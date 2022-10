China: Xi bereitet sich auf den letzten Countdown vor

Pepe Escobar

Die 1h45minütige Rede von Präsident Xi Jinping zur Eröffnung des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in der Großen Halle des Volkes in Peking war eine fesselnde Übung der jüngsten Vergangenheit mit Blick auf die nahe Zukunft. Ganz Asien und der gesamte Globale Süden sollten sie sorgfältig prüfen.

Die Große Halle war üppig mit leuchtend roten Bannern geschmückt. Ein riesiger Slogan, der im hinteren Teil der Halle hing, lautete: „Es lebe unsere große, ruhmreiche und richtige Partei“.

Ein weiteres Banner, das darunter hing, fasste den gesamten Bericht zusammen:

„Haltet die große Fahne des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen hoch, setzt den Xi Jinping-Gedanken über den Sozialismus mit chinesischen Merkmalen für eine neue Ära vollständig um, tragt den großen Gründungsgeist der Partei weiter und kämpft vereint für den vollständigen Aufbau eines modernen sozialistischen Landes und die vollständige Förderung der großen Verjüngung der chinesischen Nation.“

Traditionsgemäß wurden in dem Bericht die Errungenschaften der KPC in den letzten fünf Jahren und die Strategie Chinas für die nächsten fünf Jahre – und darüber hinaus – dargelegt. Xi sieht „heftige Stürme“ voraus, sowohl im Inland als auch im Ausland. Der Bericht war auch deshalb so bedeutsam, weil er nicht explizit erwähnt oder nur angedeutet wurde.

Alle Mitglieder des Zentralkomitees der KPCh wurden bereits über den Bericht unterrichtet – und haben ihn gebilligt. Sie werden diese Woche in Peking damit verbringen, das Kleingedruckte zu studieren und am Samstag über die Annahme des Berichts abstimmen. Dann wird ein neues Zentralkomitee der KPCh bekannt gegeben und ein neuer Ständiger Ausschuss des Politbüros – die 7, die wirklich regieren – wird formell bestätigt.

Diese neue Führungsriege wird die Gesichter der neuen Generation bestimmen, die sehr eng mit Xi zusammenarbeiten werden, sowie die Nachfolge von Li Keqiang als neuer Premierminister antreten: Er hat seine beiden Amtszeiten beendet und muss laut Verfassung zurücktreten.

In der Großen Halle sind auch 2 296 Delegierte anwesend, die die über 96 Millionen Mitglieder der KPCh vertreten. Sie sind nicht nur Zuschauer: Auf der Plenartagung, die letzte Woche endete, haben sie jedes wichtige Thema eingehend analysiert und den Nationalkongress vorbereitet. Sie stimmen über Parteibeschlüsse ab – auch wenn diese Beschlüsse von der Parteispitze hinter verschlossenen Türen gefasst werden.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen

Xi behauptet, dass die KPC in den letzten fünf Jahren China strategisch vorangebracht und gleichzeitig auf alle ausländischen Herausforderungen „richtig“ (Parteiterminologie) reagiert hat. Zu den wichtigsten Errungenschaften gehören die Armutsbekämpfung, die Normalisierung von Hongkong sowie Fortschritte in der Diplomatie und der nationalen Verteidigung.

Es ist bezeichnend, dass Außenminister Wang Yi, der in der zweiten Reihe hinter den derzeitigen Mitgliedern des Ständigen Ausschusses saß, seinen Blick nicht von Xi abwandte, während andere auf ihrem Schreibtisch eine Kopie des Berichts lasen.

Im Vergleich zu den Errungenschaften bleibt der Erfolg der von Xi angeordneten Null-Covid-Politik höchst umstritten. Xi betonte, dass sie das Leben der Menschen geschützt hat. Was er unmöglich sagen konnte, ist, dass die Prämisse seiner Politik darin besteht, Covid und seine Varianten als eine gegen China gerichtete US-Biowaffe zu behandeln. Das heißt, eine ernste Angelegenheit der nationalen Sicherheit, die alle anderen Erwägungen übertrumpft, sogar die chinesische Wirtschaft.

