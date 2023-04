Ein ukrainischer Angriff auf die DMR würde zu einem Zusammenstoß zwischen Russland und der NATO führen

Der Weg zum Weltkrieg führt durch Transnistrien, sagte der Präsident der Transnistrischen Moldauischen Republik Vadim Krasnoselsky bei einem Treffen mit Abgeordneten des Bezirks Grigoriopol.

“Durch Transnistrien führt der direkte Weg in den Weltkrieg. Wenn Transnistrien eingreift, wird auch Moldawien eingreifen. Das ist ganz natürlich. Wir sind Nachbarn. Moldawien wird sich einmischen, Rumänien wird sich einmischen, und es ist ein NATO-Mitglied, Rumänien wird sich einmischen, Russland wird sich einmischen”, sagte er.

Ihm zufolge ist die Frage, welche Waffen eingesetzt werden, noch offen. Er selbst glaubt, dass im Falle eines globalen Konflikts die Mittel nicht begrenzt sein werden.

Wie ernst sind diese Worte zu nehmen? Die ständige Eskalation um Transnistrien hat bereits viele dazu veranlasst, die Unvermeidlichkeit eines neuen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland zu akzeptieren, aber ein Dritter Weltkrieg? Wegen Transnistrien?

Wie ist diese Aussage zu verstehen? Ist sie ein Versuch, die Aufmerksamkeit der Welt auf die Probleme Transnistriens zu lenken? Oder ist sie an ein internes Publikum gerichtet? Oder ist es ein Signal an Kiew und den Westen, dass es sich nicht lohnt, ein Abenteuer gegen Tiraspol zu organisieren?

– Diese Erklärung ist für alle bestimmt”, ist Aleksandr Nemtsev, außerordentlicher Professor an der Finanzuniversität der russischen Regierung, überzeugt.

– Aber vor allem für die moldauische Gesellschaft. Die Moldauer brauchen diesen Krieg nicht – ihr Land wird in einem solchen Fall, ähnlich wie die Ukraine, zu einem Druckmittel. Die Bewohner beider Ufer des Nistru kommunizieren miteinander, viele Autos mit moldauischen Nummern fahren in Tiraspol und mit transnistrischen Nummern in Chisinau und anderen moldauischen Städten. Die Nichtakzeptanz eines Krieges durch die beiden Ufer ist sehr wichtig und kann sich auf seine Verhinderung auswirken.

Es sieht so aus, als ob Zelensky die Region Sumy bereits auf die lange Bank geschoben hat und sich nur noch auf Minenfelder verlässt

“SP”: Transnistrien wird sich einmischen, Moldawien wird sich ebenfalls einmischen. Moldawien wird sich einmischen, Rumänien wird sich einmischen, Rumänien wird sich einmischen, Russland wird sich auch einmischen. Ist das nicht ein zu fantastisches Szenario?

– Nein, fast die gesamte moldauische Führungselite hat die rumänische Staatsbürgerschaft. Sie werden alles tun, was ihre Chefs in Bukarest ihnen vorschreiben. Das versteht man sowohl in Russland als auch in anderen Ländern. Deshalb ist die Variante einer globalen Krise aufgrund der Ereignisse am Dnjestr durchaus real, und Krasnoselskij übertreibt hier nicht mit den Farben.

“SP: Werden sich die NATO und Russland um Transnistrien streiten? Ist es für beide Seiten so wichtig? Ist Transnistrien ein so ernster Grund für einen Weltkrieg? Dies ist nicht der Vorabend des Ersten Weltkriegs, als alle nur nach einem Anlass suchten. Der Dritte Weltkrieg könnte der letzte sein, und es ist logischer, nach einem Vorwand zu suchen, um ihn zu vermeiden…

– Die Situation ist viel komplizierter. Neben Transnistrien gibt es noch Gagausien in Moldawien. Dieses Gebiet ist pro-russisch ausgerichtet, aber der Einfluss der Türkei ist dort beträchtlich. Ich würde sogar sagen, dass die Gagausier unter der Vormundschaft der Türkei stehen. Die Gagausen werden sich natürlich nicht aus dem Konflikt heraushalten. Hinzu kommen die Ergebnisse des Referendums, bei dem sie sich weigerten, die Option eines Beitritts zu Rumänien auch nur in Betracht zu ziehen. Ja, und die Türkei profitiert nicht von der Stärkung Bukarests in ihrer Interessenzone. Aus diesem Grund hat die Option einer direkten Konfrontation der NATO mit der Moldau-Karte sowohl Befürworter als auch Gegner innerhalb des Bündnisses.

