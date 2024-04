Die Literatur über Turbokrebs wächst rasant. Der Damm bricht und wird Pfizer und Moderna mit sich reißen

Von Dr. William Makis

“Ich habe in Google nach “Turbokrebs” gesucht und 0 Artikel in der medizinischen Literatur gefunden!” – Dies ist der Unsinn, mit dem ich von stark gehirngewaschenen und propagierten Personen online konfrontiert werde.

Schauen wir uns einen der wichtigsten Big-Pharma-Propagandisten auf Twitter an, Dr. David Gorski, dessen Meinungsartikel über Turbokrebs routinemäßig von “Community Notes” als offizielle Quelle verwendet wird. Er schreibt:

“Es gibt keinen “Turbo-Krebs” Es überrascht nicht, dass es den “Turbokrebs” nicht gibt. Weder Onkologen noch Krebsbiologen erkennen ihn als Phänomen an, und wenn Sie in PubMed danach suchen, werden Sie keinen Hinweis auf ihn finden. Im Grunde genommen handelt es sich um einen cleveren Begriff, der von Impfgegner geprägt wurde, um Ihnen Angst einzujagen, damit Sie glauben, dass Sie durch COVID-19-Impfstoffe Krebs bekommen oder zumindest ein stark erhöhtes Risiko haben, an Krebs zu erkranken. Die “Beweise”, die zur Untermauerung des Konzepts angeführt werden, bestehen aus den üblichen Fehlinformationstechniken der Impfgegner: Anekdoten, wilde Spekulationen über biologische Mechanismen ohne solide biologische Grundlage und die Vermengung von Korrelation und Kausalität, egal wie sehr man die Augen zusammenkneifen muss, um sie zu erkennen. Leider ist der Begriff “Turbokrebs” auch zu beängstigend und prägnant, um in absehbarer Zeit zu verschwinden. Ich erwarte, dass die Impfgegner ihn noch jahrelang verwenden werden, vielleicht sogar für den Rest meines Lebens.” David H. Gorski, MD, PhD, FACS ist chirurgischer Onkologe am Barbara Ann Karmanos Cancer Institute, spezialisiert auf Brustkrebschirurgie, wo er auch als Verbindungsarzt des American College of Surgeons Committee on Cancer tätig ist, sowie außerordentlicher Professor für Chirurgie und Mitglied des Lehrkörpers des Graduiertenprogramms für Krebsbiologie an der Wayne State University.

Wikipedia – “Turbokrebs“:

„Turbo-Krebs ist ein Anti-Impf-Mythos, der sich auf die Idee zentriert, dass Menschen, die gegen COVID-19 geimpft werden, insbesondere mit mRNA-Impfstoffen, an einer hohen Inzidenz von sich schnell entwickelnden Krebserkrankungen leiden. Der Mythos, der von einer Reihe von Impfgegnern und verwandten Influencern, einschließlich Ärzten, verbreitet wird, hat keine sachliche Grundlage. Ende 2020, als sich COVID-19-Impfstoffe abzeichneten, begannen Anti-Impfstoff-Ärzte und Social-Media-Persönlichkeiten die unbegründete Idee zu verbreiten, dass Menschen, die gegen COVID-19 geimpft sind, schnell verbreitende Krebsarten entwickeln. Diese Behauptungen neigten dazu, einzelne Fallberichte falsch darzustellen oder auf Anekdoten zu spekulieren. David Gorski fasste das Phänomen „Turbokrebs“ als „die üblichen Fehlinformationstechniken von Antivaxxern“ zusammen: Anekdoten, wilde Spekulationen über biologische Mechanismen ohne feste Grundlage in der Biologie und Verschmelzung von Korrelation mit Kausalität“. Laut dem US-amerikanischen National Cancer Institute gibt es keine Beweise dafür, dass COVID-19-Impfstoffe Krebs verursachen, zu Wiederauftreten führen oder zu Krankheitsprogression führen. Darüber hinaus verändern COVID-19-Impfstoffe Ihre DNA nicht.“

Mein Kommentar: Dieser Wikipedia-Eintrag ist sehr schwach, er bezieht sich nur auf 2 der 26 Papiere, die ich aufgelistet habe. “COVID-19-Impfstoffe ändern nicht Ihre DNA” ist auch eine falsche Aussage, da dies derzeit unbekannt ist. Dieser Eintrag zitiert auch einen Nicht-Experten, David Gorski, der seine eigenen Probleme mit sich bringt.