Ein Null-Covid hat die Produktion und den Arbeitsmarkt extrem hart getroffen und China praktisch von der Außenwelt isoliert. Nur ein bemerkenswertes Beispiel: Die Bezirksregierungen von Shanghai planen immer noch für den Null-Covid auf einer Zeitskala von zwei Jahren. Der Null-Covid wird in absehbarer Zeit nicht verschwinden.

Eine schwerwiegende Folge ist, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr höchstwahrscheinlich um weniger als 3 % wachsen wird – weit unter dem offiziellen Ziel von „rund 5,5 %“.

Schauen wir uns nun einige der Höhepunkte des Xi-Berichts an.

Taiwan: Peking hat auf Taiwan „einen großen Kampf gegen Separatismus und ausländische Einmischung“ begonnen.

Hongkong: Es wird jetzt „von Patrioten verwaltet, die es zu einem besseren Ort machen“. In Hongkong gab es „einen großen Übergang vom Chaos zur Ordnung“. Richtig: Die Farbenrevolution 2019 hätte beinahe ein wichtiges globales Handels- und Finanzzentrum zerstört.

Armutsbekämpfung: Xi bezeichnete sie als eines der drei „großen Ereignisse“ des vergangenen Jahrzehnts, zusammen mit dem hundertjährigen Bestehen der KPCh und dem Eintritt des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen in eine „neue Ära“. Die Armutsbekämpfung ist das Kernstück eines der „zwei Hundertjahr-Ziele“ der KPCh.

Öffnung: China ist „ein wichtiger Handelspartner und ein wichtiges Ziel für ausländische Investitionen“ geworden. Damit widerlegt Xi die Behauptung, China sei autarker geworden. China wird sich bei seiner Öffnung nach außen nicht auf eine Art von „Expansionismus“ einlassen. Die grundlegende staatliche Politik bleibt: wirtschaftliche Globalisierung. Aber – er hat es nicht gesagt – „mit chinesischen Merkmalen“.

„Selbstrevolution“: Xi führte ein neues Konzept ein. Die „Selbstrevolution“ wird es China ermöglichen, einem historischen Zyklus zu entkommen, der zu einem Abschwung führt. Und „dies stellt sicher, dass sich die Partei niemals ändern wird“. Also heißt es: KPC oder Pleite.

Der Marxismus bleibt auf jeden Fall eines der grundlegenden Leitprinzipien. Xi betonte: „Wir verdanken den Erfolg unserer Partei und des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen dem Marxismus und der Art und Weise, wie China es geschafft hat, ihn anzupassen.“

Risiken: Das war das wiederkehrende Thema der Rede. Die Risiken werden diese entscheidenden „zwei Hundertjahresziele“ immer wieder beeinträchtigen. Das erste Ziel wurde letztes Jahr, zum 100. Jahrestag der KPC, erreicht, als China den Status einer in jeder Hinsicht „mäßig wohlhabenden Gesellschaft“ (xiaokang, auf Chinesisch) erreichte. Ziel Nummer zwei soll zum hundertjährigen Bestehen der Volksrepublik China im Jahr 2049 erreicht werden: „Aufbau eines modernen sozialistischen Landes, das wohlhabend, stark, demokratisch, kulturell fortgeschritten und harmonisch ist“.

Entwicklung: Der Schwerpunkt wird auf einer „qualitativ hochwertigen Entwicklung“ liegen, einschließlich der Widerstandsfähigkeit der Versorgungsketten und der Wirtschaftsstrategie des „doppelten Kreislaufs“: Ausweitung der Inlandsnachfrage parallel zu ausländischen Investitionen (vorwiegend im Zusammenhang mit BRI-Projekten). Dies wird Chinas oberste Priorität sein. Theoretisch werden also alle Reformen eine Kombination aus „sozialistischer Marktwirtschaft“ und Öffnung auf hohem Niveau bevorzugen, wobei die Schaffung einer größeren Inlandsnachfrage mit einer Strukturreform auf der Angebotsseite kombiniert wird. Übersetzt: „Zweikreislauf“ auf Steroiden.

