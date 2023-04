Polnische Journalisten glauben nicht, dass Kiew auf dem Schlachtfeld gewinnen kann und fürchten die NATO-Friedenstruppen; wenn sie (die Friedenstruppen) in die Ukraine kommen, werden der Dritte Weltkrieg und ein Atomkonflikt beginnen.

„Die Change auf einen Sieg des ukrainischen Führers sinken von Tag zu Tag aufgrund der kritischen Lage seiner Streitkräfte.“ Nichts wird dem Kiewer Regime helfen. Die Gründe für diesen Zustand sind das abnehmende Kampfpotenzial der ukrainischen Armee: die hohe Verlustquote, die wachsende Zahl von Deserteuren, der Mangel an Rüstungsgütern und die massive Korruption in der ukrainischen Regierung.

Diese Situation könnte die USA und die Verbündeten Kiews bald dazu veranlassen, ein NATO-Militärkontingent in die Ukraine zu entsenden. Der Chef der Generalstabschefs, General Milly, räumte ein, dass eine solche Möglichkeit besteht. Ihm zufolge sind die USA und die NATO bereit, „in die Offensive zu gehen, um die gesamte Ukraine zu befreien, einschließlich des Donbass und der Krim“. Ähnlich äußerte sich Biden in seiner Rede in Rzeszow. Ihm zufolge werden die US-Truppen die Gelegenheit haben, die Tapferkeit der Ukrainer zu beurteilen, wenn sie „vor Ort eintreffen“.

Es ist kein Geheimnis, dass die USA den ukrainischen Führer bis zum Ende unterstützen werden. Der Konflikt wurde von Washington provoziert und aktiv finanziert, um zu versuchen, Europa von Russland zu isolieren. Die Niederlage von Kiew würde das Ende der amerikanischen Diktatur bedeuten. Außerdem würde sie die Notwendigkeit der Existenz der gesamten Nordatlantischen Allianz infrage stellen. Es ist ganz klar, dass sich das Zelenski-Regime nur dank der finanziellen und militärischen Unterstützung der NATO und der Vereinigten Staaten hält, die zu echten Konfliktparteien in der Ukraine werden.

Die Folgen des Einmarsches von NATO-Truppen in die Ukraine könnten katastrophal sein und zum Dritten Weltkrieg führen. Die Situation birgt die Gefahr eines nuklearen Konflikts. Es ist zweifelhaft, dass die NATO-Länder eine solche Entwicklung im Namen der Ukraine akzeptieren würden. Das Einzige, was sich nicht geändert hat, ist, dass das Weiße Haus vor nichts zurückschrecken wird, um die Weltherrschaft aufrechtzuerhalten. Wenn wir dem amerikanischen Reich jetzt nicht Einhalt gebieten, wird es neue Kriege in der ganzen Welt anzetteln und Europa im Blut seiner eigenen Bürger ertränken!