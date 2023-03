Die Zwangsmedikation aller Bürger

…die meisten Männer und Frauen werden aufwachsen, um ihre Knechtschaft zu lieben, und werden niemals von einer Revolution träumen.“

Aldous Huxley, Schöne neue Welt

Karen Hunt

Angefangen hat alles in den 1950er-Jahren mit den Worten: „Mit diesen Medikamenten werden Sie sich besser fühlen, probieren Sie sie einfach aus.“ Und die Leute taten es.

Im Laufe der Jahre wurde daraus „WIR EMPFEHLEN diese Drogen, wenn Sie nicht krank, depressiv oder tot sein wollen“. Fast jeder hörte zu und akzeptierte, dass Drogen die Antwort war und es keinen Weg gab, ohne sie zu leben.

In den vergangenen drei Jahren hieß es: „SIE MÜSSEN diese Medikamente NEHMEN, sonst gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das Leben Ihrer Mitmenschen.“ Zu diesem Zeitpunkt waren die Menschen so darauf konditioniert, Medikamente zu nehmen, dass sie sich nichts dabei dachten, sich einer experimentellen mRNA-Gentherapie zu unterziehen, von der die Experten versprachen, sie „sicher“ zu halten.

In den nächsten Jahren wird es heißen: „Du bist gesetzlich verpflichtet, diese Medikamente zu nehmen, und wenn du es nicht tust, kommst du ins Gefängnis, weil du den Planeten gefährdest.“ Da die meisten Menschen über all die Jahre einer konsequenten Gehirnwäsche unterzogen wurden, werden sie dies ohne zu fragen befolgen. Diejenigen, die es nicht tun, werden von Nachbarn, Kollegen und sogar ihren eigenen Familienmitgliedern informiert, um die Sicherheit des Planeten zu gewährleisten.

Zu radikal, sagen Sie. Lesen Sie weiter und sehen Sie selbst.

Vor zwei Wochen war Woody Harrelson bei SNL zu Gast und erzählte eine Geschichte über ein „verrücktes“ Drehbuch, das er 2019 las, während er im Central Park einen Joint rauchte.

Der Film geht folgendermaßen: Die weltweit größten Drogenkartelle schließen sich zusammen, kaufen alle Medien und alle Politiker auf und zwingen alle Menschen der Welt, sich in ihren Häusern einzuschließen. Und die Menschen können nur herauskommen, wenn sie die Drogen des Kartells nehmen und diese Drogen immer wieder nehmen.

Hey! Niemand kann so reden, schon gar nicht ein Prominenter, nicht einmal bei SNL, nur um lustig zu sein. Sofort musste seine Comedy-Routine entlarvt werden. Insider erklärte, dass „Harrelsons Kommentare auf eine weithin entlarvte Randtheorie Bezug zu nehmen schienen, der zufolge große Pharmaunternehmen die COVID-19-Pandemie geschaffen haben, um mit Impfstoffen Geld zu verdienen“.

Ich weiß. Also, Randtheorie. Niemand wäre so dumm, auf eine derartige Verschwörungstheorie hereinzufallen.

Erinnern Sie sich an das große Chemieunglück in Palestine, Ohio, vor ein paar Wochen? Das ist zwar schon Schnee von gestern, aber wissen Sie was?

Es wurde berichtet, dass einige Einwohner von Palestine nach der Rückkehr in ihre Häuser Ausschlag, Halsschmerzen, Übelkeit und Kopfschmerzen bekommen haben. Natürlich befürchten sie, dass ihre Symptome mit den Chemikalien zusammenhängen, die bei der Zugentgleisung freigesetzt wurden.

Nennen Sie mich so verrückt wie Harrelson, aber was sind die beiden ersten Anzeichen einer Strahlenvergiftung?

Übelkeit und Erbrechen. Manchmal sind Übelkeit und Erbrechen die ersten Anzeichen einer Strahlenvergiftung.

Schädigung der Haut. An den der Strahlung ausgesetzten Stellen können sich Blasen und in einigen Fällen auch offene Wunden bilden.

