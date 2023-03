Rückblende: Der „Verzweiflungsschrei“ des Transhumanismus nach Unsterblichkeit

In diesem Artikel wird der Weg des Transhumanismus mit dem Christentum verglichen, wobei Gemeinsamkeiten und Gegensätze aufgezeigt werden. Der Heilige Gral des Transhumanismus ist das Erreichen der Unsterblichkeit, aber leider ohne einen wirklich menschlichen Körper. Ein solcher posthumaner Traum ist eine Sackgasse, weil er alles, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, auslöscht. ⁃ TN-Redakteur

Die Zeit des Transhumanismus scheint gekommen zu sein. Die Ziele der Bewegung und ihre prominentesten Persönlichkeiten werden allgegenwärtig mit lobenden Berichten in den Medien angepriesen, ihre wissenschaftlichen Forschungsprojekte werden von den Superreichen des Silicon Valley großzügig finanziert, und ihre Möglichkeiten (und Folgen) werden zunehmend in Hollywood verfilmt. Tatsächlich erhält die Bewegung in diesen Tagen so viel positive Aufmerksamkeit, dass man meinen könnte, ihre utopischen Ziele seien tatsächlich erreichbar.

Für die wenigen Leser, die diese futuristische soziale Bewegung noch nicht kennen, sei gesagt, dass Transhumanisten danach streben, „die Kontrolle über die menschliche Evolution an sich zu reißen“, indem sie sich die nackte Macht der Bio-, Cyber- und Computertechnologie zunutze machen, um sich selbst die Kräfte von Film-Superhelden zu verleihen und schließlich ein Leben ohne Ende zu erreichen. Als der Transhumanismus aus den Hochschulen wie Oxford und Yale hervorging, lag der Schwerpunkt auf der radikalen Umgestaltung des Individuums. Transhumanisten glaubten, dass sie sich selbst genetisch verändern könnten, um ihre Intelligenz exponentiell zu steigern, oder z. B. Gene von Falken nutzen könnten, um ihre Sehkraft radikal zu verbessern. Sie glaubten, dass sich die Gesellschaft bald in das aufteilen würde, was der Princeton-Biologe Lee Silver als „Naturtalente“ bezeichnete – z. B. die unveränderten Menschen – und die überlegenen „gen-reichen“ Postmenschen.

Mit der Zeit wurden die Ziele des Transhumanismus noch ehrgeiziger und grandioser. Die Bewegung begnügte sich nicht mehr damit, außergewöhnliche Fähigkeiten zu erlangen, sondern verlagerte ihr Hauptaugenmerk auf die Erfüllung des uralten Traums von der Unsterblichkeit in der materiellen Welt, was der triumphalen Erklärung des Heiligen Paulus eine neue Bedeutung verlieh: „O Tod, wo ist dein Stachel? O Grab, wo ist dein Sieg?

Transhumanisten glauben, dass mit zunehmender technologischer Entwicklung, insbesondere bei der Erforschung der künstlichen Intelligenz (KI), ein Moment – die „Singularität“ – eintreten wird, in dem die Kaskade technologischer Fortschritte sich selbst generiert, unaufhaltsam und unkontrollierbar wird. Dieses Crescendo wissenschaftlicher Sprünge wird im ewigen Leben gipfeln, da wir unsere Gedanken in Computer hochladen können. Einmal sicher im Cyberspace angekommen, können Transhumane unbegrenzt leben, vielleicht ihren Cyber-Geist mit anderen verschmelzen, in einen Cyborg heruntergeladen werden, ihre eigenen kryogenisch eingefrorenen Köpfe auf neue Körper aufsetzen oder vielleicht in ihre eigenen Klone. Die Details können etwas undurchsichtig werden, aber Ray Kurzweil von Google glaubt, dass der Software-Himmel in den 2040er-Jahren bei uns sein wird.

Und hier wird die Verzweiflung der Transhumanisten am deutlichsten sichtbar. Der Transhumanismus ist nämlich in erster Linie eine Besessenheit der Materialisten. Umfragen zeigen, dass die meisten Anhänger der Bewegung Atheisten sind, mit einer kleinen Anzahl von Agnostikern und abtrünnigen Religiösen unter ihnen. In jedem Fall ist der Schwerpunkt ihrer Bewegung materialistisch. Die meisten von ihnen glauben oder befürchten, dass nichts von ihnen ihr eigenes Sterben überleben wird.

Diese Art des Denkens führt zu Nihilismus oder zumindest zur Verzweiflung. Es muss etwas getan werden! Hier kommt der Transhumanismus ins Spiel. Wie der Bekehrer der Bewegung, Zoltan Istvan, der 2016 auf dem Ticket der Transhumanistischen Partei für das Präsidentenamt kandidierte und jetzt als Kandidat der Libertären Partei für das Amt des Gouverneurs von Kalifornien antritt, in „I’m an Atheist, Therefore I’m a Transhumanist“ schrieb:

Die herausfordernde Idee, dass jeder im 21. Jahrhundert entscheiden muss, wie weit er bereit ist zu gehen, um Technologie und Wissenschaft zur Verbesserung seines Lebens zu nutzen, ist ein lauter Ruf. Und die Ungläubigen werden ihm folgen. Es ist unvermeidlich, dass sich bald Hunderte Millionen als Transhumanisten bezeichnen werden, wenn auch nicht dem Namen nach, so doch im Geiste. Viele werden am Ende die unbegrenzte Lebensverlängerung und Technologien unterstützen, die unser Menschsein beseitigen und unser Transhumanismus fördern. Noch weiter in der Zukunft werden viele von ihnen beginnen, den menschlichen Körper zugunsten von synthetischen Formen des Seins zu verwerfen.

