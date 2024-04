Dr. Meryl Nass: Die Pandemiepläne der WHO sind auf Lügen und Irreführung aufgebaut

Von Rhoda Wilson

Die WHO ist kein ehrlicher Makler, sagte Dr. Meryl Nass vor italienischen Politikern, Ärzten und Krankenschwestern. “Ihre Pandemiepläne sind auf Lügen und Irreführung aufgebaut”.

Am Freitag veranstaltete die Commission Medico Scientifica Indepente (“CSMI”) in Rom eine Konferenz mit dem Titel “Perspektiven der Weltgesundheitsorganisation: Vom Beratungsgremium zur Weltregierung?“.

Die Konferenz sollte ursprünglich im italienischen Parlament stattfinden, wurde aber in den benachbarten Capranichetta-Konferenzraum verlegt. Laut Professor Norman Fenton, der als einer der Experten einen Vortrag hielt, war der Raum mit einer Mischung aus Politikern, Ärzten, Journalisten und Forschern voll besetzt.

Dr. Meryl Nass hielt zwei Vorträge. Einer handelte von den Absichten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), biologische Waffen zu verbreiten. Der andere beschrieb die Suppe aus Lügen und Irreführungen, die es der WHO ermöglicht, ihre Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (“IHR”) und ihres Pandemievertrags überhaupt vorzuschlagen, geschweige denn zu glauben, dass sie angenommen werden.

Dr. Nass ist eine Ärztin und Forscherin, die bewiesen hat, dass die weltweit größte Milzbrand-Epidemie auf biologische Kriegsführung zurückzuführen ist. Sie deckte die Gefahren des Milzbrandimpfstoffs auf. Ihre Zulassung wurde ihr wegen der Verschreibung von Covid-Medikamenten und “Fehlinformationen” entzogen. Sie ist die Gründerin von Door to Freedom, einer Online-Informationssammlung, die uns helfen soll, unsere Rechte und unsere Freiheit wiederzuerlangen.

Dr. Nass hat die Folien ihrer beiden Präsentationen auf ihrer Substack-Seite HIER und die Tagesordnung für die Veranstaltung HIER hochgeladen.

Im Folgenden finden Sie die zweite Präsentation von Dr. Nass mit dem Titel “Was ist wirklich los mit der WHO?“, die auch einen Überblick über die Risiken der vorgeschlagenen IHR-Änderungen und des Pandemievertrags enthält.

Children’s Health Defense: Perspektiven der WHO | Vom Beratungsgremium zur Weltregierung? 19. April 2024

Wenn Sie das Video oben auf Rumble nicht sehen können, können Sie es HIER auf CHD.TV ansehen. Der 20-minütige Vortrag von Dr. Nass beginnt bei Zeit 6:54:29 (auf Rumble 7:13:15).

In ihrer obigen Präsentation erklärte Dr. Mery Nass, dass der vorgeschlagene Pandemievertrag und die Änderungen der IHR nicht in einem Vakuum entstanden sind. “Dies ist eine logische Schlussfolgerung aus dem, was in den letzten vier Jahren und länger passiert ist”, sagte sie.

Dr. Nass begann damit, die ständigen Lügen zu beschreiben, die uns im Laufe der Jahre erzählt wurden, darunter auch die über den Ursprung von SARS-CoV-2.

Wie die Genetik beweist, wurde SARS-CoV-2 eindeutig in einem Labor hergestellt, sagte sie. Aber “man sagt uns immer noch, dass Pandemien durch das Übergreifen von Tieren auf Menschen entstehen, obwohl das fast nie der Fall ist”.

Warum hat man den Laborursprung des Virus vertuscht und darauf bestanden, dass SARS-CoV-2 natürlichen Ursprungs ist?

“Es gab viele Gründe, aber ich glaube, der wichtigste war die Tatsache, dass sie darauf bestehen mussten, dass es sich um einen natürlichen Ursprung handelte, um den Menschen für die Pandemie verantwortlich zu machen, um die Agenda des Klimawandels zu unterstützen und um dieses verrückte Konzept der One Health zu rechtfertigen”, sagte Dr. Nass.

Children’s Health Defense: Perspektiven der WHO | Vom Beratungsgremium zur Weltregierung? (Zeitstempel 7:15:45)

Der Klimawandel bzw. die vom Menschen verursachte globale Erwärmung ist nicht die einzige Ideologie, die sie benutzen, um uns in die Zukunft zu treiben, die sie für uns gewählt haben. Zu den anderen gehören die Identitätspolitik und die kritische Rassentheorie. Aber die Ideologie, dass der Klimawandel und mutwillige menschliche Aktivitäten Pandemien verursachen, ist sehr wichtig, sagte Dr. Nass. “Ich möchte, dass Sie darüber nachdenken.”

