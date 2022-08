Chinas endlose COVID-Hysterie ist ein dunkles Sozial-Engineering-Experiment

China ist eine Technokratie, die ihre „Wissenschaft des Social Engineering“ praktiziert. Es hat die Unterwerfung des gesamten Planeten mit einer COVID-Hysterie auf der Grundlage eines biotechnisch hergestellten Virus angeführt. Die von allen Nationen gesammelten Daten werden analysiert und in der nächsten Angriffswelle verwendet, was auch immer das sein mag. Es wird mehr geben… ⁃ TN Editor

Es gibt viele Leute, die sagen werden, dass die Amerikaner angesichts von Covid-Beschränkungen und Impfdruck „umgekippt“ sind, trotz umfangreicher Beweise dafür, dass keines dieser Dinge einen Einfluss darauf hatte, die Pandemie zu stoppen oder aufzuhalten. Aber die Vorstellung vom amerikanischen Pazifismus ist einfach nicht wahr. Wenn es so wäre, dann würden die USA im Moment viel mehr wie China aussehen.

Der wachsende Widerstand gegen die sinnlosen Covid-Sperren und die Impfpässe war eine tragende Säule in den USA, die eine staatliche Durchsetzung unmöglich machte. Joe Bidens Versuch, auf Bundesebene Impfpassregeln für Unternehmen einzuführen, scheiterte kläglich, rote Bundesstaaten widersetzten sich innerhalb weniger Monate nach Beginn der Pandemie den Sperrmaßnahmen, und die Bundesstaaten, die die Beschränkungen aufrechterhielten, hatten höhere Infektionsraten, während ihre Wirtschaft unterging. Als dem Establishment klar wurde, dass Millionen von Amerikanern sich nicht daran halten würden, mussten sie sich zurückziehen.

Sogar blaue Staaten und Städte waren gezwungen einzugestehen, dass die Farce vorbei ist; der Bezirk Los Angeles versuchte kürzlich, die Maskenpflicht wieder einzuführen, und die Maßnahme scheiterte, da viele Gemeinden erklärten, sie würden jede neue Verordnung ignorieren. Die mittlere Todesrate durch Covid-Infektionen von 0,23 % war nicht bedrohlich genug, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, ihre verfassungsmäßigen Rechte aufzugeben.

Ohne die Millionen von mutigen Menschen, die sich geweigert haben, sich zu fügen, sähe unser Land heute vielleicht ganz anders aus. Die KPCh ist in der Öffentlichkeit kaum auf Widerstand gegen ihre drakonischen Verbote gestoßen, und wenn doch, dann macht sie sich keine großen Sorgen, weil die Bevölkerung völlig entwaffnet ist. Dies hat für die Bürger zu einer regelrechten Albtraumwelt geführt. In der Tat scheint es fast wie ein Experiment, um herauszufinden, wie viel psychologische Folter und Unterdrückung die Menschen bereit sind zu ertragen.

Die Befürworter des Mandats rühmten sich endlos damit, dass China die Ausbreitung effektiv gestoppt habe und bereit sei, sich wieder zu öffnen, während die westliche Welt zappelte, weil wir uns weigerten, uns zu fügen und die medizinische Tyrannei „für das größere Wohl“ zu akzeptieren. Jetzt schweigen dieselben Leute, während China eine Reihe von Ausbrüchen und Abriegelungen durchläuft, die sich ständig wiederholen. In der Zwischenzeit ist der größte Teil des Westens wieder geöffnet, und einige Orte (wie Dutzende konservativer Bundesstaaten) sind seit weit über zwei Jahren geöffnet. Erinnern Sie sich noch daran, als Linke und ausländische Regierungen sagten, wir würden auf den Straßen sterben und unsere Entscheidung, eher der Wissenschaft als der Hysterie zu folgen, bereuen? Ja, die große Säuberung der Konservativen, die sie sich erhofft hatten, ist nie eingetreten.