Die Big Pharma-Cover ist extrem schwach:

David Gorskis Meinungsbeitrag ist voller falscher Annahmen und gefälschter, erfundener Aussagen. Er geht über drei Papiere (Goldman, Zamfir, Singh) und ignoriert den Rest der “Turbokrebs”-Literatur.

Hier ist ein Beispiel für die Art der fehlerhaften Logik, die er verwendet:

„die Behauptungen (von Rechtsanwalt Thomas Renz, der eine Zunahme von Krebs in der Datenbank behauptete, die Gesundheit von Militärpersonal verfolgt) waren unglaublich in ihrem Gesicht nur aus wissenschaftlicher Plausibilität, da wir von den Atombombenanschlägen in Hiroshima und Nagasaki wissen, dass die Krebsarten aufgrund des stärksten Karzinogens aller, großen Strahlendosis, die mindestens zwei Strahlen zeigen.Die meisten soliden Krebsarten zeigen sich seit etwa 10 Jahren nicht mehr. Angesichts der Tatsache, dass die Impfstoffe erst vor zwei Jahren für die allgemeine Bevölkerung eingeführt wurden, wäre es selbst dann, wenn die Impfstoffe so stark krebserregend wären wie eine Dosis ionisierender Strahlung, der man bei der Explosion einer Atombombe ausgesetzt ist, erst jetzt möglich, einen Schimmer eines Krebssignals für Leukämien zu sehen, und selbst dann haben die meisten Menschen den Impfstoff erst Monate oder sogar ein Jahr später erhalten, was zu früh ist.”

Diese Aussage ist voller falscher, falscher Annahmen:

ionisierende Strahlung ist nicht das „mächtigste Karzinogen von allen“ und es ist klar, dass Gorski kein Verständnis für ionisierende Strahlung hat, was nicht verwunderlich ist, da er keine Ausbildung als Brustkrebschirurg hat.

und es ist klar, dass Gorski kein Verständnis für ionisierende Strahlung hat, was nicht verwunderlich ist, da er keine Ausbildung als Brustkrebschirurg hat. „auch wenn die Impfstoffe ein ebenso starkes Karzinogen wie eine ionisierende Strahlendosis waren, wenn eine Atombombe explodiert wurde“

Er vergleicht Lipid-Nanopartikel, die mit künstlich modifizierten mRNA- und DNA-Plasmid-Molekülen gefüllt sind, die wochenlang im Blut im ganzen Körper zirkulieren und leicht von Zellen im ganzen Körper aufgenommen werden, mit externer Strahlenbelastung durch eine “Atombombe” die beiden Prozesse sind biologisch nicht vergleichbar Wikipedia : „Die karzinogene Dichte der Strahlung hängt von der Art der Strahlung, der Art der Exposition und dem Eindringen ab. Zum Beispiel ist die Alphastrahlung ein geringes Eindringen und ist keine Gefahr außerhalb des Körpers, aber Emittenten sind krebserregend, wenn sie eingeatmet oder eingenommen werden.“ Er ignoriert völlig das Immunsystem in diesen Überlegungen und die Wirkung künstlich modifizierter mRNA auf das Immunsystem vsektionierende Strahlung auf das Immunsystem.



“Onkologen erkennen es nicht als Phänomen, noch Krebsbiologen, und wenn Sie es auf PubMed suchen, werden Sie keinen Hinweis darauf finden”

Hier begeht Gorski den „Appell auf Autoritätsfall“ und zeigt uns seine Unfähigkeit, die medizinische Literatur richtig zu durchsuchen.

Er ignoriert auch die Tatsache, dass diese experimentellen pharmazeutischen Produkte nie auf Genotoxizität oder Karzinogenität getestet wurden. Warum sollten Onkologen oder Krebsbiologen ein Phänomen erkennen, das durch ein experimentelles pharmazeutisches Produkt verursacht wird, wenn die Hersteller es nicht entweder auf Genotoxizität oder Karzinogenität testen?