„Ganzheitliche Demokratie“: Das war das andere neue Konzept, das Xi vorstellte. Übersetzt heißt das „Demokratie, die funktioniert“, also die Verjüngung der chinesischen Nation unter – was sonst – der absoluten Führung der KPCh: „Wir müssen sicherstellen, dass das Volk seine Macht durch das System des Volkskongresses ausüben kann.

Sozialistische Kultur: Xi sagte, es sei absolut notwendig, „junge Menschen zu beeinflussen“. Die KPC muss eine ideologische Kontrolle ausüben und sicherstellen, dass die Medien eine Generation junger Menschen fördern, „die von der traditionellen Kultur, dem Patriotismus und dem Sozialismus beeinflusst sind“, was der „sozialen Stabilität“ zugute kommt. Die „China-Story“ muss überall verbreitet werden, um ein China zu präsentieren, das „glaubwürdig und respektabel“ ist. Das gilt natürlich auch für die chinesische Diplomatie, selbst für die „Wolfskrieger“.

„Sinisierung der Religion“: Peking wird seine Bemühungen zur „Sinisierung der Religion“ fortsetzen, d. h. zur „proaktiven“ Anpassung von „Religion und sozialistischer Gesellschaft“. Diese Kampagne wurde 2015 eingeführt und bedeutet zum Beispiel, dass der Islam und das Christentum unter der Kontrolle der KPCh stehen und mit der chinesischen Kultur in Einklang stehen müssen.

Das Taiwan-Versprechen

Nun kommen wir zu den Themen, die den zerfallenden Hegemon völlig in Beschlag nehmen: der Zusammenhang zwischen Chinas nationalen Interessen und deren Auswirkungen auf die Rolle des Zivilisationsstaates in den internationalen Beziehungen.

Nationale Sicherheit: „Nationale Sicherheit ist die Grundlage der nationalen Verjüngung, und soziale Stabilität ist eine Voraussetzung für nationale Stärke.“

Das Militär: Die Ausrüstung, Technologie und strategischen Fähigkeiten der PLA werden gestärkt. Es versteht sich von selbst, dass dies die totale Kontrolle der KPCh über das Militär bedeutet.

„Ein Land, zwei Systeme“: Es hat sich als „der beste institutionelle Mechanismus für Hongkong und Macau erwiesen und muss langfristig beibehalten werden“. Beide „genießen eine hohe Autonomie“ und werden „von Patrioten verwaltet“. Xi versprach, beide besser in die nationalen Strategien zu integrieren.

Die Wiedervereinigung Taiwans: Xi versprach, die Wiedervereinigung Chinas zu vollenden. Übersetzt heißt das: Taiwan soll dem Mutterland zurückgegeben werden. Dies wurde mit großem Beifall quittiert und führte zu der Kernbotschaft, die sich gleichzeitig an die chinesische Nation und an „ausländische Störer“ richtete: „Wir werden nicht auf den Einsatz von Gewalt verzichten und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um alle separatistischen Bewegungen zu stoppen.“ Die Quintessenz: „Die Lösung der Taiwan-Frage ist eine Angelegenheit des chinesischen Volkes selbst, die vom chinesischen Volk entschieden werden muss.“

Bezeichnend ist auch, dass Xi Xinjiang nicht einmal namentlich erwähnte, sondern nur andeutungsweise, als er betonte, China müsse die Einheit aller ethnischen Gruppen stärken. Xinjiang bedeutet für Xi und die Führung die Industrialisierung des Fernen Westens und einen entscheidenden Knotenpunkt in der BRI: nicht das Objekt einer imperialen Dämonisierungskampagne. Sie wissen, dass die jahrzehntelang in Tibet angewandte Destabilisierungstaktik der CIA in Xinjiang nicht funktioniert hat.

Zuflucht vor dem Sturm

Lassen Sie uns nun einige der Variablen auspacken, die sich auf die sehr schwierigen Jahre auswirken, die der KPCh bevorstehen.