Dr. Nass hat etwa 20 Artikel aus Unternehmensmedien und wissenschaftlichen Zeitschriften gesammelt, die besagen, dass der Klimawandel Pandemien verursacht. In ihrem Vortrag auf der CSMI-Konferenz zeigte sie Bilder von einigen dieser Artikel, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen. Eines der Bilder, die sie zeigte, stammte aus einem Artikel des Guardian vom 25. März 2020:

Führende Wissenschaftler bezeichneten den Covid-19-Ausbruch auch als “klaren Warnschuss”, da es in der Tierwelt weitaus tödlichere Krankheiten gebe und die heutige Zivilisation “mit dem Feuer spiele”. Sie sagten, dass es fast immer menschliches Verhalten sei, das das Übergreifen von Krankheiten auf den Menschen verursache. Um weitere Ausbrüche zu verhindern, so die Experten, müssen sowohl die globale Erwärmung als auch die Zerstörung der Natur durch Landwirtschaft, Bergbau und Siedlungsbau beendet werden, da beides dazu führt, dass Wildtiere mit Menschen in Kontakt kommen. Coronavirus: Die Natur sendet uns eine Botschaft”, sagt der UN-Umweltchef, The Guardian, 25. März 2020

Das ist nicht erst seit gestern so, sagt Dr. Nass. In seinem Buch “Technocracy: The Hard Road to World Order” (Technokratie: Der harte Weg zur Weltordnung) zeigt Patrick Wood, wie einige dieser Konzepte in den 1930er Jahren entstanden.

Children’s Health Defense: Perspektiven der WHO | Vom Beratungsgremium zur Weltregierung? (Zeitstempel 7:18:39)

Pandemievertrag und IHR-Änderungen

Der Pandemievertrag der WHO – der auch als Pandemieabkommen, Pandemievereinbarung und WHO Convention Agreement + (“WHO CA+”) bekannt ist – und die IHR-Änderungen verfolgen die gleichen globalistischen Ziele. Wenn eines dieser Dokumente angenommen wird, “werden die Eliten sehr glücklich sein”, sagte Dr. Nass.

In ihrem Vortrag bezieht sich Dr. Nass auf eine Version der IHR-Änderungen, die bereits “anderthalb Jahre alt” ist. Andererseits wurde der Text des vorgeschlagenen Pandemievertrags mehrfach geändert.

Sie erklärte, dass es bisher acht verschiedene Entwürfe oder Versionen des vorgeschlagenen Pandemievertrags gegeben habe. Von einer Version zur anderen sind viele Dinge gleich geblieben, während sich andere “nach innen und außen bewegen”.

Anmerkung: Dr. Nass hielt ihren Vortrag, bevor der letzte Entwurf veröffentlicht wurde, den wir gestern in einem Artikel beschrieben haben.

Anhand der Versionen, die sie gesehen hatte, wählte Dr. Nass einige der besonders ungeheuerlichen Bestimmungen aus, die in den meisten von ihnen auftauchten.

Children’s Health Defense: Perspektiven der WHO | Vom Beratungsgremium zur Weltregierung? (Zeitstempel 7:20:03)

In vielen Fassungen des Vertrags heißt es, dass die Länder Gesetze erlassen oder zusätzliche Verwaltungsverfahren einführen müssen, damit nicht zugelassene Impfstoffe und Arzneimittel in der Bevölkerung eingeführt werden können.

“Zulassungsfrei bedeutet ungetestet”, sagte Dr. Nass. “Es bedeutet in diesem Fall auch, dass der Hersteller, die WHO, die Regierung, der Arzt, das Gebäude, in dem man den Impfstoff erhalten hat, nicht haftbar gemacht werden kann – niemand haftet für Verletzungen. Und das ist notwendig, wenn man einen ungetesteten Impfstoff auf den Markt bringen will”.

“Fast alle Impfstoffe scheitern während der Entwicklung. Etwa 75 % scheitern, bevor sie eine Zulassung erhalten. Das sind die 75 %, die sie uns geben wollen”, sagte sie.

Die Staaten sind auch verpflichtet, Überwachung und Zensur zu betreiben, d. h. alles zu überwachen und zu zensieren, was nicht mit dem von der WHO vorgegebenen Narrativ übereinstimmt. Diese Forderung ist sowohl im Vertrag als auch in den IHR-Änderungen enthalten, so Dr. Nass.

Der One-Health-Ansatz ist in jeder Version des Vertrags enthalten.

“One Health” ist ein bizarres Konzept, das nur dazu dient, die Kontrolle über die gesamte Welt und ihre Ressourcen zu erlangen”, so Dr. Nass.