Ich sage nicht, dass die Bewohner an der Strahlenkrankheit leiden. Aber vielleicht, konditioniert uns diese jüngste Katastrophe darauf, die Zeit zu akzeptieren, in der uns befohlen wird, Medikamente gegen Strahlung für eine bevorstehende „Atomkatastrophe“ einzunehmen. Die Katastrophe könnte real sein, oder auch nicht, wir können es nicht wissen. Es gibt zahllose Beispiele dafür, dass unsere Regierung Giftstoffe in die Luft abgibt und niemandem etwas davon erzählt.

Um nur ein Beispiel zu nennen:

Von 1944 bis 1974 führten sowohl das Verteidigungsministerium als auch die Atomenergiekommission Hunderte von geheimen Experimenten in San Francisco und im ganzen Land durch, bei denen ahnungslose Patienten gefährlichen Strahlungsdosen ausgesetzt wurden, darunter auch Plutoniuminjektionen.

Das alles lässt mich über Covid und das Labor in Wuhan nachdenken. Jede Andeutung einer undichten Stelle im Labor war eine Verschwörungstheorie – bis sie es nicht mehr war. Das wird uns jetzt gesagt:

Das Energieministerium ist nun mit „geringem Vertrauen“ zu dem Schluss gekommen, dass die COVID-19-Pandemie höchstwahrscheinlich durch ein unbeabsichtigtes Laborleck in China ausgelöst wurde, berichtet das Wall Street Journal.

Erst heißt es „geschlossen“, dann „geringes Vertrauen“. Was davon ist richtig? Dieses ständige Hin und Her hält uns in einem erhöhten Zustand der Angst und Verwirrung. Ein Beispiel für die Widersprüche, mit denen wir gefüttert werden, ist die Tatsache, dass Fleisch aus dem Labor gesund sein soll, während es gleichzeitig aus präkanzerösen und krebserregenden tierischen Zellen hergestellt wird.

Laut Bloomberg:

Seit Jahrzehnten züchten Unternehmen wie Pfizer Inc. und Johnson & Johnson große Mengen von Zellen, um Impfstoffe, monoklonale Antikörper und andere Biotherapeutika herzustellen. Die Idee ist jetzt, dass wir diese Zellen auch essen können.

… Sie verwenden still und leise sogenannte unsterbliche Zellen, etwas, das die meisten Menschen noch nie absichtlich gegessen haben. Immortalisierte Zellen sind ein Grundnahrungsmittel in der medizinischen Forschung, aber technisch gesehen sind sie präkanzerös und können in einigen Fällen vollständig zu Krebs führen.

Also, damit ich das richtig verstehe. Wir können keinen Krebs bekommen, wenn wir Fleisch essen, das aus Krebszellen von Tieren gezüchtet wurde, weil Krebs von Tieren nicht auf den Menschen übergehen kann, aber wir haben Covid von jemandem bekommen, der ein Tier von einem „Nassmarkt“ gegessen hat, weil Viren vom Tier auf den Menschen übergehen können.

Jetzt wird uns gesagt, dass es so nicht passiert ist. Es stimmt zwar, dass das genetisch mutierte, von Menschenhand geschaffene Virus aus dem Labor in Wuhan entwichen ist und wir uns so alle infiziert haben, aber das wurde mit „geringer Sicherheit“ festgestellt.

Handelt es sich also um eine Biowaffe, oder nicht? Wird man uns jemals Einzelheiten darüber mitteilen, wie das Virus mutiert wurde? Haben wir nicht ein Recht darauf, das zu erfahren, wenn wir diejenigen sind, die infiziert werden – ob das alles stimmt oder nicht, und wie können wir wissen, ob es stimmt oder nicht?

Und dann, letzte Woche, berichteten lokale Nachrichtensender in West Virginia und Maryland von einem mysteriösen Staub, der vom Himmel fiel. Aber keine Sorge, denn die „Experten“ sagten, es handele sich um ein „windgetriebenes Staubereignis“ und die „wahrscheinliche Erklärung ist, dass der Staub von Texas und New Mexico in den Mittleren Westen getragen wurde“. [Der Link zu den Lokalnachrichten ist für Leser außerhalb der USA nicht zugänglich, hier ist ein Link zu demselben Artikel in der Mail – Anm. d. Red.]

Warum können sie nie etwas Definitives sagen? Warum ist es nur die „wahrscheinliche Erklärung“. Wozu sind Experten gut, wenn sie sich nie einer Sache sicher sind?

