller SMIC zu bremsen, ohne den Fluss von Chips in die Weltwirtschaft zu verlangsamen, so fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Das Handelsministerium, das die Exportpolitik überwacht, erörtert aktiv die Möglichkeit, die Ausfuhr von Chipherstellungswerkzeugen in chinesische Fabriken zu verbieten, die fortschrittliche Halbleiter im 14-Nanometer-Bereich und darunter herstellen, so die Personen, um Chinas Bemühungen, modernere Chips herzustellen, zu bremsen.

Allein die Vorstellung, dass eine Nation einer anderen vorschreibt, was sie herstellen darf und was nicht, und insbesondere, dass eine Nation einer anderen als ihre „Fabrik“ untergeordnet ist, verdeutlicht das wahre Wesen der „regelbasierten internationalen Ordnung“ der Vereinigten Staaten, einer Ordnung, in der die USA Regeln aufstellen, die ausschließlich ihren Interessen dienen und auf Kosten aller anderen Nationen erreicht werden. Diejenigen, die sich weigern, diese Regeln zu befolgen, werden zu „Gegnern“, wie es China eindeutig ist.

Trotz dieser Sanktionen ist es Chinas Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) gelungen, die 14-nm-Marke zu überschreiten und Chips mit einem Durchmesser von nur 7 nm zu produzieren.

Bloomberg hat in einem kürzlich erschienenen Artikel mit dem Titel „China’s Top Chipmaker Achieves Breakthrough Despite US Curbs“ zugegeben:

Semiconductor Manufacturing International Corp. hat seine Produktionstechnologie wahrscheinlich um zwei Generationen weiterentwickelt und damit den US-Sanktionen getrotzt, die den Aufstieg von Chinas größtem Chiphersteller aufhalten sollen. Der in Shanghai ansässige Hersteller liefert Bitcoin-Mining-Halbleiter aus, die mit der 7-Nanometer-Technologie hergestellt werden, wie Branchenbeobachter TechInsights am Dienstag in einem Blogbeitrag schrieb. Damit ist SMIC der etablierten 14-Nanometer-Technologie weit voraus. Diese ist ein Maß für die Komplexität der Fertigung, bei der schmalere Transistorbreiten helfen, schnellere und effizientere Chips zu produzieren. Seit Ende 2020 verbieten die USA den unlizenzierten Verkauf von Anlagen, die für die Herstellung von Halbleitern mit einer Größe von 10nm und mehr verwendet werden können, an das chinesische Unternehmen, was Peking verärgert.

Der Bloomberg-Artikel stellt fest, dass die Versuche, Chinas technologische Fortschritte zu unterdrücken, über mehrere US-Präsidenten hinweg andauern. US-Präsident Donald Trump hat SMIC während seiner Amtszeit ins Visier genommen, gefolgt von zusätzlichen Sanktionen, die von der Biden-Regierung verhängt wurden.

Amerikas Unfähigkeit zu konkurrieren oder gar zu betrügen

Es ist klar, dass die US-Sanktionen nicht die gewünschte Wirkung erzielt haben und auch nicht zu erwarten waren. Die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten den technologischen Fortschritt Chinas durch die Verweigerung von Ausrüstungen und Komponenten von jenseits der chinesischen Grenzen aufhalten können, spiegelt die Denkweise des Westens gegenüber China wider, wonach das Land und seine Bevölkerung minderwertig und nicht in der Lage sind, bedeutende Fortschritte zu erzielen, ohne geistiges Eigentum zu „stehlen“ oder Ausrüstungen zu verwenden, die vom „viel weiter entwickelten“ Westen hergestellt wurden.

Dies ist jedoch eindeutig nicht der Fall, da mehrere prominente chinesische Unternehmen, darunter Huawei und DJI, Produkte von weltweit unerreichter Qualität herstellen.

Doch selbst bei diesen jüngsten Fortschritten in der Chipherstellung versuchen die westlichen Medien zu suggerieren, dass China diese Errungenschaft durch das „Kopieren“ der Technologie anderer, nämlich der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), erreicht hat. Die Tatsache, dass Taiwan ein Teil Chinas ist, scheint den westlichen Medien, die diese Behauptung aufstellen, zu entgehen.

