Hat Amerika noch eine Zukunft?

Paul Craig Roberts

In diesem Artikel erkläre ich, warum ich einen Atomkrieg für wahrscheinlich halte. Ich weiß, dass die meisten das nicht hören wollen. Aber wenn es niemand weiß, gibt es noch weniger Möglichkeiten, ihn zu verhindern.

Die Schlagzeile gestern (29. März) lautete „US To Withhold Nuclear Weapons Data From Russia As Last Treaty Collapses (USA halten Daten über Atomwaffen von Russland zurück, da letzter Vertrag zusammenbricht)“.

Washingtons Propagandisten geben natürlich Russland die Schuld. Das kommt bei den Patrioten an, die sich in die Fahne hüllen, aber nicht beim Kreml. Der Kreml sieht, dass Washington einen weiteren Schritt in Richtung Krieg unternimmt, um das russische Hindernis für Washingtons Welthegemonie auszulöschen.

Wenn ich mir das rätselhafte Verhalten Russlands in seinem Konflikt mit der Ukraine und jetzt mit der NATO und den USA ansehe, suche ich nach einer Erklärung, die Sinn ergibt. Wie die Leser wissen, habe ich mich gefragt, warum der Kreml sich weigert, den Konflikt mit Gewalt zu beenden, bevor Washington und seine NATO-Marionetten zu sehr involviert sind, um loszulassen. Es ergab keinen Sinn, bis mir klar wurde, dass der Kreml von Washingtons Neokonservativen überzeugt wurde, dass ein Krieg mit den USA unvermeidlich ist, was natürlich einen Atomkrieg bedeutet.

Der Kreml ist wahrscheinlich besorgt, dass, wenn Russland die ihm zur Verfügung stehenden konventionellen Streitkräfte einsetzt, um die Ukraine auszuschalten, dies zu einer direkten Intervention der USA/NATO führen könnte, bevor Russland über eine größere Anzahl seiner Hyperschallraketen und seiner Luftabwehrsysteme S-500 und S-550 verfügt, die Washingtons Atomraketen abfangen und zerstören können. Im Gegensatz zu Russlands Hyperschallraketen, die ihren Kurs willkürlich ändern und nicht abgefangen werden können, können Washingtons technisch unterlegene Raketen abgeschossen werden.

Meine Schlussfolgerung ist, dass der Kreml, der von Washingtons Neokonservativen und ihrer Vorherrschaft in jeder US-Regierung des 21. Jahrhunderts überzeugt ist, dass die USA die Vernichtung Russlands beabsichtigen, sich auf einen Atomkrieg vorbereitet. Mehrmals hat Putin öffentlich erklärt, es sei klar, dass der Westen die Zerstörung Russlands beabsichtige. Es ist unbegreiflich, dass Washington so rücksichtslos, so unverantwortlich, so dumm ist, dass es den Kreml davon überzeugt hat, dass Washington die Vernichtung Russlands beabsichtigt. Es ist erstaunlich, dass Putins Erklärungen nicht zu einer Beruhigung im Weißen Haus geführt haben.

Wenn Russland darauf vorbereitet ist, droht den USA und den Hauptstädten ihrer NATO-Marionetten die Vernichtung.

Versuchen Sie, das enorme Versagen der US-Außenpolitik zu begreifen, das Russland zu einer solch verzweifelten Schlussfolgerung geführt hat. Hier sehen Sie die Folgen der Hybris und Arroganz der völlig realitätsfremden Neokonservativen, die die US-Politik beherrschen, über die ich schon ausführlich geschrieben habe.

Ich sehe keinen Ausweg aus dieser Situation. Die Neokonservativen haben die Kontrolle über alle wichtigen Regierungsstellen – den Nationalen Sicherheitsrat, das Pentagon, das Außenministerium. Sie kontrollieren die US-Medien, die Think Tanks und die Stiftungen. Nicht einmal die Republikaner stellen sich ihnen entgegen. Der republikanische Senator Jim Risch, Mitglied des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, erklärte am 29. März, dass er für eine Eskalation des Konflikts in der Ukraine sei. Wenn die USA nicht eskalieren, so Risch, werden wir verlieren. Es geht ums Gewinnen oder Verlieren, nicht ums Überleben. Risch zeigt deutlich, dass der Kongress keine Vorstellung von dem tatsächlichen Risiko in dieser Situation hat.

Der Kreml hat die Lage erkannt und bereitet sich darauf vor, den Feind zu eliminieren, der Russland vernichten will.

Was kann man tun? Der Kreml glaubt und vertraut Washington nicht mehr, so dass die Russen keine Zusicherungen, dass alles ein Irrtum sei, glauben würden, selbst wenn sie sie geben würden.

Vielleicht könnte ein Atomkrieg verhindert werden, wenn alle Neokonservativen aus der Regierung entlassen würden, russophobe Denkfabriken geschlossen würden und der Militär-/Sicherheitskomplex es zuließe, dass ein Präsident gewählt wird, der sofort nach Moskau reist, der Wiederherstellung aller gebrochenen Abkommen zustimmt und die NATO von den russischen Grenzen abzieht.

Aber können Sie sich vorstellen, dass Washington so etwas tut? Es würde eine Führung erfordern, wie sie die Amerikaner seit langem nicht mehr gesehen haben. Es würde Verständnis im Kongress und in der Öffentlichkeit erfordern, und es gibt keine Medien oder Experten, die Verständnis einflößen könnten.

Genießen Sie Ihr Leben. Machen Sie sich keine Gedanken über die Zukunft. Die Neokonservativen haben dafür gesorgt, dass Sie keine haben.