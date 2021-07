Chinas Aufstieg: Von der gedemütigten Kolonie zur Weltmacht

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Als China das 100-jährige Bestehen der regierenden Kommunistischen Partei Chinas (KPC) feierte, wurde auch der Aufstieg der Nation von einer gedemütigten, vom westlichen Imperialismus unterjochten Kolonie zu einer Weltmacht gefeiert.

In nur den letzten 21 Jahren des 21. Jahrhunderts hat sich China von einer Entwicklungsnation zu einem Rivalen der Vereinigten Staaten entwickelt und ist nun im Begriff, die USA und den Westen im Allgemeinen zu übertreffen.

Chinas Aufstieg bedeutet auch den Aufstieg Asiens und darüber hinaus, da es eine Alternative zur sogenannten „regelbasierten internationalen Ordnung“ aufbaut, die von und ausschließlich für die USA und ihre westlichen Verbündeten geschaffen wurde.

Die Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zum 100-jährigen Bestehen der KPCh war frei von selbsternannter „globaler Führung“ und konzentrierte sich stattdessen auf die Stärkung Chinas im Inneren bei gleichzeitigem konstruktiven Beitrag für die Welt im Ausland, wobei er den massiven Ausbau der Infrastruktur – den One Belt, One Road – namentlich erwähnte.

Präsident Xi Jinping verwies auch auf die Transformation Chinas von „einer stark zentralisierten Planwirtschaft zu einer sozialistischen Marktwirtschaft.“

In der Tat ist das China von heute nicht das China von Mao Zedong und auch nicht das China von vor 100 Jahren, obwohl die westlichen Medien hart daran gearbeitet haben, die Weltöffentlichkeit vom Gegenteil zu überzeugen, indem sie versuchten, nicht nur die negativsten Vorurteile gegenüber China zu verstärken, sondern auch die ungenauesten.

Chinas Aufstieg, eine schwer zu schluckende Pille für die westlichen Hegemonen

Die Rede von Präsident Xi Jinping und die damit verbundenen Aktivitäten zum 100-jährigen Bestehen der KPCh deckten ein breites Spektrum an Themen ab. Die Feierlichkeiten und Darbietungen betonten Chinas Fortschritte in allen Bereichen, von der Produktion, der Energieerzeugung und der Infrastruktur bis hin zur Erforschung des Weltraums, der Armutsbekämpfung und der Entwicklung von Chinas Streitkräften.

In der Tat hat China für seine 1,4 Milliarden Bürger sowie für seine Freunde und Verbündeten im Ausland Leistungen auf dem Gebiet der Entwicklung, des Friedens und der Stabilität vollbracht, die vom Westen nicht übertroffen werden.

Dennoch schien die westliche Medienberichterstattung auf einen einzigen Satz aus einer über 5000 Wörter umfassenden Rede fixiert zu sein.

Die BBC beginnt in ihrem Artikel „CCP 100: Xi warnt in seiner Jubiläumsrede: China wird sich nicht unterdrücken lassen mit der Feststellung:

Chinas Präsident Xi Jinping hat gewarnt, dass ausländische Mächte „ihre Köpfe eingeschlagen bekommen werden“, wenn sie versuchen, das Land zu tyrannisieren oder zu beeinflussen.

Das Zitat sollte das westliche Publikum provozieren, von dem viele durch die jeweiligen Medien ihrer Wahl dazu angeleitet werden, ein Gefühl der Überlegenheit anzunehmen und sich durch Chinas Erfolge bedroht zu fühlen. Es war auch dazu gedacht, sich mit einer massiven Desinformationskampagne zu verbinden, die China als Bedrohung für den globalen Frieden und die Stabilität darstellte, was dazu führte, dass das Publikum das Zitat als Drohung auffasste, jedem die Köpfe einzuschlagen“, der nun versucht, China zur Verantwortung zu ziehen.