In einem Artikel des Tech-Medienunternehmens Tom’s Hardware mit dem Titel „China’s SMIC Shipping 7nm Chips, Reportedly Copied TSMC’s Tech“ wird versucht, die These aufzustellen, dass SMIC die Technologie von TSMC kopiert hat. Der Artikel berichtet:

Laut dem Analystenunternehmen TechInsights hat die chinesische Foundry SMIC Chips auf Basis ihres 7nm-Prozessknotens für ein Bitcoin-Miner-SoC produziert und diese seit Juli 2021 ausgeliefert (h/t to SemiAnalysis). TechInsights hat den Chip zurückentwickelt und sagt, dass die „ersten Bilder darauf hindeuten, dass es sich um eine enge Kopie der 7-nm-Prozesstechnologie von TSMC handelt“, eine aufschlussreiche Entdeckung, nachdem das in Taiwan ansässige Unternehmen TSMC SMIC in der Vergangenheit zweimal wegen Kopierens seiner Technologie verklagt hat. Die Entdeckung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem China seine eigene Halbleiterproduktion weiter ausbaut, allen voran das stark sanktionierte Unternehmen SMIC. Gleichzeitig steht die US-Regierung kurz davor, umfangreiche Subventionen für US-amerikanische Chiphersteller zu genehmigen.

Natürlich werden Klagen gegen China im Zusammenhang mit „geistigem Eigentum“ oft in den Vereinigten Staaten eingereicht und als Teil einer viel umfassenderen Anstrengung genutzt, Chinas wirtschaftlichen und technologischen Aufstieg zu isolieren und einzudämmen. Dazu werden rechtliche Manöver und die Ergebnisse von Prozessen genutzt, um chinesische Unternehmen von den ersten US-Märkten und auf Druck des US-Außenministeriums auch von Märkten in aller Welt auszuschließen.

Diese Methode der Eindämmung Chinas hat sich aus der Unfähigkeit Amerikas ergeben, mit China direkt zu konkurrieren. Selbst mit immer verzweifelteren Maßnahmen ist klar, dass die USA ihren Vorteil als wirtschaftlicher, industrieller und sogar technologischer Marktführer verlieren.

Chinas technologischer Aufstieg wird von Kräften angetrieben, die die USA nicht aufhalten können

Tom’s Hardware weist in seinem jüngsten Artikel auch darauf hin, dass die USA zwar weiterhin versuchen, Chinas Chipindustrie zu unterdrücken, dass es ihnen aber nur gelingen wird, sie vielleicht zu verlangsamen, nicht aber zu stoppen. Der Artikel berichtet:

[China] hat weiterhin Geld in die Entwicklung seiner eigenen Chipherstellungswerkzeuge und seines Software-Ökosystems (EDA) gesteckt. SMIC hat bewiesen, dass es auch mit weniger anspruchsvollen Geräten fortschrittliche Prozessknoten herstellen kann, selbst wenn dies weniger profitabel ist, und das eröffnet dem Unternehmen noch mehr Absatzmöglichkeiten bei Chipdesignern. Ob diese Chips aufgrund rechtlicher Anfechtungen mit Exportbeschränkungen verbunden sein werden, bleibt abzuwarten, aber China verfügt über ein eigenes, aufkeimendes Ökosystem von Chipdesignern, die ihre Entwürfe im Land verwenden könnten, wodurch die Auswirkungen von Strafmaßnahmen vielleicht umgangen werden könnten.

Der letzte Punkt des Artikels über Chinas „eigenes aufkeimendes Ökosystem von Chipdesignern, die ihre Designs im Land verwenden könnten“ kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wie der chinesische Präsident Xi Jinping feststellte, ist die chinesische Wirtschaft ein Meer und kein Teich“.

Unabhängig davon, wie erfolgreich der Druck der USA sein mag, chinesische Produkte von bestimmten Märkten rund um den Globus auszuschließen, wird die chinesische Industrie weiter voranschreiten, auch wenn sie nur die chinesischen Inlandsmärkte bedient. Das Gleiche gilt für andere fortschrittliche Industrien wie die Telekommunikation und die wachsende chinesische Luft- und Raumfahrtindustrie – beides sind ebenfalls Zielscheiben der USA.

Die treibende Kraft hinter Chinas technologischem Aufstieg ist die enorme Anzahl von Hochschulabsolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT). China ist in dieser Hinsicht weltweit führend und übertrifft die Vereinigten Staaten oder andere westliche Länder bei weitem.