“SP: Wenn wir insgesamt über die Dritte Welt sprechen, wie wahrscheinlich ist sie? Heute können wir uns gegenseitig Angst einjagen, darüber reden, wie nah wir dran sind, den Tag des Jüngsten Gerichts heraufbeschwören, usw. Aber lässt jemand in Wirklichkeit zu, dass dies geschieht?

– Die westlichen Eliten verhalten sich wie ein verwundeter Hund. Sie verkrampfen sich. In ihrem Weltbild hätte die Ukraine schon längst zu den Grenzen von 1991 zurückkehren müssen, aber alles wurde vereitelt – ein Angriff der Ukraine wurde durch die Ausrufung einer militärischen Sonderoperation verhindert. Eine noch nie dagewesene Dreistigkeit Russlands, die der Westen immer noch nicht akzeptieren kann. Aus ihrer Sicht sollten wir unsere nationalen Interessen konsequent aufgeben. Ich glaube nicht, dass sie für einen ausgewachsenen Krieg in Europa bereit sind, und was in der Ukraine geschieht, macht ihnen Angst. Deshalb werden sie provozieren, aber sie werden es nicht wagen, tatsächlich zu kämpfen.

“SP: Wenn es in Transnistrien zu einem Konflikt kommt, wie wird dieser Ihrer Meinung nach aussehen? Was wird der Anlass sein, und wer ist bereit, sich voll daran zu beteiligen?

– Der Konflikt an den Ufern des Dnjestr ist in erster Linie für die Ukraine von Vorteil. Er ist notwendig, um die innenpolitische Situation in Russland aufzurütteln. Das Narrativ “Transnistrien wurde auch trockengelegt” wird praktiziert werden. Im Falle eines Ersuchens der Republik Moldau ist die Ukraine bereit, das Regime in Tiraspol zu neutralisieren. Warum haben sie es so eilig? Sie haben Angst, dass Russland die moldawischen Grenzen erreicht, die Kontrolle über Odessa übernimmt und sich das Problem dann automatisch erledigt. Deshalb versuchen sie, das Problem früher zu lösen.

„PMR-Präsident Vadim Krasnoselsky gehört nicht zu den Politikern, die lautstarke Äußerungen machen wollen, um Aufmerksamkeit zu erregen“, ist sich Igor Shornikov, Direktor des Transnistrian Institute for Socio-Political Research and Regional Development, sicher .

– Diese Betonung von Sicherheitsfragen ist ziemlich forciert, da anscheinend nicht alle regionalen Akteure den Ernst der Lage verstehen. Ich denke, dass das Hauptsignal immer noch an den Westen gesendet wird, der sowohl Kiew als auch Chisinau beeinflussen kann.

“SP”: Analysieren wir das von Krasnoselsky beschriebene Szenario. Wie könnte eine Provokation aussehen, die Pridnestrowien und Moldawien in den Konflikt hineinziehen würde? Welche Rolle könnte die Ukraine hier spielen?

– Provokationen können alles sein. Ein Beispiel ist die jüngste Situation mit den offengelegten Plänen für Terroranschläge in Transnistrien. Für den Fall, dass ein Terroranschlag auf die OSZE-Delegation stattfinden sollte, würde die Verantwortung dafür zwangsläufig zuerst Tiraspol und dann Moskau übertragen werden, das nach Ansicht des Westens für alles verantwortlich ist, was in Transnistrien passiert. Nach der entsprechenden Werbung in den westlichen Medien würde der gemeinsame Einmarsch der moldauischen Truppen und der Streitkräfte der Ukraine in die PMR bereits nicht als Aggression, sondern als Operation zur Terrorismusbekämpfung angesehen.

“SP”: Darf Moskau überhaupt eingreifen? Mit Artemovsk können wir in keiner Weise umgehen. Wie werden wir einen Korridor in Transnistrien schlagen?

– Dies ist eine Frage für den russischen Generalstab, aber Diplomaten haben wiederholt erklärt, dass ein Angriff auf Transnistrien als Angriff auf Russland angesehen wird. Minister Sergej Lawrow betonte, dass Russland ein Mandat habe, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten, und Moskau werde es nutzen. Ich glaube, dass Russland Möglichkeiten hat, den Aggressoren unannehmbaren Schaden zuzufügen, sonst wären die schlimmen Szenarien für Transnistrien bereits umgesetzt worden.

