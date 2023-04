China und Brasilien vereinbaren Abkehr vom US Dollar

In einer Zeit, in der die Nachrichten über die Entdollarisierung rasant zunehmen und sogar Elon Musk auf den Zug aufspringt,…

Ein ernstes Problem. Die US-Politik war zu streng, sodass die Länder den Dollar aufgeben wollten. In Verbindung mit übermäßigen Staatsausgaben, die andere Länder zwingen, einen erheblichen Teil unserer Inflation aufzufangen.

Combined with excess government spending, which forces other countries to absorb a significant part of our inflation — Elon Musk (@elonmusk) March 29, 2023

… die wir vor einem Jahrzehnt zum ersten Mal definiert haben, vergeht kein Tag ohne irgendeine bescheidene oder nicht so bescheidene Verschiebung hin zu einer Welt, in der die US-Währung – nach Februar 2022 für die ganze Welt sichtbar und gefürchtet – nicht mehr die Weltreserve ist. Und der heutige Tag war keine Ausnahme.

Nach Angaben der brasilianischen Regierung haben sich China und Brasilien darauf geeinigt, den Handel in ihren eigenen Währungen abzuwickeln und den US-Dollar als Zwischenhändler ganz abzuschaffen (AFP berichtete).

Die Vereinbarung, Pekings jüngste Salve gegen den allmächtigen Greenback, wird es China, dem größten Rivalen um die wirtschaftliche Vorherrschaft der USA, und Brasilien, der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas, ermöglichen, ihren massiven Handel, der sich auf 150 Milliarden Dollar pro Jahr beläuft, und ihre Finanztransaktionen direkt abzuwickeln, indem sie Yuan gegen Reais und umgekehrt tauschen, anstatt den Umweg über den US-Dollar zu nehmen. Auf diese Weise weitet China seine bilateralen, vom US-Dollar befreiten Währungsvereinbarungen über Länder wie Russland, Pakistan und Saudi-Arabien hinaus auf das lateinamerikanische Exportschlagerland aus.

„Die Erwartung ist, dass dies die Kosten senkt, den bilateralen Handel noch mehr fördert und Investitionen erleichtert“, so die brasilianische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (ApexBrasil) in einer Erklärung.

China ist der größte Handelspartner Brasiliens, dessen bilateraler Handel im vergangenen Jahr ein Rekordvolumen von 150,5 Milliarden US-Dollar (200 Milliarden S$) erreichte.

Das Abkommen, das auf eine vorläufige Vereinbarung vom Januar folgt, wurde nach einem hochrangigen chinesisch-brasilianischen Wirtschaftsforum in Peking bekannt gegeben.

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva sollte ursprünglich im Rahmen eines hochkarätigen China-Besuchs an dem Forum teilnehmen, musste seine Reise jedoch am Sonntag wegen einer Lungenentzündung auf unbestimmte Zeit verschieben.

Die Industrial and Commercial Bank of China und die Bank of Communications BBM werden die Transaktionen durchführen, sagten Beamte.

Sicherlich sind wir noch weit davon entfernt, dass der Yuan den USD als globale Reservewährung ablöst, oder vielleicht doch nicht so weit, wenn man die jüngsten Berichte von Zoltan Pozsar liest. Doch selbst so schäumende Bretton-Woods-III-Skeptiker wie Michael Every von der Rabobank beginnen zu erkennen, dass er sich geirrt haben könnte. Aus seiner heutigen Morgennotiz:

Wir haben in „Why Bretton Woods 3 Won’t Work“ (2022) gezeigt, dass ein gegen die USA gerichteter BW3-Block seinen Handel weder wertmäßig noch strukturell ausgleichen kann: BW3 kann Rohstoffe an China verkaufen; aber solange sie nicht die Exporte absorbieren, die China jetzt in den Westen schickt, oder China Handelsdefizite wie die USA hat, kann das nicht passieren. Stattdessen kehren wir alle zum globalen Merkantilismus zurück, der bereits im Gange ist, inflationär ist und letztlich den USA nützt – nur nicht der Wall Street (weder in Bezug auf den Merkantilismus noch auf die Geldpolitik). Wenn die BW3-Akteure ihre offiziellen und inoffiziellen Ersparnisse nicht mehr in USD-Vermögenswerten halten (wenn nicht in Staatsanleihen, dann in Agenturen oder Aktien oder Immobilien), sondern ihr Geld in Moskau bunkern und sich in China zur Ruhe setzen wollen, dann ändern sich die Dinge

Leider ist das derzeitige US-Regime dabei, den Glauben und das Vertrauen der Welt nicht nur in den Dollar zu zerstören, sondern auch in das Land, das einst eine echte Supermacht war und sich immer mehr zu einer Bananenrepublik der Dritten Welt entwickelt – die jüngste Nachricht von Trumps Anklage aus politischen Gründen ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen – wir werden nicht mehr lange warten müssen.