Da haben Sie es also. Der Transhumanismus bietet seinen Anhängern die Annehmlichkeiten und Verheißungen des traditionellen Glaubens – ohne die Demut, die sich aus der Tatsache ergibt, dass wir ein geschaffenes Geschöpf sind, und mit dem weiteren Vorteil, dass wir uns keine Gedanken über die ewigen Folgen der Sünde, die Gesetze des Karmas oder eine zukünftige Reinkarnation machen müssen, in der unser Zustand direkt davon abhängt, wie wir unser gegenwärtiges Leben leben. Kurz gesagt, das Hauptziel des Transhumanismus besteht darin, den religiösen Glauben durch ein unvoreingenommenes und ironisches technologisches Echo der christlichen Eschatologie zu ersetzen. Bedenken Sie:

Sowohl das zweite Kommen Christi als auch die Singularität werden zu einem bestimmten Zeitpunkt erwartet.

Beide führen zur endgültigen Niederlage des Todes: Für die Christen im „Neuen Jerusalem“ und für die Transhumanisten in ihrem Streben nach einer körperlosen Posthumanität.

Für die Christen bedeutet das Leben im Jenseits das Ende allen Leidens. Für die Transhumanisten bedeutet die Singularität das gleiche. In der Tat ist die Beseitigung des Leidens im irdischen Leben eines der Hauptziele des Transhumanismus.

Christen erwarten, dass sie in verherrlichten Körpern leben werden, die sowohl real als auch unsterblich sind. Kurzweils Versprechen von „nicht-biologischen Körpern“ scheint ein ähnliches Konzept zu sein.

Der Transhumanismus sagt sogar voraus, dass die bereits Verstorbenen auferstehen werden, ein Ableger eines Kernprinzips des christlichen Glaubens. So plant Kurzweil beispielsweise, eine technologische Version seines längst verstorbenen Vaters zu konstruieren. Gegenüber ABC News sagte er: „Man kann sicherlich argumentieren, dass diese [Nachbildung des Vaters] philosophisch gesehen nicht der eigene Vater ist, aber ich kann tatsächlich überzeugend darlegen, dass sie meinem Vater ähnlicher wäre als mein Vater es wäre, wenn er leben würde.“

Aber hier liegt ein unlösbares Problem für Transhumanisten. Was auch immer durch den vermeintlichen Transhumanisten-Geist-Upload geschaffen würde, es wäre nicht dasselbe wie echtes Leben. Echtes Leben erfordert einen lebendigen Körper. Wir denken nicht nur so, wie ein Computer Programme aufruft. Wir fühlen auch. Unsere Gefühle verändern unseren Körper. Unsere Körper beeinflussen unsere Gefühle. Beides wirkt sich auf unser Denken aus, und die ganze fleischliche Mischung beeinflusst den Verlauf unseres Lebens. Und dann ist da noch dieses lästige Unterbewusstsein. Im besten Fall wäre Ihr in einen Computer hochgeladener Verstand also ein blasser Ersatz für den echten McCoy, der vielleicht Ihre Einstellungen nachahmt, aber nicht wirklich Sie selbst ist. Wie der Neurologe Miguel Nicolelis von der Duke University der BBC bei einer Diskussion zu diesem Thema sagte:

Man kann Intuition nicht codieren; man kann ästhetische Schönheit nicht codieren; man kann Liebe oder Hass nicht codieren. Man wird niemals ein menschliches Gehirn auf ein digitales Medium reduzieren können. Es ist einfach unmöglich, diese Komplexität auf die Art von algorithmischem Prozess zu reduzieren, den man dazu braucht.

Warum also sollte man so tun, als ob man in einem Computer real wäre? Die Antwort ist so menschlich wie das Leben selbst: Wir alle benötigen Hoffnung – und das schließt Atheisten, Agnostiker und andere Materialisten mit ein. Oder, wie Bob Dylan sang, man muss jemandem dienen – und für Transhumanisten, denen der Glaube an das Transzendente fehlt, bedeutet das, dass sie sich selbst dienen müssen.

Aber sehen wir die Transhumanismus-Philosophie als das, was sie wirklich ist: ein verzweifeltes Wehklagen in der Nacht, eine verzweifelte Sehnsucht, dem zu entkommen, was die meisten wahren Transhumanisten als eine allzu kurze und wahnsinnig eingeschränkte Existenz beklagen, die völlig ausgelöscht sein wird, sobald ihr Herz aufhört zu schlagen. Das ist deprimierend! Wie Istvan schreibt, bietet die Annahme des Transhumanismus die Aussicht, dass er und andere Atheisten zu „gottgleichen“ Transhumanen werden. Kein Wunder, dass Transhumanisten so gläubig sind. Der Transhumanismus bietet ihnen ein Ziel – und den Trost, dass ihre Erlösung nur ein technisches Detail entfernt ist.