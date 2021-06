Chinas Angestellte sehen sich einer invasiven Überwachung durch „BigTech“ gegenüber – Ein Blick in die Zukunft des Westens?

Für ein kommunistisches Land hat die Volksrepublik einen notorisch schwachen Arbeitsschutz. Während Arbeiter in der Gig-Economy einem enormen Druck ausgesetzt sind, lange Arbeitszeiten mit wenigen Pausen einzuhalten, sehen sich ihre Cousins im Angestelltenbereich einem ähnlichen Druck ausgesetzt, ebenfalls lange Arbeitszeiten einzuhalten.

Nikkei’s Geschichte beginnt mit der Aussage von Andy Wang, einem IT-Fachmann in Hongkong, dessen Unternehmen die Bemühungen zur Überwachung seiner Mitarbeiter verstärkt hat. Sie nennen es DiSanZhiYan, oder „Third Eye“. Die Software, die auf dem Laptop eines jeden Mitarbeiters installiert wird, überwacht die gesamte Kommunikation und die Bewegungen der Mitarbeiter, ihre Surfaktivitäten sowie die Nutzung von Software und Apps.

Die invasive Software würde automatisch Beschwerden einreichen und hin und wieder würde ein Mitarbeiter entlassen werden. Schließlich begannen Dinge wie 20-Stunden-Arbeitstage unmöglich zu erscheinen.

Die Hunderte von Mitarbeitern des Startups arbeiteten von ihrer Etage in einem Hochhaus in der Innenstadt aus und waren sich ständig und unangenehm bewusst, dass sie unter dem aufmerksamen Blick von Third Eye standen. Die Software würde auch automatisch „verdächtiges Verhalten“ markieren, wie z.B. den Besuch von Job-Such-Seiten oder Video-Streaming-Plattformen. Wöchentlich würden „Effizienz“-Berichte erstellt, die die verbrachte Zeit nach Website und Anwendung zusammenfassen. „Die Chefs würden die Berichte regelmäßig überprüfen“, so Wang. Im weiteren Verlauf könnte das die Aussichten der Mitarbeiter auf Beförderungen und Gehaltserhöhungen verzerren. Sie könnten auch als Beweismittel verwendet werden, wenn das Unternehmen bestimmte Leute feuern wolle, fügte er hinzu. Auch Wang selbst war davon nicht ausgenommen. Hochauflösende Überwachungskameras wurden in der ganzen Etage installiert, auch in seinem Büro, und eine Empfangsdame überprüfte die Aufnahmen jeden Tag, um zu kontrollieren, wie lange jeder Mitarbeiter seine Mittagspause verbrachte, sagte er.

Nikkei’s jüngste Geschichte über diese Art von Missbrauch in chinesischen Angestellten-Firmen folgt zufällig auf die verstärkte Untersuchung von Chinas Menschenrechtsbilanz im Gefolge der Verurteilung von Pekings „genozidaler“ Behandlung der Uiguren durch die Biden-Administration.

Während es in den USA Grenzen für die Verfolgung von Arbeitern durch Arbeitgeber gibt, sind diese in China praktisch nicht vorhanden. Viele Arbeiter haben sich damit abgefunden, verfolgt zu werden.

Eine chinesische Tech-Firma, Pinduoduo, hat durch eine Reihe von Vorfällen mit jungen Mitarbeitern besondere Aufmerksamkeit erregt,

Pinduoduo ist eines der Kronjuwelen der chinesischen Tech-Branche. In nur fünf Jahren wuchs das in Shanghai ansässige E-Commerce-Unternehmen von null auf 788 Millionen aktive Nutzer pro Jahr und übertraf damit JD.com und wurde mit einer Marktbewertung von 175 Milliarden Dollar zum zweitgrößten E-Commerce-Unternehmen des Landes – nach Alibaba.

Aber es ist klar, dass das atemberaubende Wachstum auch seinen Preis hat. Im vergangenen Dezember starb eine 22-jährige Mitarbeiterin, nachdem sie auf dem Heimweg von der Arbeit gegen 1:30 Uhr nachts zusammengebrochen war. Sie arbeitete für die Lebensmitteleinkaufsabteilung des Unternehmens, Duoduo Grocery, deren Dienstleistungen schnell auf 300 chinesische Städte angewachsen waren, da die Bestellungen während der durch das Coronavirus verursachten Sperrungen sprunghaft anstiegen.

Zwei Wochen danach bestätigte Pinduoduo, dass einer seiner Ingenieure in den Tod gesprungen war. Der junge Mitarbeiter, ein frischer Universitätsabsolvent, überprüfte ein letztes Mal die Messaging-App des Unternehmens, bevor er den endgültigen Sprung wagte, so ein ehemaliger Pinduoduo-Mitarbeiter.

Im selben Monat wurde ein anderer Mitarbeiter, der ein Foto von einem Kollegen gepostet hatte, der auf einer Bahre aus dem Büro getragen wurde, identifiziert und von der Firma gefeuert. In einem Video, das auf Weibo, der chinesischen Social-Media-Seite, gepostet wurde, sagte der entlassene Mitarbeiter: „Ich weiß nicht, ob die Firma mich durch Computerüberwachung oder durch Informationen von Maimai identifiziert hat.“ Maimai, das chinesische Äquivalent von LinkedIn, bestritt, dass es irgendwelche Nutzerinformationen an eine dritte Organisation weitergegeben habe.

Hier sind einige andere Werkzeuge, die von der Regierung verwendet werden, um Mitarbeiter zu verfolgen.

Zhongduantong: „Zhongduantong“, ein in Peking ansässiges Softwareunternehmen, hat eine mobile Anwendung zur Arbeitsberichterstattung entwickelt, die von den Mitarbeitern verlangt, sich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens an bestimmten Orten einzufinden und ein Bild der Umgebung als Beweis über die App hochzuladen. Die Verwendung solcher Echtzeit-Tracking-Apps führte zu einer Geldstrafe von 200 Yuan (31 US-Dollar) für einen Vertriebsleiter in der nördlichen Stadt Shenyang, der während seiner Mittagspause für persönliche Angelegenheiten in ein Wohnfondszentrum ging, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua im Jahr 2018.“

„Der KI-gesteuerte Entscheidungsprozess kann jedoch Voreingenommenheit und Diskriminierung verstärken, da maschinelles Lernen darauf ausgelegt ist, aus bestehenden Beispielen zu lernen. Für Jia Kai, Associate Professor an der University of Electronic Science and Technology of China, ist die entscheidende Frage: Inwieweit kann eine menschliche Gesellschaft von Programmen gesteuert werden? „Wenn zum Beispiel ein Arbeiter heute eine Erkältung hat, werden die Programme das erkennen und der Person mehr Zeit geben, um ihre Arbeit zu beenden?“ fragt Jia. Die Antwort ist nein, sagt er, zumindest im Moment. „Was ein Computersystem erfassen kann, ist nur eine vereinfachte Version der menschlichen Verhaltensweisen.“

Da Chinas Mittelschicht immer wettbewerbsfähiger wird, wird es immer viele Arbeiter geben, die bereit sind, die Risiken und Nachteile in Kauf zu nehmen, um an den Gewinnen teilzuhaben.