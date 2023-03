Exklusiv: Forscher machen Drogen, Waffen und Autos für den Anstieg der Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen verantwortlich – Kritiker sagen, halt, das ist nicht so einfach

childrenshealthdefense.org: In einem Interview mit The Defender kritisierte der Forscher für Gesamtmortalität Denis Rancourt, Ph.D., eine am Montag im JAMA veröffentlichte Studie, die einen Anstieg der Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen auf „Drogen, Waffen und Autos“ zurückführt. Rancourt nannte den Artikel ein „politisches Papier“ und warf den Forschern vor, über das hinauszugehen, „was man vernünftigerweise aus harten Daten schließen kann“.

Die Sterblichkeitsrate von Kindern und Jugendlichen in den USA ist zwischen 2019 und 2021 auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gestiegen, so eine am Montag in JAMA veröffentlichte Studie.

Forscher der Virginia Commonwealth University School of Medicine und der University of Washington berichteten, dass die Gesamtmortalität bei Menschen im Alter von 1 bis 19 Jahren zwischen 2019 und 2020 um 10,7 % und zwischen 2020 und 2021 um weitere 8,3 % anstieg.

Die überzähligen Todesfälle wurden nicht durch COVID-19 verursacht, sondern durch Verletzungen, einschließlich Vorfällen mit Schusswaffen, Drogen und Autounfällen, so die Forscher.

„Medizin und Gesundheitswesen haben bemerkenswerte Fortschritte bei der Senkung der pädiatrischen Sterblichkeitsrate gemacht, aber die Leben, die sie gerettet haben, sind nun durch vom Menschen verursachte Krankheitserreger gefährdet“, schreiben die Autoren.

„Kugeln, Drogen und Autos verursachen jetzt eine Jugendsterblichkeit, die ausreicht, um die Gesamtsterblichkeitsrate zu erhöhen“, heißt es in dem Papier.

Die Forscher argumentieren, dass der Anstieg der Todesfälle durch Verletzungen bei Kindern ein Trend ist, der der COVID-19-Pandemie vorausgeht, und verweisen auf die Tiefpunkte“ der steigenden Selbstmordraten seit 2007 und der Mordraten seit 2013 sowie auf den zunehmenden Zugang zu Opioiden in den letzten paar Jahren.

Die Pandemie habe „diese Trends nicht ausgelöst“, aber sie räumen ein, „dass sie möglicherweise Öl ins Feuer gegossen hat“.

Nicht alle stimmten dem zu. Dr. Denis Rancourt, Forscher auf dem Gebiet der Gesamtmortalität und ehemaliger Physikprofessor an der Universität Ottawa in Kanada, erklärte gegenüber The Defender, dass der JAMA-Artikel die Forschungsergebnisse so verdreht“, dass es so aussieht, als sei der Anstieg der Gesamtmortalität bei Kindern Teil eines größeren Trends, der mit einer breiten gesellschaftlichen Dynamik zusammenhängt, die die Jugend betrifft, und nicht mit der drakonischen Abschottungspolitik, die unverhältnismäßig viele Arme und Schwache in der US-Gesellschaft betrifft.

„Der Artikel ist das, was ich als Spin bezeichnen würde, gleichauf mit dem besten Spin, den ein Politiker machen kann, aber er ist von drei promovierten Wissenschaftlern“, sagte Rancourt. „Der Spin ist ekelhaft, beschämend und irreführend“.

Rancourt sagte, das Papier sei von Fachleuten begutachtet worden, fügte aber hinzu: „Ich denke, dass die Begutachtung durch Fachleute lediglich sicherstellt, dass die Doktrin des Establishments ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Daten vermittelt wird.“

Er sagte, die Daten in dem Papier zeigen einen großen, schrittweisen Anstieg der Sterblichkeitsraten in den Jahren 2020 und 2021:

Das sollte die Grundlage sein, wenn man versucht, diese Daten zu interpretieren. Mit anderen Worten: Aus den Daten geht eindeutig hervor, dass etwas Dramatisches passiert ist, das dazu geführt hat, dass die Sterblichkeit in dieser Altersgruppe im Jahr 2020 angestiegen ist und auch im Jahr 2021 noch anhält.

