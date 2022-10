Einfache Nasenspülung reduziert das Risiko einer COVID-Krankenhauseinweisung

Die Untersuchung dauert weniger als fünf Minuten, aber wenn sie innerhalb von 24 Stunden nach einer COVID-Diagnose durchgeführt wird, ist so gut wie sicher, dass Sie nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Warum hat man Ihnen das nicht gesagt?

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Wenn Sie Ihre Nasengänge innerhalb von 24 Stunden nach einer COVID-19-Diagnose mit einer Kochsalzlösung spülen, können Sie Ihr Risiko, ins Krankenhaus zu müssen, um das 8,5-fache verringern.

Von den Menschen mit COVID-19, die zweimal täglich eine Nasenspülung verwendeten, hatten 80 % keine oder nur ein leichtes Symptom, verglichen mit 42 % derjenigen, die weniger oft spülten.

Nur 13 % derjenigen, die eine Nasenspülung verwendeten, hatten am 28. Tag noch Symptome, im Vergleich zu fast 50 % derjenigen in einer anderen Studie

Andere Forschungsarbeiten unterstützen ebenfalls die Verwendung von Nasenspülungen als „nützliche Ergänzung zu den Erstlinienbehandlungen bei COVID-19“.

Mit Kochsalzlösung verdünntes vernebeltes Wasserstoffperoxid, mit oder ohne Jod, kann von den meisten Menschen zur Vorbeugung von Atemwegsinfektionen – und im Falle einer aktiven Infektion – ebenfalls sicher verwendet werden

Wenn Sie Ihre Nasengänge innerhalb von 24 Stunden nach einer COVID-19-Diagnose mit einer Kochsalzlösung spülen, kann das Ihr Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, um das 8,5-Fache verringern. Warum hat Ihnen Ihr Arzt nichts davon erzählt? Und warum haben die Gesundheitsbehörden der Öffentlichkeit nicht die gute Nachricht mitgeteilt, dass sie ihr Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung mit einer einfachen Nasenspülung erheblich verringern können?

Die praktisch kostenlose Lösung ist einfach zu preiswert. Im Gegensatz zu Paxlovid von Pfizer, das im Dezember 2021 eine Notfallzulassung für die Behandlung von leichter bis mittelschwerer COVID-19 erhalten hat und dem Unternehmen bis 20223 Gewinne in Höhe von 22 Milliarden Dollar einbringen soll, lässt sich mit der Förderung der alten Praxis der Nasenspülung wenig Geld verdienen.

Sollte sich der Nutzen der Nasenspülung bestätigen, könnte eine breite Anwendung den Verlauf der Pandemie drastisch verändern und die gesamte Pandemiebekämpfung völlig unnötig machen.

Einfacher Weg zur Verringerung Ihres Risikos einer COVID-Krankenhauseinweisung

Die Nasenspülung, manchmal auch als Nasenspülung bezeichnet, ist eine relativ beliebte Methode zur Linderung von Erkältungssymptomen, die häufig mit Hilfe einer Nasendusche durchgeführt wird. Dabei handelt es sich jedoch um eine uralte Technik, die ihre Wurzeln im traditionellen indischen Gesundheitssystem hat.

Die Spülung der Nasengänge mit Kochsalzlösung wird in der traditionellen Yogapraxis verwendet, wo sie als Jala-Neti bekannt ist. Dabei wird eine Kochsalzlösung in einer teekannenähnlichen Vorrichtung verwendet, um die Nase und die Nebenhöhlen auszuspülen. Nachdem das Ende der Kanne in eine Seite der Nase eingeführt wurde, fließt die Lösung durch die Nasennebenhöhlen und durch das andere Nasenloch hinaus. Es kann auch eine Ballspritze oder eine Quetschflasche verwendet werden.

In den USA ist die Nasenspülung nach wie vor eine ergänzende Therapie für Erkrankungen der oberen Atemwege und wird derzeit nach Operationen an der Nase und den Nebenhöhlen verschrieben. An der vorgestellten Studie, die im August 2022 in der Fachzeitschrift Ear, Nose & Throat veröffentlicht wurde, nahmen 79 Teilnehmer ab 55 Jahren teil, bei denen COVID-19 diagnostiziert worden war.