Dies geht aus einem Forbes-Artikel von 2017 mit dem Titel „The Countries With The Most STEM Graduates [Infographic]“ hervor:

Dem Weltwirtschaftsforum zufolge ist MINT (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) an Chinas florierenden Universitäten zu einer ziemlich großen Sache geworden. Im Jahr 2013 schlossen 40 Prozent der chinesischen Absolventen einen MINT-Abschluss ab, mehr als doppelt so viel wie an amerikanischen Hochschulen. MINT-Absolventen sind zu einem unverzichtbaren Rädchen im Getriebe des globalen Wohlstands geworden, und es überrascht nicht, dass China dabei eine Vorreiterrolle spielt. Das Weltwirtschaftsforum berichtete, dass China im Jahr 2016 4,7 Millionen MINT-Absolventen verzeichnete. Indien, ein weiteres akademisches Kraftzentrum, hatte im vergangenen Jahr 2,6 Millionen neue MINT-Absolventen, während es in den USA 568.000 waren.

Ein Trend, der sich weiter fortsetzt.

Das Center for Security and Emerging Technology der Georgetown University behauptet in einem neueren Papier aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „China is Fast Outpacing US STEM PhD Growth“:

Auf der Grundlage der aktuellen Immatrikulationsmuster gehen wir davon aus, dass chinesische Universitäten bis 2025 jährlich mehr als 77.000 MINT-Doktoranden hervorbringen werden, verglichen mit etwa 40.000 in den Vereinigten Staaten. Werden internationale Studierende bei der Zählung der US-Absolventen nicht berücksichtigt, würde die Zahl der chinesischen MINT-Doktoranden die der US-Absolventen um mehr als drei zu eins übertreffen.

Zur Qualität der chinesischen Hochschulbildung heißt es in dem Papier weiter:

Unsere Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass die Qualität der Doktorandenausbildung in China in den letzten Jahren zugenommen hat und dass ein Großteil des derzeitigen Promotionswachstums in China von qualitativ hochwertigen Universitäten stammt.

Das Papier stellt fest, dass dies ein wichtiger Indikator für die künftige Wettbewerbsfähigkeit eines Landes in den MINT-Feldern ist, zu denen auch Hightech-Industrien wie die Chipherstellung gehören.

Die USA gehen von der falschen Annahme aus, dass China seine Fähigkeiten in der Chipherstellung nur durch Maschinen und Komponenten westlicher Unternehmen oder durch den „Diebstahl“ geistigen Eigentums verbessern kann. Dies ist eine Sichtweise, die in Generationen westlicher Denkweise verwurzelt ist, dass andere Nationen und Völker außerhalb des Westens von Natur aus minderwertig sind.

Es liegt auf der Hand, dass China stark in die wichtigste Ressource von allen investiert hat, nämlich in die Humanressourcen. Zusammen mit den großen Mengen an natürlichen Ressourcen, zu denen China Zugang hat, verfügt es innerhalb seiner Grenzen über alles, was es braucht, um seine Hightech-Industrien, einschließlich der Chipherstellung, unabhängig vom Westen weiter voranzutreiben.

Der Westen wird mit seiner kriegerischen Politik gegenüber China nicht nur scheitern, wenn es darum geht, Chinas Aufstieg zur technologischen Supermacht zu stoppen, sondern er wird sich auch von den Vorteilen isolieren, die andere Nationen, die mit China zusammenarbeiten, genießen werden, wenn Chinas Aufstieg weitergeht.

Die US-Politik gegenüber China wird vor allem von dem verzweifelten und völlig irrationalen Wunsch angetrieben, Chinas Aufstieg zu verhindern. China ist ein Land mit einer mehr als viermal so großen Bevölkerung wie die Vereinigten Staaten. Es bildet Millionen von Menschen in wichtigen Bereichen aus, darunter auch in den MINT-Disziplinen, die die nationale Entwicklung vorantreiben, hat Zugang zu zahlreichen natürlichen Ressourcen und hat eine Infrastruktur von Weltklasse geschaffen, auf der es seine Gesellschaft weiter aufbauen kann.

Der Aufstieg Chinas zur größten und mächtigsten Nation der Erde ist unvermeidlich. Die Ressourcen, die Energie und die Zeit, die die Vereinigten Staaten mit dem Versuch verschwenden, Chinas Aufstieg einzudämmen und sich über alle anderen Nationen zu erheben, könnten stattdessen dazu verwendet werden, eine konstruktive Rolle unter allen anderen Nationen zu spielen, als eine immer noch mächtige, einflussreiche Nation, die der Menschheit viel zu bieten hat, nur nicht die mächtigste oder einflussreichste. Leider scheinen die Vereinigten Staaten, wie viele Imperien vor ihnen in der Geschichte, entschlossen zu sein, diese Chance auf einen friedlichen Übergang zu einer mächtigen Nation unter vielen zu verspielen, und stehen stattdessen vor der Aussicht, weder die Vorherrschaft über den Planeten noch eine bedeutende Rolle unter den Nationen auf ihm zu haben.