“Im Grunde ist es ein cleverer Begriff, der von Impfgegner geprägt wird, um Sie zu erschrecken, zu denken, dass COVID-19-Impfstoffe Ihnen Krebs geben oder zumindest Ihr Risiko, an Krebs zu erkranken, stark erhöhen werden. Die „Beweise“, die zur Unterstützung des Konzepts gemacht wurden, bestehen aus den üblichen Fehlinformationstechniken, die von Impfgegner verwendet werden: Anekdoten, wilde Spekulationen über biologische Mechanismen ohne feste Grundlage in der Biologie und Verwöhnung von Korrelation mit Kausalität, egal wie viel man schielen muss, um es zu sehen.“

Hier wird Gorski auf Ad- hominem-Angriffe , Vererbte und falsche Verallgemeinerungen reduziert

, Vererbte und falsche Verallgemeinerungen reduziert Er bedient sich auch eines Strohmann-Fehlschlusses (er fabriziert eine Karikatur von “Impfgegner”, die Anekdoten zitieren und wilde Spekulationen anstellen – gibt aber kein einziges konkretes Beispiel einer solchen Person im wirklichen Leben an, die solche Aktivitäten betreiben könnte – dann greift er diese Karikatur an, die er fabriziert hat, und “besiegt sie”)

(er fabriziert eine Karikatur von “Impfgegner”, die Anekdoten zitieren und wilde Spekulationen anstellen – gibt aber kein einziges konkretes Beispiel einer solchen Person im wirklichen Leben an, die solche Aktivitäten betreiben könnte – dann greift er diese Karikatur an, die er fabriziert hat, und “besiegt sie”) Darüber hinaus hat Gorski selbst keine Expertise in Biologie, Immunologie, Impfstoffen oder klinischen Studien. Woher weiß er, welche Spekulationen eine „feste Grundlage in der Biologie“ haben, wenn er keine solche Expertise hat?

Gorski ignoriert auch bequemerweise die Tatsache, dass Ärzte zensiert und unterdrückt werden, weil sie die Forschung über COVID-19 mRNA-Impfstoffverletzungen auf eine Weise durchführen, die noch nie zuvor in der Medizin gesehen wurde. Sie werden ihrer Lizenzen, Jobs und Krankenhausprivilegien beraubt.

Das Spielfeld ist nicht gleich, aber Gorski tut so, als wäre es gleich. Die eine Seite hat die Unterstützung einer politisch gut vernetzten pharmazeutischen Mafia (die regelmäßig wegen medizinischen Betrugs verurteilt wird) und finanzielle Anreize in Höhe von mehr als 200 Milliarden Dollar, die andere Seite hat Drohungen, Verleumdungen, die Zerstörung von medizinischen Karrieren, Ansehen, Arbeitsplätzen, Lizenzen, akademischen Karrieren, Forschungskarrieren, die Möglichkeit, ein Einkommen zu verdienen, und manchmal sogar Drohungen gegen Familien.

Wenn es ein Kampf David gegen Goliath wäre, hätte David keine Steinschleuder, keine Steine, und er würde mit verbundenen Augen, auf dem Rücken gefesselten Händen und gebrochenen Beinen vor Goliath (den gut genährten und finanzierten David Gorskis dieser Welt) geworfen.

Mein Beitrag zu einem Epoch Times Artikel

An den Hypothesen, wie diese Turbokarzinome bei den COVID-19-Geimpften entstehen könnten, hat sich nicht viel geändert.

Es gibt mehr Hinweise darauf, dass p53 eine wichtige Rolle spielt.

Es wurden weitere Arbeiten zur DNA-Kontamination und zu SV40 durchgeführt, und es wird an der Integration von DNA-Kontaminanten in die Genome der COVID-19-Geimpften geforscht.

Wir haben immer noch keine Antworten.

Ich sehe jedoch den April 2024 als einen Wendepunkt an – die Turbo-Krebs-Papiere kommen jetzt schnell und heftig herein. Mehr Fallberichte, mehr Hypothesen, mehr Beweise für mRNA-induzierten Turbokrebs in der Bevölkerung.

Trotz aller Bemühungen der Pharmaindustrie und ihrer korrupten Verbündeten in Politik, Medien und medizinischen Verbänden kann die Wahrheit über mRNA-induzierten Turbokrebs nicht unterdrückt oder versteckt werden. Sie kommt ans Licht und es gibt kein Zurück mehr.

Der Damm bricht, und er wird Pfizer und Moderna mit sich reißen.

Wenn Sie sich den Aktienchart von Pfizer ansehen, sehen Sie eine Aktie im freien Fall, die sich im Vergleich zum Rest des Marktes entgegengesetzt entwickelt. Das bedeutet, dass schlechte Nachrichten mit der Zeit “eingepreist” werden, da Insider verkaufen und sich aus dem Staub machen. Ich glaube, dass diese schlechte Nachricht die Wahrheit über Pfizers COVID-19 mRNA-Impfstoffe ist, die KREBS verursachen.

Unterdessen sind die Krebstodesfälle in den Vereinigten Staaten auf einem Allzeithoch und steigend.

