China vermittelt ein Abkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien und stellt die Vereinigten Staaten ins Abseits

Ted Snider

Bis es geschah, war es undenkbar. Die Vereinigten Staaten haben jahrzehntelang ihre Rolle als alleiniger Verhandlungsführer im Nahen Osten verteidigt. Sie haben darauf bestanden, der Hauptschiedsrichter von Vereinbarungen und der Architekt und Entscheider von Partnerschaften zu sein. Doch am 10. März trat China als Vermittler eines umwälzenden Abkommens zwischen dem Iran und Saudi-Arabien auf, während Washington an den Rand gedrängt und außen vor gelassen wurde. Die wichtigste Neuausrichtung des Nahen Ostens in jüngster Zeit wurde von Peking gestaltet.

Die Geschichte ist so entscheidend, dass sie zu umfangreich ist, um in einer einzigen Geschichte zusammengefasst zu werden. Es sind zwei Geschichten: die Verschiebung der regionalen und die Verschiebung der globalen Ausrichtungen.

Der Iran und Saudi-Arabien haben sich in den letzten Jahren um eine Verbesserung ihrer Beziehungen bemüht. Die Sondierungen begannen mit Gesprächen im Jahr 2020 und weiteten sich zu mehreren Treffen im Irak und im Oman aus. Im Jahr 2021 gaben die beiden Länder bekannt, dass der Iran seine Exporte nach Saudi-Arabien wieder aufgenommen hat, und der Iran brachte die Idee der Wiedereröffnung von Konsulaten im jeweils anderen Land und der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen ins Gespräch.

Sowohl in der iranischen als auch in der saudischen Erklärung im Anschluss an die neue Vereinbarung wurden diese Gespräche gewürdigt und dem Irak und Oman für ihre Bemühungen und die Aufnahme der Gespräche gedankt. Aber es war China, das sie an den Verhandlungstisch brachte, den Durchbruch ermöglichte und das Abkommen zustande brachte. „Die beiden Seiten“, so die saudische Erklärung, „drückten der Führung und der Regierung der Volksrepublik China ihre Wertschätzung und Dankbarkeit dafür aus, dass sie die Gespräche beherbergt und gesponsert haben, und für die Anstrengungen, die sie für den Erfolg der Gespräche unternommen haben“. In der Erklärung des Irans wurde eine ähnliche Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht.

Die Gespräche in China folgten auf einen Besuch des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in China und einen Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Saudi-Arabien. Vom 6. bis 10. März führten Delegationen aus dem Iran und Saudi-Arabien Gespräche in Peking. Die Gespräche führten zur Unterzeichnung eines Abkommens über die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern und die Wiedereröffnung ihrer Botschaften und Vertretungen innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei Monaten“. Iran und Saudi-Arabien einigten sich auch auf die „Achtung der Souveränität und die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des jeweils anderen“. Saudi-Arabien und Iran kamen ferner überein, das ursprünglich am 17. April 2001 unterzeichnete Abkommen über Sicherheitskooperation umzusetzen“.

Die beiden Länder kamen auch überein, „das Allgemeine Abkommen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Investitionen, Technologie, Wissenschaft, Kultur, Sport und Jugend umzusetzen“, das am 27. Mai 1998 unterzeichnet wurde. Dieser Aspekt des Abkommens deutet mehr als nur an, dass die Saudis den Weg, den sie im Jahr 2021 eingeschlagen haben, um mit den US-Sanktionen gegen den Iran zu brechen, weiter gehen wollen.

Das von China vermittelte Abkommen stellt eine seismische Neuausrichtung im Nahen Osten dar. Die Feindschaft und Rivalität zwischen dem sunnitischen und dem schiitischen Lager ist der Kern vieler Konflikte und Unruhen im Nahen Osten. Und an der Spitze dieser Lager stehen Saudi-Arabien und der Iran. Ein Friedensabkommen zwischen ihnen könnte massive Auswirkungen auf Frieden, Handel und Neuordnung in der Region haben.

Die Vereinigten Staaten sollten sich darüber nicht beklagen. Stabilität in der Region ist für alle gut, und Chinas Rolle bei der Unterstützung der internationalen Ordnung und als stabilitätsfördernde Kraft ist genau das, was die USA von ihnen fordern. Aber die USA sind aus zwei Gründen unglücklich. Erstens war es China, das als effektive Macht in der Region auftrat, das Abkommen aushandelte und die Region umgestaltete. Der zweite Grund ist, dass die amerikanische Außenpolitik nicht auf Frieden und Stabilität in der Region ausgerichtet ist.