Das ist unmissverständlich. Es ist etwas Dramatisches passiert. Okay. Das sollte also der Schwerpunkt des Artikels sein. Stattdessen formulieren die Autoren dies so, als wäre es nur ein Teil des Anstiegs im jüngsten historischen Trend.

Sie formulieren es so, als ob es nur, Sie wissen schon, oh, es könnte einen Beitrag von dem geben, was während der COVID-Periode passiert ist, aber im Allgemeinen ist es ein Anstieg.

Was der JAMA-Artikel auslässt

Es ist wichtig, was die Autoren in ihrer Analyse ausgelassen haben, sagte Rancourt in einem Interview.

So ging der Anstieg der Gesamtsterblichkeit bei Kindern in den Jahren 2020 und 2021 mit einem viel stärkeren Anstieg der Gesamtsterblichkeit in anderen Altersgruppen einher.

In den USA ist die Gesamtsterblichkeit bei den 25- bis 44-Jährigen seit der Ankündigung der globalen Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation am 11. März 2020 um 40 % gestiegen.

Bei den 45- bis 64-Jährigen lag der Anstieg bei etwa 25 %. Bei den 65- bis 74-Jährigen lag der Anstieg bei etwa 30 % und bei den 75- bis 84-Jährigen bei knapp 25 %, so die Ergebnisse von Rancourt und seinen Kollegen von CORRELATION, einer gemeinnützigen Forschungsorganisation, die Untersuchungen im öffentlichen Interesse durchführt.

„Sie sprechen über die jüngste Altersgruppe, in der der prozentuale Anstieg am geringsten ist“, sagte er, aber diese Zahlen können nicht isoliert von der Gesamtheit der Daten über die Gesamtmortalität betrachtet werden.

Sie berücksichtigten auch nicht die Tatsache, dass die Einführung des Impfstoffs in der Mitte des Studienzeitraums stattfand und keine positiven Auswirkungen auf die Gesamtsterblichkeit hatte, fügte er hinzu.

Vor allem aber, so Rancourt, wird nicht erwähnt, dass die überhöhte Sterblichkeit, die generell in allen Altersgruppen zu beobachten ist, in den Vereinigten Staaten stark mit Armut korreliert.

Er fügte hinzu:

Der Pearson-Korrelationskoeffizient mit der Armut für die Übersterblichkeit während des COVID-Zeitraums in den Vereinigten Staaten beträgt plus 0,86, was ein sehr signifikanter Korrelationskoeffizient ist, der normalerweise in den Sozialwissenschaften oder in der Epidemiologie keine so hohen Werte aufweist.

Es ist eine absolut starke Korrelation mit der Armut. Armut ist der wichtigste soziale Faktor, der bestimmt, ob man zu dieser Kohorte gehört oder nicht.

In der JAMA-Studie wurden Geschlecht, Rasse und ethnische Zugehörigkeit, nicht aber der wirtschaftliche Status berücksichtigt. So wurde beispielsweise festgestellt, dass der Anstieg der verletzungsbedingten Todesfälle im Jahr 2020 hauptsächlich bei Männern zu verzeichnen war.

Schwarze Nicht-Hispanoamerikaner machten fast zwei Drittel der Todesfälle durch Tötung aus, während Selbstmorde bei indianischen und alaskanischen Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren doppelt so häufig vorkamen wie bei weißen Nicht-Hispanoamerikanern in dieser Altersgruppe.

Auf der Grundlage dieser Statistiken kommen die Autoren zu dem Schluss, dass Forschung und politische Maßnahmen zur Bekämpfung der zugrunde liegenden Ursachen – z. B. Depressionen, Suizidalität, Opioidkonsum, systemischer Rassismus, zunehmende Ungleichheiten, gesellschaftliche Konflikte – dringend erforderlich sind, ebenso wie eine Neugestaltung der Systeme, um den von diesen Bedingungen betroffenen Menschen zu helfen“.

Rancourt sagte, wenn sie auf diese zugrundeliegenden Ursachen hinweisen, „sprechen sie nur von einem Skript, sie zeigen nicht wirklich Daten, um das zu unterstützen, was sie sagen“.

Er fügte hinzu:

Natürlich ist aus unserer Sicht bekannt, dass es in den Vereinigten Staaten strukturellen Rassismus gibt, und deshalb muss das ein Teil der Ursache sein.