Sie wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um entweder 14 Tage lang zweimal täglich einen halben Teelöffel Natriumbicarbonat (Alkalisierung) mit einer isotonischen normalen Kochsalzlösung (0,9 %ige Kochsalzlösung) zu spülen oder im gleichen Zeitraum 2,5 Milliliter (etwa einen halben Teelöffel) Povidon-Iod-Lösung (PVP-I) 10 % (antimikrobiell) einzunehmen. Die Forscher beobachteten dann jede Gruppe 14 Tage nach der letzten Intervention.

Diejenigen, die eine Nasenspülung verwendeten, hatten eine 8,5-mal geringere Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, als die nationale Rate, so das Ergebnis der Studie. Es wurde auch eine Dosis-Wirkungs-Beziehung festgestellt. Von denjenigen, die zweimal täglich spülten, hatten 80 % keine oder nur ein leichtes Symptom, verglichen mit 42 % derjenigen, die seltener spülten.

Darüber hinaus hatten nur 13 % derjenigen, die die Nasenspülung benutzten, am 28. Tag noch Symptome, verglichen mit fast 50 % derjenigen in einer anderen Studie, bei denen die Symptome 21 Tage oder länger anhielten, so die Forscher:

„Unsere Ergebnisse belegen, dass die Nasendruckspülung die Wahrscheinlichkeit einer Krankenhauseinweisung bei ambulanten Hochrisikopatienten mit COVID-19+ verringert, was auf eine sichere und frei verkäufliche Maßnahme mit potenziell lebenswichtigen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit hindeutet.

Der Rückgang von 11 auf 1,3 % im November 2021 hätte in absoluten Zahlen mehr als 1.000.000 älteren Amerikanern entsprochen, die weniger eingewiesen werden mussten. Wenn sich dies in anderen Studien bestätigt, könnte der potenzielle Rückgang der Morbidität und Mortalität weltweit tiefgreifend sein.“

Der Hauptautor der Studie, Dr. Richard Schwartz, bemerkte: „Wir fanden eine 8,5-fache Verringerung der Krankenhausaufenthalte und keine Todesfälle im Vergleich zu unseren Kontrollen. Beides sind ziemlich signifikante Endpunkte“. Neben der vorgestellten Studie unterstützen auch andere Forschungsarbeiten den Einsatz von Nasenspülungen als „nützliche Ergänzung zu den Erstbehandlungsmaßnahmen bei COVID-19“.

Ergebnisse der Nasenspülung machen COVID-Antwort nutzlos

Dr. Amy Baxter, Hauptautorin der Studie und Notfallmedizinerin am Medical College of Georgia an der Augusta University, sagte, dass sie die Inspiration für die Studie von Besuchen in Südostasien erhielt, wo Nasenspülungen täglich als Teil der persönlichen Hygiene verwendet werden. Sie erklärte:

„In der Notaufnahme und in der Chirurgie sagen wir, dass die Lösung für die Verschmutzung die Verdünnung ist … Wenn man eine Verunreinigung hat, kann man Schmutz, Viren und alles andere umso besser loswerden, je mehr man sie ausspült … Einer unserer Gedanken war: Wenn wir einen Teil des Virus innerhalb von 24 Stunden nach dem positiven Test ausspülen können, dann können wir vielleicht den Schweregrad der ganzen Entwicklung verringern.“

Das war tatsächlich der Fall, eine Erkenntnis, die nicht völlig überraschend ist. Im Jahr 2019 fanden Forscher der Universität Khon Kaen in Thailand ebenfalls heraus, dass die Nasenspülung eine wirksame Behandlung für Nasenerkrankungen ist und dazu beiträgt, das Nasensekret zu klären, die Nasenverstopfung zu verbessern und Nasennebenhöhlenschmerzen, Kopfschmerzen, Geschmack und Geruch und sogar die Schlafqualität zu verbessern.