Während die chinesische Außenpolitik die Förderung der Stabilität im Nahen Osten fordert, setzt die amerikanische Außenpolitik auf Spaltung und Feindschaft. Ein Hauptmerkmal der US-Außenpolitik in der Region ist die Bildung und Aufrechterhaltung einer Koalition gegen den Iran. Das Herzstück dieser Koalition ist Saudi-Arabien, das fest im US-geführten Anti-Iran-Lager steht. Das von China vermittelte Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran löst diese Koalition auf und heilt die Spaltung. Die Vereinigten Staaten, und nicht China, erweisen sich als die Macht, die Rivalität und Feindseligkeit über Stabilität stellt.

Obwohl das Abkommen zwischen Saudiarabien und dem Iran zu Recht im Schatten steht, darf nicht übersehen werden, dass Saudi-Arabien gleichzeitig mit der Bekanntgabe des Abkommens bekannt gab, was es von den Vereinigten Staaten verlangen würde, wenn diese ihre Beziehungen zu Israel normalisieren würden. Da die USA der Aufrechterhaltung der Anti-Iran-Koalition und der Spaltung der Region Vorrang einräumen, ist das Zustandekommen eines Normalisierungsabkommens zwischen Israel und Saudi-Arabien zu einer Priorität für Präsident Biden geworden“, berichtet das Wall Street Journal.

Doch um dieses Abkommen zu erreichen, müssen die USA Saudi-Arabien „Sicherheitsgarantien und Hilfe bei der Entwicklung seines zivilen Atomprogramms“ geben. Diese Sicherheitsgarantien könnten beinhalten, dass Saudi-Arabien zu einem wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten ernannt wird. Aber die saudischen Bedingungen sind, in den Worten des Wall Street Journal, „entmutigende Hindernisse für ein Abkommen“. Die USA befürchten, dass „die Unterstützung bei der Anreicherung von Uran und der Entwicklung eines eigenen Brennstoffproduktionssystems … Saudi-Arabien in die Lage versetzen würde, eine Atomwaffe zu entwickeln und ein Wettrüsten mit dem Iran zu beschleunigen“. Und die USA haben sich davor gescheut, Saudi-Arabien Sicherheitsgarantien zu geben.

Annelle Sheline, Research Fellow für das Nahostprogramm am Quincy Institute, sagte mir, dass das Abkommen mit dem Iran auch Teil „einer saudischen Anstrengung sein könnte, den USA maximale Zugeständnisse abzuringen“. Sie sagt, dass „Riads Entscheidung, sich unter der Schirmherrschaft Pekings mit Teheran zu normalisieren, in erster Linie auf Washington abzielen könnte.“ Das Abkommen könnte zum Teil ein Signal an Washington sein, dass man bereit ist, in das von China geführte Lager zu wechseln, das die Anti-Iran-Koalition und den Konflikt beendet, wenn man nicht bereit ist, Saudi-Arabien zu geben, was es braucht, um fest im US-geführten Anti-Iran-Lager zu bleiben.

Was auch immer die komplexen Motive sein mögen, die Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Saudi-Arabien und dem Iran stellt eine bedeutende Neuausrichtung der Region dar, die erhebliche Folgen für Frieden und Stabilität haben könnte. Dass es China war, das das Abkommen vermittelt hat, ist eine bedeutende Verschiebung der Rollen der Großmächte, die weltweit erhebliche Folgen haben könnte.

Die Tatsache, dass China den Raum betritt und die Vereinigten Staaten draußen bleiben, bedeutet eine erhebliche Veränderung des Einflusses im Nahen Osten. Es unterstreicht Chinas Aufstieg als internationale Macht und zeigt seinen rasch wachsenden wirtschaftlichen, diplomatischen und politischen Einfluss im Nahen Osten. Es offenbart auch eine neue Anfälligkeit der USA, bei der Gestaltung von Ereignissen außen vor zu bleiben: eine Sorge, die sich auch in dem Maße bemerkbar machen könnte, in dem China sich als Teilnehmer an möglichen zukünftigen Lösungen des Krieges in der Ukraine behauptet.

Das Abkommen ist ein anschaulicher Beweis für die Stärkung von Chinas Vision einer multipolaren Welt, in der Vereinbarungen getroffen werden können, ohne sich in die Innenpolitik anderer Länder einzumischen, sie zu diktieren oder umzustrukturieren.

