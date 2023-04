Die Welt ist angewidert über nackte Transsexuelle in niederländischem Kinderprogramm!

In der Folge „Einfach nackt“ gesellten sich Kinder im Alter von 10-12 Jahren zu fünf Transgender-Personen, die sich vor ihnen auszogen und ihre Geschichten erzählten.

Nachdem jede Trans-Person beschrieben hatte, welche Operation sie hatte, sagte eines der jungen Mädchen in der Menge: „Zuerst denkt man, hm? Aber später merkt man, dass es eigentlich ziemlich normal ist.“

Es ist nicht „ziemlich normal“, aber es ist klar, dass die Umerziehungspropaganda bei dem armen jungen Mädchen gewirkt hat.

„Es ist eigentlich ganz normal“, sagte auch ein Junge aus der Gruppe.

Auf die Frage des Moderators, wie man sich nach einer geschlechtsangleichenden Operation fühle, sagte einer der Trans-Personen den Kindern, es sei ein „euphorisches Gefühl“.

Nachdem sie das gehört hatte, sagte ein Mädchen: „Das will ich auch“.

Natürlich möchte jeder ein euphorisches Gefühl haben, aber man muss sich nicht die Brüste abschneiden, um eine euphorische Erfahrung zu machen.

Dieser europäische Beitrag zeigt, wie schnell die Gesellschaft durch den Transkult der globalen Elite zerstört wird.

What the hell is this monstrosity? https://t.co/zer32YPuW4