Als Xi von „heftigen Stürmen“ sprach, dachte er an 24/7: Xi ist überzeugt, dass die UdSSR zusammengebrochen ist, weil der Hegemon alles getan hat, um sie zu untergraben. Er wird nicht zulassen, dass ein ähnlicher Prozess China entgleisen lässt.

Kurzfristig könnte sich der „Sturm“ auf die jüngste Runde des unerbittlichen amerikanischen Krieges gegen chinesische Technologie beziehen – ganz zu schweigen vom Freihandel: China wird vom Kauf oder der Herstellung von Chips und Komponenten für Supercomputer abgeschnitten.

Man kann davon ausgehen, dass Peking langfristig denkt und darauf setzt, dass der weltweit größte Teil, insbesondere der globale Süden, sich von der Hightech-Lieferkette der USA abwendet und den chinesischen Markt bevorzugt. In dem Maße, wie die Chinesen zunehmend autark werden, werden die US-Tech-Unternehmen Weltmärkte, Größenvorteile und Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

Xi hat die USA auch nicht namentlich erwähnt. Jeder in der Führung – vorwiegend das neue Politbüro – ist sich bewusst, dass Washington sich auf jede erdenkliche Weise von China „abkoppeln“ will und weiterhin provokativ jeden möglichen Strang des hybriden Krieges einsetzen wird.

Xi ging in seiner Rede nicht auf Einzelheiten ein, aber es ist klar, dass die treibende Kraft für die Zukunft technologische Innovation in Verbindung mit einer globalen Vision sein wird. Und hier kommt wieder die BRI ins Spiel – als privilegierter Anwendungsbereich für diese technologischen Durchbrüche.

Nur so können wir verstehen, wie Zhu Guangyao, ein ehemaliger stellvertretender Finanzminister, sicher sein kann, dass sich das Pro-Kopf-BIP in China im Jahr 2035 gegenüber 2019 mindestens verdoppeln und 20.000 Dollar erreichen wird.

Die Herausforderung für Xi und das neue Politbüro besteht nun darin, Chinas strukturelles wirtschaftliches Ungleichgewicht zu beheben. Eine erneute Ankurbelung schuldenfinanzierter „Investitionen“ wird nicht funktionieren.

Man kann also darauf wetten, dass sich Xi in seiner dritten Amtszeit – die im Laufe dieser Woche bestätigt werden soll – auf eine rigorose Planung und Überwachung der Umsetzung konzentrieren muss, viel mehr als in den vorangegangenen kühnen, ehrgeizigen, ruppigen, aber manchmal unzusammenhängenden Jahren. Das Politbüro wird technischen Überlegungen viel mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Xi wird einem Haufen kompetenter Technokraten mehr Autonomie bei der Politikgestaltung übertragen müssen.

Andernfalls werden wir zu der verblüffenden Feststellung des damaligen Ministerpräsidenten Wen Jiabao aus dem Jahr 2007 zurückkehren: Chinas Wirtschaft ist „instabil, unausgewogen, unkoordiniert und letztlich nicht nachhaltig“. Das ist genau der Punkt, an dem der Hegemon sie haben möchte.

Gegenwärtig sind die Dinge alles andere als düster. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission stellt fest, dass die Verbraucherinflation in China im Vergleich zum Rest der Welt nur „marginal“ ist, der Arbeitsmarkt stabil ist und die internationalen Zahlungen stabil sind.

Xis Arbeitsbericht und seine Versprechen können auch als eine Umkehrung der üblichen anglo-amerikanischen geopolitischen Verdächtigen – Mackinder, Mahan, Spykman, Brzezinski – gesehen werden.

Die chinesisch-russische strategische Partnerschaft hat keine Zeit mit globalen Hegemonialspielen zu verlieren; was sie antreibt, ist, dass sie eher früher als später das Heartland – die Weltinsel – und darüber hinaus beherrschen wird, mit Verbündeten aus dem Rimland und von Afrika bis Lateinamerika, die alle an einer neuen Form der Globalisierung teilnehmen. Sicherlich mit chinesischen Merkmalen, aber vor allem mit pan-eurasischen Merkmalen. Der letzte Countdown läuft bereits.

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.