Die Entstehung dieser multipolaren Welt, in der die USA nicht das alleinige oder das letzte Wort in Bezug auf die Ausrichtung und die Politik haben und in der es keine Blöcke geben darf, ist eine Bedrohung für die unipolare Welt unter Führung der USA. Washington reagierte lau auf das von China vermittelte Abkommen und erklärte, man „begrüße“ das Abkommen, wenn es dem Jemen Frieden bringe, warnte aber gleichzeitig in dem blindwütigen, komischen Stil, der zum Markenzeichen der Biden-Administration geworden ist, dass „wir abwarten müssen. Es bleibt wirklich abzuwarten, ob die Iraner ihren Teil des Abkommens einhalten werden. Das ist kein Regime, das normalerweise sein Wort hält“. Während der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, die mögliche transformative Wirkung des Abkommens herunterspielte, vergaß er bequemerweise, dass es die Vereinigten Staaten waren, die „ihren Teil der Abmachung nicht einhielten“, als sie sich illegal aus dem JCPOA-Atomabkommen mit dem Iran zurückzogen, der „sein Wort einhielt.“

Doch trotz der Blindheit der USA ist die Entstehung einer multipolaren Welt, für die Chinas Aufstieg als Gegengewicht und als internationale Macht beispielhaft ist, nicht auf dieses jüngste Beispiel für die Auflösung von Blöcken beschränkt. Sie zeigt sich auch in den jüngsten Abkommen zwischen Saudi-Arabien und China sowie in den jüngsten Beitritten zu internationalen Organisationen wie BRICS und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO).

Am 9. Dezember besuchte der chinesische Präsident Xi Jinping Saudi-Arabien, wo die beiden Länder versprachen, „die Kerninteressen des jeweils anderen entschlossen zu unterstützen“, und in ihrer gemeinsamen Erklärung eine „umfassende strategische Partnerschaft … zwischen dem Königreich und China“ unterzeichneten. Sie unterzeichneten einen Plan zur Abstimmung von „Synergien“ zwischen Chinas Gürtel- und Straßeninitiative und Saudi-Arabiens Vision 2030, der die beiden Länder noch enger miteinander verbindet.

Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud wies Bidens Beharren darauf zurück, sich in einer unipolaren Welt für eine Seite zu entscheiden, und betonte, dass man mit beiden Seiten eine Beziehung haben könne. „Wir glauben nicht an eine Polarisierung oder an die Wahl zwischen zwei Seiten“, sagte er.

Dieser Wandel hat sich am deutlichsten in den Bewegungen zur Mitgliedschaft in den BRICS und der SCO gezeigt, zwei großen internationalen Organisationen, die nicht nur darauf abzielen, die Hegemonie der USA in einer neuen multipolaren Welt auszugleichen, sondern auch Probleme auf eine Weise zu lösen, die über Blöcke hinausgeht. Die BRICS sind Partner der Rivalen Indien und China, die SCO Partner Indiens und Pakistans.

Sowohl der Iran als auch Saudi-Arabien haben in jüngster Zeit Schritte zur Mitgliedschaft in beiden Organisationen unternommen, um sich einander und China anzunähern. Die SCO ist nach den Vereinten Nationen die zweitgrößte internationale Organisation der Welt und umfasst Russland, China und Indien. Im September 2022 unternahm der Iran Schritte in Richtung Vollmitgliedschaft in der SCO. Auf dem jährlichen Gipfeltreffen unterzeichnete der Generalsekretär der SCO ein Memorandum über die Verpflichtungen der Islamischen Republik Iran, damit der Iran Vollmitglied werden kann. Auf einem Treffen im April 2023 soll die Vollmitgliedschaft endgültig beschlossen werden.

BRICS besteht aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Sowohl der Iran als auch Saudi-Arabien streben die Mitgliedschaft in den BRICS an.

Und im September 2021 wurde Saudi-Arabien als Dialogpartner in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit aufgenommen, womit es sich wiederum dem Iran und China anschließt.

All diese Schritte, die in dem von China vermittelten Friedensabkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien gipfelten, zeigen den Aufstieg Chinas zu einer Großmacht, die in einer neu entstehenden multipolaren Welt zunehmend ein Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten bildet. Die chinesische Vision einer multipolaren Welt legt den Schwerpunkt auf Partnerschaften mit Rivalen, anstatt sie in Blöcken zu konfrontieren. Diese Vision hat zu dem Friedensabkommen zwischen den langjährigen erbitterten Rivalen Iran und Saudi-Arabien geführt, einem Friedensabkommen, das in der Region ebenso große Auswirkungen haben könnte wie weltweit, und das China – und nicht die USA – vermittelt hat.