Mit anderen Worten: Sie vermitteln die Punkte der herrschenden Ideologie. Sie vermitteln nicht das Ergebnis, das sich aus empirischen Messungen der Vorgänge ergibt.

Und das ist ein weiterer beunruhigender Aspekt eines Papiers wie diesem. Es handelt sich um ein politisches Papier und nicht um Wissenschaftler, die sich auf das beschränken, was man vernünftigerweise aus harten Daten schließen kann.

In dem Papier werden zum Beispiel „Kugeln, Drogen und Autos“ für die steigenden Todesraten verantwortlich gemacht.

Den Forschern zufolge kommen die derzeitigen Bemühungen, Waffengewalt zu verstehen, den politischen Stillstand zu überwinden und eine vernünftige Feuerwaffenpolitik einzuführen, nicht mit der Geschwindigkeit voran, die bei pädiatrischen Selbstmorden und Tötungsdelikten erforderlich ist.

Aber das sind nur die Vektoren, die den Tod verursachen, nicht die eigentliche Ursache, sagte er. „Das Problem ist folgendes: Es sind nicht die Schusswaffen, die die Todesfälle verursachen“, sagte er und fügte hinzu:

Die Hauptursache muss der Angriff der Regierung auf Menschen, Familien und Institutionen während der COVID-Periode sein, der den psychologischen Stress und die soziale Isolation von Jugendlichen und Kindern sowie von Erwachsenen dramatisch erhöht hat …

Das fehlt in dem Papier, es wird nicht einmal erwähnt.

Die kanadische Forscherin und Substack-Autorin Jessica Rose, Ph.D., stimmte in einer E-Mail an The Defender zu, dass Schusswaffen nicht die eigentliche Ursache sind.

„Meiner Meinung nach ist es nicht die Waffengewalt, die verstanden werden muss, sondern die Kinder selbst“, sagte sie. „Wahrscheinlich gibt es vernünftige Maßnahmen für Schusswaffen, aber wenn man eine bestimmte destruktive Einstellung hat und wahrscheinlich auf leicht verfügbare Drogen steht, dann kann man mit vernünftigen Maßnahmen nichts ausrichten.

Kinder benötigen „bessere Umstände und unterstützende Gemeinschaften“, sagte Rose.

Rancourt sagte, dass die Abriegelungsmaßnahmen unverhältnismäßig stark die Armen, die in Heimen Untergebrachten und die psychisch Kranken beträfen, die am meisten gefährdet seien.

Dies ist ein Artikel in einer bedeutenden medizinischen Fachzeitschrift, der sich angeblich mit einem großen Problem befasst und die Frage, wer gestorben ist, nicht einmal erwähnt oder zu untersuchen versucht?

Wer sind die Menschen in dieser Kohorte, die tatsächlich gestorben sind? Wo leben sie? Unter welchen sozialen Bedingungen? Unter welchen familiären Bedingungen? … Es wird nicht erwähnt, wer sie sind. Es ist einfach eine allgemeine Bevölkerung, die man sich vorstellt.

Aber Sie stellen nie die eigentliche Frage, die ein Sozialwissenschaftler und jemand, der sich wirklich um die öffentliche Gesundheit sorgt, stellen muss, nämlich: Wo sterben diese Menschen und wer stirbt unter welchen Umständen? Um welche sozialen Gruppen handelt es sich dabei? Sind es Menschen in Heimen? Leiden sie an verschiedenen Behinderungen?

Anstatt weitere Untersuchungen zu diesen Fragen zu empfehlen, sagte er: „Das einzige, was sie empfehlen, ist, dass wir Kugeln, Drogen und Autos abschaffen. Ich meine, kommen Sie. Was ist das für eine verrückte Empfehlung?“

Rancourt fügte hinzu:

Man kann die zugrunde liegenden Ursachen nicht angehen, ohne die menschliche Situation im Detail zu betrachten, denn es sind konkrete Menschen, die sterben, die aufgrund ihrer Lebensumstände am meisten gefährdet sind.

Und wenn man das nicht tut, betreibt man keine Medizin, keine Wissenschaft, und man geht die Probleme nicht an.

Wenn Sie über homogenisierte Statistiken sprechen müssen, dann verwenden Sie niemals den Begriff ‚zugrunde liegende Ursachen‘.