Die BBC ließ bewusst jeglichen Kontext aus, der sich auf Präsident Xi Jinpings oder Chinas wohlbegründete Bedenken gegenüber ausländischen Mächten bezog, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in Chinas jüngerer Geschichte Teile seines Territoriums kolonisiert hatten, wobei Hongkong erst 1997 von den Briten an China zurückgegeben wurde und Taiwan bis heute als westlicher Stützpunkt auf chinesischem Territorium erhalten ist.

Tatsächlich bezog sich die einzige Erwähnung von Hongkong und Taiwan durch die BBC auf Behauptungen über Pekings „hartes Durchgreifen“ gegen Hongkong und Spannungen im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Taiwans mit dem chinesischen Festland – zwei Streitpunkte, die vom Westen absichtlich geschaffen wurden, um Peking unter Druck zu setzen und den Aufstieg Chinas einzudämmen.

Chinas Demütigung durch den Westen dauerte fast ein Jahrhundert und dauert in vielerlei Hinsicht immer noch an – wenn auch in immer geringerem Maße.

Die Verhaftung der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou im Jahr 2018 durch die kanadische Polizei auf Anweisung der US-Regierung wegen angeblicher Verstöße gegen die illegalen US-Sanktionen gegen den Iran ist ein treffendes Beispiel für diese fortgesetzte Kampagne des Westens, um die „Vorherrschaft“ über China auszuüben und es und sein Volk bei jeder Gelegenheit zu demütigen.

Die BBC behauptete in ihrem Artikel auch, dass China „die USA wiederholt beschuldigt hat, zu versuchen, sein Wachstum zu bremsen“, als ob sie damit suggerieren wollte, dass Peking sich dies einbildet, anstatt dass es ein zentrales Thema der US-Außenpolitik gegenüber China und Asien im Allgemeinen ist.

US-Dokumente wie das freigegebene „UЫ Strategic Framework for the Indo-Pacific“ (Strategischer Rahmen für den Indo-Pazifik), das als Teil des Archivs des Weißen Hauses von Trump veröffentlicht wurde, besagen ausdrücklich, dass die Ziele der USA in Asien die Aufrechterhaltung der „strategischen Vorrangstellung der USA in der indo-pazifischen Region“ und die „Förderung einer liberalen Wirtschaftsordnung bei gleichzeitiger Verhinderung der Errichtung neuer, illiberaler Einflusssphären durch China“ beinhalten.

In Wirklichkeit wurde der Wunsch von US-Präsident Donald Trump, die Vorherrschaft über Asien (einschließlich China) aufrechtzuerhalten, von der Obama-Regierung übernommen – die wiederum eine seit Jahrzehnten andauernde Agenda verfolgte – die bereits in den 1960er Jahren in den „Pentagon Papers“ artikuliert wurde.

Und es ist eine Politik, die bis heute andauert. Der derzeitige US-Präsident Joe Biden würde in seinen „Anmerkungen zu Amerikas Platz in der Welt“ behaupten, dass „amerikanische Führung“ dem „fortschreitenden Autoritarismus begegnen muss, einschließlich der wachsenden Ambitionen Chinas, mit den Vereinigten Staaten zu rivalisieren.“

Wie sonst sollten Trumps oder Bidens erklärte Ziele erreicht werden, außer „Chinas Wachstum zu bremsen?“

Und genau das ist es, was die USA mit ihren Sanktionen, der Entführung von Industrieführern, der Destabilisierung chinesischer Verbündeter und ihrem wachsenden Propagandakrieg gegen China selbst erreichen wollen – die Eindämmung des chinesischen Wachstums. Die USA und ihre G7-Verbündeten sehen sich nun nicht nur von China überholt, sondern auch in eine geopolitische Mobbing-Kampagne mit einer Nation verwickelt, die zunehmend in der Lage ist, sich zu wehren.

Die unvermeidliche Abrechnung des Westens?

China hat verstanden, dass „der Westen“ nicht nur aus Wall Street, Washington, London und Brüssel besteht. Es ist eine Region, die Hunderte von Millionen Menschen umfasst, die ansonsten potenzielle Partner beim Aufbau einer neuen multipolaren Weltordnung sein könnten, in der die nationale Souveränität – und nicht ein selbsternannter internationaler Schiedsrichter, der sich aus elitären Sonderinteressen zusammensetzt – Vorrang hat.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich China in Geduld geübt. Chinas Aufstieg jenseits der Reichweite dieser verblassenden Sonderinteressen ist unvermeidlich.