Steve Kirsch, geschäftsführender Direktor der Vaccine Safety Research Foundation, ging noch einen Schritt weiter und erklärte, dass die beeindruckende Wirksamkeit der Nasenspülung zur Verringerung der COVID-19-Krankenhausaufenthalte die Pandemiebekämpfung „unnötig und schädlich“ mache:

„Alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie waren unnötig. Eine einfache Anweisung an die Neuinfizierten, ihre Nase mit einer Kochsalzlösung zu spülen, wenn sie krank werden, hätte die Zahl der Krankenhausaufenthalte auf ein mit der Grippe vergleichbares Niveau reduziert. Die CDC rät den Menschen auch heute noch nicht, dies zu tun, obwohl für niemanden ein Risiko besteht …

Dies würde auch für jedes andere Virus oder Bakterium gelten, basierend auf dem Wirkmechanismus. Es ist auch extrem sicher … Diese Behandlung wird immer noch von allen medizinischen Institutionen ignoriert … Die Universitäten sollten den Studenten vorschreiben, nach einer COVID-Behandlung eine Nasenspülung durchzuführen, anstatt sich impfen zu lassen.“

Mund- und Nasenspray schirmt gegen COVID-19 ab

Die Nasenspülung ist nur ein Mittel, um sich vor COVID-19 zu schützen. Ein einfaches Mund- und Nasenspray mit Povidon-Jod (PVP-I), einem mikrobiziden Wirkstoff mit einer viruziden Wirksamkeit von 99,99 %, könnte ebenfalls als wirksamer Schutzschild gegen COVID-19 dienen.

In einer Studie im Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery wurde PVP-I als Nasenspray für Mitarbeiter des Gesundheitswesens und alle anderen Personen empfohlen, um COVID-19 vorzubeugen.16 Dies entspricht einer Reihe anderer Studien, die ebenfalls Vorteile beim Gurgeln, bei der Nasenspülung und bei der Vernebelung von PVP-I und anderen Substanzen wie Lugol’s Jod, Kochsalzlösung und Wasserstoffperoxid festgestellt haben.

In diesem Fall war die Sprayformulierung besonders wirksam, da sie es dem Wirkstoff ermöglichte, weiter zu diffundieren und tiefer in die Nase und den Nasopharynx (den oberen Teil des Rachens hinter der Nase) zu gelangen. Das Oro-Nasenspray wirkt wie eine Schutzschicht, die die Nasen- und Mundschleimhaut überzieht.

Wenn Sie mit SARS-CoV-2 in Kontakt kommen, dringt es normalerweise durch Nase und Mund in Ihren Körper ein und verbleibt dort eine Zeit lang, bevor es sich an ACE2-Rezeptoren bindet und in Zellen eindringt. In den Zellen angekommen, hat das Virus die Möglichkeit, sich zu vermehren.

Das Oro-Nasenspray bildet einen Schutzschild, der verhindert, dass SARS-CoV-2 an die ACE2-Rezeptoren bindet und in die Zellen eindringt. In einer klinischen Studie, die noch nicht veröffentlicht wurde, erzielten Forscher bei 189 Patienten mit COVID-19 positive Ergebnisse mit 0,6 %igem PVP-I-Oro-Nasenspray. Die 0,6 %ige Lösung hatte eine Wirksamkeitsrate von etwa 81,5 %, die höher war als die anderer Konzentrationen (0,4 % und 0,5 %), und verursachte „fast keine Schleimhautreizung“.

Vernebeltes Wasserstoffperoxid bei Atemwegsinfektionen

Es war beeindruckend zu sehen, dass die einfachen Nasenspülungen mit normaler Kochsalzlösung einen so dramatischen Einfluss auf die Verringerung der COVID-Krankenhausaufenthalte hatten. Meine bevorzugte Maßnahme bei COVID ist die Vernebelung von normaler Kochsalzlösung unter Zugabe einer sehr geringen Menge Wasserstoffperoxid. Die meisten handelsüblichen Peroxide haben eine Konzentration von 3 %, aber ich empfehle, sie um das 30-fache auf 0,1 % zu verdünnen.

