Chinas Durchbrüche beenden Krankheiten – und bedrohen das Geschäftsmodell von Big Pharma

Bei einem wissenschaftlichen Durchbruch mit dem Potenzial, die globale Gesundheitsversorgung zu revolutionieren, haben chinesische Forscher eine Stammzelltherapie vorgestellt, die sowohl Typ-1- als auch Typ-2-Diabetes rückgängig machen kann.

Felix Abt

Diese Innovation könnte über 500 Millionen Menschen weltweit Hoffnung geben, die mit dieser chronischen Krankheit leben – und sie stellt eine ernsthafte Herausforderung für die milliardenschwere Pharmaindustrie dar, die auf die Behandlung statt Heilung von Diabetes setzt.¹

Und dies ist erst der Anfang.

Während der Westen einen langsamen, inkrementellen „Krieg gegen den Krebs“ führt, schreibt China das Drehbuch neu. Jahrzehntelang haben westliche Pharma-Giganten von Behandlungen profitiert, die das Leben um Monate statt Jahre verlängern. Jetzt deutet eine Welle radikaler medizinischer Innovationen aus chinesi