Offene autoritäre Systeme erfordern eine dramatische Beteiligung der Menschen, die kontrolliert werden. Sie müssen wollen, dass sie eingesperrt werden, sonst kann das System nicht fortbestehen, und es wird schließlich gestürzt werden. Man muss sich fragen, ob das chinesische Volk überhaupt noch weiß, warum es sich einschließt? Oder haben sie die Vorschriften einfach als das neue Normal akzeptiert?

Gegenwärtig werden in den meisten größeren Ballungszentren Chinas regelmäßig Covid-Massentests durchgeführt. In fast allen großen Unternehmen oder Regierungsgebäuden muss ein negativer Covidentest nachgewiesen werden. Diese unablässigen Tests sind Teil der chinesischen „Null-Covid“-Politik und haben dazu geführt, dass es in fast jedem Viertel Testkabinen gibt.

China hat die Verwendung von QR-Codes und Tracking-Apps perfektioniert, um die Öffentlichkeit zu katalogisieren; ohne diese Apps und Codes wäre es für chinesische Bürger unmöglich, einen Job zu finden oder an der Wirtschaft teilzunehmen. Sie würden zuerst verhungern; die winzige Chance, an Covid zu sterben, wäre das Letzte, woran sie denken würden.

Obwohl PCR-Tests asymptomatische Fälle oft als genau das Gleiche anzeigen wie ausgewachsene Infektionen, erkennt die CCP den Unterschied nicht und behandelt jeden Fall so, als sei jede Person Patient Null in einer Zombie-Apokalypse. So wurde unter anderem ein sechsjähriger Junge mit asymptomatischem Covid positiv getestet, und es wurde durch Tracking-Apps festgestellt, dass er einige Tage zuvor ein IKEA-Geschäft in Shanghai besucht hatte. Anstatt also zuzugeben, dass die Tests und die Verfolgung ein gescheitertes System sind, das die Ausbreitung von Covid nicht verhindert, versuchten die CCP-Behörden stattdessen, das IKEA-Gebäude mit Hunderten von Menschen darin eine Woche lang abzusperren. Das war das Ergebnis:

Der Testwahn hat sogar auf die Tiere übergegriffen. Die Regierung verlangt jetzt Tests für 5 Millionen Fischer sowie Tests des FISCHs, der von kommerziellen Fischereifahrzeugen in chinesische Häfen geliefert wird.

Das Bild eines Fisches, der auf Covid untersucht wird, ist ziemlich lustig, aber es ist wichtig zu wissen, dass die CCP wahrscheinlich nicht so dumm ist zu glauben, dass Covid durch Meeresfrüchte übertragen wird. Wahrscheinlicher ist, dass es hier darum geht, einen Feuersturm der öffentlichen Konditionierung auszulösen, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass Covid an jeder Ecke und unter jedem Bett für immer zu finden ist. Ziel ist es, eine ständige Angstkampagne zu führen, um die Bevölkerung gefügiger zu machen. Es ist eine Bewertung, um zu sehen, womit die Regierung durchkommen kann. Und zumindest in China können sie sich eine ganze Menge erlauben.

Das Orwellsche Grauen, das China darstellt, hat die Tourismusindustrie des Landes praktisch zum Erliegen gebracht. Millionen potenzieller ausländischer Besucher fürchten nun, dass sie in Chinas Grenzen gefangen sein könnten, wenn sie ihren Besuch mit einer weiteren überraschenden Massenverriegelung zusammenfallen lassen. Chinas Wirtschaft leidet sehr unter der Abriegelungskultur, aber das ist der KPCh egal. Das Experiment ist wichtiger als alles andere.

Es wird niemals enden. Sobald eine Regierung diese Art von allumfassender Macht erlangt hat, wird sie vor nichts zurückschrecken, um sie zu behalten. Die USA haben zwar viele Probleme zu bewältigen und viele Eliten in Machtpositionen zu stürzen, aber wenigstens haben wir eine Chance. Einige Länder, wie China, sind durch ihre Selbstgefälligkeit so vergiftet, dass sie dem Stiefel nicht entkommen können; er ist bereits auf ihnen gelandet.