China und Russland: Gemeinsames Manifest gegen die Hegemonie des Westens

Der jüngste China-Russland-Gipfel hat vor allem durch eine gemeinsame Erklärung überrascht. Darin beschwören beide Länder so klar wie nie zuvor, konsequent gegen die westliche Hegemonie vorzugehen.

Alex Männer

Das vergangene Gipfeltreffenzwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Peking hat sich als ein unerwarteter Paukenschlag in der globalen Politik erwiesen. Denn beide Seiten demonstrierten nicht nur erneut Einigkeit in ihren bilateralen Beziehungen, sondern machten vor aller Welt deutlich, dass ihre Partnerschaft inzwischen eine gänzlich neue Qualität bekommen hat – mit weitreichenden Folgen für die US-dominierte Weltordnung.

So haben Xi und Putineine gemeinsame Erklärungabgegeben, was zu der von ihnen angestrebten Entwicklung in der Weltpolitik im Grunde als ein Manifest für die Multipolarität und gegen die globale Hegemonie der Vereinigten Staaten respektive des Westens aufgefasst werden kann. Es handelt sich dabei nämlich nicht um ein gewöhnliches diplomatisches Dokument, das bei bilateralen Treffen üblich ist, sondern um die offizielle Verlautbarung einer grundlegenden außenpolitischen