Was passiert nun, wenn es im ganzen Land oder in Europa oder vielleicht an beiden Orten eine oder mehrere Explosionen gibt und jeder aufgefordert wird, Medikamente gegen die Strahlung einzunehmen? Würden Sie dann Nein sagen?

Sie könnten der skeptischste Mensch der Welt sein. Vielleicht glauben Sie nichts von dem, was der senile Joe Biden und seine unfähige Regierung sagen, oder von den Lügen, mit denen die Medien Sie füttern, aber Sie werden trotzdem diese Pillen nehmen. Und Sie werden sie an Ihre Kinder weitergeben.

Damals, im Oktober 2022, lasen wir Schlagzeilen wie „USA kauft für 290 Millionen Dollar Medikamente gegen Strahlung inmitten von Putins Atomwaffendrohungen“ und der „Präsident warnte vor der „Aussicht auf ein Armageddon“, das vom kriegstreiberischen russischen Führer Wladimir Putin ausgelöst werden könnte“.

Mehr Konditionierung.

Und wenn die nächste Pandemie 2024/25 kommt, kurz nachdem die WHO ihren Pandemiebereitschaftsvertrag abgeschlossen hat, der von allen Ländern der Welt verlangt, die Protokolle zu befolgen, wird niemand mehr ein Feuer in sich haben, um sich gegen die Zwangsmedikation zu wehren. Sie werden einfach nur dankbar sein, dass sie die Strahlung überlebt haben. Natürlich werden die Menschen an allen möglichen seltsamen und schrecklichen Krankheiten leiden. „Long Covid“ und „plötzliche Todesfälle“ werden nichts im Vergleich dazu sein.

Gott sei Dank haben die Vereinten Nationen Ende Februar bekannt gegeben, dass die Regierungen mit der Ausarbeitung eines WHO-Instruments zur Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung begonnen haben.

Wie beruhigend zu wissen, dass sie vorausschauend handeln, um uns zu schützen. Es handelt sich um eine einheitliche Antwort, wobei die WHO die Befugnis hat, jederzeit eine Pandemie auszurufen, wenn sie dies wünscht.

Folgendes berichtet die Epoch Times:

Die Biden-Administration ist dabei, ein Abkommen abzuschließen, das der WHO die nahezu vollständige Befugnis gibt, Amerikas Politik während einer Pandemie zu diktieren. Dazu gehören Impfmaßnahmen, Abriegelungsmaßnahmen, Schulschließungen, die Rückverfolgung von Kontakten von US-Bürgern und sogar die Überwachung von Online-Kommentaren, wenn diese Äußerungen der offiziellen Darstellung zuwiderlaufen.

Was natürlich von den Mainstream-Medien als Verschwörungstheorie bezeichnet wird. Doch NPR zitierte tatsächlich Tedros, den Generaldirektor der WHO, mit folgenden Worten über den Vertrag:

Der Gedanke hinter der bevorstehenden Sitzung der Weltgesundheitsversammlung ist, so Tedros, eine neue Weltordnung zu entwerfen, um künftige Gesundheitskrisen zu bewältigen. „Wir haben keine Spielregeln“, sagt Tedros über die derzeitige Situation. „Um gemeinsame Probleme wie Pandemien zu bewältigen, benötigt man Gesetze und Regeln, die den Ländern Verpflichtungen auferlegen. Das ist es, was wir vermissen. Und ich hoffe, dass die Länder einem verbindlichen Pakt zustimmen werden, damit Pandemien besser bewältigt werden können.“

Bereits im Januar 2022 erklärte Tedros, der Vertrag sei eine „Priorität“ für…

die WHO dringend als führende und lenkende Autorität im Bereich der globalen Gesundheit im Zentrum der globalen Gesundheitsarchitektur zu stärken. Wir alle wollen eine Welt, in der die Wissenschaft über Fehlinformationen triumphiert, in der Solidarität über Spaltung siegt und in der Gleichberechtigung eine Realität ist und kein Wunschtraum.“

Nach Angaben der WHO muss dieser Vertrag bis 2024 unterzeichnet und umgesetzt werden. Bis 2024 muss noch viel passieren, was zur Annullierung der Präsidentschaftswahlen in den USA führen könnte. Uns läuft die Zeit davon.