China hat eine Bevölkerung, die 4-5 mal größer ist als die der USA. Seine Bevölkerung ist fleißig und gut ausgebildet. China produziert Millionen mehr Absolventen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik als die USA – jedes Jahr. Diese Absolventen werden direkt zu Forschung und Entwicklung, technologischer Innovation, verbesserter Produktion und der allgemeinen Ausweitung von Chinas bereits massiver Industriekapazität beitragen, ebenso wie zum Bau wichtiger Infrastruktur im In- und Ausland als Teil der OBOR-Initiative.

China wird von den Nationen Asiens bereits als führender Handelspartner und Investor gezählt. Selbst Nationen wie Australien und Neuseeland schwenken nach Osten und stellen die wirtschaftliche Entwicklung über traditionelle politische Allianzen. Australiens Führung versucht, die wechselnden Gezeiten der Geopolitik zu ignorieren und hat sich damit selbst wirtschaftliches Ungemach für seine Bevölkerung zugefügt. Neuseeland hat einen viel anmutigeren Balanceakt zu seinem eigenen Vorteil vollzogen und gleichzeitig einen Präzedenzfall geschaffen, dem andere, auch westliche Nationen, folgen können.

Chinas Seestreitkräfte sind bereits größer als die der Vereinigten Staaten – mit dem Rest seiner Streitkräfte mehr als fähig, sich gegen jede westliche Aggression auf eigenem Territorium zu verteidigen.

Und während die westlichen Medien immer wieder die Drohung zitieren, China könne Taiwan mit militärischer Gewalt „einnehmen“, ist Taiwan – wie andere Nationen in der Region – wirtschaftlich an den Aufstieg des Festlandes gebunden. Taiwan ist zudem ein Territorium Chinas und die Menschen in Taiwan teilen ein gemeinsames Schicksal mit dem Festland. Es ist Chinas Aufstieg, der Taiwans Wirtschaft antreibt, nicht der Handel mit dem Westen. Dies ist ein Trend, der sich in absehbarer Zeit fortsetzen wird.

Was können die USA und ihre Partner angesichts dieser Grundlagen tun, um ihre Vormachtstellung in der „indopazifischen Region“ und damit auch gegenüber China zu behaupten? Während die USA versuchen, Sanktionen, politische Subversion – sowohl innerhalb als auch entlang der Grenzen Chinas – und sogar militärische Aggression durch Stellvertreter oder direkt einzusetzen, scheint die US-Führung nicht darüber nachgedacht zu haben, ob die Prämisse, die Vorherrschaft über eine Nation mit einer größeren Bevölkerung und bald auch einer größeren Wirtschaft aufrechtzuerhalten, jemals vernünftig war oder nicht.

Die Feier des 100-jährigen Bestehens der KPCh und all das, was Chinas Regierung und Volk im vergangenen Jahrhundert erreicht haben, ist eine Geschichte, die dem Westen nicht gefällt, der entschlossen ist, diese Errungenschaften zu verhöhnen und einem Propagandakrieg Vorschub zu leisten, der diese Errungenschaften zunichte machen soll.

Die Geschichte von Chinas Aufstieg wird nicht nur davon handeln, wie es von einer verarmten, gedemütigten Kolonie der westlichen Mächte zu einer globalen Supermacht wurde, und vielleicht sogar zur ersten globalen Supermacht – sondern auch davon, wie es die gefährliche, irrationale Politik des Westens in seinem zunehmend verzweifelten Versuch, diesen Aufstieg einzudämmen, gesteuert hat und weiterhin steuern wird. Es wird auch eine Geschichte darüber sein, ob China aus dem irrtümlichen Streben des Westens nach einer unhaltbaren Hegemonie gelernt hat, sobald sein Aufstieg abgeschlossen ist.