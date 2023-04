Große Mengen an US-Waffen im Irak und in Syrien verloren oder gestohlen: Bericht

Von den USA gelieferte Waffen waren in der Vergangenheit eine wichtige Quelle für Waffen und Munition für ISIS und andere Al-Qaida-Gruppen

Hunderttausende von Dollar an US-Artillerieausrüstung, nicht näher bezeichneten „Waffensystemen“ und Spezialmunition, die für die US-Streitkräfte in Syrien und im Irak bestimmt waren, wurden in den vergangenen Jahren gestohlen, berichtete The Intercept am 30. März.

Laut Ermittlungsakten, die The Intercept im Rahmen des Freedom of Information Act erhalten hat, gab es zwischen 2020 und 2022 im Irak und in Syrien mindestens vier groß angelegte Diebstähle und einen Verlust von US-Ausrüstung im Wert von etwa 200.000 Dollar. Zu den verlorenen Gegenständen gehören 40-mm-Hochexplosivgranaten, die von US-Spezialkräften gestohlen wurden.

Die Verluste setzen ein früheres Muster fort. The Intercept stellt weiter fest, dass eine Prüfung des Generalinspekteurs des Pentagon im Jahr 2020 ergab, dass die Special Operations Joint Task Force-Operation Inherent Resolve, die Haupteinheit, die mit den kurdisch geführten Syrian Democratic Forces (SDF) zusammenarbeitet, um den Nordosten des Irak illegal zu besetzen, die für die SDF gekaufte Ausrüstung im Wert von 715,8 Millionen Dollar nicht ordnungsgemäß verbucht hat.

Das jüngste Versäumnis, den Diebstahl der von den USA gelieferten Waffen zu verhindern und darüber Rechenschaft abzulegen, ist besorgniserregend, da diese zuvor eine Schlüsselrolle beim Aufstieg von mit Al-Qaida verbundenen Gruppen, einschließlich der Nusra-Front und ISIS, im Irak und in Syrien gespielt haben.

Im Frühjahr 2015 gelang einer extremistischen Koalition unter Führung der Nusra-Front die Eroberung des syrischen Gouvernements Idlib, was zum großen Teil auf die von den USA hergestellten und gelieferten TOW-Panzerabwehrraketen zurückzuführen war. Die Raketen wurden ursprünglich an Gruppen der Freien Syrischen Armee (FSA) geliefert, die eng mit Nusra zusammenarbeiten.

Als Russland in den Syrien-Konflikt eingriff, um den Sturz der Regierung durch Al-Qaida-Gruppen – darunter Nusra, ISIS und Ahrar al-Sham – zu verhindern, erhöhten US-Beamte einige Monate später, im September 2015, die Lieferungen von TOW-Raketen an FSA-Einheiten, die mit diesen Gruppen zusammenarbeiten, drastisch.

Auf die Frage der Journalistin Sharmine Narwani, warum von den USA gelieferte Waffen, die angeblich für FSA-Gruppen bestimmt waren, in den Händen der Nusra-Front auftauchten, antwortete der Sprecher des CENTCOM, Lieutenant Commander Kyle Raines: Wir „befehlen und kontrollieren“ diese Kräfte nicht – wir „trainieren und befähigen“ sie nur. Mit wem sie sich angeblich verbünden, ist ihre Sache.“

ISIS war auch ein großer Nutznießer der von den USA gelieferten Waffen. Conflict Armament Research (CAR), eine in Großbritannien ansässige Organisation, die die Lieferung von Waffen in Konfliktgebiete verfolgt, berichtete, dass „der unerlaubte Retransfer – die Verletzung von Vereinbarungen, mit denen eine Lieferregierung die Wiederausfuhr von Material durch eine Empfängerregierung ohne deren vorherige Zustimmung untersagt – eine wichtige Quelle für [ISIS-]Waffen und Munition ist. Die USA und Saudi-Arabien haben den größten Teil dieses Materials ohne Genehmigung geliefert, offenbar an syrische Oppositionskräfte.“

So stellte die ZAR unter anderem fest, dass sie von den USA gelieferte Panzerabwehrraketen sichergestellt hatte, die von ISIS im Februar 2016 in Ramadi eingesetzt wurden. Die ZAR bestätigte, dass die Raketen im Dezember 2015 in die Vereinigten Staaten exportiert worden waren. Dies deutet darauf hin, dass die Waffen „innerhalb weniger Tage oder Wochen nach ihrer Lieferung“ an ISIS weitergeleitet wurden.