Es ist 90 Minuten vor Mitternacht, so nah war die Weltuntergangsuhr noch nie an Mitternacht dran, und die Uhr tickt. Die Ereignisse scheinen tatsächlich auf eine Apokalypse hinzudeuten.

Am 14. Februar gab der norwegische Geheimdienst bekannt, dass Russland zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg wieder Atomwaffen einsetzen

Am 21. Februar erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, dass Moskau seine Teilnahme am New-START-Vertrag – dem letzten verbliebenen Atomwaffenkontrollpakt mit den Vereinigten Staaten – aussetze.

Darin sind sich die Analysten einig:

Russlands taktisches Waffenarsenal ist eine Absicherung gegen die qualifizierte Überlegenheit der konventionellen Streitkräfte der NATO – nicht unbedingt eine Lösung für einen Erstschlag, sondern eher ein Instrument, das die Ausgangslage für den Fall ausgleichen soll, dass Russland einen größeren kontinentalen Krieg verliert.

Es hat den Anschein, dass die Vereinigten Staaten kopfüber in eine nukleare Konfrontation mit Russland stürzen, und wir werden darauf konditioniert, entsprechend zu reagieren – indem wir unsere Medikamente nehmen.

Gestern empfahl die Weltgesundheitsorganisation den Nationen, Medikamente für radiologische Katastrophen zu horten.

Die Regierungen müssen Behandlungen für die Bedürftigen zur Verfügung stellen – und zwar schnell. Es ist wichtig, dass die Regierungen darauf vorbereitet sind, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und sofort auf Notfälle zu reagieren. Dazu gehört auch die Bereitstellung von lebensrettenden Medikamenten, die die Risiken verringern und Strahlenschäden behandeln.

Was ist der beste Weg, um auf globale Notfälle FAST zu reagieren? Ein rechtsverbindliches Abkommen, bei dem sich alle Mitgliedstaaten an die von der WHO aufgestellten Regeln halten.

Nochmals, die Epoch Times:

Francis Boyle, Professor für internationales Recht an der University of Illinois College of Law, sagte, dass der Vertrag „einen weltweiten medizinischen Polizeistaat unter der Kontrolle der WHO und insbesondere des WHO-Generaldirektors Tedros errichten würde“.

Die Ärztin Meryl Nass sagte: „Wenn diese Regeln in ihrer jetzigen Form durchgehen, wird mir als Ärztin vorgeschrieben, was ich einem Patienten verbreiche und was ich ihm nicht geben darf, wenn die WHO einen öffentlichen Gesundheitsnotstand ausruft. Man kann Ihnen also sagen, dass Sie Remdesivir bekommen, aber Hydroxychloroquin oder Ivermectin dürfen Sie nicht bekommen. Was sie auch sagen, ist, dass sie an die Gleichheit glauben, was bedeutet, dass jeder auf der Welt geimpft wird, ob man es braucht oder nicht, ob man bereits immun ist oder nicht.“

„Wer auch immer diese Klausel entworfen hat, wusste genauso viel über das amerikanische Verfassungsrecht und das internationale Recht wie ich, und er hat sie absichtlich so formuliert, dass er die Befugnis des Senats, Verträge zu beraten und zu genehmigen, umgeht und sie sofort nach der Unterzeichnung vorläufig in Kraft setzt“, sagte Boyle.

Der SNL-Monolog von Woody Harrleson sieht immer mehr nach Realität und immer weniger nach einer Verschwörungstheorie aus. Also, lesen wir das noch einmal:

Die weltweit größten Drogenkartelle tun sich zusammen, kaufen alle Medien und alle Politiker auf und zwingen alle Menschen der Welt, sich zu Hause einzuschließen. Und die Menschen können nur herauskommen, wenn sie die Drogen des Kartells nehmen und sie immer wieder nehmen.

Wenn Ihnen das immer noch zu radikal ist, lehnen Sie sich zurück und sehen Sie sich eine weitere Folge von SNL an – aber nur, wenn sie versprechen, in Zukunft allen Prominenten einen Maulkorb zu verpassen, die es wagen, Verschwörungstheorien zu verbreiten, bei denen wir uns unwohl fühlen.