“Es besagt, dass Gesundheit nicht nur eine menschliche Angelegenheit sein kann, sondern dass man Tiere, Pflanzen und Ökosysteme einbeziehen muss, wenn man über Gesundheit spricht. Und das ist alles, was es auf der Welt gibt, wenn man darüber nachdenkt. Und alle diese Bereiche könnten von der Weltgesundheitsorganisation verwaltet werden”, fügte sie hinzu.

Ab 7:23:47 Uhr beschreibt Dr. Nass kurz, was One Health ist und wie das One Health-Konzept entstanden ist.

Die Menschenrechte wurden aus den IHR-Änderungen gestrichen. Sie wurden in den Vertrag aufgenommen und dann wieder herausgenommen.

Warum wurde die Formulierung “unter voller Achtung der Würde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten des Menschen” gestrichen? Es kann nur so sein, dass sie das Ende der Demokratie herbeiführen wollen, sagte Dr. Nass.

Die IHR-Änderungen erweitern die Befugnisse der WHO. In den derzeitigen IHR sind die Zuständigkeiten der WHO auf die Reaktion auf Risiken für die öffentliche Gesundheit beschränkt. Mit den Änderungen wird die Beteiligung der WHO auf alle Risiken ausgedehnt, die die öffentliche Gesundheit beeinträchtigen können.

Alarmierenderweise besagt Artikel 43 der vorgeschlagenen IHR-Änderungen, dass die WHO das Recht hat, Menschen während einer erklärten Pandemie Medikamente vorzuenthalten. “Beim nächsten Mal gibt es weltweit kein Ivermectin oder Hydroxychloroquin mehr”, warnte Dr. Nass.

Die WHO ist kein ehrlicher Makler, sagte Dr. Nass. “Ihre Pandemiepläne sind auf Lügen und Irreführung aufgebaut”.

Children’s Health Defense: Perspektiven der WHO | Vom Beratungsgremium zur Weltregierung? (Zeitstempel 7:30:52)

Vogelgrippe als Beispiel für kommende Dinge

“Während diese beiden WHO-Dokumente kurz vor ihrer Annahme oder Verabschiedung stehen, wächst in den Vereinigten Staaten die Angst vor der Vogelgrippe “, so Dr. Nass.

Am 5. April gaben die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC”) eine Gesundheitshinweise für eine Person in Texas heraus, die positiv auf Vogelgrippe getestet wurde. Es handelte sich um die zweite Person, die in den Vereinigten Staaten positiv auf Vogelgrippe getestet wurde. Der erste Fall wurde im April 2022 in Colorado gemeldet.

Dr. Nass ist der Ansicht, dass die Gesundheitshinweise der CDC vom 5. April zeigen, dass die CDC nach weiteren Fällen beim Menschen Ausschau hält, um strengere Kontrollen rechtfertigen zu können.

Am selben Tag, an dem die CDC mitteilte, dass ein Texaner an der Vogelgrippe erkrankt sei, erklärte der oberste Impfstoffregulierer der US Food and Drug Administration, Peter Marks, er sei zuversichtlich, dass der US-Vorrat an vogelgrippespezifischen Impfstoffen im Falle eines Einsatzes gut funktionieren würde.

Dr. Luciana Borio, eine ehemalige FDA-Beamtin, stellte jedoch die Wirksamkeit des Impfstoffs in Frage. Das 2007 von der FDA zugelassene Zwei-Dosis-Schema des Impfstoffs erzeugt Antikörper, die das Risiko, an Vogelgrippe zu erkranken, voraussichtlich um 45 % senken.

Wichtig ist, so Dr. Nass, dass Marks sagte, es gebe eine niedrige Schwelle, um den Impfstoff gegen die Vogelgrippe zu verabreichen.

“Nur weil wir wegen des Covid-Virus nervös sind, schauen sich viele Leute an, was hier vor sich geht, und es gibt wahrscheinlich eine ziemlich niedrige Schwelle, um den Abzug zu betätigen”, sagte er.

“Mit anderen Worten, er ist bereit, Menschen mit diesen bereits zugelassenen Vogelgrippeimpfstoffen gegen eine Krankheit zu impfen, die in über 20 Jahren weniger als 500 Menschen auf der Welt getötet hat (soweit wir wissen) – das sind weniger als 25 pro Jahr auf der Welt -, die noch nie einen Amerikaner getötet hat und die weltweit etwa 800-900 Fälle verursacht hat (soweit wir wissen)”, sagte Dr. Nass.

Während der klinischen Prüfung von AUDENZ, einem der in den USA zugelassenen Vogelgrippeimpfstoffe, starb 1 von 200 Geimpften. In der Placebogruppe waren es dagegen 1 von 1.000.

“Dies ist der Impfstoff, bei dem die Schwelle für eine Impfung gegen die Vogelgrippe niedrig ist”, so Dr. Nass.