Denken Sie daran, dass die obige Studie zeigt, dass die einfache Vernebelung von Kochsalzlösung nützlich ist. Sie brauchen nicht viel Peroxid, um die Wirkung der Kochsalzlösung zu verstärken. Das obige Video zeigt sehr detailliert, wie die Wasserstoffperoxidlösung zubereitet und angewendet wird und wie man den Vernebler benutzt.

Das Wichtigste dabei ist, dass Sie den Zerstäuber und die Peroxidlösung bereithalten. Sie müssen sie in Ihrem Haus haben, BEVOR Sie krank werden. Wenn Sie mehrere Tage warten, um die Lösung zu besorgen, wenn Sie es überhaupt können, könnte dies die Wirksamkeit radikal verringern.

Ich empfehle die Anwendung von vernebeltem Peroxid bei jedem Verdacht auf eine Atemwegsinfektion, und je früher Sie damit beginnen, desto besser. Es besteht keine Gefahr, wenn Sie es täglich anwenden, wenn Sie häufig exponiert sind, und es kann sogar zusätzliche positive Auswirkungen haben, wie z. B. einen schnellen Anstieg des Sauerstoffgehalts im Blut und eine Optimierung Ihres Mikrobioms.

Da eine frühzeitige Behandlung von entscheidender Bedeutung ist, sollten Sie den Vernebler und die Materialien idealerweise schon am ersten Tag im Haus haben und einsatzbereit sein. Ich würde es vermeiden, einen batteriebetriebenen Handvernebler zu verwenden, und mich lieber für ein Gerät entscheiden, das man an die Steckdose anschließen kann.

Ich habe mich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie für vernebeltes Peroxid entschieden und habe viele anekdotische Berichte von Menschen erhalten, die es erfolgreich eingesetzt haben, auch in fortgeschrittenen Stadien. Auch Dr. David Brownstein hat Hunderte von COVID-19-Patienten erfolgreich mit immunstärkenden Strategien wie intravenösem oder vernebeltem Wasserstoffperoxid, Jod, oralen Vitaminen A, C und D und intramuskulärem Ozon behandelt.

In einem Fallbericht über 107 bestätigte COVID-19-Patienten, die er behandelte, verwendeten 91 (85 %) vernebeltes Peroxid, das mit normaler Kochsalzlösung verdünnt war, sowie Lugol’sches Jod. Auf der Grundlage von Brownsteins Erfahrung empfehle ich ebenfalls die Zugabe von Jod bei der Verneblung, da dies die Wirksamkeit noch zu erhöhen scheint.

Tipps für eine wirksame Nasenspülung

Traditionell wird für die Nasenspülung leicht warmes Salzwasser – eine Lösung von 2,5 Gramm Salz in 500 Millilitern Wasser – empfohlen. Für eine zusätzliche antimikrobielle Wirkung kann der Kochsalzlösung Povidon-Jod (0,5 % bis 1 %) zugesetzt werden.

In einer Studie, die im Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery veröffentlicht wurde, wird empfohlen, Kochsalzlösung und PVP-I „als Spüllösung zu verwenden, um den Schutz gegen COVID-19 zu kombinieren und zu verstärken, und dies kann eine wichtige Waffe im Kampf gegen COVID-19 sein.“

Wenn Sie die Nasenspülung mit einem Neti Pot oder einem anderen Gerät ausprobieren möchten und daran denken, Ihre eigene Kochsalzlösung herzustellen, sollten Sie unbedingt darauf achten, nur destilliertes, steriles oder abgekühltes, abgekochtes Wasser zu verwenden. Leitungswasser kann Bakterien und Protozoen enthalten, die schädlich sein können, wenn sie in die Nasengänge gelangen, daher sollte ungekochtes Leitungswasser nicht für diesen Zweck verwendet werden.

