Sogar Kissinger will einen Kompromiss: Wie die Ukraine zu einem „Winner-Take-All“-Angebot wurde

Wie bei langen Kriegen haben sich die Kriegsparteien und die ihnen angeschlossenen Medien auch im Russland-Ukraine-Konflikt gegenseitig mit einer kompromisslosen Sprache überzogen, was eine unvoreingenommene Betrachtung der anhaltenden Tragödie, die Millionen von Toten, Verletzten und Vertriebenen gefordert hat, nahezu unmöglich macht.

Es ist zwar verständlich, dass Kriege von derartiger Grausamkeit und nahezu vollständiger Missachtung der elementarsten Menschenrechte oft unser Gefühl dafür schärfen, was wir für moralisch und gerecht halten, doch manipulieren die an solchen Konflikten beteiligten und darin investierten Parteien die Moral oft aus politischen und geopolitischen Gründen.

Diese Logik ist auch in der Ukraine im Gange. Beide Seiten beharren darauf, dass nichts weniger als ein vollständiger Sieg akzeptabel ist. Die ukrainische Sichtweise wird von den westlichen Ländern mit Rat und Tat unterstützt – wie mit Dutzenden Milliarden an modernen Waffen, die wenig bewirkt haben, abgesehen davon, dass sie einen ohnehin schon blutigen Konflikt noch verschlimmern.

Die Russen sehen ihren Krieg in der Ukraine kaum als einen Krieg gegen die Ukraine selbst. In seiner Rede zum ersten Jahrestag des Krieges stellte der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg als einen Akt der Selbstverteidigung dar. „Sie sind diejenigen, die diesen Krieg begonnen haben, und wir setzen unsere Kräfte ein, um ihn zu beenden“, sagte Putin in einer gemeinsamen Sitzung des russischen Parlaments und von Beamten des Kremls.

Die Mitglieder der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) haben den Krieg mit ähnlichen Worten charakterisiert. „Wir kämpfen gegen Russland“, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Obwohl die Aussage später zurückgezogen wurde, hat Baerbock tatsächlich die Wahrheit gesagt: Die NATO und Russland befinden sich in der Tat im Krieg.

Die Erzählungen beider Seiten sind jedoch so komplex und doch so polarisiert. Wer auch nur den Versuch unternimmt, eine dritte Sichtweise des Krieges anzubieten oder sich dem Thema auf rein analytische Weise zu nähern, wird sofort als „parteiisch“ eingestuft. Jede Seite glaubt, dass ihre Version der Wahrheit moralisch, historisch vertretbar und mit dem Völkerrecht vereinbar ist. Infolgedessen ziehen sich viele vernünftige Menschen in Schweigen zurück.

Aber ist Schweigen an sich eine unmoralische Haltung, insbesondere in Zeiten von Krieg und menschlichem Leid? Sie sollte es sein. In der islamischen Theologie gilt: „Wer sich weigert, die Wahrheit zu sagen, ist ein stummer Teufel“.

Diese Maxime wird von den meisten modernen Philosophien und politischen Ideologien geteilt. Unter den vielen Äußerungen zu diesem Thema ist eine der eindringlichsten Aussagen des afroamerikanischen Führers und Predigers Martin Luther King Jr. die folgende: „Der Tag, an dem wir die Wahrheit sehen und aufhören zu sprechen, ist der Tag, an dem wir zu sterben beginnen.“

Es gibt jedoch keine einzelne Wahrheit über den Krieg in der Ukraine, die auch dann noch vollständig wahr ist, wenn man sie in einen größeren Zusammenhang stellt. Der Krieg gegen die Ukraine ist in der Tat illegal, aber der vorangegangene Bürgerkrieg im Donbass und die Verletzung der Minsker Vereinbarungen auf Geheiß der westlichen Mächte – wie die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zugab – waren ebenfalls unmoralisch und illegal. In der Tat kann keine dieser Handlungen genau analysiert oder richtig verstanden werden, ohne die anderen zu berücksichtigen.

Ein Jahr nach dem Krieg wurde noch mehr Öl ins Feuer gegossen, als ob das Hauptziel des Krieges darin bestünde, ihn zu verlängern. Gleichzeitig wurden nur sehr wenige Vorschläge für Friedensgespräche unterbreitet oder in Betracht gezogen. Sogar ein Vorschlag des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger, der wohl kaum ein Pazifist ist, wurde vom pro-ukrainischen Lager fast sofort abgelehnt. Wenn Leute wie Kissinger beschuldigt werden, Kompromisse einzugehen, können wir sicher sein, dass der politische Diskurs über den Krieg einen Grad an Extremismus erreicht hat, wie es ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat.

Abgesehen von der Moral, sich gegen die Fortsetzung des Krieges auszusprechen, oder der Unmoral des Schweigens, gibt es noch ein anderes Thema, das unsere Aufmerksamkeit verdient: Der Krieg ist nicht nur ein interner Streit zwischen Russland und seinen Verbündeten auf der einen Seite und der Ukraine und der NATO auf der anderen. Er geht uns alle an.

Eine umfassende Studie von Forschern der Universitäten Birmingham, Groningen und Maryland hat die möglichen Auswirkungen des Krieges auf die Haushaltseinkommen in 116 verschiedenen Ländern untersucht.

Die jüngste Studie hat ein Modell für die Zukunft erstellt, das auf den Erfahrungen beruht, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, insbesondere im globalen Süden, bereits machen. Es sieht düster aus. Allein die Tatsache, dass die Energiepreise einen einzelnen Haushalt zwingen könnten, zwischen 2,7 und 4,8 Prozent mehr auszugeben, reicht aus, um 78 bis 114 Millionen Menschen in extreme Armut zu stürzen.

Da Hunderte Millionen bereits in extremer Armut leben, wird ein großer Teil der Menschheit nicht mehr in der Lage sein, sich angemessene Nahrungsmittel, Trinkwasser, Bildung, Gesundheitsversorgung oder Unterkünfte zu leisten.

Unser Schweigen zu der Unmenschlichkeit und Sinnlosigkeit des Krieges ist also nicht nur unmoralisch, sondern in diesem Fall auch ein Verrat am Schicksal von Hunderten Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

Der Krieg in der Ukraine muss beendet werden, auch wenn eine Partei nicht vollständig besiegt wird, auch wenn den geopolitischen Interessen der NATO nicht gedient ist und auch wenn nicht alle Ziele Russlands, welche auch immer das sein mögen, erreicht werden.

Der Krieg sollte beendet werden, weil die langfristige Instabilität in dieser Region unabhängig vom Ausgang des Krieges in absehbarer Zeit nicht völlig aufhören wird und weil Millionen unschuldiger Menschen in der Ukraine und auf der ganzen Welt leiden und weiter leiden werden. Und weil nur politische Kompromisse im Rahmen von Friedensverhandlungen diesem Grauen ein Ende setzen können.

Dr. Ramzy Baroud ist ein weithin veröffentlichter und übersetzter Autor, ein international syndizierter Kolumnist und Herausgeber von PalestineChronicle.com. Sein neuestes Buch ist The Last Earth: A Palestinian Story (Pluto Press, 2018). Er promovierte in Palästinastudien an der University of Exeter (2015) und war ein Non-Resident Scholar am Orfalea Center for Global and International Studies, UCSB. Besuchen Sie seine Website unter www.ramzybaroud.net.