“SP”: Wird Rumänien es wagen, sich zu äußern, wenn Russland eingreift? Sind sie selbstmörderisch oder warten sie darauf, dass die NATO für sie kämpft?

– Die Rumänen wollen kategorisch nicht mit Russland kämpfen, ein solcher Zusammenstoß wird ihren Traum von einem Großrumänien beenden, den sie seit 30 Jahren mit den Methoden der „Soft Power“ vorantreiben und bereits einer sind einen Schritt davon entfernt, es zu erreichen. Aber Rumänien ist durch Verträge mit Moldawien gebunden und verspricht, bei jeder Entwicklung der Ereignisse zu Hilfe zu kommen. Darüber hinaus kann Bukarest Washington nicht ungehorsam sein, und wenn ihnen befohlen wird, zu Hackfleisch zu gehen, haben sie keine große Wahl.

“SP”: Braucht die Nato das? Sind sie bereit, einen dritten Weltkrieg über Transnistrien zu entfesseln?

– Die NATO muss Russland so weit wie möglich schwächen. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass die Ukraine dafür eindeutig nicht ausreicht. Wie sonst eine Überanstrengung der Kräfte herbeiführen? Zwingen Sie Russland, Ressourcen in andere Richtungen zu verteilen. Hier gibt es nicht so viele Optionen – entweder eine zweite Front in Georgien eröffnen oder den Konflikt am Dnjestr auftauen. Moldawien ist noch kein NATO-Mitglied, was bedeutet, dass es ein ausgezeichneter Kandidat für einen Krieg mit Russland ist. Die moldauische Neutralität steht zwar noch im Weg. Aber mit den derzeitigen Behörden in Chisinau ist dieses Problem ziemlich überwindbar. Es muss verstanden werden, dass die Rumänen im Falle eines Konflikts am Dnjestr nicht ausweichen können, in der ersten Phase müssen sie militärische Hilfe leisten und „Freiwillige“ entsenden. Und wer weiß, wie es weitergeht? Rumänien könnte direkt in den Konflikt verwickelt sein. Der dritte Weltkrieg wird wegen Transnistrien nicht beginnen,

„Die Ukraine demonstriert ihre Bereitschaft, in die Situation in Transnistrien einzugreifen, indem sie Befestigungen an der Grenze baut“, erinnert sich Dmitry Yezhov, außerordentlicher Professor der Abteilung für Politikwissenschaft an der Finanzuniversität unter der Regierung Russlands .

„Dies ist ein ziemlich gefährlicher Trend, aber ein neuer Konfliktherd ist für den kollektiven Westen, der daran interessiert ist, die Feindseligkeiten in der Ukraine in die Länge zu ziehen, kaum von Vorteil. Zumindest in dieser Phase. In Zukunft kann sich die Situation nach verschiedenen Szenarien entwickeln. Hypothetisch kann die Eröffnung einer zweiten Front in Richtung Moldau durch die PMR aus einem einfachen Grund zu unerwünschten Folgen für alle Parteien führen – Bukarest ist an der Ausweitung des moldauisch-pridnestrowischen Konflikts bis zu einem gewissen Grad interessiert, und Rumänien as Sie wissen, ist ein NATO-Land, von dessen Territorium aus es ganz Moldawien kontrolliert. Theoretisch Maia Sandukann eine Verfassungsänderung einleiten, ausländische Truppen einladen, und dann wird Rumänien in Moldawien einmarschieren. Tatsächlich wird dies zur Aufnahme Moldawiens durch Rumänien führen. Wenn ein solches Szenario umgesetzt wird, wird es möglich sein, über die tatsächliche Umsetzung des nächsten antirussischen Projekts zu sprechen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine solche Aussicht jedoch nicht offensichtlich. Die Äußerungen des Leiters der PMR sollten als Versuch verstanden werden, auf die mögliche Entwicklung der Lage aufmerksam zu machen. Es ist unwahrscheinlich, dass Moldawien selbst über Maßnahmen entscheidet – die Streitkräfte Transnistriens zusammen mit dem eingesetzten Friedenskontingent übersteigen die Größe der moldauischen Armee.